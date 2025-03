10 meilleures alternatives et concurrents de SmartSuite en 2025

SmartSuite se présente comme la plateforme unique pour tous les processus et tous les projets, mais ce n'est pas la seule solution de gestion du travail qui existe. Il existe de nombreuses autres solutions dans le domaine de la gestion du travail l'automatisation du flux de travail et elles valent la peine d'être explorées avant de valider ou de poursuivre votre chemin avec SmartSuite.

Dans ce guide, nous examinerons les meilleures solutions de rechange à SmartSuite disponibles aujourd'hui. Nous comparerons les solutions basées sur le Web gestion du flux de travail , l'automatisation du travail, la gestion des tâches et les outils de collaboration pour vous apporter notre liste ultime de prétendants à essayer en 2024. 📚

Que devriez-vous rechercher dans une alternative à SmartSuite ?

SmartSuite est une plateforme d'automatisation et de gestion du travail basée sur le cloud qui couvre un large intervalle d'utilisations, notamment la gestion de projet, la gestion des RH et des personnes, le marketing et la conformité. Vous pouvez l'utiliser pour toutes ces fonctionnalités, ou seulement pour une poignée d'entre elles.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Affiches ClickUp /$$img/

Visualisez vos tâches avec plus de 15 vues dans ClickUp, y compris la Liste, le Tableau, les diagrammes de Gantt et le Calendrier

Lorsque vous envisagez une alternative à SmartSuite, prenez en compte les éléments suivants :

Facilité d'utilisation : La plateforme est-elle facile à utiliser ? La formation nécessaire est-elle importante ?

La plateforme est-elle facile à utiliser ? La formation nécessaire est-elle importante ? Expertise : Le nouvel outil fait-il plus de fonctions dans votre domaine de prédilection ?

: Le nouvel outil fait-il plus de fonctions dans votre domaine de prédilection ? Personnalisation : La nouvelle solution est-elle plus souple ? Pouvez-vous la personnaliser entièrement ?

: La nouvelle solution est-elle plus souple ? Pouvez-vous la personnaliser entièrement ? Automatisation: L'outil peut-il automatiser les tâches dont j'ai besoin ? À fait-il plus que SmartSuite ?

L'outil peut-il automatiser les tâches dont j'ai besoin ? À fait-il plus que SmartSuite ? Tarification : Le nouvel outil est-il abordable ? À fait-il partie de votre budget ?

Le nouvel outil est-il abordable ? À fait-il partie de votre budget ? évolutivité: L'alternative peut-elle évoluer avec vous ? À fait-elle des coûts prohibitifs ?

Avec autant de produits disponibles dans le domaine de l'automatisation des flux de travail, il existe de nombreuses options pour les entreprises de toute taille, de tout budget et de tout besoin, qu'il s'agisse d'une petite entreprise qui a besoin de gérer ses ressources humaines ou d'une entreprise SaaS en pleine croissance qui a besoin d'une solution d'automatisation des flux de travail pour son entreprise logiciel d'automatisation du marketing . Pensez à votre utilisation personnelle et aux besoins de votre équipe, afin d'établir une liste restreinte des meilleures alternatives à essayer.

Les 10 meilleures alternatives à SmartSuite à utiliser en 2024

Le bon outil de gestion du travail permet de faire les choses facilement, de travailler en équipe et d'obtenir une plus grande réussite. Voici les meilleures alternatives et concurrents de SmartSuite qui peuvent vous rapprocher de vos objectifs de productivité.

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image14.gif Alternatives à SmartSuite : Créer des Automatisations personnalisées qui créent des actions basées sur des déclencheurs et des conditions de votre choix /$$img/

Créer des Automatisations personnalisées qui déclenchent des actions basées sur des déclencheurs et des conditions de votre choix dans ClickUp

ClickUp est une alternative de choix à SmartSuite, car il s'agit également d'une plateforme tout-en-un conçue pour augmenter votre productivité et vos bénéfices. Grâce à l'intervalle de fonctionnalités de ClickUp, l'organisation de votre travail, la gestion des tâches et des ressources et la collaboration avec les membres de l'équipe se font sans effort. ✨

Des campagnes à la planification des sprints , Automatisations ClickUp peuvent rationaliser n'importe quelle opération. Notre bibliothèque de plus de 100 Automatisations sans code contient tout ce dont vous avez besoin pour simplifier les flux de travail, rationaliser les tâches de routine et faciliter le transfert des projets.

Utilisez nos recettes d'Automatisation telles quelles ou personnalisez-les avec votre propre logique et vos statuts personnalisés. Profitez de recettes qui couvrent un large intervalle d'utilisations - y compris les affectations de tâches, les commentaires, les mises à jour de statut, et plus encore.

Non seulement vous pouvez automatiser votre travail au sein de ClickUp, mais vous pouvez également étendre cette fonction à d'autres applications que vous utilisez. Intégrez vos applications externes, telles que GitHub, Slack, Dropbox et Calendly, dans votre flux de travail ClickUp. La bibliothèque d'intégrations continue de s'enrichir chaque mois.

Au-delà de ClickUp Automatisations, la plateforme a tant à offrir aux équipes qui veulent rester organisées et travailler plus efficacement. Utiliser Tâches ClickUp pour gérer les tâches personnelles et d'équipe, visualiser la progression dans vos Tableau de bord ClickUp et déplacez vos données de contact vers ClickUp CRM afin que vous puissiez gérer votre système de gestion de la relation client au même endroit.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Utilisez les Automatisations ClickUp et la logique conditionnelle pour créer des flux de travail puissants

Gérer des tâches, des listes à faire et des processus d'entreprise

Paramétrer et suivre la progression par rapport à les indicateurs clés de performance de la gestion de projet Permettre la messagerie et la collaboration avec votre équipe en temps réel grâce à ClickUp Discussion Gérer des projets techniques et créatifs

Créer des documents et des feuilles de calcul pour collaborer et partager avec votre équipe

Gérer les ressources et le temps des membres de l'équipe, la productivité et les heures facturables

Définissez des paramètres et partagez des projets pour augmenter la productivité de votre équipe la transparence des projets Tirez parti deModèles ClickUp pour démarrer rapidement, y compris des modèles de forfaits de travail Personnalisez votre expérience avec des affichages personnalisés, des champs personnalisés et une coordination des couleurs

S'intégrer à des milliers d'applications externes

Limites de ClickUp

Avec autant de fonctionnalités et d'options de personnalisation, certains utilisateurs signalent qu'il y a une courbe d'apprentissage initiale

Il n'existe peut-être pas d'intégration dédiée à chaque application externe, mais vous pouvez toujours connecter ClickUp à des milliers d'autres outils grâce à la fonction Zapier Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'espace de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (8,500+ reviews)

4.7/5 (8,500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ reviews)

2. Flux /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Flow-kanban-dashboard.jpg Flux des tâches dans l'affichage Kanban /$$$img/

via Flux Le flux se décrit comme un projet moderne et logiciel de gestion des tâches pour les équipes. La plateforme rassemble des éléments clés comme la gestion de projet, les discussions et la gestion des tâches pour créer un endroit tout-en-un pour faire le travail terminé. ✔️

Les meilleures fonctionnalités de Flux

Gérez les tâches plus efficacement grâce à des tâches récurrentes automatisées

Invitez des membres de l'équipe à participer à des projets et contrôlez la confidentialité à l'aide de permissions

Personnalisez vos projets à l'aide de couleurs et d'icônes

Limites de flux

Certains utilisateurs signalent que la synchronisation peut être lente entre les versions du web et de l'application

Vous ne pouvez que désactiver votre compte, il n'est donc pas possible de supprimer les données du compte

Prix du flux

Basic: $6/mois par utilisateur

$6/mois par utilisateur Plus: 8 $/mois par utilisateur

8 $/mois par utilisateur Pro: 10$/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (50+ reviews)

4.3/5 (50+ reviews) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

3. Renard fonctionnel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/functionfox.png Alternatives à SmartSuite : FunctionFox Exemple de diagramme de Gantt /$$img/

via Renard fonctionnel FunctionFox est un logiciel de Relevé de temps et de outil de gestion de projet utilisé pour le suivi du temps, l'augmentation de la productivité de l'équipe et la mesure de la valeur globale. Cet outil est idéal pour les professionnels de la création et les équipes qui souhaitent organiser leur planification interne et leurs activités rester concentrés sur plusieurs projets . ⚒️

Les meilleures fonctionnalités de FunctionFox

Visualisez la quantité de travail prévue pour chaque membre de l'équipe

Suivi du temps à l'aide de feuilles de temps et d'un chronomètre intégré

Voir quelles sont les tâches en cours et celles qui ont été achevées

Limites de FunctionFox

Certains utilisateurs auraient souhaité disposer de la fonction d'automatisation et de tâches répétitives

Il y a peu d'options de personnalisation

Prix de FunctionFox

Classique: 35$/mois pour le premier utilisateur, puis 5$/mois par utilisateur supplémentaire

35$/mois pour le premier utilisateur, puis 5$/mois par utilisateur supplémentaire Premium: 50$/mois pour le premier utilisateur, puis 10$/mois par utilisateur supplémentaire

50$/mois pour le premier utilisateur, puis 10$/mois par utilisateur supplémentaire In-House: 150 $/mois pour le premier utilisateur, puis 20 $/mois par utilisateur supplémentaire

G2: 4.3/5 (40+ reviews)

4.3/5 (40+ reviews) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

4. Plutio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/Plutio-Task-Management.png Tableau du projet Plutio /$$img/

via PlutioPlutio est un logiciel tout-en-un de outil de collaboration pour la gestion de projet qui permet aux équipes de suivre un projet du début à la fin. Les utilisateurs peuvent préparer les projets, planifier les échéanciers, assigner des tâches et envoyer des propositions aux clients à partir d'un seul endroit central, ce qui en fait un outil idéal pour les équipes et les agences. 🤝

Les meilleures fonctionnalités de Plutio

Création automatique d'un projet à partir d'un modèle dès la signature d'un contrat

Utilisez des modèles pour créer des tâches récurrentes pour les tâches que vous exécutez régulièrement

Choisissez d'afficher automatiquement une facture, un planificateur ou une proposition une fois que votre client a signé le contrat

Limites de Plutio

Certains utilisateurs signalent que les propositions peuvent être lentes à modifier

Il n'y a pas de moyen facile d'exporter des données vers d'autres outils

Prix de Plutio

Solo: 19 $/mois pour un utilisateur

19 $/mois pour un utilisateur Studio: 39 $/mois pour 10 collaborateurs

39 $/mois pour 10 collaborateurs Agence: 99 $/mois pour 30 collaborateurs

99 $/mois pour 30 collaborateurs Des collaborateurs supplémentaires peuvent être ajoutés aux forfaits Studio et Agence pour 5 $/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (50+ reviews)

4.4/5 (50+ reviews) Capterra: 4.6/5 (100+ commentaires)

5. Nintex /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Nintex-flowchart.jpg Alternatives à SmartSuite : Exemple d'organigramme Nintex /$$img/

via Nintex Nintex est un processus et une logiciel de gestion de flux de travail outil qui utilise l'automatisation pour rationaliser les processus et de stimuler la productivité. Cette réingénierie des processus d'entreprise et outil logiciel de cartographie des processus permet aux utilisateurs de découvrir les possibilités d'amélioration des processus, de les automatiser avec succès et de continuer à les optimiser et à les améliorer. 🔗

Les meilleures fonctionnalités de Nintex

Construire des processus et ajuster les flux de travail pour être plus efficace

Automatisez les processus et faites-les tourner régulièrement

Créez des modèles et personnalisez-les sans avoir besoin de connaissances en codage

Les limites de Nintex

Nintex se spécialise dans la gestion des processus, il lui manque donc certaines des autres fonctionnalités dont disposent les alternatives tout-en-un

Certains utilisateurs font état d'une courbe d'apprentissage abrupte

Prix de Nintex

Nintex propose une variété de forfaits pro, premium et personnalisés pour chacune de ses six plateformes d'automatisation :

Pro: Les prix de départ s'échelonnent entre 15 000 et 35 000 dollars par an

Les prix de départ s'échelonnent entre 15 000 et 35 000 dollars par an Premium: Les prix de départ s'échelonnent entre 2 400 et 60 000 dollars par an

Les prix de départ s'échelonnent entre 2 400 et 60 000 dollars par an Personnalisé:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.2/5 (700+ commentaires)

4.2/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (80+ avis)

6. Rue du processus

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Process-Street.png Checklist de la rue du processus /$$$img/

via Rue du processus Process Street est un logiciel de gestion des procédures opératoires normalisées (SOP), des checklists et des flux de travail. Il vise à rendre la gestion des processus la gestion des processus permet de simplifier les tâches et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Automatisez les tâches, rationalisez les processus et profitez de la conception de flux de travail alimentée par l'IA pour améliorer votre façon de travailler. 🙌

Process Street meilleures fonctionnalités

Paramétrez des paramètres reproductibles pour améliorer la productivité Utiliser la logique conditionnelle pour personnaliser les flux au sein des processus

Visualisez ce qui va suivre et suivez votre progression

Limites de Process Street

Selon les utilisateurs, les options de rapports peuvent sembler limitées

Certains signalent qu'une fonction de recherche de documents et de tâches serait utile

Prix de Process Street

Démarrage : 100 $/mois

100 $/mois Pro: À partir de 415 $/mois

À partir de 415 $/mois **Enterprise : à partir de 1 660 $/mois

G2: 4.6/5 (300+ reviews)

4.6/5 (300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (500+ avis)

7. Esprit d'équipe /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Teamhood-settings.jpg Alternatives à SmartSuite : Diverses fonctionnalités de Teamhood pour la gestion de projet /$$$img/

via L'esprit d'équipe Teamhood est une plateforme de gestion de projet qui rassemble tout votre travail en un seul endroit. La plateforme inclut le suivi du temps, la gestion de la charge de travail , la planification, les flux de travail et les processus, les discussions, et bien plus encore. 📣

Les meilleures fonctionnalités de Teamhood

Visualisez la progression de votre projet à travers plusieurs vues, notamment les diagrammes Gantt et les tableaux Kanban

Planifiez votre temps plus efficacement grâce aux heures estimées et aux informations alimentées par des algorithmes

Automatisez les tâches que vous répétez régulièrement grâce aux tâches récurrentes

Limites de Teamhood

Les utilisateurs ne peuvent pas ajouter de fichiers aux commentaires dans les tâches, ce qui pourrait avoir un impact sur certaines équipes

Certains utilisateurs aimeraient pouvoir désactiver des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées

Prix de Teamhood

Free

Professionnel: $9.50/mois par utilisateur

$9.50/mois par utilisateur Premium: 15$/mois par utilisateur

15$/mois par utilisateur Ultimate: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.5/5 (30+ reviews)

4.5/5 (30+ reviews) Capterra: 5/5 (10+ avis)

8. Ondulation

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/CleanShot-2022-10-27-at-12.58.28@2x.png Exemple de produit d'ondulation /$$img/

via Ondulation Rippling est une plateforme de gestion des effectifs spécialisée dans la gestion des ressources humaines (RH), de l'informatique et des finances. Gérez les avantages sociaux, la paie et les dépenses avec des flux de travail personnalisés qui automatisent les processus pour une expérience plus rationalisée. 🌻

Les meilleures fonctionnalités de Rippling

Automatisez presque tous les processus RH, informatiques ou financiers avec des automatisations si/alors

Utilisez des déclencheurs personnalisés pour créer des flux de travail personnalisés

Connexion à des applications tierces pour étendre les capacités d'automatisation des flux au-delà de vos données Rippling

Limites de Rippling

Le domaine d'expertise de Rippling est celui des RH, de l'informatique et de la finance, donc si votre domaine d'intérêt est différent, un autre outil peut mieux fonctionner pour vous

Certains utilisateurs souhaiteraient que la fonctionnalité d'intégration soit plus complète

Prix de Rippling

À partir de 8 $/mois par utilisateur

Evaluations et critiques de Rippling

G2: 4.8/5 (2,000+ reviews)

4.8/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.9/5 (2,000+ reviews)

9. Workfront

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/workfront.png Alternatives à SmartSuite : Exemple de jalons Workfront /$$$img/

via Front de travailFront de travail est le logiciel de gestion de projet et de travail du géant du logiciel Adobe. La plateforme permet aux utilisateurs de planifier et d'exécuter des projets, de gérer des budgets et d'utiliser l'automatisation pour une meilleure gestion des processus. 💰

Meilleures fonctionnalités de Workfront

Attribuer et suivre les tâches entre les membres de l'équipe, les départements et les projets

Utilisez des règles logiques personnalisées pour synchroniser automatiquement les données entre les équipes

Gérer les attentes et hiérarchiser automatiquement les tâches grâce à une file d'attente intégrée

Limites de Workfront

Certains disent qu'il y a une grande courbe d'apprentissage en tant que nouvel utilisateur

Les utilisateurs signalent que le nombre de notifications et d'alertes dans la boîte de réception peut être écrasant

Prix de Workfront

Select: Contact pour les tarifs

Contact pour les tarifs Prime: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Ultimate: Contacter pour obtenir des informations sur les prix

G2: 4.1/5 (900+ commentaires)

4.1/5 (900+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (1,000+ reviews)

10. Fluix

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/Fluix-System-2.png Fonctionnalité Fluix Taskstream /$$$img/

via Fluix Le fluix est un l'automatisation du flux de travail plateforme conçue pour faciliter la numérisation des processus documentaires et l'automatisation des tâches répétitives et routinières. Automatisez les tâches quotidiennes telles que les audits, les inspections, les formations, la gestion des factures et bien plus encore grâce à l'automatisation des tâches de Fluix. 📝

Les meilleures fonctionnalités de Fluix

Délaissez les documents papier, et passez à des versions numériques que vous pouvez annoter

Concevez un flux de travail personnalisé qui correspond à vos besoins spécifiques

Automatisez les tâches manuelles répétitives et suivez leur progression jusqu'à ce qu'elles soient achevées

Les limites de Fluix

Certains utilisateurs souhaitent que le générateur de formulaires soit plus convivial pour les utilisateurs non techniques

Il n'y a actuellement pas d'application Android, bien qu'il y ait une application iOS disponible

Prix de Fluix

Fluix Core: 30 $/mois par utilisateur

30 $/mois par utilisateur Module complémentaire de logique conditionnelle: 5 $/mois par utilisateur

5 $/mois par utilisateur Module complémentaire de Power Analytics: 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Module complémentaire de pré-remplissage de formulaires et de documents: 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Module complémentaire pour la révision trimestrielle : 50 $/mois par utilisateur

G2: 4.8/5 (10+ reviews)

4.8/5 (10+ reviews) Capterra: 4.8/5 (40+ commentaires)

Rationaliser les flux de travail avec une alternative à SmartSuite

SmartSuite est une excellente option d'outil de gestion de projet qui permet aux équipes distribuées de travailler de manière plus productive. Cela ne signifie pas qu'il s'agit de la seule option, et ce guide démontre à quel point les concurrents de SmartSuite sont nombreux et impressionnants. Utilisez ce guide pour trouver l'outil qui correspond le mieux à vos objectifs et profitez des avantages d'une équipe mieux coordonnée, plus productive et mieux gérée.

Si vous êtes à la recherche d'un logiciel qui offre tout ce que SmartSuite fait et plus encore, essayez ClickUp. Cette plateforme tout-en-un est remplie de fonctionnalités qui facilitent la gestion de projet, la gestion des tâches et la gestion des personnes. Découvrez tous les avantages et essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui . 🤩