10 Meilleures alternatives et concurrents de Shift 2024

Au cours d'une journée de travail ordinaire, la plupart d'entre nous passent des heures à passer d'une plateforme logicielle à l'autre, à consulter différentes boîtes e-mail et applications de messagerie, et à jongler avec les divers écosystèmes numériques dans lesquels nous vivons tous. Et bien que chaque application et plateforme que vous utilisez puisse avoir une utilité, se connecter et se déconnecter de nombreuses applications et boîtes de réception est une perte de temps et d'énergie.

L'appli Shift vise à résoudre ce problème, en vous permettant de rationaliser et d'organiser vos différentes applications, outils et comptes dans un seul et même affichage. Mais ce n'est pas la seule application de productivité qui existe pour collaborer et rationaliser tous vos processus et flux de travail.

Ces 10 meilleures alternatives et concurrentes de Shift affineront votre concentration, stimuleront votre productivité et vous aideront à organiser le chaos de votre poste de travail numérique tout en répondant à certaines des plaintes et des pièges les plus courants auxquels Shift ne répond pas.

Qu'est-ce que l'application Shift?

Shift est une application de gestion des postes de travail qui rationalise et consolide les différents.. outils de productivité l'outil de productivité est un ensemble d'outils, d'applications et de comptes, dont Slack, les comptes Microsoft et Google, WordPress et bien d'autres encore, regroupés sur une seule et même plateforme. Il vise à stimuler l'efficacité et à désencombrer les environnements de travail en vous donnant un accès facile à tous les outils que vous utilisez, tels que les clients e-mail, les applications basées sur le cloud et les utilitaires de gestion de projet. Parmi les fonctionnalités notables de Shift, citons :

Une boîte de réception unifiée pour plusieurs comptes e-mail (vous ne pouvez toutefois pas afficher toutes vos discussions à partir d'une seule boîte de réception)

pour plusieurs comptes e-mail (vous ne pouvez toutefois pas afficher toutes vos discussions à partir d'une seule boîte de réception) Intégration avec des applications populaires comme WhatsApp, Slack, Zoom et Trello

comme WhatsApp, Slack, Zoom et Trello Environnements de travail simplifiés dans le navigateur pour l'accès aux applications Web

pour l'accès aux applications Web Assistance multiplateforme pour Windows, Mac et Linux

pour Windows, Mac et Linux Une fonction de recherche avancée pour l'emplacement des e-mails et des fichiers dans différents outils et comptes

Qu'est-ce qui fait une bonne alternative à Shift?

Lorsque vous recherchez une alternative à Shift, vous devez prendre en compte les facteurs suivants :

Fonctionnalités adaptées à vos besoins: Un système avancé de gestion de l'informationgestion avancée des contacts doit répondre à vos besoins spécifiques. Par exemple, si votre entreprise utilise principalement l'e-mail, une alternative dépourvue de boîte de réception pour l'équipe n'est peut-être pas la meilleure solution

Un système avancé de gestion de l'informationgestion avancée des contacts doit répondre à vos besoins spécifiques. Par exemple, si votre entreprise utilise principalement l'e-mail, une alternative dépourvue de boîte de réception pour l'équipe n'est peut-être pas la meilleure solution La facilité d'intégration: L'application doit s'intégrer sans effort aux outils ou applications que vous utilisez déjà afin de maximiser la compatibilité

L'application doit s'intégrer sans effort aux outils ou applications que vous utilisez déjà afin de maximiser la compatibilité **La structure de prix doit être adaptée au budget de votre organisation et offrir une bonne valeur pour votre argent

Expérience utilisateur: Une interface conviviale et des fonctions faciles à apprendre sont clés pour garantir une adoption sans heurts au sein de votre entreprise, en particulier si vous la connectez à plusieurs outils et plates-formes au sein de diverses équipes

Une interface conviviale et des fonctions faciles à apprendre sont clés pour garantir une adoption sans heurts au sein de votre entreprise, en particulier si vous la connectez à plusieurs outils et plates-formes au sein de diverses équipes Évolutivité: Une bonne solution devrait évoluer avec vous pour s'adapter à vos besoins en constante évolutionl'automatisation du flux de travail au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise

Une bonne solution devrait évoluer avec vous pour s'adapter à vos besoins en constante évolutionl'automatisation du flux de travail au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise Sécurité et confidentialité des données: Étant donné que vous partagerez des données entre l'alternative Shift et plusieurs comptes, l'alternative que vous choisirez doit adhérer aux mesures de sécurité standard de l'industrie et aux réglementations sur la confidentialité des données

10 Meilleures alternatives Shift 2024

Shift s'est avéré populaire pour la gestion des postes de travail à travers le monde, rassemblant tous vos outils de productivité sur une seule plateforme. Aussi attrayant que cela puisse paraître, les réunions de Shift ne répondent pas aux exigences de tout le monde. Ces 10 meilleures alternatives vous aideront à gérer plusieurs flux de travail et projets en un clic, et chacune offre des avantages uniques pour vous aider à rester organisé et à éliminer les distractions.

1.

CLICKUP

Suivez tous vos messages, projets, collaborateurs et fichiers dans une seule plateforme

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui unifie votre travail dans un hub unique. Cet outil polyvalent logiciel de gestion de projet possède diverses fonctionnalités, notamment des flux de travail pour la planification et l'organisation, des outils de collaboration entre équipes, la gestion des tâches les boîtes de réception de la messagerie et la gestion des ressources.

ClickUp facilite des opérations fluides et efficaces dans toutes vos activités d'entreprise. Contrairement à Mon travail, qui n'a pas beaucoup de fonctionnalités intégrées et repose sur des intégrations avec d'autres applications, ClickUp vous permet de retirer la plupart des solutions logicielles tierces que vous utilisez et d'apprécier le fait que tous vos flux de travail fonctionnent ensemble en un seul endroit.

Bien entendu, en tant qu'alternative à Mon travail, ClickUp s'intègre également à toutes les applications de travail que vous utilisez le plus. Vous pouvez choisir parmi plus de 1 000 intégrations ClickUp avec diverses plateformes logicielles, notamment Slack, GitHub, Dropbox, Google Drive, et bien plus encore !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créertableaux de bord personnalisables pour voir tous vos rapports, données et aperçus en temps réel

Nombreuxmodèles de productivité stimulent votre productivité dans le cadre de projets et de flux de travail, notammentmodèles de communication* En tant qu'outil de collaboration, partagez et travaillez sur des projets et des documents au sein de vos équipes sans avoir besoin d'une application tierce

Les discussions et les commentaires remplacent le besoin d'utiliser plusieurs autres outils de communication

Les automatisations et ClickUp IA optimisent et rationalisent vos flux de travail

Se connecte avec environ le même nombre d'applications tierces que Shift

Limites de ClickUp

En raison de la quantité importante de fonctionnalités et d'intégrations, certains peuvent trouver une légère courbe d'apprentissage lorsqu'ils utilisent ClickUp pour la première fois

La navigation mobile continue de s'améliorer mais doit être peaufinée

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactéquipe commerciale pour les prix

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Rambox

Via Boite à rythmes Rambox est un organisateur d'environnement de travail numérique conçu pour améliorer la productivité des professionnels qui s'appuient largement sur des applications web. Il constitue un hub centralisé pour rationaliser des outils tels que Gmail et iCloud, en simplifiant la gestion et l'accès à vos applications les plus fréquemment utilisées dans un emplacement unique et pratique.

Les capacités de Rambox vont au-delà de la simple organisation et de l'intégration. Il synchronise de manière transparente les configurations des applications et vous permet de désactiver les notifications sur tous vos appareils depuis le tableau de bord de l'utilisateur afin de couper court aux distractions.

L'accent est également mis sur les thèmes et la personnalisation visuelle. Par exemple, vous pouvez activer le blocage des publicités, choisir un mode sombre pour faciliter la lecture et même affiner le design et les performances de chaque application tierce à l'aide de votre propre style CSS et de votre code JS.

Les meilleures fonctionnalités de Rambox

Organisez et configurez vos environnements de travail en fonction de vos besoins et de vos préférences

Intégrez facilement plus de 700 modules complémentaires tiers, tels que des correcteurs grammaticaux et des gestionnaires de mots de passe

Mettez les notifications et les sons en pause dans différentes applications pour vous concentrer sur votre travail sans être distrait

Passez sans effort d'une application à l'autre et accédez au contenu souhaité grâce à une fonction de recherche rapide

Les limites de Rambox

Elle offre moins d'intégrations que Shift, et la possibilité d'utiliser une intégration personnalisée peut s'avérer délicate pour certains utilisateurs

Il est construit sur le navigateur intelligent open-source Chromium, qui, selon certains, utilise beaucoup de mémoire et peut ralentir votre ordinateur

Certaines des fonctionnalités les plus demandées ne sont disponibles que dans les forfaits les plus chers

Tarifs Rambox

Free

Forfait Pro: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Forfait Enterprise: $14/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Rambox

G2: 4.6/5 (10+ reviews)

4.6/5 (10+ reviews) Capterra: 4.8/5 (20+ avis)

3. Station

Via Station Relativement nouveau venu sur la scène, cet outil de collaboration est un navigateur intelligent open-source pour les entreprises occupées. Vous vous connectez à vos différents comptes, tels que votre compte Slack et votre compte Gmail, et il enregistre vos identifiants et regroupe toutes vos applications actives sous des onglets qui s'empilent, connus sous le nom de Smart Dock.

À partir de là, toutes vos notifications et alertes sont centralisées en un seul endroit. Vous pouvez rapidement passer d'un flux de travail à l'autre et d'un outil logiciel à l'autre pour travailler plus rapidement et rester concentré sans changement de contexte . Il est important de noter qu'il s'agit d'un projet open-source et qu'il n'est plus activement maintenu par ses développeurs, bien qu'une solide communauté d'utilisateurs continue de mettre à jour son code.

Les meilleures fonctionnalités de la station

Naviguez en toute transparence entre de nombreuses applications et trouvez rapidement l'information dont vous avez besoin

Personnalisez l'organisation de vos applications grâce à une barre latérale modulaire et pratique

Accédez facilement à différentes applications et documents à l'aide de la fonction de commutation rapide

Favorisez un environnement de travail sans distraction en réduisant au silence les notifications dérangeantes

Créez des groupes d'applications spécifiques pour différents flux de travail et projets

Limites de la station de travail

Certains rapports indiquent que la station est gourmande en ressources, ce qui risque de ralentir les appareils

Difficulté à maintenir la persistance de la session entre les différentes applications

Comme il s'agit d'un projet open-source, les utilisateurs signalent de longues périodes pendant lesquelles des intégrations spécifiques avec des applications tierces se cassent et ne sont pas corrigées, ce qui le rend inutilisable si l'une de vos applications clés n'est pas assistée

Station Prix

Free

Évaluations et critiques de la station

G2: 4.7/5 (30+ commentaires)

4.7/5 (30+ commentaires) Capterra: 5/5 (2 commentaires)

4. Wavebox

Via Boîte à ondes Wavebox est un autre navigateur intelligent conçu pour garder une trace de vos connexions et profils pour différents sites web et applications SaaS basées sur le web dans un espace unifié. Il vous permet ensuite d'automatiser des tâches de manière transparente dans plusieurs applications, rationalisant ainsi votre flux de travail au fur et à mesure que vous travaillez.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de Wavebox est sa capacité à optimiser les performances du navigateur et de l'unité centrale lors de l'utilisation active de plusieurs plateformes logicielles. Lorsque les applications ne sont pas utilisées activement, Wavebox les met intuitivement en veille, préservant ainsi les performances du système. Vous pouvez aller plus loin avec des options de personnalisation qui adaptent les thèmes de l'interface utilisateur, les notifications et les raccourcis clavier.

Contrairement à de nombreuses autres alternatives à Shift, la possibilité de créer des environnements de travail privés et publics en fait une option si vous avez besoin d'un communication avec les clients hub pour une service d'assistance aux clients . Avec un environnement de travail public, vous pouvez organiser des projets et les partager avec un client directement à partir du navigateur intelligent.

Les meilleures fonctionnalités de Wavebox

S'intègre à la plupart des outils web, notamment Discord, Salesforce et Slack

Éliminez le besoin de plusieurs navigateurs, applications de bureau et applications de navigateur dans une seule fenêtre de navigateur

Recherchez des mots-clés dans tous vos onglets, widgets, pages ou fenêtres et même dans tous vos comptes Gmail et Google Drive

Définissez la mise en veille automatique de toutes les apps et de tous les onglets après 15 minutes d'inactivité à l'aide de ce paramètre par défaut afin d'optimiser les performances

Limites de la boîte à ondes

Une courbe d'apprentissage abrupte pour naviguer et maximiser efficacement les capacités de l'outil

Consommation élevée de mémoire sur certains appareils

Une interface utilisateur peu maniable, comme des liens qui ne s'ouvrent que dans des onglets spécifiques à un groupe, peut dérouter les nouveaux utilisateurs

Tarifs de la boîte à outils

Forfait de base Free

Forfait Pro: 8,33 $/mois

8,33 $/mois Plan Teams: $12.50/mois

Évaluations et critiques de Wavebox

G2: 4.4/5 (9 commentaires)

4.4/5 (9 commentaires) Capterra: 4.9/5 (50+ avis)

5. Front

Via Front Front est l'une des meilleures alternatives à $$$a pour un outil spécifique à la communication. Il s'agit d'une plateforme d'e-mail collaboratif qui rassemble les boîtes de réception partagées et d'autres canaux de communication dans une interface rationalisée.

L'objectif est de centraliser vos messages entrants, qu'il s'agisse d'appels téléphoniques, d'e-mails, de médias sociaux ou même de messages texte. Ensuite, Front vous permet d'étiqueter des membres spécifiques de l'équipe vers lesquels acheminer ces messages et de suivre les réponses et les fils de discussion afin d'optimiser votre service client et vos communications avec les clients.

Les meilleures fonctionnalités de Front

Les boîtes de réception partagées favorisent la collaboration entre les membres de l'équipe qui utilisent des e-mails provenant d'adresses partagées, comme contact@ ou assistance@

Plus de 50Intégrations Front se connectent à des applications populaires, notamment Slack, HubSpot et Asana

Automatisez les tâches répétitives et créez des flux de travail personnalisés pour gagner du temps

Travaillez de manière transparente avec chaque membre de l'équipe en centralisant les canaux de communication et en activantune collaboration en temps réel sur les e-mails, les messages et les tâches

Suivez les indicateurs clés, mesurez les performances et obtenez des informations précieuses sur les interactions avec les clients à l'aide des insights de Front

Limites de Front

L'application peut fonctionner lentement lorsqu'elle traite un volume élevé de discussions en raison des limites de son API

L'application mobile peut occasionnellement présenter des bugs et des pépins

Le forfait Starter manque de nombreuses intégrations essentielles pour la plupart des Business, comme les connexions aux CRM ou aux plateformes de gestion de projet

Tarification Front

Démarrage: 19 $/place/mois (paiements annuels couvrant de 2 à 10 places)

19 $/place/mois (paiements annuels couvrant de 2 à 10 places) Croissance: $$$a/mois (paiements annuels avec un minimum de cinq places)

$$$a/mois (paiements annuels avec un minimum de cinq places) Scale: $99/siège/mois (paiements annuels avec un minimum de 20 places)

$99/siège/mois (paiements annuels avec un minimum de 20 places)

**Tous les forfaits ci-dessus sont personnalisables avec des modules complémentaires, tels que la fonctionnalité de service de messages courts Dialpad pour $$$a

G2: 4.7/5 (1,000+ reviews)

4.7/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (200+ commentaires)

6. Sidekick

Via Acolyte Sidekick est un navigateur puissant qui rationalise votre travail quotidien en unifiant toutes vos applications, outils et tâches en un seul endroit - tout en mettant l'accent sur la sécurité. Toute votre activité est cryptée, avec des fonctionnalités supplémentaires telles que le blocage de la cuisine, la navigation privée, les bloqueurs de fenêtres pop-up, la protection contre le phishing et les logiciels malveillants, et des modules complémentaires pour plus de sécurité contre les codes malveillants et les vulnérabilités.

Le navigateur s'intègre aux applications web les plus courantes, telles que Gmail et Notion. Vous pouvez effectuer des recherches dans l'ensemble de l'écosystème Sidekick intégré, pour trouver des fichiers, des discussions ou des e-mails dans chaque application ou onglet du navigateur.

Les meilleures fonctionnalités de Sidekick

Naviguez efficacement entre les différentes applications et services grâce à une interface intuitive

Réduire l'encombrement et l'utilisation de la mémoire en reportant les onglets qui ne sont pas en cours d'utilisation

Créer et personnaliser différents environnements de travail en fonction de son flux de travail

Le gestionnaire de tâches intégré et le bloqueur de focus vous permettent de rester concentré sur vos projets

Limites de Sidekick

Problèmes occasionnels de compatibilité et de performances avec les extensions Chrome

Utilisation problématique de la mémoire lorsque de nombreux onglets sont ouverts

Prix de Sidekick

Free

Pro: 10$/mois

10$/mois ProTeam: Contacter pour les tarifs

Évaluations et critiques de Sidekick

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: 4.2/5 (8 commentaires)

7. Mailbird

Via Mailbird Mailbird est un client de messagerie de bureau basé sur Windows qui unifie plusieurs comptes de messagerie et intègre des applications dans une plateforme accessible. C'est la meilleure alternative pour les entreprises qui veulent apprivoiser leur boîte de réception et améliorer.. la productivité de l'e-mail bien que ses fonctionnalités ne s'étendent guère au-delà de la gestion des e-mails.

Construisez un environnement de travail en intégrant Mailbird à vos différents comptes de messagerie, puis lisez et répondez à tous vos messages depuis une seule plateforme. Il y a même une rédaction intégrée d'e-mails alimentée par l'IA, qui utilise ChatGPT pour vous aider à créer des messages sortants plus rapidement et avec plus de précision.

Les meilleures fonctionnalités de Mailbird

Gérez plusieurs comptes e-mail au sein d'une même interface transparente

Voyez quand les destinataires ouvrent vos e-mails grâce à la fonctionnalité de suivi de Mailbird

Ajustez l'apparence, la convivialité et l'organisation de Mailbird pour qu'il corresponde à vos préférences personnelles

Connectez vos e-mails avec des services populaires, y compris Google Agenda et Dropbox

Retrouvez facilement vos e-mails, pièces jointes et contacts grâce à la fonction de recherche efficace de Mailbird

Limites de Mailbird

Compatible uniquement avec Windows, bien qu'une option Mac soit en cours de travail

Les applications intégrées sont très limitées, mais elles font appel à des outils populaires comme Slack

L'application peut être très gourmande en ressources CPU, ce qui peut entraîner un plantage de l'application ou un ralentissement de l'ordinateur

Prix Mailbird

Version de base: Utilisation gratuite

Utilisation gratuite Forfait personnel: 49,50 $ par utilisateur (paiement unique)

49,50 $ par utilisateur (paiement unique) Forfait Business: $99.75 par utilisateur (paiement unique)

$99.75 par utilisateur (paiement unique) Forfait personnel: 3,25 $/mois par utilisateur (paiement annuel)

3,25 $/mois par utilisateur (paiement annuel) Forfait Business: 5,75 $ (paiement annuel)

Évaluations et critiques de Mailbird

G2: 4.0/5 (80+ reviews)

4.0/5 (80+ reviews) Capterra: 4.4/5 (300+ avis)

8. Franz

Via Franz Franz est une application de messagerie consolidant les services de messagerie populaires, tels que Trello et Facebook Messenger, en une seule plateforme. Le service s'adresse à tous, y compris aux utilisateurs personnels et aux équipes collaborant sur un projet.

L'un de ses avantages clés est que la même application tierce peut être intégrée à Franz plusieurs fois, ce qui permet de voir facilement divers comptes personnels et professionnels dans le même tableau de bord. Une fois ajouté à votre espace de travail, vous pouvez transformer des messages individuels en éléments à faire, suivre des tâches et attribuer des messages et des communications de suivi à différents membres de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Francz

Les intégrations de services multiples assistent un intervalle de services de messagerie et de discussion populaires dans une plateforme de messagerie unifiée

Créez des environnements de travail pour des environnements organisés et gratuits

Convertissez un mot ou une phrase d'un message ou d'un e-mail en élément de liste à faire pour structurer votre flux de travail

L'assistance multilingue permet d'utiliser les principales langues telles que l'anglais, l'allemand, le français et l'espagnol

Les limites de Franz

L'expérience mobile de Subar peut créer des problèmes lors de l'utilisation du service en déplacement

Les utilisateurs signalent des problèmes occasionnels avec les rappels ou le plantage d'applications lors de l'utilisation de services tiers

Tarification Franz

Free

Personnel: 2,99 $/mois

2,99 $/mois Professionnel: 5,99 $/mois

Évaluations et critiques de Franz

G2: Non disponible

Non disponible Capterra: Non disponible

9. Mailspring

Via Mailspring Mailspring est un client e-mail open-source rapide et efficace qui gère plusieurs adresses e-mail. Il assiste tous les comptes IMAP et Office 365 en un seul endroit. Pour une collaboration maximale entre les équipes, vous pouvez accéder à des raccourcis, au suivi des liens, aux accusés de lecture et plus encore, même si le compte d'origine, comme Yahoo Mail, ne le prend pas en charge de manière native.

Contrairement à d'autres alternatives à Shift, cette application se concentre uniquement sur l'unification de vos e-mails. Mais cet objectif s'accompagne de modules complémentaires et d'outils pour d'améliorer la gestion de vos e-mails et de la productivité, comme les modèles de réponse rapide et la création de profils de contact enrichis en fonction des personnes avec lesquelles vous communiquez.

Les meilleures fonctionnalités de Mailpring

Une expérience utilisateur très claire qui vous permet de garder le contrôle de vos e-mails rapidement et facilement

Contrôlez plusieurs comptes e-mail et leurs boîtes de réception associées en un seul endroit

Recherchez toute votre correspondance grâce aux capacités de recherche rapides et puissantes de Mailspring

Améliorez la qualité de votre correspondance grâce à la vérification automatique de l'orthographe, à la localisation dans plus de 60 langues et à la traduction automatique

Limites de Mailspring

Problèmes fréquents lors de la synchronisation des comptes, tels qu'un retard lors de la mise à la corbeille d'un e-mail

Les utilisateurs signalent des problèmes occasionnels de connexion avec certains fournisseurs, prestataires de services d'e-mail

Les intégrations tierces ne vont pas au-delà des applications axées sur les e-mails

Tarifs de Mailspring

Free

Pro: 8$/mois

Évaluations et critiques de Mailpring

G2: 3.8/5 (18 commentaires)

3.8/5 (18 commentaires) Capterra: 5/5 (3 commentaires)

10. Poste aérienne

Via Courrier aérien Airmail est un puissant client e-mail pour Mac uniquement, au design minimal et à l'interaction intuitive, qui unifie tous vos comptes sur une seule plateforme. Il assiste les plateformes d'e-mail les plus populaires, notamment Office 365, Gmail et d'autres applications de l'environnement de travail de Google, Microsoft Outlook et d'autres comptes qui utilisent les protocoles IMAP ou POP3.

Il est idéal si les intégrations tierces plus larges de Shift sont trop nombreuses et que vous souhaitez mieux gérer votre correspondance par e-mail. Des fonctionnalités telles que les notifications interactives, qui vous permettent d'agir sur un e-mail dès la notification, vous donnent plus de contrôle sur vos e-mails et vous permettent de passer moins de temps à jongler avec vos boîtes de réception.

Les meilleures fonctionnalités d'Airmail

Bien que son principal atout soit les e-mails, il dispose d'intégrations limitées avec Dropbox, Google Drive et quelques autres applications

Construit spécifiquement pour l'écosystème Apple, il tire parti de Face ID, Touch ID, et de toutes les autres fonctionnalités et options de sécurité de macOS et iOS

Une boîte de réception intelligente vous permet de contrôler les messages indésirables et les distractions, tandis que les actions en masse et les modèles d'e-mails stimulent votre productivité et votre concentration

Vous pouvez partager des e-mails vers d'autres applications tierces, notamment votre calendrier, OmniFocus et Todoist

Une disposition personnalisable vous permet de modifier l'apparence d'Airmail en fonction de vos préférences

Limites d'Airmail

Problèmes fréquents de synchronisation

Disponible uniquement pour les utilisateurs de Mac, d'iPad et d'iPhone

Le fil de messages et d'autres fonctionnalités "intelligentes" permettent de gagner du temps, mais peuvent rendre problématique la navigation dans de très longs fils de messages

Tarification Airmail

Airmail Pro: 9,99 $ par mois ou 29,99 $ par an

9,99 $ par mois ou 29,99 $ par an Airmail for Business: 49,99 $ (achat unique)

Évaluations et critiques d'Airmail

G2: 3.6/5 (20+ reviews)

3.6/5 (20+ reviews) Capterra: 4.6/5 (6 commentaires)

Choisissez une alternative à Shift qui brille

Chaque alternative à Shift offre des fonctionnalités impressionnantes, mais très peu s'attaquent en détail à votre flux de travail, votre projet, votre processus et vos comptes multiples. Par exemple, certaines alternatives sont meilleures pour la gestion des e-mails tandis que d'autres sont plus doués pour l'organisation les tickets entrants avec les clients .

Pour l'alternative tout-en-un ultime à Shift, choisissez ClickUp. Avec son interface unifiée, vous pouvez gérer plusieurs tâches, intégrer plusieurs comptes et remplacer de nombreuses intégrations tierces par les outils sécurisés et intégrés de ClickUp, tels que les Tableaux blancs, les discussions in-app et les Documents.

De plus, avec plus de 1 000 intégrations disponibles, la gestion du flux de travail et des applications vous permet de consacrer du temps à votre projet et moins à essayer de faire fonctionner immédiatement une intégration personnalisée. Améliorez votre productivité en en vous inscrivant à ClickUp aujourd'hui !