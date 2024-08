10 meilleurs logiciels de gestion de la relation client pour les organisations à but non lucratif en 2024

Notre société ne serait rien sans les organisations à but non lucratif. Ces organisations redressent les torts et protègent les personnes vulnérables. Les organisations à but non lucratif sont des super-héros, incorporés. Et si ces organisations sont en mesure de mener le bon combat, c'est parce que, chaque jour, des héros individuels franchissent le pas pour faire un don. 🦸

Vos électeurs rendent votre mission possible, vous devez donc vous assurer qu'ils se souviennent de la raison pour laquelle ils ont suffisamment cru en votre mission pour faire un don - et de la raison pour laquelle ils devraient le faire à nouveau.

La clé pour obtenir des dons répétés est d'établir des relations durables. Pour gérer ces relations, vous aurez besoin d'un système de gestion des relations avec les donateurs, aussi appelé CRM pour les organisations à but non lucratif.

Nous avons rassemblé les 10 meilleurs CRM pour organisations à but non lucratif afin que vous puissiez comparer les options et trouver celle qui convient le mieux à votre organisation.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion de la relation client à but non lucratif ?

Le meilleur CRM pour votre organisation dépendra de la taille de votre organisation, du nombre de donateurs que vous souhaitez suivre et des types de campagnes de collecte de fonds que vous menez. Mais chaque organisation à but non lucratif devrait prendre en compte les fonctionnalités suivantes avant d'investir dans un outil de gestion de la relation client :

Outils de gestion des donateurs pour des profils détaillés: Plus vous pouvez inclure d'informations sur vos donateurs, plus il sera facile de mener des actions de sensibilisation des donateurs ou d'envoyer des e-mails et des campagnes de publipostage ciblés. Recherchez des logiciels qui vous permettent de personnaliser les profils de vos donateurs

Rapports et analyses: Recherchez des outils dotés de fonctionnalités de rapports personnalisés afin de pouvoir analyser la réussite de vos efforts de collecte de fonds, les caractéristiques démographiques de vos donateurs, la taille moyenne de vos dons, etc.

Les 10 meilleurs CRM à but non lucratif à utiliser en 2024

Voici 10 CRM à but non lucratif qui vous aideront à sauver le monde - et à rappeler à vos donateurs que vous avez besoin de leur aide pour le faire. 💪

Gérez les données des donateurs, les tâches de votre équipe et la communication dans ClickUp à partir de n'importe quel appareil

ClickUp est une triple menace ! À défaut de pouvoir chanter, danser et jouer la comédie (peut-être dans la prochaine itération !), il peut faire.. la gestion de la relation client et la gestion de projet et de la collaboration marketing en un seul endroit, ce qui permet de dédramatiser votre flux de travail. 🎭

Le ClickUp CRM est hautement personnalisable, ce qui vous permet de le paramétrer avec exactement les informations sur les donateurs dont vous avez besoin. Et si vous ne souhaitez pas créer votre propre disposition, vous pouvez démarrer rapidement en utilisant un fichier Modèle CRM . Une fois votre CRM paramétré, les fonctionnalités d'automatisation permettent de créer des activités et de déclencher des mises à jour de statut en fonction de l'état d'avancement du processus de don de vos administrés.

Lorsque vous utilisez ClickUp pour les organisations à but non lucratif avec ClickUp, vous disposerez également d'outils pour suivre vos campagnes de collecte de fonds, gérer votre marketing par e-mail, programmer des tâches, planifier des évènements et optimiser le temps de votre équipe. Et le mieux, c'est que vous n'avez à payer que pour un seul outil, ce qui laisse plus d'argent pour votre mission. 💸

Meilleures fonctionnalités

Les fonctionnalités de personnalisation permettent d'ajouter ou de supprimer facilement des colonnes pour obtenir des données supplémentaires sur les donateurs

Plusieurs vues, dont les vues Liste, Tableau et Tableur, vous permettent de trier, de suivre et de gérer rapidement vos comptes de donateurs

Les outils de gestion des données vous aident à visualiser les taux de fidélisation des donateurs, la taille moyenne des dons et bien plus encore grâce à plus de 50 widgets différents que vous pouvez ajouter à votre tableau de bord

Les intégrations d'e-mails permettent d'envoyer rapidement et facilement des campagnes d'e-mails pour promouvoir l'engagement des donateurs ou annoncer de nouveaux efforts de collecte de fonds

Les automatisations vous permettent de faire progresser les donateurs dans votre processus d'engagement en créant automatiquement des tâches et des mises à jour de statut

Les intégrations avec des outils tels que Slack, Google Drive, Microsoft Office, Dropbox, Zoom, Calendly, et plus encore, rationaliseront votre flux de travail

l'assistance client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 garantit une réponse rapide à vos questions

Limites

Toutes les fonctionnalités de l'application web ne sont pas disponibles sur l'application mobile

ClickUp étant très riche en fonctionnalités, certains utilisateurs font état d'une courbe d'apprentissage lorsqu'ils commencent à utiliser le logiciel

Prix

Free Forever: gratuit pour toujours

gratuit pour toujours Unlimited: $7 par utilisateur et par mois

$7 par utilisateur et par mois Business: 12 $ par utilisateur et par mois

12 $ par utilisateur et par mois Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par environnement de travail

G2: 4.7/5 (8,550+ reviews)

4.7/5 (8,550+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,760+ commentaires)

2. Bloomerang

via Bloomerang Bloomerang peut aider vos campagnes de collecte de fonds à fleurir. 🌻

Cet outil a été conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif Stratégie CRM est taillée sur mesure pour la collecte de fonds. Elle comprend des outils de gestion des donateurs, de gestion des bénévoles, de suivi des subventions et de suivi des membres.

Bien que cette solution logicielle ne dispose pas d'outils intégrés de Outils de marketing CRM intégrés bloomerang s'intègre à la plupart des outils les plus populaires pour les organisations à but non lucratif, comme QuickBooks et Mailchimp. Ainsi, Tableau gérera vos données sur les donateurs (et les bénévoles ! et les subventions ! et les membres du conseil d'administration !), et vous pouvez utiliser les intégrations pour gérer les prochaines étapes de votre campagne. 👣

Meilleures fonctionnalités

Un tableau de bord interactif vous permet de voir en un coup d'œil le taux de fidélisation de vos donateurs et les performances de votre campagne

Les données de sélection de la richesse vous aident à identifier et à mieux engager les constituants ayant le potentiel de devenir des donateurs majeurs

Les intégrations avec les outils de traitement des paiements, tels que PayPal, Square et Stripe, vous permettent de collecter facilement les dons des collecteurs de fonds en ligne

Limites

Il peut s'avérer difficile de personnaliser et de modifier l'élément intégréintégrés pour la collecte de fonds* Certains utilisateurs signalent des temps de réponse lents de la part de l'équipe du service client de Bloomerang

Prix

119 $ par mois pour un maximum de 1 000 dossiers de donateurs

239 $ par mois pour un maximum de 4 500 dossiers de donateurs

349 $ par mois jusqu'à 14 500 dossiers de donateurs

459 $ par mois jusqu'à 24 500 dossiers de donateurs

579 $ par mois jusqu'à 39 500 dossiers de donateurs

699 $ par mois jusqu'à 59 500 dossiers de donateurs

Tarification personnalisée pour les comptes comportant 60 000 enregistrements ou plus

G2: 4.7/5 (745+ commentaires)

4.7/5 (745+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1,265+ commentaires)

3. Salesforce Nonprofit Cloud

via Salesforce Nonprofit Cloud (en anglais) Salesforce est l'un des logiciels les plus populaires CRM pour les entreprises de services et l'industrie. Donc, si vous avez toujours voulu traîner avec les enfants populaires à l'école, ce logiciel de gestion des donateurs pourrait être votre reine de bal. 👑

Le Nonprofit Cloud est essentiellement le système CRM Salesforce mis à jour avec des fonctionnalités de collecte de fonds et de gestion des relations avec les donateurs. Parfois, il semble évident que ce programme a été conçu à l'origine pour l'industrie, plutôt que comme un logiciel à but non lucratif, mais il est excellent pour gérer.. campagnes de marketing et de fournir des expériences personnalisées aux donateurs.

Meilleures fonctionnalités

Les expériences personnalisées vous permettent d'envoyer à chacun de vos électeurs les mises à jour du programme qui comptent le plus pour eux

Des outils de segmentation intégrés vous permettent d'améliorer vos campagnes de publipostage

Les automatisations suppriment les tâches administratives afin que votre équipe puisse consacrer plus de temps à l'établissement de relations avec les donateurs

Limites

Ce programme manque de certaines fonctionnalités qui sont standard dans d'autres solutions CRM pour les organisations à but non lucratif, comme les séquences de nouveaux donateurs et les indicateurs de fidélisation

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage abrupte, en particulier pour les membres de l'équipe les moins versés dans la technologie

Prix

Édition Enterprise: 60 $ par utilisateur et par mois

60 $ par utilisateur et par mois Edition illimitée: 100 $ par utilisateur et par mois

G2: 4/5 (70+ commentaires)

4/5 (70+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (35+ commentaires)

4. Petit feu vert

via Le petit feu vert Little Green Light est le petit outil qui pouvait. 🚂

Ce logiciel tout-en-un de gestion des relations avec les administrés, de rapports et de collecte de fonds a été conçu à l'intention des organisations à but non lucratif. Il dispose d'outils pour gérer vos données, vos campagnes de marketing, vos adhésions, vos évènements et vos demandes de subventions.

Vous pouvez même l'utiliser pour accepter des dons en ligne. Avec un formulaire de don de Little Green Light, votre collecte de fonds en ligne se synchronisera automatiquement avec votre CRM, mettant à jour les profils de vos administrés en temps réel au fur et à mesure qu'ils font des dons. Ce logiciel vous aide à garder l'esprit sur votre argent et votre mission. 💰

Meilleures fonctionnalités

Le tableau de bord personnalisable vous permet de voir rapidement les informations qui vous intéressent le plus, comme les alertes et les totaux des collectes de fonds

Les accusés de réception et les reçus vous permettent d'envoyer des remerciements au fur et à mesure que les dons arrivent

Les fonctionnalités de gestion des données suppriment automatiquement les profils de donateurs en double, assurent le suivi des adhésions et des dates de renouvellement, et permettent une segmentation facile pour un publipostage personnalisé et des campagnes de marketing ciblées

Limites

Certains utilisateurs se plaignent qu'en échange de la simplicité de Little Green Light, vous sacrifiez les options de personnalisation

D'autres utilisateurs affirment que l'interface utilisateur semble désuète et que son utilisation n'est pas toujours intuitive

Prix

45 $ par mois pour un maximum de 2 500 électeurs

60 $ par mois jusqu'à 5 000 électeurs

75 $ par mois jusqu'à 10 000 contacts

Ajouter 15 $ par mois pour chaque tranche de 10 000 électeurs supplémentaires

G2: 4.4/5 (60+ reviews)

4.4/5 (60+ reviews) Capterra: 4.7/5 (290+ commentaires)

5. Salsa CRM

via Salsa CRM Salsa CRM rassemble votre base de données de donateurs, vos outils de communication et vos outils de collecte de fonds sous un même toit. 🏠

Il a certains des plus beaux profils de donateurs parmi les options de logiciels à but non lucratif. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés illimités et garder une trace de toute information importante pour vous et vos donateurs. Vous pouvez également enregistrer des notes sur vos donateurs au fur et à mesure que vous apprenez à les connaître.

Combinez ces données approfondies sur les donateurs avec des outils de collecte de fonds qui vous aident à établir des connexions plus pertinentes pour chaque individu, et Salsa CRM peut vous aider à vous connecter avec vos donateurs comme jamais auparavant. Voilà qui nous donne envie de danser ! 💃

Meilleures fonctionnalités

Les profils approfondis des donateurs stockent les informations de contact, les comptes de médias sociaux, les relations, les intérêts et les données démographiques de vos électeurs

Les fonctionnalités de déduplication évitent les entrées en double pour un même électeur, ce qui permet à votre système de gestion des donateurs de rester propre et organisé

Les fonctionnalités de collecte de fonds par publipostage vous permettent de rédiger des lettres, de fusionner des courriers, d'imprimer des libellés et d'utiliser la lecture de codes-barres

Limites

Cet outil de gestion de la relation client offre peu d'intégrations avec d'autres logiciels

De nombreux utilisateurs estiment que les fonctionnalités de rapports sont difficiles à apprendre et à utiliser

Prix

Personnalisé Tarification

G2: 3.9/5 (105+ commentaires)

3.9/5 (105+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (235+ commentaires)

6. Le bord de la levée de fonds

via Blackbaud Raiser's Edge est une plateforme de CRM et de collecte de fonds de Blackbaud, le fabricant de plusieurs autres logiciels pour les organisations à but non lucratif.

Parmi les autres programmes de Blackbaud, citons Luminate Online pour les campagnes de collecte de fonds en ligne, Just Giving pour les campagnes de collecte de fonds peer-to-peer et Altru pour la billetterie et la gestion des membres. Raiser's Edge fonctionne parfaitement avec tous les autres programmes de Blackbaud, mais vous devez payer pour chaque service logiciel individuellement.

Seul, Raiser's Edge offre des outils pour accepter les dons, analyser les informations sur les donateurs, faire des demandes de dons plus pertinentes, suivre les interactions avec les donateurs et envoyer des documents marketing ciblés. Ces fonctionnalités clés vous aident à débloquer le potentiel de vos donateurs. 🗝️

Meilleures fonctionnalités

La gestion des dons vous permet d'accepter des dons en ligne ou de saisir des dons importants

Les informations sur les prospects comprennent des suggestions de montants à demander alimentées par l'IA et des outils permettant d'identifier les grands donateurs potentiels

Les analyses personnalisées vous permettent de suivre les données les plus importantes pour vous et d'exécuter des rapports pertinents pour votre campagne

Limites

La vue web basée sur le cloud n'affiche pas tous les champs et fonctions du logiciel, de sorte que votre équipe devra peut-être passer le plus clair de son temps à travailler dans la vue de la base de données, qui, contrairement à l'application web, n'est pas accessible de n'importe où

De nombreux utilisateurs signalent des temps de réponse lents de la part de l'équipe du service client de Blackbaud

Prix

Personnalisé tarification

G2: 3.8/5 (405+ commentaires)

3.8/5 (405+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (410+ commentaires)

7. Bienveillant

via Bienveillant Kindful est géré par Bloomerang - un autre outil de CRM figurant sur cette liste - et les deux programmes sont appréciés des organisations à but non lucratif. Quelle est donc la différence ?

Les deux programmes ont des fonctionnalités comparables pour le suivi des données des donateurs, la création de campagnes de sensibilisation ciblées et l'évaluation de la réussite des campagnes. Mais Kindful propose également des pages de dons extrêmement personnalisables. Vous pouvez les personnaliser et les organiser avec les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez ensuite les intégrer à votre site web, et vos électeurs peuvent faire un don en seulement deux clics. ✅

Alors que Bloomerang et Kindful proposent tous deux des intégrations avec des outils et des systèmes de traitement des paiements populaires, Kindful dispose également d'une API ouverte, permettant à votre développeur de construire toutes les intégrations supplémentaires dont vous avez besoin pour votre flux de travail. Vous pouvez donc garder votre calme et personnaliser. 💂‍♀️

Meilleures fonctionnalités

Les collectes de fonds en ligne et de pair à pair sont automatiquement ajoutées à votre CRM et synchronisées avec vos outils connectés

Les profils des donateurs vous permettent d'avoir un aperçu de leur richesse et d'assigner des tâches de sensibilisation à votre équipe

Des reçus et des remerciements automatiques, ainsi que des outils permettant de forfaiter des campagnes de publipostage et d'e-mailing, vous aident à maintenir l'engagement des donateurs

Limites

Certains utilisateurs estiment que les profils des donateurs et les fonctionnalités de gestion de la relation client ne sont pas aussi robustes que ceux d'autres programmes

Plusieurs utilisateurs affirment que les fonctionnalités de rapports intégrées ne fournissent pas suffisamment d'informations et qu'il peut être difficile de générer des rapports personnalisés

Prix

119 $ par mois pour un maximum de 1 000 dossiers de donateurs

239 $ par mois pour un maximum de 4 500 dossiers de donateurs

349 $ par mois jusqu'à 14 500 dossiers de donateurs

459 $ par mois jusqu'à 24 500 dossiers de donateurs

579 $ par mois jusqu'à 39 500 dossiers de donateurs

699 $ par mois jusqu'à 59 500 dossiers de donateurs

Tarification personnalisée pour les comptes comportant 60 000 enregistrements ou plus

G2: 4.4/5 (plus de 400 commentaires)

4.4/5 (plus de 400 commentaires) Capterra: 4.5/5 (310+ commentaires)

8. Neon CRM

via CRM néon Le Neon CRM vous permettra de faire briller vos relations avec les donateurs. 🔆

Vous pouvez utiliser cette plateforme pour gérer les donateurs, les membres et les bénévoles, en plus de garder une trace de la collecte de fonds, des e-mails, des évènements et des subventions. La base de données des donateurs vous permet d'ajouter des champs personnalisés et de suivre l'échéancier d'engagement de vos donateurs afin que vous puissiez voir comment vos relations évoluent au fil du temps.

Doté d'une interface personnalisable et conviviale, le Neon CRM travaillera pour l'ensemble de votre équipe. Chaque membre peut l'organiser pour répondre à ses besoins et s'adapter à son rôle, afin que chacun ait toujours exactement ce dont il a besoin. Allez l'équipe ! 📣

Meilleures fonctionnalités

Des formulaires et des e-mails illimités vous permettent de personnaliser votre approche des donateurs et d'accepter les dons via des modes de paiement populaires comme Apple Pay, Google Pay et PayPal

Des rapports personnalisés et un tableau de bord intuitif facilitent la visualisation des indicateurs de votre campagne

Les automatisations déchargent votre équipe des tâches administratives et suppriment les profils en double de votre base de données de donateurs

Limites

Plusieurs utilisateurs se sont plaints du manque d'options de personnalisation dans les sections de gestion des évènements et des bénévoles

Il peut être difficile d'apprendre à utiliser les fonctionnalités de rapports

Prix

Essentiels: 99 $ par mois

99 $ par mois Impact: 199 $ par mois

199 $ par mois Puissance: 399 $ par mois

G2: 4.3/5 (180+ commentaires)

4.3/5 (180+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (490+ commentaires)

9. UneCause

via Une cause Elle a beau s'appeler OneCause, elle possède de nombreuses solutions logicielles. 👯

Ce logiciel de collecte de fonds propose différents programmes de collecte de fonds par évènement, de pair à pair, en ligne et par texte.

Si vous menez différents types de campagnes, vous aurez peut-être besoin d'une combinaison des solutions de OneCause. Mais une fois que vous aurez déterminé les fonctionnalités dont vous avez besoin, ce programme sera très pratique pour gérer vos campagnes de collecte de fonds. 🛠️

Il offre des outils spécialisés pour chaque type de campagne. Il y a des fonctionnalités de billetterie et de RSVP pour les évènements, des intégrations de médias sociaux pour les programmes de collecte de fonds et de plaidoyer de pair à pair, et des fonctionnalités de gamification pour les collectes de fonds virtuelles. Il n'a jamais été aussi facile pour vos assistances de s'impliquer !

Meilleures fonctionnalités

L'intégration de la billetterie, de la gestion des tableaux, de l'inscription et du paiement facilite la gestion des évènements de collecte de fonds

Les dons ouverts et les options de financement par besoin permettent à vos donateurs de choisir la manière dont ils souhaitent donner

Text2Give vous permet de collecter des dons par SMS

Limites

Plusieurs utilisateurs signalent que les options de personnalisation sont limitées

Il n'y a pas de fonctionnalités intégrées d'e-mail marketing, ce qui peut compliquer l'automatisation et la personnalisation de vos e-mails de sensibilisation des donateurs

Prix

Personnalisé Tarification

G2: 4.7/5 (360+ commentaires)

4.7/5 (360+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (310+ commentaires)

10. NetSuite

via NetSuite NetSuite d'Oracle est une suite logicielle populaire pour les organisations, qui propose également des solutions pour les organisations à but non lucratif, notamment un système de gestion de la relation client.

La plupart des utilisateurs conviendront que NetSuite ne remportera aucun concours de beauté. Mais comme il s'agit d'une option tout-en-un, vous pourriez être en mesure de couvrir tous les besoins logiciels de votre organisation avec une seule solution. Et la simplicité a du bon. ✨

Cette suite logicielle comprend des fonctionnalités de gestion financière pour suivre les collectes de fonds et les subventions, des fonctionnalités d'efficacité des programmes pour évaluer votre impact à l'aide des cartes de pointage recommandées par Charity Navigator, et des fonctionnalités de gestion des ressources humaines des fonctionnalités de gestion des fournisseurs pour suivre listes de fournisseurs et les commandes pour des évènements ou des programmes de collecte de fonds.

Ces solutions approfondies font de NetSuite une bonne option pour les organisations à but non lucratif de grande envergure.

Meilleures fonctionnalités

Suivez les individus, les organisations, les ménages et les relations dans les profils des donateurs

Créez des flux de travail personnalisés afin de gérer les relations avec les donateurs selon un processus adapté à votre organisation et à leurs préférences

Segmentez les clients et envoyez des e-mails en fonction des intérêts uniques des donateurs

Limites

Certains utilisateurs signalent qu'il peut être difficile d'apprendre toutes les fonctions de ce logiciel sans suivre des sessions de formation formelles

L'accès à de nombreuses fonctionnalités avancées est payant, même si vous disposez d'un abonnement premium

Prix

Personnalisé tarification

G2: 4/5 (2 650+ commentaires)

4/5 (2 650+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (1,340+ commentaires)

De meilleures relations, plus de dons

Sauver le monde est un marathon, pas un sprint. Et ce sont vos relations avec les donateurs qui permettent à votre mission de se poursuivre. 🏃‍♂️

Avec le bon logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour les organisations à but non lucratif, toutes vos relations avec les donateurs se dérouleront plus facilement. Votre CRM vous permettra de vous assurer que vos donateurs entendent parler de vous au bon moment - après qu'ils aient fait leur premier don ou après que vous ayez remporté un programme dans le domaine qui les intéresse le plus.

Pour connecter les tâches aux profils de vos donateurs et vous assurer de ne jamais manquer une occasion de construire cette relation, essayez ClickUp, le logiciel de CRM et de gestion de la relation client tout-en-un gestion de projet vous aide à gérer l'ensemble de votre mission à partir d'un seul endroit.

Parce que ClickUp est l'application qui les remplace toutes, vous pourrez payer moins de solutions logicielles et économiser plus d'argent pour votre mission. Essayez la plateforme gratuitement !