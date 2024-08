Whimsical Vs. Miro : Quel est le meilleur logiciel de tableau blanc ? 2024

Les sessions de collaboration sont essentielles pour toute entreprise qui travaille avec des concepts créatifs ou une réflexion sur la conception. Qu'il s'agisse de trouver des idées pour un projet, de concevoir un nouveau produit ou de créer une carte du parcours client, vous obtiendrez toujours les meilleurs résultats en travaillant en équipe. 🤝

Bien entendu, vous devez également documenter ce travail pour en tirer tous les bénéfices.

Les tableaux blancs de bureau sont un excellent moyen de le faire lorsque tous les membres de votre équipe sont sur place. Mais si vous travaillez avec une équipe distribuée, vous devez vous surpasser. Les tableaux blancs virtuels sont une solution parfaite, et s'ils peuvent également vous aider à rationaliser votre flux de travail, c'est un bonus non négligeable.

C'est là qu'intervient la question Whimsical vs Miro. Ces tableaux outils de conception de tableaux blancs offrent chacun des caractéristiques et des avantages différents pour soutenir le travail collaboratif. Lequel est le meilleur ? 🛠️

Dans cet article, nous allons comparer Whimsical et Miro pour vous aider à déterminer quelles options conviennent le mieux à votre équipe !

Qu'est-ce que Whimsical ?

via Fantaisiste Whimsical est idéal pour les indépendants, les équipes de conception, les développeurs de logiciels et les chefs de produit qui souhaitent créer des organigrammes et des wireframes, puis les partager avec d'autres pour obtenir des commentaires.

Il est conçu comme un outil pour la plupart des travaux asynchrones, collaboration virtuelle au sein d'équipes plus restreintes. L'interface utilisateur est simple et minimaliste, ce qui la rend facile à utiliser, même pour les débutants. Il s'agit toutefois d'un outil purement web, qui ne peut donc pas être utilisé en tant qu'application sur les appareils mobiles. 🖥️

Fonctionnalités fantaisistes

Les fonctionnalités de Whimsical fonctionnent bien si vous travaillez avec une petite équipe et que vos besoins sont assez simples.

1. D'excellents outils de wireframe

via Fantaisiste Whimsical fait du lo-fi wireframing incroyablement facile et rapide, et vous pouvez concevoir pour n'importe quelle taille d'écran. Il y a tout un tas d'éléments configurables, y compris des zones de saisie de texte, des boutons, des cases à cocher, des étiquettes, des étoiles d'évaluation et des invitations cliquables prêtes à l'emploi comme "Voir notre travail" et "Nous contacter" qui n'attendent que d'être utilisées.

Un outil de recherche rapide et des raccourcis clavier vous permettent de trouver et d'utiliser rapidement ce que vous voulez. Il est également facile de collaborer en temps réel avec des coéquipiers sur vos wireframes.

2. Formes et icônes utiles

via Fantaisiste Whimsical possède toutes les formes habituelles que l'on trouve dans un outil de conception, ainsi qu'une forme de crochet très pratique. Les flèches de connexion sont accompagnées de leurs propres étiquettes, qui s'alignent automatiquement, ce qui vous évite d'avoir à vous creuser les méninges pour trouver la bonne solution.

Le logiciel propose également un ensemble d'icônes classées et consultables, que vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins, étiqueter et utiliser seules ou à l'intérieur d'autres éléments. Il existe même une application de création de diagrammes pour vous aider à rester concentré.

3. Ajouter des éditeurs gratuitement

Si vous n'avez pas besoin de beaucoup d'éditeurs pour accéder à votre espace de travail, Whimsical est un excellent rapport qualité-prix. Vous pouvez toujours inviter des personnes gratuitement, qui peuvent consulter, commenter et même modifier les fichiers auxquels vous leur donnez accès. 💰

Prix de Whimsical

Débutant: Gratuit

Gratuit Pro: 10 $ par éditeur et par mois

10 $ par éditeur et par mois Organisation: 20$ par éditeur et par mois

Qu'est-ce que Miro ?

via MiroMiro est conçu pour les grandes équipes distantes qui ont besoin de collaborer de manière intensive en temps réel, à la fois au sein de l'équipe et avec des parties prenantes externes.

Connu pour son excellente expérience utilisateur, il offre également une vaste gamme de modèles et d'intégrations avec des outils tels qu'Asana, Slack et Jira. Il fonctionne sur des plateformes web, ainsi que sur des applications Android et iPhone.

Caractéristiques de Miro

Les fonctionnalités de Miro sont beaucoup plus étendues et évolutives que celles de Whimsical. Miro permet aux équipes de travailler ensemble à travers le temps et l'espace.

1. Intégration des appels vidéo

via Miro Miro vous permet de communiquer avec vos coéquipiers de différentes manières sans quitter la plateforme. Si Miro et Whimsical disposent tous deux d'une fonction de chat, Miro dispose également d'un outil d'appel vidéo natif.

Ajoutez à cela des intégrations avec des plateformes de conférence téléphonique comme Microsoft Teams, Zoom et Google Meet, et votre équipe pourra facilement rester en contact pendant que vous travaillez sur vos tableaux blancs, quel que soit l'endroit où elle se trouve. 🙋‍♀️

2. Large gamme de modèles

Miro vous aide gagner du temps et améliorez la présentation de vos documents grâce à une vaste gamme de modèles. Alors que Whimsical propose désormais quelques modèles, Miro offre plus de 200 modèles natifs. Si ceux-ci ne vous suffisent pas, vous pouvez simplement visiter le site communautaire Miroverse pour en trouver d'autres.

3. Présentation avancée et facilitation

via Miro Miro facilite la présentation directement à partir de votre tableau, vous permettant de prendre le contrôle afin que vos collaborateurs ne puissent voir que ce sur quoi vous vous concentrez en tant qu'animateur. Vous pouvez définir la zone du canevas que votre public verra lorsqu'il rejoindra la réunion pour la première fois.

Ensuite, vous pouvez leur montrer la vue d'ensemble ou zoomer sur n'importe quelle section du tableau. Vous pouvez également réduire les parties du tableau sur lesquelles vous ne travaillez pas pendant votre présentation. La fonctionnalité de vote anonyme aide votre équipe à prendre une décision collaborative sur la façon d'aller de l'avant.

Prix de Miro

Gratuit: Gratuit pour un nombre illimité de membres de l'équipe

Gratuit pour un nombre illimité de membres de l'équipe Démarrage: 8 $ par membre et par mois

8 $ par membre et par mois Entreprise: 16 $ par membre et par mois

16 $ par membre et par mois Entreprise: Contacter pour les tarifs

Whimsical Vs. Miro : Caractéristiques comparées

Nous avons donc établi que Whimsical est parfait pour le wireframing, qu'il dispose d'un bel ensemble de fonctionnalités et qu'il peut être utilisé comme outil d'aide à la décision outils de collaboration miro est plus évolutif, meilleur pour la communication et les présentations, et offre un large éventail de modèles. Miro est plus évolutif, mieux adapté à la communication et aux présentations, et offre une large gamme de modèles.

Qu'en est-il des fonctionnalités comparables de Whimsical et de Miro ? Examinons quelques caractéristiques communes pour voir ce qu'ils peuvent faire pour vous.

tableaux blancs #### Whimsical vs. Miro

via Miro Les tableaux blancs fantaisistes sont parfaits pour cartographier les petits flux de travail de conception.

Whimsical offre une toile infinie et la possibilité de dessiner et d'ajouter des formes, du texte ou des notes autocollantes. Il dispose également d'une bibliothèque d'images filaires bien conçue et d'un outil de création d'images filaires outil d'organigramme . Cette boîte à outils facilite le prototypage et la création de flux d'utilisateurs, et vous pouvez rapidement créer des maquettes initiales à partager avec votre équipe pour obtenir des commentaires.

En revanche, les tableaux blancs Miro sont conçus pour être utilisés par des équipes plus importantes qui doivent travailler ensemble en temps réel ou de manière asynchrone sur des flux de travail importants.

Miro dispose également d'une toile infinie avec des outils de dessin et des notes autocollantes. En prime, l'arrière-plan en grille facilite l'alignement et le positionnement des éléments avec lesquels vous travaillez. Le système de navigation de Miro vous aide à trouver facilement votre chemin dans un grand tableau. Le mode viseur vous permet d'avoir une vue d'ensemble, puis vous pouvez zoomer ou dézoomer selon vos besoins.

Gagnant: Miro, parce qu'il a plus de fonctionnalités et que vous pouvez facilement travailler avec de très grandes planches si nécessaire 🏆

Whimsical vs. Miro docs and AI

via Fantaisiste Il n'est pas possible de gérer une entreprise sans documents. La seule différence aujourd'hui est que ces documents sont pour la plupart en ligne, ce qui permet de sauver des arbres et de rendre l'information plus accessible à tous.

Whimsical dispose d'une fonction docs intégrée qui vous permet de conserver toute votre documentation dans le même espace de travail que vos wireframes, organigrammes et autres documents carte mentale s. Vous pouvez écrire à partir de zéro, créer des tableaux, utiliser le glisser-déposer pour déplacer des éléments, puis utiliser un menu contextuel pour formater. Des liens automatiques relient votre document à d'autres zones de Whimsical, y compris vos tableaux blancs.

Avec Outils d'IA étant un sujet d'actualité, aucun logiciel ne peut se permettre d'en être dépourvu. Le nouvel outil de conversion de texte en organigramme de Whimsical vous aide à créer des flux d'utilisateurs d'un simple clic. Tapez simplement ce dont vous avez besoin pour votre organigramme ou votre carte mentale, et il vous donne automatiquement un cadre pour vous aider à guider votre réflexion.

Et si vous utilisez ChatGPT Plus, il y a maintenant un plug-in Whimsical Diagrams qui vous permet d'utiliser Whimsical dans GPT-4 également.

Les documents de Miro sont principalement basés sur leur gamme de modèles, ou vous pouvez connecter Miro avec des modèles externes un logiciel de documentation externe ou des applications de notes comme Google Drive, OneDrive, Notion ou Dropbox.

La fonction AI de Miro est également relativement nouvelle et est disponible depuis peu en version bêta. Elle vous permet de générer automatiquement des cartes heuristiques, des notes autocollantes, des images ou des récits d'utilisateurs à partir d'idées simples. Vous pouvez également résumer toutes vos notes adhésives ou transformer du texte en code. Des fonctionnalités d'IA encore plus poussées sont actuellement en cours de développement. 🤖

Gagnant: Miro pour sa gamme plus étendue de fonctionnalités d'IA 🏆

Cartes heuristiques Whimsical vs. Miro

via MiroLogiciel de cartographie mentale vous aide à exploiter votre créativité, à organiser vos idées et à voir comment tout cela s'articule.

Les cartes heuristiques Whimsical et Miro fonctionnent toutes deux de manière similaire. Vous pouvez organiser visuellement les informations en utilisant différentes couleurs, formes et types de lignes, et en glissant et déposant des éléments. Ces deux logiciels sont dotés d'une intelligence artificielle qui accélère le processus et permet une collaboration en temps réel.

Whimsical convient mieux aux cartes heuristiques simples, tandis que Miro est légèrement plus personnalisable et vous permet de transformer vos cartes heuristiques en cadres de diapositives pour les présenter.

Gagnant: Miro de justesse 🏆

Whimsical Vs. Miro sur Reddit

Pour obtenir un retour d'expérience, nous avons jeté un coup d'œil à ce qui suit Reddit avait à dire sur Miro vs. Whimsical. 🤔

Certains utilisateurs sont fans de Whimsical. Par exemple, cet utilisateur a dit :

"Mon outil de prédilection depuis un an et demi est Whimsical. C'est de loin l'un des meilleurs outils que j'ai utilisés pour créer des diagrammes architecturaux. La raison principale est que le résultat final est beau par défaut. Ils ont réussi l'interface utilisateur. Je suis un ingénieur avec de mauvaises compétences en design graphique, mais le résultat donne l'impression aux gens que j'ai investi beaucoup de temps à peaufiner le design de mes visualisations, à choisir le bon ton de couleur, à aligner les boîtes, etc, ce qui n'est pas le cas. Or, ce n'est pas le cas. L'outil m'a simplement aidé. C'est une grande victoire ! :)"

Il y a cependant des plaintes concernant les limites de la version gratuite de Whimsical, comme par exemple celle-ci :

"Whimsical.com a été une expérience agréable pour moi, mais j'ai été déçu par les limitations de la version gratuite, qui ne permet que 500 éléments." Un autre utilisateur a dit ceci à propos de Miro :

"J'adore Miro pour la conception de flux/cartes, j'imagine qu'il serait excellent pour les jeux basés sur des choix ou tout ce qui comporte des systèmes d'interconnexion très complexes. Cependant, je ne pense pas qu'il soit très utile en termes de documents de conception."

Il y a aussi ceux qui pensent qu'aucun des deux ne leur apporte la solution complète dont ils ont besoin. Cet utilisateur pense qu'ils ne sont pas adaptés à son cas d'utilisation :

"J'ai également utilisé des tableaux blancs tels que Miro ou Whimsical, mais je trouve qu'ils ne satisfont pas à l'aspect minimaliste et rationalisé dont j'aurais besoin pour que les grandes lignes soient vraiment reliées entre elles comme il se doit."

Et pourtant un autre utilisateur a trouvé une solution commune :

"Nous utilisons ClickUp et Miro. La combinaison fonctionne très bien pour nous"

Ce qui nous amène joliment à notre solution alternative : ClickUp

Rencontrez ClickUp : La meilleure alternative à Whimsical et Miro

Dessinez des connexions et reliez des objets entre eux pour créer des feuilles de route ou des flux de travail à partir de vos idées et de celles de votre équipe dans ClickUp Whiteboards

ClickUp est un outil de gestion de projet qui vous soutient d'un bout à l'autre de vos processus d'affaires. C'est l'un des meilleurs outils de logiciel de collaboration les options disponibles sont conçues pour améliorer la productivité et la créativité tout en rationalisant votre flux de travail comme aucun autre. 🙌

ClickUp vous fait gagner des heures de travail grâce à des milliers de modèles. Plus besoin de créer des documents à partir de zéro. Et comme chaque document que vous produisez est également magnifiquement formaté, il est plus facile à lire et beaucoup plus efficace.

De plus, presque tous les éléments de ClickUp sont personnalisables, ce qui vous permet de les adapter à vos besoins.

ClickUp est disponible en tant qu'application web et pour Windows, Android, Linux ou iOS. Vous pouvez donc l'utiliser sur votre ordinateur de bureau, votre ordinateur portable ou d'autres appareils tels que votre iPhone ou votre iPad.

L'accent étant mis sur la collaboration en temps réel clickUp rivalise facilement avec Whimsical et Miro et, dans de nombreux cas, les surpasse.

Jetons un coup d'œil aux trois mêmes caractéristiques que nous venons de comparer pour Whimsical vs. Miro et voyons comment ClickUp se positionne.

Tableaux blancs

La détection de collaboration permet aux équipes de travailler et d'éditer simultanément dans les tableaux blancs ClickUp

En tant que l'un des meilleur logiciel de tableau blanc sur le marché, Tableau blanc de ClickUp vous offre un canevas d'idéation par excellence, mais il va bien au-delà. Il transforme ces idées en tâches.

Lorsque vous utilisez le tableau blanc collaboratif de ClickUp, vous pouvez créer votre propre mise en page - ou économiser du temps et des efforts en choisissant parmi la gamme de tableaux blancs collaboratifs de ClickUp modèles de tableau blanc . Avec des modèles d'organigrammes, de cartes mentales, de matrices, d'organigrammes ou de plans de travail, parmi de nombreuses autres options, il y en a forcément un qui répond à vos besoins.

Utilisez la fonctionnalité de collaboration en temps réel de ClickUp pour faire du brainstorming et recueillir les idées de votre équipe. Dessinez, ajoutez des objets ou du texte, ou créez des diagrammes plans de projet ou des organigrammes, et de les relier à des ressources pertinentes, telles que des fichiers multimédias ou d'autres documents. Heureusement, les tableaux blancs ClickUp ne manquent jamais d'espace.

Glissez-déposez les éléments de votre tableau blanc jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement agencés, et reliez le tout avec autant de couleurs que vous le souhaitez. Ajoutez des notes autocollantes pour capturer des pensées aléatoires. Tous les membres de votre équipe peuvent le modifier en temps réel, comme s'ils étaient dans la salle avec vous.

Une fois que vous avez terminé (pour l'instant), créer des tâches ClickUp directement à partir de votre tableau blanc en cliquant sur un bouton. Vous pouvez assigner et gérer ces tâches à partir de ClickUp, de sorte que tout est au même endroit - rationalisé et efficace. ✅

Docs et IA

Incorporez des documents ClickUp directement dans les tableaux blancs pour accéder à des documents de projet importants, à la recherche et au contexte sans jamais quitter votre tableau Docs de ClickUp sont propres et beaux et vous permettent de communiquer des idées à la fois textuellement et visuellement. Vous pouvez inclure des tableaux, intégrer des signets et formater le tout en cliquant sur un bouton ou en utilisant les commandes /Slash. Les membres de l'équipe peuvent modifier les documents ensemble en temps réel et étiqueter les autres avec des commentaires, créant ainsi le meilleur document collaboratif possible. Vous contrôlez qui peut voir ces documents grâce à des fonctions de gestion des autorisations et à des liens partageables.

Mieux encore, les documents ClickUp peuvent être catégorisés et connectés directement aux flux de travail, de sorte que votre équipe puisse toujours trouver toutes les informations dont elle a besoin en un seul endroit. Attribuer des éléments d'action directement à partir de votre document et convertissez le texte en tâches. Utilisez ensuite des widgets pour mettre à jour l'état des projets et les flux de travail afin de toujours savoir ce qui se passe en ce moment même. L'assistant IA de ClickUp vous aide travailler plus vite et plus efficacement. Demandez-lui de vous aider à trouver des idées ou à rédiger un document entier à partir de quelques mots-clés. Ensuite, demandez-lui d'éditer et de mettre en forme ce contenu pour le rendre plus concis et plus attrayant. 📝

Votre assistant IA peut également extraire les éléments d'action et vos idées les plus importantes de Docs et résumer un contenu volumineux en quelques secondes, vous évitant ainsi des heures de travail manuel.

Mind Maps

Dans les Mind Maps de ClickUp, vous pouvez facilement réorganiser les nœuds en fonction de leur structure hiérarchique Cartes mentales de ClickUp vous aident à visualiser votre prochaine grande idée en technicolor. Faites un remue-méninges, organisez des projets ou planifiez des flux de travail, et voyez comment tout s'imbrique. Notez vos idées, puis utilisez les nœuds de glisser-déposer pour déplacer les sections de votre Mind Map.

Comme pour tous les éléments de ClickUp, vous avez accès à une large gamme d'outils et de services Modèles de cartes heuristiques pour vous aider à démarrer. Et comme tout est connecté dans ClickUp, vous pouvez créer et gérer des tâches directement à partir de votre Mind Map.

Liez votre Mind Map à des documents, des commentaires ou des tâches spécifiques dans votre espace de travail, et partagez-les avec votre équipe. C'est la créativité et la collaboration à leur meilleur niveau. 🪄

ClickUp pricing

Gratuit pour toujours

illimité: $7 par utilisateur et par mois

$7 par utilisateur et par mois Entreprise: 12 $ par utilisateur et par mois

12 $ par utilisateur et par mois Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp AI: 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

Passez à ClickUp aujourd'hui

Les outils de tableau blanc vous aident à être créatif et à rassembler vos idées, puis à les organiser de manière logique.

Cependant, chaque outil de tableau blanc est mieux adapté à des objectifs différents. Dans notre comparaison entre Whimsical et Miro, il est clair que Whimsical est idéal pour les petites équipes qui se concentrent sur le travail de conception. Il est beau, simple et économique. Miro, quant à lui, est conçu pour l'échelle. Il fonctionne bien pour les grandes équipes qui ont besoin de collaborer en temps réel et offre plus de fonctionnalités.

Vous pouvez également opter directement pour ClickUp, qui vous offre le meilleur des deux mondes, ainsi qu'une connexion aux outils de gestion de projet de ClickUp. La solution tout-en-un de ClickUp offre des solutions Whiteboard et Docs belles et efficaces qui se connectent directement aux tâches. Cela signifie que vous pouvez tout gérer à partir d'un seul espace de travail, ce qui vous aide à rationaliser votre flux de travail et à travailler plus rapidement et plus efficacement à tous points de vue. 🤩 S'inscrire gratuitement avec ClickUp dès aujourd'hui !