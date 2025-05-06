10 Meilleures alternatives aux applications de l'ours pour la prise de notes en 2025

Bear est l'une des applications d'écriture Markdown les plus élégantes avec son approche transparente pour enregistrer des pensées, noter des mémos et cataloguer des informations. L'impressionnante structure organisationnelle et les capacités de synchronisation entre les appareils en ont fait l'application préférée des utilisateurs d'Apple.

Cependant, les alternatives à Bear sont de plus en plus demandées. Et si vous souhaitiez changer de décor numérique pour améliorer vos stratégie de prise de notes ?

Des paramètres dynamiques de ClickUp au charme minimaliste de SimpleNote, l'arène de la prise de notes numérique est vivante et variée pour tous ceux dont les projets d'écriture mijotent.

Plongez dans l'exploration des meilleures alternatives $$$a pour la prise de notes en 2024 !

Que rechercher dans une application alternative à Bear ?

Plusieurs facteurs sont primordiaux lorsque l'on se plonge dans le vaste monde des applications de prise de notes .

Tout d'abord, vous avez besoin d'une compatibilité avec plusieurs appareils. Cela garantit un accès transparent à vos pensées, idées et projets d'écriture, où que vous soyez et quel que soit le gadget que vous utilisez.

Ensuite, recherchez une fonction Markdown d'assistance qui prend en charge le texte enrichi et la mise en évidence subtile de la syntaxe pour offrir une certaine flexibilité dans la façon dont vous structurez et stylisez vos notes.

N'oubliez pas de trouver une application dotée d'une interface intuitive. La simplicité de Bear est sa force, votre alternative doit donc rester gérable. Vous voulez passer plus de temps à capturer des idées et moins de temps à naviguer dans des écrans confus.

En prime, une application de prise de notes dotée de fonctions de recherche avancées vous permettra de retrouver en quelques secondes la note la plus insaisissable. Pour les projets collaboratifs, les fonctionnalités de partage deviennent indispensables. Les fonctionnalités de modification en cours permettent aux membres de l'équipe de réfléchir et d'affiner les concepts collectivement.

Et à l'ère du numérique, la sécurité doit être prise en compte ; le cryptage et le stockage cloud sécurisé ne sont pas négociables.

Enfin, les capacités d'intégration avec d'autres applications sont le nec plus ultra de productivité . La vraie magie se produit lorsque vous tissez votre application de prise de notes dans votre tapisserie de productivité plus large.

Les 10 meilleures alternatives aux applications de l'ours à utiliser en 2024

Que vous soyez un utilisateur Android ou que vous ayez simplement besoin d'une application différente pour la prise de notes, voici nos choix pour les meilleures alternatives à Bear App en 2024.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Affiches ClickUp /$$$img/

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

À l'intersection de la productivité et de la polyvalence se trouve ClickUp, une plateforme de productivité qui transcende les limites de la prise de notes traditionnelle. Son génie réside dans son approche intégrative, qui tisse les tâches, les documents, les rappels et les Objectifs en un écosystème cohérent. Là où d'autres applications se contentent de prendre des notes, ClickUp favorise l'action en transformant les idées en tâches réalisables.

La polyvalence de la plateforme est mise en évidence par ses affichages intégrés, personnalisables Documents ClickUp et de nombreuses autres fonctionnalités adaptées à la gestion de projets d'écriture. Ce cadre de travail étendu comble sans difficulté le fossé entre les applications de liste à faire et la hiérarchisation des projets et s'assurer que chaque étincelle d'inspiration griffonnée sur des notes numériques est nourrie et mobilisée.

Pour ceux qui font la transition depuis Bear, ClickUp présente une familiarité réconfortante dans son interface utilisateur tout en offrant simultanément un ensemble de fonctionnalités enrichies, en particulier avec la fonction Bloc-notes ClickUp .

ClickUp meilleures fonctionnalités

Le mode Focus offre une expérience d'écriture sans distraction

Le texte enrichi, la coloration syntaxique et l'assistance Markdown offrent une grande polyvalence dans la création de notes

L'outil ClickUp AI fait de notre plateforme l'une des meilleures Outils d'IA pour la prise de notes Options d'affichage intégrées pour une expérience de note dynamique

ClickUp Bloc-notes est une application d'écriture flexible pour une prise de notes rapide et spontanée

Structure hiérarchique pour un catalogage organisé des idées et une gestion efficace des documents

Outils de collaboration pour le brainstorming et le partage en équipe

L'intégration avec une myriade d'applications tierces garantit un écosystème connecté

Fonctionnalités de recherche puissantes avec options de filtrage pour une récupération des notes sans effort

L'outil de suivi du temps intégré fait de cette application l'une des plus performantes du marché meilleures applications de rappel sur le marché

Assistance à tous les principaux formats d'échange de données

Limites de ClickUp

Tous les affichages ne sont pas disponibles sur l'application mobile

Courbe d'apprentissage initiale en raison du vaste ensemble de fonctionnalités

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour les prix ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

: Contact pour les prix

G2 : 4.7/5 (6 000+ commentaires)

: 4.7/5 (6 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

2. Boost Note

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/61b560293d7658fad320675f\_multi-views.png Tableau de bord Boost Note /$$$img/

via Note de relance Boost Note se démarque en tant qu'application d'écriture flexible en s'adressant principalement aux développeurs et aux passionnés de technologie, fournissant un angle unique sur la prise de notes.

Sa conception centrée sur le Markdown assiste la coloration syntaxique et les blocs de code, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les passionnés de technologie. Mais elle ne s'adresse pas qu'aux codeurs ; même si le codage n'est pas une tâche régulière, nombreux sont ceux qui sont séduits par le tableau des fonctionnalités et des outils d'organisation de l'application.

En tant qu'outil open-source, Boost Note peut se targuer d'un paramètre de fonctionnalité en constante évolution, alimenté et enrichi par une communauté active de collaborateurs.

Cette croissance continue permet à la plateforme de rester moderne et pertinente. Ses capacités hors ligne permettent aux utilisateurs de bénéficier d'une expérience d'écriture ciblée combinée à la possibilité de noter des idées n'importe où et n'importe quand. La fonctionnalité "snippet" de la plateforme permet de catégoriser facilement le code, ce qui est un plus pour les développeurs.

Boost Note meilleures fonctionnalités

La possibilité de Markdown permet de structurer les notes de manière détaillée

Assistance pour les blocs de code, pour les passionnés de technologie

L'assistance hors ligne permet d'accéder aux notes sans connexion internet

Système d'étiquettes pour une catégorisation organisée des notes

Thèmes personnalisables pour adapter l'aspect esthétique

La nature open-source permet à la communauté d'apporter des améliorations continues

Fonctionnalité de note d'extrait pour stocker des morceaux de code

Limites de Boost Note

Il peut être intimidant pour les non-initiés à la technologie

Absence d'applications mobiles natives

Prix du Boost Note

Free

Standard: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Pro: 8$/mois par utilisateur

G2 : 4.5/5 (2 commentaires)

: 4.5/5 (2 commentaires) Capterra : 3.0/5 (1 avis)

3. Google Keep

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/unnamed-1.jpg Tableau de bord de Google Keep /$$$img/

via Google Keep Google Keep est une application de rédaction sans distraction, d'une simplicité absolue, qui fait de la prise de notes une tâche quasi instantanée.

Son interface intuitive assiste les notes, les rappels et les créations de listes diverses. Étant un joyau de l'écosystème Google, elle promet une synchronisation impeccable sur tous les appareils. Les notes autocollantes codées par couleur, les mémos vocaux et la possibilité de joindre des images ajoutent de la polyvalence à l'application.

Sa reconnaissance optique de caractères se démarque, permettant aux utilisateurs d'extraire du texte des images sans effort. Pour ceux qui passent fréquemment d'un appareil à l'autre, la disponibilité multiplateforme de Google Keep garantit une accessibilité sans faille.

De plus, le partage et la collaboration sur les notes amplifient son utilité pour les tâches personnelles et d'équipe.

Google Keep étant un outil gratuit, il se peut qu'il n'offre que certaines des fonctionnalités robustes que vous recherchez dans une application de prise de notes. Si c'est le cas, nous vous proposons de nombreuses applications de prise de notes Les alternatives à Google Keep à recommander.

Meilleures fonctionnalités de Google Keep

L'application de rédaction par excellence pour les personnes qui prennent des notes, intégrée à l'écosystème de Google

Conception simple et intuitive pour une prise de notes immédiate

Synchronisation transparente avec le compte Google pour une gestion efficace des documents

Code couleur pour une organisation visuelle des notes

Création de notes vocales

Pièces jointes sous forme d'images avec fonctions de reconnaissance de texte

Options de partage collaboratif pour le travail avec les pairs

Rappels intégrés avec synchronisation avec Google Agenda

Limites de Google Keep

Options de mise en forme limitées par rapport à des alternatives plus riches en fonctionnalités

Il ne dispose pas de son propre éditeur Markdown

Prix de Google Keep

**Free

G2 : 4.5/5 (1 200+ commentaires)

: 4.5/5 (1 200+ commentaires) Capterra : $$$A Compare Google Keep Vs OneNote_ *_Compare Google Keep Vs OneNote !

4. Evernote

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/task\_hero\_image@2x\_\_en-1400x998.png Tableau de bord Evernote /$$img/

via Evernote Evernote, acteur chevronné dans le domaine de la prise de notes, est plébiscité pour l'étendue de ses fonctionnalités et son environnement d'écriture sans distraction. Il ne s'agit pas seulement de noter des pensées ; les utilisateurs peuvent également clipser un article de blog, stocker tous leurs documents, et bien plus encore. Sa véritable force réside dans l'assistance qu'il apporte aux notes multiformes, qu'il s'agisse de croquis hâtifs ou de pages web complexes.

Evernote veille à ce que tout soit logé dans une seule et même plateforme unifiée. Les fonctions de recherche avancée facilitent la récupération des informations, même à partir de notes manuscrites.

Grâce à tous ses outils et à sa souplesse d'intégration avec d'autres applications, Evernote est le champion de la prise de notes globale. Ceux qui se plongent dans ses fonctionnalités découvrent souvent des couches de fonctions qui transforment leur jeu de prise de notes. Mais Evernote ne convient pas à tout le monde. Vous pourriez également être intéressé par d'autres applications de prise de notes Alternatives à Evernote .

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Sélecteur de pages web pour enregistrer des pages web entières

Numérisation de documents à l'aide de l'appareil photo

Modèles pour une variété de cas d'utilisation

Carnets et étiquettes pour un archivage organisé

Collaboration avec des carnets et des notes partagés

Outils d'annotation pour les PDF et les images

Intégration avec de nombreuses applications tierces

Limites d'Evernote

Options premium onéreuses

L'interface utilisateur peut être lourde pour les nouveaux utilisateurs

Prix d'Evernote

Free

Personnel: $10.83/mois par utilisateur

$10.83/mois par utilisateur Professionnel: $14.17/mois par utilisateur

Evaluations et critiques d'Evernote

G2 : 4.4/5 (1,950+ commentaires)

: 4.4/5 (1,950+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (700+ commentaires)

5. Microsoft OneNote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/91789005.webp Tableau de bord Microsoft OneNote /$$$img/

via Microsoft OneNote Microsoft OneNote fonctionne comme un canevas numérique, reproduisant la sensation tactile du papier, mais surchargé de compétences numériques qui en font l'une des meilleures alternatives à Canva.

Niché dans la suite Microsoft Office, ses capacités d'intégration avec d'autres applications Microsoft sont inégalées.

Les utilisateurs apprécient la taille illimitée des notes de la plateforme, qui s'adapte à toutes les tailles et à tous les types de notes, des listes de courses aux idées d'articles de blog.

Les outils de dessin et d'esquisse renforcent sa polyvalence, ce qui la rend attrayante pour les penseurs textuels et visuels. Ses carnets, ses sections et la hiérarchie de ses pages permettent une catégorisation méticuleuse.

La synchronisation dans le cloud rend vos notes disponibles sur tous les appareils, assurant ainsi la continuité du travail et des processus de pensée. L'avantage supplémentaire de l'intégration avec tous les outils de l'écosystème Microsoft en fait une solution robuste pour une productivité holistique.

Si vous n'êtes pas déjà impliqué dans l'écosystème Microsoft, de nombreux outils de travail sont à votre disposition Alternatives à OneNote sont disponibles.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft OneNote

Canevas numérique pour la prise de notes libres

Intégration à la suite Office 365

Reconnaissance optique des caractères pour les textes images

Notes audio avec fonctionnalités de lecture

Sections et pages pour une organisation détaillée des notes

Autocollants et effets d'encre pour des notes personnalisées

Collaboration grâce à des carnets de notes partagés

Limites de Microsoft OneNote

Il peut sembler encombrant pour les tâches de notes simples

Des problèmes de synchronisation sont parfois signalés

Prix de Microsoft OneNote

Gratuit avec un compte Microsoft

Microsoft OneNote évaluations et critiques

G2 : 4.5/5 (1 600+ commentaires)

: 4.5/5 (1 600+ commentaires) Capterra : $$$A

6. Premier jour

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/intro-devices402x-1400x808.jpg Tableau de bord du premier jour /$$$img/

via Premier jour Day One n'est pas une simple application de prise de notes ; c'est un vaisseau pour les myriades de moments de la vie.

Plus qu'une alternative gratuite à Free, elle offre un environnement d'écriture tranquille, sans distraction, propice à la réflexion et à l'idéation. Grâce à la beauté de son design, l'écriture sur Day One ressemble à une retraite, un endroit où l'on peut se détendre et se décharger.

Grâce à l'Assistance Rich Media, les entrées ne se limitent pas au texte : photos, vidéos et sons peuvent être intégrés sans effort.

Le cryptage de bout en bout de l'application garantit que les réflexions personnelles restent privées. Avec la possibilité de revisiter les souvenirs grâce à la fonctionnalité "Ce jour-là", l'application devient une capsule temporelle précieuse pour les utilisateurs.

Pour ceux qui reconnaissent les avantages thérapeutiques et organisationnels de la tenue d'un journal, Day One est fait pour eux.

Les meilleures fonctionnalités de Day One

Belle interface intuitive pour la tenue d'un journal

Entrées photo, vidéo et audio

Étiquettes de la météo et de l'emplacement

Cryptage de bout en bout pour garantir la confidentialité

fonctionnalité "Ce jour-là" pour les souvenirs

Modèles pour un journal structuré

Suivi et analyse des humeurs

Limites de Day One

Le modèle d'abonnement peut être coûteux

Prix de Day One

Free

Premium : 2,92 $/mois par utilisateur

G2 : 5/5 (1 avis)

: 5/5 (1 avis) Capterra : $$$A

7. Obsidienne

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/screenshot-1.0-hero-combo-1400x826.png Tableau de bord Obsidian /$$$img/

via Obsidienne Obsidian introduit un changement de paradigme dans la façon dont nous rédigeons des notes, en mettant l'accent sur la création d'un labyrinthe d'idées interconnectées.

Il ne s'agit pas simplement de capturer des pensées, mais de comprendre et de visualiser la façon dont elles sont liées.

L'élément central de sa conception est la création de notes en $$$a qui perdurent, offrant aux utilisateurs une vue panoramique de la sagesse qu'ils ont accumulée.

Son affichage graphique - une représentation visuelle de l'imbrication des notes - est particulièrement intéressant pour les penseurs visuels à la recherche d'alternatives à Bear. Au fur et à mesure que les utilisateurs développent leur référentiel de notes, Obsidian évolue avec eux, devenant plus complexe et plus précieux à chaque projet d'écriture.

Obsidian est une mine de trésors pour ceux qui aiment plonger en profondeur et relier les points de leur base de connaissances. De plus, son stockage local des données garantit que vos notes restent sous votre contrôle. Si ce n'est pas votre cas, nous avons un certain nombre de Alternatives à Obsidian que vous pouvez consulter à la place.

Les meilleures fonctionnalités d'Obsidian

Base de connaissances avec liens bidirectionnels

Le stockage local en premier garantit la confidentialité des données

Personnalisable avec des plugins et des thèmes

Affichage graphique pour visualiser les connexions entre les notes

Éditeur Markdown avec prévisualisation en temps réel

Organisation flexible avec des dossiers et des étiquettes

Cartes de liens externes pour un meilleur contexte

Limites d'Obsidian

La courbe d'apprentissage peut être plus raide

Prix d'Obsidian

Personnel : Free

: Free **Licence commerciale 50 $/an par utilisateur

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 4.9/5 (14 critiques)

8. Goutte d'encre

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Inkdrop-1400x835.png Application de prise de notes Inkdrop /$$$img/

via Goutte d'encre Inkdrop allie l'élégance esthétique à de formidables fonctions de prise de notes. Il s'adresse principalement aux développeurs grâce à l'assistance qu'il offre en matière d'extraits de code.

Son éditeur Markdown permet de prendre des notes et de les mettre en forme de manière fluide et intuitive. L'application se distingue par son chiffrement de bout en bout, qui met l'accent sur la sécurité des données.

Un design à quatre volets offre aux utilisateurs un flux de travail rationalisé pour créer des documents. Elle s'adapte aux listes de notes et comprend un éditeur Markdown, un volet de prévisualisation et un volet de livre. Il assiste la synchronisation de la modification en cours et de la prévisualisation, faisant de la création de notes un processus fluide.

Pour ceux qui passent fréquemment du code à la prise de notes, le mélange transparent d'Inkdrop entre ces deux mondes est une aubaine. L'assistance de la plateforme en matière de plugins améliore encore ses capacités, garantissant qu'elle s'adapte aux divers besoins des utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités d'Inkdrop

Un éditeur Markdown conçu pour les développeurs

Carnets de notes avec sous-carnets imbriqués

Thèmes et plugins pour la personnalisation

Étiquettes sur les notes pour une meilleure catégorisation

Synchronisation transparente entre les appareils

Mise en évidence de la syntaxe du code dans plusieurs langues

Recherche plein texte pour un accès rapide

Limites d'Inkdrop

Plus adapté aux utilisateurs avertis en matière de technologie

Intégrations tierces limitées

Prix d'Inkdrop

Basic : 4,99 $/mois par utilisateur

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

9. Amplenote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/funnel-jots@2x-a92e42a338fbffe3155870320211811b379eeb3396d0a9c865e683cbbbfd6447-1400x1058.png Tableau de bord Amplenote /$$$img/

via Amplenote Amplenote est l'endroit où la prise de notes converge avec la gestion des tâches et de l'agenda, promouvant ainsi un écosystème de productivité complet.

Il s'agit de capturer des idées et de les transformer en tâches réalisables. De riches notes de bas de page, des liens bidirectionnels et des capacités de tâches l'élèvent au-delà des applications de notes conventionnelles.

Amplenote défend l'idée que les notes ne doivent pas être statiques, mais qu'elles doivent évoluer et favoriser l'action.

La fonctionnalité de notation des tâches, qui hiérarchise les tâches en fonction de critères tels que l'urgence et l'importance, témoigne de son engagement à stimuler la productivité. L'intégration de vos notes à votre Calendrier garantit que les idées se traduisent par des actions en temps réel.

Avec Amplenote, le parcours de l'idée à la réalisation est transparent et efficace.

Les meilleures fonctionnalités d'Amplenote

Liens bidirectionnels pour des notes liées entre elles

Gestion des tâches à partir des notes

Notes de bas de page riches pour des informations détaillées

Intégration du Calendrier pour les tâches planifiées

Trois modes : Écrire, Forcer et Noter

Raccourcis clavier pour plus d'efficacité

Modification en cours en temps réel sur le même document

Limites d'Amplenote

Les nouveaux utilisateurs risquent d'être dépassés

Les applications mobiles pourraient être améliorées

Prix d'Amplenote

Personnel : Free

: Free Pro : 5,84 $/mois par utilisateur

: 5,84 $/mois par utilisateur Unlimited : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Fondateur : 20$/mois par utilisateur

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

10. Simplenote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/screenshot-2016-03-24-13-51-10-e1692391000185-1400x1068.png Tableau de bord SimpleNote /$$$img/

via Simplenote Simplenote offre un espace d'idéation épuré et sans distraction. Parfait pour les utilisateurs à la recherche d'un outil simple, il veille à ce que la fonction ne soit pas reléguée au second plan. Sa conception sans fioritures facilite la prise de notes rapide, ce qui permet de noter les idées dès qu'elles surgissent.

La fonctionnalité d'historique des versions de la plateforme est pratique, car elle permet aux utilisateurs de consulter les versions précédentes de leurs notes. La modification en cours améliore son utilité pour les travaux d'équipe, garantissant ainsi une idéation collective gratuite.

Grâce à sa simplicité et à ses fonctionnalités robustes, Simplenote trouve un équilibre qui convient à de nombreux utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Simplenote

Interface simple et intuitive

Synchronisation sur tous les appareils

Assistance Markdown pour la mise en forme

Partage collaboratif des notes

Recherche instantanée et étiquettes

Historique des versions des notes

Thèmes clairs et foncés selon les préférences de l'utilisateur

Limites de Simplenote

Absence de fonctionnalités avancées d'autres outils

Pas de mise en forme du texte (en dehors de Markdown)

Prix de Simplenote

**Free

G2 : 4.2/5 (38 commentaires)

: 4.2/5 (38 commentaires) Capterra : 4.3/5 (13 commentaires)

La solution ultime de prise de notes : Pourquoi ClickUp se démarque

Choisir la bonne application de prise de notes peut avoir un impact significatif sur votre productivité quotidienne. Ce qui propulse ClickUp vers des sommets inégalés, c'est sa nature tout-en-un. Imaginez une plateforme où, après avoir créé des notes, vous passez sans effort à des tâches, des projets ou même des activités chronométrées. Avec ClickUp, vous ne vous contentez pas de noter des idées, vous les paramétrez.

Son intégration transparente de la gestion du temps, des tâches et des projets, ainsi que d'autres améliorations de la productivité, vous permet de transformer chaque gribouillis ou pensée en étapes réalisables.

Que vous travailliez seul ou que vous gériez une petite équipe, l'approche de ClickUp pour rationaliser toutes vos notes, vos documents et vos tâches vous permet de personnaliser totalement votre travail. Plongez dans les offres de ClickUp et vous découvrirez qu'il ne s'agit pas seulement d'une alternative à Bear App - c'est l'outil ultime pour ceux qui s'efforcent d'atteindre une productivité et une efficacité inégalées dans leurs efforts.

Alors, pourquoi se contenter d'une application de prise de notes alors que vous pouvez disposer d'un écosystème de productivité complet avec ClickUp ? Démarrez un environnement de travail gratuit dès aujourd'hui et découvrez la plateforme ClickUp !

Créer un compte gratuit