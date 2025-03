10 meilleurs CRM pour le conseil en 2025

Votre système de gestion de la relation client (CRM) travaille-t-il pour vous ou contre vous ? Que vous soyez un cabinet boutique ou un membre du Big Four, vous avez besoin du meilleur CRM pour consultants pour votre équipe. 🙌

Selon le Rapport sur le marché mondial du conseil en management 2024 , l'industrie du conseil était évaluée à 307,62 milliards de dollars en 2022, un chiffre qui devrait atteindre 511,88 milliards de dollars d'ici 2028. Et si les gros nombres se traduisent souvent par de grosses équipes commerciales, ils peuvent aussi conduire à un gros épuisement professionnel (lire : nuits tardives, travail le week-end, multiples tasses - ou pots... - de café). ☕

Pour aider votre équipe de consultants à travailler plus intelligemment, et non plus durement, vous avez besoin d'un système CRM qui automatise les tâches, fait du suivi un jeu d'enfant, enregistre les activités de vente et, en fin de compte, facilite la conclusion des équipes.

Heureusement, nous avons fait le travail pour vous. Vous trouverez ci-dessous notre liste des 10 meilleurs CRM pour les sociétés de conseil.

Que faut-il rechercher dans un CRM pour consultants ?

Avant de transformer cette liste des 10 meilleurs CRM en votre meilleur choix, vous devez savoir ce qu'il faut rechercher. Tout au long du processus de sélection d'un CRM, gardez à l'esprit ces fonctionnalités indispensables :

Intégrations natives: L'objectif d'un logiciel de CRM est de simplifier le processus de vente et l'ensemble des processus de l'entreprise. Par conséquent, votre système devra s'intégrer à vos plateformes d'e-mail marketing, de commerce électronique, de comptabilité ou de service d'assistance

L'objectif d'un logiciel de CRM est de simplifier le processus de vente et l'ensemble des processus de l'entreprise. Par conséquent, votre système devra s'intégrer à vos plateformes d'e-mail marketing, de commerce électronique, de comptabilité ou de service d'assistance Fonctionnalités des comptes personnalisés: Les logiciels de gestion de la relation client peuvent être assez rigides au départ. Recherchez des systèmes qui répondent à vos besoins uniques par le biais de champs personnalisés, de rapports et d'affichages

Les logiciels de gestion de la relation client peuvent être assez rigides au départ. Recherchez des systèmes qui répondent à vos besoins uniques par le biais de champs personnalisés, de rapports et d'affichages Équipes d'assistance : si vous n'avez pas d'administrateur CRM en interne, vous aurez besoin d'une plateforme offrant une assistance par discussion, téléphone ou e-mail pour vous aider à personnaliser votre solution

Les flux de travail automatisés : La solution de gestion de la relation client (CRM) est un outil de gestion de la relation client bonne stratégie CRM peut faire gagner un nombre incalculable d'heures à votre entreprise. Recherchez une plateforme qui peut d'automatiser les équipes commerciales la création d'activités de vente, les tâches d'abonné ou les processus d'approbation des contrats. Les systèmes CRM sont encore meilleurs s'ils offrent des fonctionnalités d'automatisation du marketing qui connectent les processus de vente avec l'équipe marketing.

Les 10 meilleurs CRM pour les consultants en 2024

Vous êtes à la recherche de la meilleure plateforme CRM pour votre société de conseil ? Utilisez cette liste pour trouver une solution qui correspond à vos besoins uniques.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Automatisation-1400x930.png CRM pour les consultants : ClickUp Automatisation des flux de travail /$$$img/

Utilisez des recettes d'automatisation préconstruites ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui compte le plus

ClickUp offre un outil de gestion de la relation client hautement personnalisable pour les sociétés de conseil de toutes tailles. En tant que hub de productivité tout-en-un où les consultants peuvent collaborer via les Documents, le Chat et les Tableaux blancs, ClickUp vous permet de conclure plus de contrats tout en servant mieux les clients existants. 🤩

Les sociétés de conseil peuvent tirer parti de Les outils de CRM de ClickUp pour la génération de leads, le service prestataire et la vente incitative aux clients existants. Pour commencer, votre équipe de consultants peut télécharger Le modèle de CRM de ClickUp puis personnalisez les affichages, les statuts et les champs pour les adapter à votre entreprise.

Grâce à de nombreux widgets de tableau de bord, les consultants peuvent facilement collecter des données sur des comptes individuels ou sur l'ensemble de leur équipe commerciale en vue de vérifications trimestrielles avec l'équipe de direction. Pour gagner du temps sur la gestion des clients les membres de l'équipe peuvent assigner des tâches, créer des propositions et obtenir l'approbation de la direction à l'aide de flux de travail automatisés et personnalisables.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Comprenez votre public en un coup d'œil grâce à 10 affichages personnalisables

Présentez facilement les données clients à votre équipe de direction à l'aide de plus de 50 widgets de tableau de bord, y compris la valeur à vie des clients, la taille des contrats et d'autres données analytiques

Intégrez des formulaires web pour capturer les données des nouveaux prospects et assigner automatiquement des tâches

Gérez facilement vos clients et prospects lors de vos déplacements grâce au CRM mobile de ClickUp

Suivre les activités commerciales avec des modèles de consultation intégrés Accélérer le processus communication avec le client et faire en sorte que les membres de l'équipe soient sur la même page grâce à une gestion transparente des e-mails

Fermez les marchés plus rapidement grâce à des flux de travail automatisés qui attribuent des tâches, déclenchent des mises à jour de statut, alertent les coéquipiers et, en fin de compte, concluent les marchés plus rapidement

Organisez vos comptes et servez mieux vos clients grâce à l'utilisation d'étiquettes personnalisées

Créez des champs personnalisés pour les informations sur les clients, les détails des projets et d'autres données pertinentes pour votre travail de conseil

Gagnez du temps en intégrant votre logiciel de gestion de la relation client (CRM) avec plus de 1 000 outils populaires, tels que Dropbox, Slack, Zoom, Loom et d'autres

Automatisez le processus de vente pour votre entreprise de conseil en ajoutant des statuts personnalisés, afin que vous sachiez quelles affaires sont en cours, reçoivent un devis ou sont proches de la ligne d'arrivée

Limites de ClickUp

Le nombre important de fonctionnalités peut s'avérer trop important pour ceux qui recherchent un logiciel de gestion de contenu un simple outil de gestion de projet L'intégration de nouveaux consultants dans le système CRM peut prendre plusieurs jours

Tous les modèles CRM ne sont pas disponibles sur l'application mobile (pour l'instant !)

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (8,500+ reviews)

4.7/5 (8,500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Hubspot.png CRM pour les consultants : HubSpot Sales Pipeline /$$img/

via HubSpot Avec plus de 100 000 clients dans le monde entier, HubSpot fait avancer les prospects dans le pipeline.

Conçue pour les entreprises de conseil, la plateforme CRM de HubSpot simplifie l'expérience client en enregistrant automatiquement les données. HubSpot CRM s'intègre aux e-mails d'entreprise des consultants pour suivre les activités commerciales dans l'ensemble de l'organisation. Les automaticiens peuvent communiquer avec les prospects par le biais d'extraits, de réponses aux e-mails ou de campagnes automatisées.

La suite HubSpot CRM est achevée avec les outils marketing de HubSpot, ce qui vous permet de lancer des campagnes d'e-mail marketing, d'analyser le trafic web et de créer des formulaires web personnalisés pour simplifier la génération de leads. Avec la gestion des annonces, le suivi des réponses aux e-mails et les outils de discussion en direct, HubSpot facilite le travail de vos équipes marketing et commerciales.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Simplifiez les tâches quotidiennes de vos consultants en conservant vos données de base gestion des tâches et les fonctions CRM en un seul endroit

Intégrez votre Gmail ou Outlook pour enregistrer automatiquement l'activité de vos entreprises de conseil

Gardez vos consultants productifs en déplacement grâce à l'application mobile

Simplifiez le service client grâce à l'utilisation de snippets, des blocs de texte courts et réutilisables

Collectez facilement des données sur les prospects à l'aide de formulaires personnalisés grâce à un générateur de glisser-déposer

Les limites de HubSpot

Les niveaux de prix inférieurs ne sont pas équipés de certaines fonctionnalités indispensables

Certaines fonctionnalités, telles que les affichages, ne sont pas toujours personnalisables

Le forfait professionnel peut s'avérer trop onéreux pour les cabinets de conseil ou les consultants indépendants

Tarifs HubSpot

CRM Suite Free Tools: $0

$0 Suite CRM Starter: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur RCM Suite Professional: 1,600$/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (10,000+ reviews)

4.4/5 (10,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,000+ reviews)

3. Zoho CRM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Zoho-CRM.png CRM pour les consultants : Zoho CRM /$$img/

via Zoho CRMZoho's conviviale de Zoho facilite la gestion des prospects, des affaires et des contrats en un seul endroit. Les conseillers peuvent évaluer les clients potentiels afin d'identifier les affaires qui ont le plus de chances d'être converties. Ensuite, les outils d'automatisation de Zoho CRM facilitent la rationalisation des processus d'affaires la communication avec les clients et obtenir l'aval de la direction.

Zoho CRM se synchronise avec les outils de marketing intégrés de Zoho, notamment les formulaires Web-to-lead, le clavardage en direct et les campagnes de marketing par e-mail. Zoho s'achève également par des intégrations avec des outils d'assistance personnalisés, tels que Zendesk ou Salesforce Desk, afin de mieux servir et vendre aux clients existants.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Personnalisation gestion des contacts avec 500 champs personnalisés par module

Permettre aux administrateurs CRM de tester de nouveaux outils, champs ou modules grâce à l'utilisation d'un bac à sable

Stimulez la productivité de votre équipe de consultants grâce à 1 000 notifications par e-mail par utilisateur

Synchronisez vos efforts d'automatisation des ventes et du marketing grâce à des modèles d'e-mails illimités

Collectez facilement de nouvelles données sur les prospects grâce à l'utilisation de 100 formulaires web-to-lead par module

Les limites de Zoho CRM

Certaines fonctions personnalisées nécessitent des connaissances en matière de code, ce qui peut s'avérer difficile pour certaines sociétés de conseil

Les modules prêts à l'emploi peuvent être limités, et vous devrez peut-être engager un administrateur pour personnaliser la plateforme en fonction des besoins uniques de votre entreprise

Prix de Zoho CRM

Standard: $14/mois par utilisateur

$14/mois par utilisateur Professionnel: 23$/mois par utilisateur

23$/mois par utilisateur Enterprise: $40/mois par utilisateur

$40/mois par utilisateur Ultimate: $52/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Zoho CRM

G2: 4/5 (2,000+ reviews)

4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6,000+ reviews)

4. Keap

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image4-4.png CRM pour les consultants : Keap CRM /$$img/

via Clapet Les solutions de gestion de la relation client de Keap sont conçues spécifiquement pour les petites entreprises. Classé dans le top 50 des Best Software Awards de G2 pour les produits de vente et de marketing en 2024, Keap est réputé pour sa facilité d'utilisation et son assistance client de premier ordre.

Keap gère la collecte des leads, le suivi des prospects, la facturation, le lead nurturing et la collecte des paiements en un seul endroit. Ses outils de marketing intégrés vous permettent d'intégrer et de demander des recommandations à vos clients existants.

Dans l'ensemble, les fonctionnalités clés de Keap vous permettent de passer moins de temps sur des tâches fastidieuses, afin que votre équipe commerciale puisse se concentrer sur la conversion d'un plus grand nombre de prospects en clients.

Les meilleures fonctionnalités de Keap

Envoyez des factures, créez des propositions et acceptez des paiements pour tous vos clients consultants

Garder les consultants productifs en déplacement grâce à l'application mobile de Keap

Contactez les prospects par e-mail, les médias sociaux, l'assistance par discussion et d'autres outils directement à partir de la fiche de contact

Synchronisez facilement votre outil de CRM avec des plateformes populaires comme Gmail, PayPal, QuickBooks, et plus encore

Passez moins de temps sur la communication avec les prospects grâce à l'utilisation de modèles d'e-mails, de déclencheurs et de campagnes d'e-mails segmentées

Limites de Keap

Certaines fonctionnalités indispensables, comme le lead scoring ou les rapports avancés, ne sont pas disponibles sur le forfait pro

Certaines fonctionnalités du logiciel CRM, comme l'application de calendrier, ne sont pas personnalisées

Prix de Keap

Pro: $159/mois pour deux utilisateurs

$159/mois pour deux utilisateurs Max: $229/mois pour trois utilisateurs

G2: 4.2/5 (1,000+ reviews)

4.2/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.1/5 (1,000+ reviews)

5. Bitrix24

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Bitrix24-1-1400x788.png CRM pour les consultants : Bitrix24 Affichage Kanban /$$$img/

via Bixtrix24 Avec plus de 35 outils d'entreprise, Bitrix24 aide 12 millions d'entreprises dans le monde à fonctionner plus efficacement.

Les entreprises en expansion peuvent gérer leurs activités commerciales, leurs campagnes de marketing et leurs opérations commerciales sur une seule et même plateforme grâce à Bitrix24. Avec un constructeur de site web par glisser-déposer, l'automatisation du flux de travail, le service d'assistance, le marketing par SMS et les outils de commerce électronique, Bitrix24 peut renforcer les relations avec les clients existants tout en fermant de nouvelles entreprises.

De plus, les outils CRM de Bitrix24 permettent aux consultants de de soumettre des suivis du temps enregistrés vous pouvez également utiliser des outils de gestion de la relation client, suivre les indicateurs clés de performance, assigner des tâches et convertir des clients potentiels. Les discussions en direct, les formulaires web et les systèmes téléphoniques VoIP rationalisent le service à la clientèle, tandis qu'un espace de travail unifié vous permet de stocker tous les documents des clients en un seul endroit.

Meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Créez, modifiez et partagez tous les documents de votre entreprise de conseil dans un système de stockage cloud

Tirez parti d'une pointeuse en ligne, de la vidéo-conférence et des tâches en ligne pour assurer la productivité des travailleurs à distance

Lancez des campagnes de marketing et créez des pages de renvoi pour faire progresser les clients potentiels dans l'entonnoir des ventes

Soumettre des devis et envoyer des factures aux clients

Réengager les anciens clients avec la réactivation des clients, en utilisant le logiciel de suivi des clients de Bitrix24

Limites de Bitrix24

La courbe d'apprentissage peut être un peu raide pour ceux qui ne sont pas familiers avec les logiciels de gestion de la relation client

Avec un constructeur de site web, une gestion des ressources humaines, une gestion de projet et d'autres outils disponibles sur une seule plateforme, il peut être trop compliqué pour quelqu'un qui recherche une plateforme CRM simple

Certaines fonctionnalités indispensables, telles que les analyses CRM, les déclencheurs, les champs obligatoires et l'intégration des e-mails, ne sont pas disponibles dans le forfait gratuit

Prix de Bitrix24

Basic: 43 $/mois pour cinq utilisateurs

43 $/mois pour cinq utilisateurs Standard: 87 $/mois pour 50 utilisateurs

87 $/mois pour 50 utilisateurs Professionnel: 175 $/mois pour 100 utilisateurs

175 $/mois pour 100 utilisateurs Enterprise: À partir de 325 $/mois pour 250 utilisateurs (peut être personnalisé jusqu'à 10 000 utilisateurs)

G2: 4.1/5 (400+ reviews)

4.1/5 (400+ reviews) Capterra: 4.1/5 (700+ avis)

6. Travaux frais /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Freshworks-Contacts.jpg Exemple de page de contacts Freshworks /$$$img/

via Freshworks (site en anglais) Freshworks CRM, ou Freshsales, est une plateforme à laquelle 60 000 entreprises du monde entier font confiance.

Freshworks utilise l'intelligence artificielle (IA) pour identifier les prospects les plus susceptibles de se convertir et pour automatiser la communication de suivi. Avec Pipeline Management 2.0, les utilisateurs peuvent prédire la performance des affaires, s'engager avec des clients potentiels, prévoir les revenus pour les dirigeants et, en fin de compte, faire évoluer les affaires dans le pipeline.

Les conseillers peuvent obtenir un visuel à 360 degrés de leurs prospects grâce à des échéanciers d'activité, des vues personnalisables, des cartes de mise en évidence et plusieurs séquences commerciales.

Les meilleures fonctionnalités de Freshworks

Prévenez les litiges liés aux commissions grâce à l'utilisation d'équipes commerciales et à la gestion des territoires

Obtenez un meilleur visuel de vos prévisions commerciales grâce à des aperçus basés sur l'IA et des cartes de contact à glisser-déposer

Fermez les pistes plus efficacement grâce à l'évaluation des contacts et aux séquences commerciales alimentées par l'IA

Créez plusieurs équipes commerciales pour différents services de conseil

Collaborer avec les prospects et les clients grâce à des outils intégrés de discussion, d'e-mail et d'assistance téléphonique

Limites de Freshworks

La version mobile est dépourvue de certaines fonctionnalités disponibles sur le bureau

Freshsales étant une plateforme différente des autres plateformes Freshworks, telles que Freshdesk freshmarketer, ou Freshservice, il peut être difficile de comprendre quelles fonctionnalités relèvent de telle ou telle catégorie

Prix de Freshworks

Freshsales Free: $0

$0 Freshsales Growth: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Freshsales Pro: 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Enterprise: $69/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (1,000+ reviews)

4.5/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (500+ commentaires)

7. Salesforce

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Salesforce-Sales-Cloud-1400x1012.png Exemple de pipeline de l'équipe commerciale de Salesforce Sales Cloud /$$img/

via SalesforceSalesforce CRM , ou Salesforce Sales Cloud, vous permet de gérer la gestion des activités, la gestion des prospects et la gestion des opportunités en un seul endroit.

Salesforce assure l'acheminement des prospects, la notation des prospects, la productivité des e-mails, les indicateurs des prospects, les tableaux de bord et rapports personnalisés, et la création de contrats, ce qui vous permet de faire franchir la ligne d'arrivée aux clients potentiels.

Il vous manque quelque chose ? Vous pouvez même créer votre propre application Salesforce grâce à Lightning App Builder.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Découvrez quels prospects sont les plus susceptibles de se convertir grâce à l'évaluation des opportunités

Attribuez des prix aux produits, créez des commandes commerciales, des devis et envoyez des contrats pour approbation, le tout sur une seule plateforme

Collaborez avec d'autres consultants ou des tiers grâce à Salesforce Chatter

Créez davantage d'opportunités de vente incitative et répondez aux besoins spécifiques des clients existants grâce à la gestion des cas

Conservez tous les documents des clients au même endroit grâce au stockage des fichiers

Limites de Salesforce

Certaines personnalisations, comme les affichages, ne sont pas disponibles sur l'application mobile

Vous pouvez avoir besoin de l'assistance d'un consultant ou d'un développeur Salesforce pour personnaliser la solution prête à l'emploi en fonction de vos processus d'entreprise uniques

Prix de Salesforce

Sales Cloud Starter: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur Cloud commercial Professionnel: 80 $/mois par utilisateur

80 $/mois par utilisateur Sales Cloud Enterprise: $165/mois par utilisateur

$165/mois par utilisateur Cloud commercial illimité : 330 $/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (15,000+ reviews)

4.3/5 (15,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (17 000+ avis)

8. Capsule /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Capsule-CRM.jpg Exemple de mise à jour de Capsule CRM /$$img/

via Capsule Capsule est une plateforme CRM simple et facile à apprendre, conçue pour les petites et moyennes entreprises de conseil. La courbe d'apprentissage de l'utilisateur est moins importante que celle de certains concurrents, ce qui vous permet d'être opérationnel en un rien de temps.

Capsule vous permet de suivre les jalons du pipeline, de créer des tâches pour les réunions et les rendez-vous, d'envoyer des e-mails de rappel, de créer des processus d'approbation automatisés et de déclencher des séquences de marketing.

De plus, les consultants peuvent synchroniser en toute transparence leur CRM avec leur Gmail ou Outlook pour enregistrer automatiquement les activités des prospects.

Capsule meilleures fonctionnalités

Intégrez votre plateforme CRM avec des plateformes populaires telles que Microsoft 365, Google, Xero, Mailchimp et Zapier

Gagnez du temps et augmentez la rentabilité de votre cabinet de conseil grâce à des automatisations de flux de travail et à 1 000 assistances IA

Créez différents pipelines de vente pour différents services de conseil

Passez moins de temps dans votre boîte de réception avec des modèles d'e-mails faciles à utiliser (jusqu'à 500 sur le forfait Enterprise)

Comprenez vos opportunités avec plus de 10 rapports sur les opportunités gagnées/perdues, la croissance du pipeline et la durée moyenne de l'opportunité

Les limites de Capsule

Capsule est une entreprise plus récente avec une part de marché plus petite que de nombreux concurrents, il est donc difficile de comprendre les avantages et les inconvénients avec si peu d'avis et d'études de cas

Les capacités de rapports sont moins robustes que celles de nombreux concurrents

Prix de Capsule

Free

Professionnel: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Teams: 36$/mois par utilisateur

36$/mois par utilisateur Enterprise: 54$/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (90+ reviews)

4.4/5 (90+ reviews) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

9. Mentions légales /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Salesflare-Accounts.jpg Exemple de comptes Salesflare /$$img/

via Effet de levier Reconnu par Capterra en 2022 pour la meilleure valeur et la meilleure facilité d'utilisation pour les systèmes CRM, Salesflare est en train de devenir une option de choix pour les entreprises en expansion.

Salesflare est un fournisseur, prestataire de CRM construit pour les entreprises B2B qui veulent gagner du temps pendant le cycle commercial. Cette plateforme simple et efficace permet de gérer les comptes, le pipeline et l'automatisation du marketing en un seul endroit.

Avec Salesflare, les consultants peuvent créer des séquences d'e-mails, segmenter leur audience, suivre les visiteurs sur le web et élaborer des rapports et des tableaux de bord en un seul emplacement.

Les meilleures fonctionnalités de Salesflare

Suivi des liens et des visites de sites Web grâce à un script de suivi Web

Intégrez votre CRM à vos comptes Gmail, Microsoft 365, iCloud ou LinkedIn

Enrichissez vos comptes et contacts existants avec des sources accessibles au public

Recevez des rappels automatisés pour effectuer un suivi, ajouter des notes, répondre à des e-mails ou participer à des réunions afin de ne jamais laisser tomber la communication avec les clients

Apprenez à naviguer dans le système grâce à l'onboarding gratuit et à une session de formation individuelle

Limites de Salesflare

Il s'agit d'une jeune entreprise qui ne dispose pas d'autant d'intégrations que ses concurrents

Certaines fonctionnalités indispensables, comme les rapports personnalisés, ne sont disponibles que dans les forfaits pro ou entreprise

Prix de Salesflare

Croissance: 29 $/mois par utilisateur

29 $/mois par utilisateur Pro: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Enterprise: $99/mois par utilisateur

Evaluations et critiques de Salesflare

G2: 4.8/5 (200+ commentaires)

4.8/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

10. Pipedrive

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Pipedrive.jpg Exemple de contrats Pipedrive /$$$img/

via Pipedrive Avec 100 000 clients payants dans près de 180 pays, les cabinets de conseil sont attirés par Pipedrive pour sa simplicité d'utilisation. Avec Pipedrive, vous pouvez créer votre équipe commerciale à partir d'un modèle existant, puis mener des activités de prévision commerciale, de segmentation des prospects et de suivi en un seul endroit.

De plus, la solution Pipedrive Solutions logicielles CRM sont achevés avec des outils d'e-mail marketing et de gestion de projet.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Synchronisez votre plateforme de conseil CRM avec 400 outils, notamment Google, Xero, Asana, Slack et Kixie

Générez et qualifiez des prospects grâce à des formulaires en ligne personnalisables

Au cours du processus de mise en œuvre du CRM, construisez un pipeline personnalisé pour imiter votre cycle commercial

Tirez parti de la technologie IA pour identifier les opportunités lucratives

Collaborez avec vos collègues en temps réel sur les nouvelles affaires et les activités commerciales

Limites de Pipedrive

Il existe peu d'intégrations natives, la plupart des outils tiers devant être acheminés via Zapier

Les déclencheurs ne sont pas disponibles pour les flux de travail automatisés

Prix de Pipedrive

Essentiel: 14,90 $/mois par utilisateur

14,90 $/mois par utilisateur Avancé: $27.90/mois par utilisateur

$27.90/mois par utilisateur Professionnel: $49.90/mois par utilisateur

$49.90/mois par utilisateur Power: $64.90/mois par utilisateur

$64.90/mois par utilisateur Enterprise: $99/mois par utilisateur

G2: 4.2/5 (1,000+ reviews)

4.2/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,000+ commentaires)

Trouver le meilleur CRM pour les consultants

La bonne plateforme CRM permet à vos consultants de gagner du temps, facilite la vente de produits aux clients existants et la conclusion de nouvelles affaires, et stocke toutes les informations de contact en un seul endroit. Bien que le choix d'un nouveau système puisse être intimidant, la sélection d'un système avec les bonnes automatisations, les personnalisations et les rapports nécessaires peut rendre votre équipe commerciale plus efficace. 👊

ClickUp est un choix de premier ordre parmi les sociétés de conseil de toutes tailles. Pourquoi ? Avec plus de 1 000 intégrations, 50 widgets personnalisables, 10 affichages personnalisables et.. modèles CRM disponibles il peut être modelé pour répondre à vos besoins uniques. Avec ClickUp, vos consultants peuvent passer moins de temps à pousser les prospects dans l'entonnoir des ventes et plus de temps à célébrer leur dernière affaire. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui .