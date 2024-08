Linear vs Asana : Quel est le meilleur outil en 2024 ?

La vie d'un gestionnaire de projet dans l'espace de développement de produits ou de logiciels peut être difficile. Jongler avec plusieurs projets, échéances, tâches et membres d'équipe peut parfois être accablant, surtout si vous n'avez pas trouvé le bon outil de gestion de projet.

Mais vous le savez déjà. Après tout, vous avez probablement consulté cet article parce que vous essayez de choisir entre Linear et Asana. Ces deux outils sont excellents outils de collaboration mais vous devez en choisir un si vous voulez vous simplifier la vie. Et malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser une boule magique 8 pour prendre la décision en quelques secondes ! 🎱 👀

À cet effet, nous avons fait quelques recherches pour vous aider. Ce guide se penche sur les deux outils pour trouver le gagnant entre Linear et Asana.

Qu'est-ce que Linear ? Linear.application est un outil incontournable pour les équipes logicielles du monde entier. C'est un outil de suivi des problèmes simple avec une interface conviviale.

Les gestionnaires de projet utilisent Linear comme une outil de gestion de projet agile ou une solution de service desk informatique. Et comme il s'intègre aux favoris des développeurs tels que Jira et GitHub, il est excellent pour rassembler les équipes, grandes ou petites, afin de résoudre les problèmes liés aux bugs.

via Linéaire

Fonctionnalités linéaires

Linear possède de fantastiques fonctionnalités de collaboration pour gérer les tâches, des temps de chargement rapides, l'accent mis sur la méthodologies agiles et d'excellentes fonctionnalités de gestion de projet par la base de connaissances. De plus, il est compatible avec la plupart des appareils que les membres de votre équipe sont susceptibles d'utiliser.

Examinons de plus près chacun de ces points pour en savoir plus.

1. Collaboration

Linear comprend que la collaboration a le pouvoir d'améliorer la productivité en tant que outil de gestion des ressources . Project Updates tient chaque membre de l'équipe informé de l'état d'avancement de votre projet, le Centre de discussions permet à chacun de se connecter, et la boîte de réception Triage est juste pour la gestion des problèmes et l'attribution de tickets. 🙌

Linear se synchronise également avec les incontournables de la communication comme Slack et GitHub.

2. Vitesse et performance

La vitesse est l'une des principales raisons pour lesquelles les fans de Linear adorent cet outil, et à juste titre ! Linear fait attention à la vitesse et aux performances de démarrage, en se concentrant sur des éléments tels que l'optimisation du chargement des données, l'amélioration de la taille des paquets et le chargement paresseux des parties de l'application qui sont moins utilisées.

via Linéaire

3. Méthodologies agiles

Linear est conçu pour la gestion de projet agile. Mais l'application a renommé les Sprints en "Cycles" et les a redessinés pour qu'ils soient utiles, que votre équipe utilise des méthodes agiles ou non.

Vous pouvez opter pour l'utilisation de Cycles et personnaliser leur durée afin de forfaiter le prochain travail de votre équipe. En cours mesurera la progression de chaque objectif pour vous permettre de rester sur la bonne voie.

4. Le forfait du projet

Linear est puissant mais simple. Vous pouvez utiliser ses modèles et ses outils pour planifier, diviser votre travail en tâches de taille et aborder les problèmes en toute confiance.

L'affichage des projets vous permet de marquer des jalons, de diviser un projet en étapes, de suivre des éléments individuels et de voir les choses du début à la fin. Vous pouvez également consulter les graphiques de progression pour avoir un aperçu rapide d'un projet en cours l'étendue d'un projet la vélocité et la progression du projet dans le temps, achevé par des prévisions en temps réel.

5. Compatibilité des appareils

Vous pouvez utiliser Linear en tant qu'application bureau et mobile sur macOS, Android et les appareils Windows. Et il devrait travailler sur la plupart des navigateurs evergreen, bien qu'ils recommandent d'utiliser Chrome ou Safari.

via Linéaire

Tarification linéaire

Gratuit

Standard: $8/mois par utilisateur

$8/mois par utilisateur Plus: $14/mois par utilisateur

$14/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Qu'est-ce qu'Asana ? Asana est un outil de gestion de projet basé sur le cloud, doté de plusieurs fonctions qui permettent de gérer les éléments mobiles sans en perdre une miette.

Les gestionnaires de projet et les équipes utilisent Asana pour gagner en clarté sur les grands projets en les décomposant en tâches gérables. Il permet à tout le monde de suivre les échéances, de partager des fichiers et de rester sur la même page. Asana s'intègre aux principaux systèmes de gestion de projets de l'entreprise outils de développement de logiciels pour réunir votre équipe et vos données . 📚

via Asana

Les fonctionnalités d'Asana

Asana a beaucoup à offrir, notamment l'accent mis sur les méthodologies agile et scrum, d'excellentes vitesses, une planification de projet fluide et une communication rationalisée. De plus, il est compatible avec presque tous les appareils que les membres de votre équipe pourraient demander.

Examinons de plus près chacune d'entre elles pour en savoir plus.

1. Collaboration

Les équipes travaillent mieux lorsqu'elles communiquent. Les outils d'Asana permettent un discours clair et ouvert entre tous les membres de l'équipe, où qu'ils se trouvent. Et comme ils s'intègrent à des outils de base tels que Slack, Jira et GitHub, ils sont également placés dans les favoris des équipes de développement.

Collaborateurs, abonnés, mentions, messages, commentaires sur les tâches et réactions aux tâches ne sont que quelques-unes des formes d'assistance offertes par Asana la communication au sein de l'équipe .

2. Vitesse et performance

Asana sait que votre temps est précieux : chaque seconde compte ! Il met l'accent sur des temps de chargement rapides, le passage d'une tâche à l'autre et d'un projet à l'autre, et la communication en temps réel. L'optimisation du cadre d'Asana pour la vitesse et la réactivité réduit les pertes de temps afin que votre équipe puisse atteindre la ligne d'arrivée plus rapidement.

via Asana

3. Méthodologies agiles

Asana est un excellent choix pour les équipes qui travaillent avec des méthodes agiles comme les sprints, les scrums et les tableaux Kanban. Ce paramètre le différencie de beaucoup d'autres logiciels de gestion des tâches pour les équipes de développement.

Asana affiche différentes vues et fonctionnalités qui vous permettent d'optimiser vos projets avec des portfolios, des fonctionnalités, des stories, des tâches et des sous-tâches. On trouvera également plusieurs modèles pour la planification de sprint, les échéanciers, et plus encore.

4. Le forfait de projet

Asana est un logiciel de un forfait de planification de projet à la base. Utilisez-le pour planifier, gérer, mettre à jour et suivre vos projets et pour communiquer avec votre équipe à chaque étape.

Vous pouvez afficher tout le travail requis pour votre projet à partir d'un tableau de bord unique qui permet à chacun de voir d'un coup d'œil où il en est. Une communication simple, des modèles qui font gagner du temps et les notifications personnalisées vont encore plus loin, faisant d'Asana l'une des meilleures options pour la planification de projets.

En prime, Asana propose également des animations de " célébration " super mignonnes avec des animaux comme des narvals et des licornes lorsque vous marquez des tâches achevées, ce qui signifie des mini boosts de dopamine pour votre équipe pendant la journée de travail !

5. Compatibilité des appareils

Vous pouvez utiliser Asana en tant qu'application bureau et mobile sur les appareils Android, Windows et Apple. Elle travaille également avec les navigateurs Chrome, Safari, Firefox et Microsoft Edge.

via Asana

Prix d'Asana

Basic: 0

0 Premium: 10,99 $/mois par utilisateur

10,99 $/mois par utilisateur Business: $24.99/mois par utilisateur

$24.99/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Linear vs Asana : Comparaison des fonctionnalités

Ce n'est pas pour rien qu'il est si difficile de comparer Linear vs. Asana : ce sont tous deux d'excellents outils ! Mais vous êtes venu ici pour savoir qui est le gagnant, alors nous avons mis les fonctionnalités face à face pour vous donner des réponses.

1. Collaboration

Gagnant: Asana

Nous avons failli être à égalité sur ce point. Après tout, Linear et Asana mettent toutes deux l'accent sur la communication et proposent des intégrations avec des outils incontournables pour les équipes de dev. Et aucune des deux applications n'offre une communication en temps réel comparable à celle de Slack sans ces intégrations.

Asana a remporté le trophée pour cette fois, car sa liste de fonctionnalités est plus longue, et les équipes distantes l'utilisent parfois comme alternative à Slack pour la messagerie synchrone et asynchrone. 🏆

2. Vitesse et performances

Gagnant: Linéaire

Encore une fois, la comparaison entre Asana et Linear rend difficile la désignation d'un vainqueur ! Les deux plateformes mettent l'accent sur la vitesse et les performances, avec des mises à jour régulières pour optimiser les temps de chargement.

Linear remporte la palme ici parce qu'elle est obsédée par la vitesse, ce qui explique en partie pourquoi la plateforme met l'accent sur la simplicité et les fonctions directes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Linear-roadmap-1400x946.png

/$$img/

via Linéaire

3. Compatibilité agile

Gagnant: Asana

Linear et Asana sont tous deux construits sur une base de méthodologies agiles . Mais c'est Asana qui l'a emporté ici, car elle propose davantage de modèles agiles et s'écarte moins de la méthode agile.

Vous trouverez des modèles Asana pour les sprints, les scrums, les diagrammes de Gantt et les tableaux Kanban. Et comme rien n'est renommé ou remanié, les équipes agiles n'ont pas besoin d'apprendre de nouveaux termes pour les utiliser.

4. Le forfait du projet

Gagnant: Ex aequo

Linear et Asana sont de fantastiques outils de planification et de gestion de projet avec un tableau de bord tout-en-un. Nous avons essayé de trouver un vainqueur clair, mais celui-ci était trop proche !

D'un côté, Linear propose des fonctionnalités telles que des graphiques de progression et des prédictions qui peuvent s'avérer inestimables pour les projets complexes. D'un autre côté, l'espace de travail d'Asana a tendance à être moins difficile à apprendre, grâce à des éléments simples comme les échéances, les tâches, les sous-tâches et les assignés.

Mais ils disposent tous deux de nombreuses autres fonctionnalités telles que le suivi du temps, la gestion du carnet de commandes, les structures de flux de travail et le gain de temps automatisation du flux de travail la fonction. Le gagnant dépendra probablement de votre équipe.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Asana.png Gestion de projets dans Asana /$$img/

via Asana

5. Compatibilité

Winner: Asana

Linear et Asana ont une compatibilité similaire. Elles proposent des applications mobiles et de bureau Android, Windows et Apple. Mais Asana tire son épingle du jeu avec une assistance permanente pour Chrome, Safari, Firefox et Microsoft Edge, alors que Linear ne recommande que Chrome et Safari, avec une assistance discutable pour les autres navigateurs.

6. Tarification

Gagnant: Linear

Asana et Linear proposent des forfaits gratuits et la possibilité de facturer annuellement ou mensuellement. Asana offre plus d'options de forfaits pour ses outils de gestion de projet, ce qui signifie une personnalisation supplémentaire pour les entreprises. Mais Linear est l'option la plus rentable, c'est pourquoi elle remporte le ruban bleu dans cette catégorie.

Linear vs Asana sur Reddit

Nous nous sommes dirigés vers Reddit pour voir les avis de véritables gestionnaires de projet. Étonnamment, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais nous avons trouvé quelques utilisateurs qui comparaient Asana vs. Linear. Le consensus était le plus souvent à égalité, tout en penchant légèrement en faveur d'Asana pour les besoins de SaaS, ce qui est la question posée par le PO (poster original, pour les non-initiés).

L'un d'entre eux l'utilisateur a dit linear est un excellent outil pour les ingénieurs et les personnes chargées des livraisons agiles qui n'ont pas besoin de pouvoir faire un zoom arrière et de voir comment les tickets individuels s'intègrent dans des efforts plus importants. Aussi, je pense qu'Asana est TROP flexible et qu'il est difficile de commencer, mais ils ont de très bons modèles."

Pour en apporter d'autres au tableau, nous avons recherché des fils de discussion portant sur les outils de gestion des tâches, Alternatives à Asana et Alternatives linéaires .

"Asana est mon favori, mon cerveau de singe bizarre est tellement satisfait lorsque je termine une tâche et que le narval clignote à l'écran", a noté un utilisateur lors de la discussion.. leurs outils de gestion des tâches favoris .

Sur un fil proposant des alternatives à Asana, l'un d'entre eux.. Utilisateur de Reddit a recommandé au PO de "jeter un coup d'œil à Ora et Linear"

Un autre utilisateur sur le même fil a dit : "Regardez ClickUp, ils ont un forfait gratuit qui pourrait correspondre à vos besoins. ... J'ai eu le même problème et c'est ce que j'ai choisi."

Rencontrez ClickUp : La meilleure alternative à Linear et Asana

Après avoir constaté l'assistance dont bénéficie ClickUp sur Reddit, comment pouvions-nous l'écarter de cet article ?

Les Redditors ne sont pas les seuls à placer ClickUp au sommet. ClickUp est également en tête de la liste de G2 sur les Meilleurs logiciels de gestion de projet pour 2023 . 🙌

Cela ne devrait pas être une surprise, mais nous sommes d'accord pour dire que ClickUp est une alternative fantastique dans le débat Linéaires vs Asana.

1. 15+ affichages personnalisables

Visualisez les tâches, les projets et les flux de travail de la manière qui vous convient le mieux avec les 15+ vues personnalisables de ClickUp

Vous pouvez personnaliser votre disposition avec Les plus de 15 affichages de ClickUp . Visualisez au mieux vos tâches et vos données en basculant entre des options telles que la vue Liste, la vue Tableau, la vue Gantt, la vue Calendrier et plusieurs autres.

De plus, grâce à des fonctionnalités comme Teams et Tableau blanc, vous pouvez facilement collaborer en équipe pour créer de la documentation et des wikis ou pour visualiser des processus, faire des brainstormings et esquisser des idées à main levée.

Grâce à la fonctionnalité Embed, vous pouvez éviter de passer d'une application à l'autre en ajoutant des médias, des URL et d'autres contenus directement dans le document ou le Tableau blanc à modifier.

2. Gestion puissante des tâches

Attribuer des tâches, envoyer des commentaires et partager des enregistrements d'écran dans une tâche ClickUp

Les fonctionnalités robustes de gestion des tâches de ClickUp facilitent le travail de votre équipe pour terminer les choses à temps.

La planification de projet est une préoccupation majeure de ClickUp, et les fonctions de gestion des tâches de ClickUp permettent à votre équipe de travailler ensemble pour terminer les projets dans les temps Les tâches ClickUp vous facilite la tâche grâce à de puissantes Automatisations, des points de sprint et des champs personnalisés. Vous pouvez décomposer de gros projets avec des sous-tâches et organiser votre travail avec des dépendances, des statuts, des priorités, des checklists, des étiquettes, et plus encore.

De plus, avec le Chat intégré, les mentions et les réactions, vous n'avez pas besoin de quitter l'application ClickUp pour engager une communication en temps réel sur vos projets et éléments d'action.

3. Solution de gestion de produits tout-en-un pour les équipes de logiciels

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Projet-Brief.gif Linear vs Asana : Utilisation de ClickUp IA pour rédiger un résumé de projet /$$img/

Utiliser ClickUp AI pour rédiger un résumé de projet

Les équipes de développement de logiciels peuvent utiliser ClickUp en tant que solution de gestion de produits tout-en-un et simplifier le cycle de développement.

Pour commencer, vous pouvez rapidement faire décoller votre projet grâce à l'un des modèles personnalisables de ClickUp. Vous trouverez également des modèles de développement de logiciels des modèles de gestion de produits, modèles de stratégie produit et presque tout ce que vous pouvez demander, même le suivi des bugs et des problèmes.

Prêt à gagner du temps sur les processus manuels ? Créez et automatisez une base de données de flux de travail agile afin que vous puissiez vous concentrer sur les choses importantes. Vous pouvez également utiliser ClickUp AI pour générer de nouvelles idées de produits, créer des feuilles de route de développement, rédiger des descriptifs de projets et élaborer de la documentation.

Il surpasse Linear et Asana avec plus de 1 000 intégrations avec des outils tels que Loom, Zoom, Figma, Slack, Webhooks, HubSpot, GitHub et GitLab.

Et votre équipe peut utiliser presque n'importe quel appareil sans se soucier de la compatibilité. ClickUp est une plateforme basée sur le cloud avec des applications de bureau et mobiles pour les appareils Android, Windows, Mac, iPhone, iPad et Linux. C'est vrai, utilisateurs de Linux, nous vous couvrons. Cependant, nous n'offrons qu'une assistance pour Chrome pour le moment.

Un combat de titans

Dans notre comparaison entre Asana et Linear, Asana a fait gagner plus de catégories que Linear, mais il s'en est fallu de peu.

Linear et Asana ont chacun des bases de fans parmi les équipes de développement de logiciels et de produits, c'est donc un choix difficile ! Le bon outil dépend en fin de compte des besoins uniques de votre équipe, qu'il s'agisse de simplicité, de collaboration ou de rapidité.

Si vous voulez un outil qui fasse tout, qui vous fasse gagner du temps, à vous et à votre équipe, et qui vous permette d'être plus efficace, vous pouvez choisir l'outil qui vous convient le mieux inscrivez-vous à ClickUp sans dépenser un centime ! 🤑