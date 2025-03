les 10 meilleurs logiciels d'automatisation du marketing en entreprise en 2025

En tant que spécialiste du marketing, votre emploi du temps quotidien est rempli de tâches allant de la gestion des campagnes publicitaires à la collaboration à la création de contenu. Vous exploitez les analyses pour informer les nouveaux projets, qu'il s'agisse de campagnes d'e-mail marketing, de lead nurturing ou d'activités de communication de la marque.

Pour rationalisez vos flux de travail et de libérer du temps pour les tâches les plus importantes, vous avez besoin d'un logiciel de marketing d'entreprise. Ces outils vous permettent de créer un processus à l'échelle de l'entreprise pour toutes les tâches de marketing et de gestion de la relation client de bout en bout.

Ici, nous allons partager les 10 meilleurs outils de marketing d'entreprise pour maximiser vos efforts de marketing. 🙌

Que faut-il rechercher dans un outil de marketing d'entreprise ?

Gestion de données complexes processus de marketing est plus facile que jamais, grâce aux logiciels de marketing d'entreprise. Avec la bonne plateforme, vous collaborerez mieux, vous aurez une meilleure visibilité sur les campagnes et vous travaillerez plus efficacement en équipe pour atteindre vos objectifs. ✨

Recherchez les éléments suivants dans votre logiciel de marketing d'entreprise :

Marketing solutions d'automatisation : Publier des messages sur les médias sociaux ou planifier des tâches instantanément avec gestion de la relation client (CRM) automatisation

: Publier des messages sur les médias sociaux ou planifier des tâches instantanément avec gestion de la relation client (CRM) automatisation Gestion de la marque : Gérez votre marque grâce à des fonctions de stockage des actifs numériques, les lignes directrices de la marque et matériel de marque Données clients : Obtenez des informations sur les parcours des utilisateurs grâce à un outil qui offre une segmentation des clients en fonction de leurs différents besoins et intérêts

: Gérez votre marque grâce à des fonctions de stockage des actifs numériques, les lignes directrices de la marque et matériel de marque Génération de leads : Choisissez un logiciel avec génération de leads intégrée pour cibler de nouvelles audiences

: Choisissez un logiciel avec génération de leads intégrée pour cibler de nouvelles audiences Gestion du budget et des ressources : Choisissez un logiciel de gestion de projet d'entreprise avec des fonctionnalités de budgétisation pour vous aider à gérer les ressources et à rester sur la bonne voie

: Choisissez un logiciel de gestion de projet d'entreprise avec des fonctionnalités de budgétisation pour vous aider à gérer les ressources et à rester sur la bonne voie Analyse et rapports : En tant que spécialiste du marketing, vous avez besoin de chiffres pour éclairer vos décisions. Découvrez ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas en choisissant un logiciel qui offre des fonctions d'analyse

: En tant que spécialiste du marketing, vous avez besoin de chiffres pour éclairer vos décisions. Découvrez ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas en choisissant un logiciel qui offre des fonctions d'analyse Interface conviviale et intégrations : Réduisez la courbe d'apprentissage et soyez plus rapidement opérationnel grâce à un outil facile à utiliser

conviviale et intégrations : Réduisez la courbe d'apprentissage et soyez plus rapidement opérationnel grâce à un outil facile à utiliser Collaboration en temps réel : Outils de collaboration d'entreprise facilitent le travail avec l'ensemble de l'équipe et permettent à chacun de rester sur la même page

Les 10 meilleurs logiciels de marketing d'entreprise à utiliser en 2024

Que vous soyez à la recherche de moyens pour suivre le parcours du client , stimuler les conversions grâce aux tests A/B ou surveiller les efforts de marketing omnicanal, le bon logiciel peut vous aider à faire le travail terminé. Voici 10 solutions logicielles de marketing d'entreprise à essayer.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Affiches ClickUp /$$$img/

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un conçue pour les équipes et les secteurs d'activité de toutes tailles afin de tirer parti de ses puissantes.. outils pour les équipes marketing . Du brainstorming de nouvelles idées à l'exécution de campagnes sur les médias sociaux et par e-mail, tout votre travail se trouve au même endroit !

Collaborez de manière transparente avec tous les membres de l'équipe en temps réel grâce aux documents et aux tableaux blancs de ClickUp. Insérez de nouvelles idées ou des documents éléments d'action des réunions clés et les partager instantanément.

Grâce à différents tableaux de bord, visualisez rapidement la progression, qu'il s'agisse du suivi de l'expérience client ou de l'expérience de l'entreprise le processus de création de contenu . Ces affichages donnent un aperçu des dates d'échéance et des échéanciers afin que vous puissiez exécuter et vous adapter aux obstacles avant qu'ils ne fassent dérailler un projet.

De plus, les vues ClickUp AI vous permettra de gagner beaucoup de temps dans la création de documents marketing indispensables tels que les études de cas.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Tools-for-Marketing-Teams-Write-a-Case-Study-Example.gif ClickUp Outils IA pour les équipes marketing Rédiger un exemple d'étude de cas /$$img/

Les fonctions IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement des documents importants comme une étude de cas en toute simplicité

Des milliers de modèles - y compris modèles de forfaits de marketing et modèles de calendrier de contenu -font en sorte qu'il est facile de créer une carte routière pour atteindre vos objectifs. Chacun d'entre eux affiche des vues et des tableaux de bord différents pour rester à jour. Modèle de gestion de campagne marketing de ClickUp vous aide à gérer vos campagnes, du forfait à l'exécution. Plongez dans sept types d'affichages différents pour obtenir des aperçus visuels de tout, de votre budget au calendrier de contenu en passant par les trackers d'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Optimisez vos performances grâce aux tâches automatisées qui attribuent instantanément les dates d'échéance des différentes étapes du projet aux bons membres de l'équipe

Grâce à l'environnement de travail tout-en-un, vous n'avez pas besoin de passer d'un programme à l'autre pour faire tout votre travail terminé

L'assistant de rédaction ClickUp AI accélère la rédaction de contenu en générant de nouvelles idées, en nettoyant votre texte et en l'adaptant à différents canaux

Les intégrations avec Slack, Dropbox, HubSpot et Harvest rendent la gestion de votre équipe marketing plus efficace

Les limites de ClickUp :

L'outil de rédaction IA n'est disponible que sur les forfaits payants et ne peut être utilisé que dans un seul espace de travail

Il pourrait y avoir une courbe d'apprentissage plus élevée en raison du nombre de fonctionnalités

Prix de ClickUp :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour les prix ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

: Contact pour les prix

G2 : 4.7/5 (8 300+ commentaires)

: 4.7/5 (8 300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 700+ commentaires)

2. Brevo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Brevo-formerly-seninblue.png Tableau de bord Brevo /$$img/

via Brevo Brevo est une plateforme de marketing qui se concentre sur la construction de relations avec les clients à travers différents canaux, y compris le texte, le chat et l'e-mail. Utilisez la plateforme pour élaborer des campagnes marketing WhatsApp et SMS, ainsi que des publicités Facebook et des opérations de marketing par e-mail.

Intégré outils de génération de leads comme les formulaires d'inscription, vous permettent d'avoir des nouvelles de vos clients de manière plus efficace. Ces informations peuvent vous aider à stimuler les discussions et à offrir une meilleure expérience client. 🌻

Les meilleures fonctionnalités de Brevo :

Le hub marketing facilite la promotion de votre marque, la connexion avec les clients et l'augmentation des taux de discussion sur tout, des gouttes d'e-mail aux pages d'atterrissage

La segmentation avancée et les messages personnalisés vous permettent d'ajuster votre stratégie marketing pour différents publics cibles

Les modèles peuvent améliorer l'assistance client avec des messages allant des e-mails de bienvenue aux suivis des paniers abandonnés

Limites de Brevo :

Certains utilisateurs ont trouvé l'outil de rapports basique et ont dû compléter leurs analyses avec des ressources externes

Il n'y a pas de discussion en direct pour le service client, vous devrez donc envoyer un e-mail (ou appeler si vous êtes sur le niveau entreprise ou supérieur) pour obtenir de l'assistance

Prix de Brevo :

Free

Débutant : 25 $/mois

Business : 65 $/mois

BrevoPlus : Prix personnalisé

G2 : 4.6/5 (900+ commentaires)

: 4.6/5 (900+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (1 700+ commentaires)

3. Brandwatch

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Brandwatch.jpg Logiciel de marketing d'entreprise : Brandwatch /$$$img/

via Surveillance des marques (Brandwatch) Brandwatch est une plateforme d'automatisation du marketing au niveau de l'entreprise pour la connexion des entreprises avec leurs clients sur les médias sociaux. Utilisée par certaines des plus grandes marques de la planète, dont Toyota et Tui, il n'est pas surprenant que celle-ci figure dans notre liste des meilleurs logiciels de marketing d'entreprise.

Utilisez la plateforme pour mener des recherches sur votre cible afin de développer des produits et des services qui répondent à leurs besoins. Gardez un œil sur les mentions de la marque pour savoir ce que les consommateurs disent de votre entreprise. Créez du contenu axé sur les données à l'aide de des modèles de médias sociaux et suivez l'engagement pour voir ce qui fonctionne bien et ce qui doit être amélioré.

Les meilleures fonctionnalités de Brandwatch :

Utilisez les tendances mises en évidence pour créer du contenu qui maintient votre marque au premier plan dans un environnement en évolution rapide

Optimisez vos efforts de marketing sur les médias sociaux en utilisant le Calendrier de contenu pour programmer, surveiller et approuver le contenu au fur et à mesure de son travail

Utilisez la fonctionnalité "menaces" pour surveiller les risques susceptibles d'avoir un impact sur votre marque

La boîte de réception sociale tout-en-un rassemble les messages provenant de plusieurs canaux dans un espace unique où il est facile de répondre

Les limites de Brandwatch :

Il n'y a pas d'outils de publication, ce qui signifie que vous devrez utiliser une autre plateforme pour mettre votre contenu en ligne

Certaines fonctionnalités sont compliquées à appréhender au début, ce qui résulte en une courbe d'apprentissage plus raide au démarrage

Certains utilisateurs ont trouvé que la classification des sentiments des clients n'était pas toujours précise ou achevée

Prix de Brandwatch :

Consumer Intelligence : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Médias sociaux Gestion : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Marketing d'influenceurs : Tarification personnalisée

Evaluations et critiques de Brandwatch :

G2 : 4.4/5 (500+ commentaires)

: 4.4/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (200+ commentaires)

4. Google Campaign Manager 360

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Google-Campaign-Manager-360.jpg Google Campaign Manager 360 /$$$img/

via Plate-forme de marketing Google Google Campaign Manager 360 offre un aperçu des annonces payantes sur différentes plateformes. Cette plateforme de marketing Google s'intègre à d'autres outils de suivi et d'analyse de Google pour former une ressource de gestion complète.

Utiliser l'approche cross-canal gestion des annonces pour suivre les publicités, rationaliser votre flux de travail et afficher des rapports. Abonnez-vous pour recevoir des insights marketing directement dans votre boîte de réception afin d'être toujours au top. 💪

Les meilleures fonctionnalités de Google Campaign Manager 360 :

Des fonctionnalités d'analyse et de rapports approfondies donnent un aperçu de toutes les campagnes publicitaires payantes sur tous les canaux dans un seul espace

Grâce à une collecte de données plus rapide, réagissez rapidement aux environnements changeants et évaluez les risques pour l'image de marque en fonction des tendances populaires

Les limites de Google Campaign Manager 360 :

Certains utilisateurs ont estimé que le tableau de bord était un peu lourd, ce qui rend son utilisation plus difficile

Il y a des mises à jour constantes de la plateforme, qui peuvent changer la disposition, ce qui rend la navigation plus difficile

Prix de Google Campaign Manager 360 :

Adressez-vous à l'équipe commerciale pour obtenir une tarification personnalisée en fonction de vos besoins

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 4.4/5 (4+ avis)

5. Moosend

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/6d37a667-b3fc-462f-b5ce-f1ccce34796c-1400x733.png Logiciel de marketing d'entreprise : Tableau de bord Moosend /$$img/

via Moosend Moosend fournit un logiciel d'automatisation et de marketing par e-mail pour booster le commerce électronique et les marques numériques. Utilisez-le pour créer des e-mails visuellement attrayants avec un contenu personnalisé pour stimuler les taux d'ouverture et augmenter les discussions. Les modèles entièrement personnalisables réduisent le temps nécessaire à la création d'e-mails époustouflants sans sacrifier la qualité.

Utilisez les tests A/B de contenu pour afficher les indicateurs de différentes campagnes d'e-mailing en fonction des données démographiques. La plateforme d'e-mail marketing permet également de segmenter les listes en fonction du type de client.

Les meilleures fonctionnalités de Moosend :

L'éditeur de newsletter par glisser-déposer vous permet de créer rapidement du contenu d'e-mail

Des modèles d'automatisation prédéfinis et plus de 100 déclencheurs garantissent que vos clients entendent parler de vous lorsqu'ils en ont besoin

Suscitez des inscriptions par e-mail avec 6 types de formulaires modifiables et ciblez les clients là où ils se trouvent dans l'entonnoir

L'évaluation des prospects et d'autres indicateurs permettent de savoir quels clients sont prêts à acheter et lesquels le sont peut-être besoin d'une communication plus poussée pour parvenir à une discussion

Limites du Moosend :

Bien que les utilisateurs apprécient les modèles de formulaires d'inscription, certains les ont trouvés un peu basiques

Les utilisateurs ont parfois trouvé que la plateforme était lente et buggée

Prix de Moosend :

Essai gratuit : Toutes les fonctionnalités sont gratuites pendant 30 jours

: Toutes les fonctionnalités sont gratuites pendant 30 jours Pro : 9$/mois

: 9$/mois Enterprise : Tarification personnalisée pour les petites entreprises et les grandes organisations

G2 : 4.7/5 (500+ commentaires)

: 4.7/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (100+ commentaires)

6. Improvado

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Improvado.jpg Improvado /$$img/

via Improvado Improvado est une solution d'automatisation du marketing qui permet de rationaliser les rapports et de donner un aperçu plus approfondi des indicateurs personnalisés. Gérer les ressources d'un projet en exploitant ces données pour identifier les campagnes ont un meilleur retour sur investissement . Vous pouvez alors allouer des ressources pour améliorer les performances.

Les modèles de tableaux de bord permettent de voir facilement ce que font vos utilisateurs. Chaque tableau de bord est personnalisable, ce qui vous permet de suivre les informations dont vous avez besoin et d'ignorer le reste. 📈

Les meilleures fonctionnalités d'Improvado :

33 000+ dimensions de données donnent un aperçu granulaire du parcours client

Les rapports automatisés sont faciles à insérer dans les présentations pour partager les détails avec l'ensemble de l'équipe

Des dizaines d'intégrations, notamment Salesforce, Shopify, Microsoft Advertising et Google Ads

Limites d'Improvado :

Certains utilisateurs ont trouvé que les options de personnalisation étaient limitées, en particulier pour les grandes entreprises comme Les agences de référencement Les prix peuvent être prohibitifs, en particulier pour les petites entreprises



Tarifs d'Improvado :

Réservez un appel de 30 minutes avec le service commercial pour obtenir une tarification personnalisée pour les fonctionnalités dont vous avez besoin

G2 : 4.5/5 (50+ commentaires)

: 4.5/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (20+ commentaires)

7. Zoho CRM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Zoho-CRM.png Logiciel de marketing d'entreprise : Zoho CRM /$$img/

via Zoho Zoho est l'un des plus grands fournisseurs de données clients de la planète. Son logiciel basé sur le cloud est utilisé pour tout, des ventes et de la finance à la gestion informatique juridique et de sécurité. Les plateformes de marketing d'entreprise comme Zoho Marketing Plus sont la solution pour.. les flux de travail automatisés et des activités de marketing unifiées.

Engagez facilement le dialogue avec votre public sur toutes les plateformes, recevez des notifications instantanées lorsque des clients vous tendent la main et élaborez des campagnes d'e-mails en quelques minutes. Utilisez l'analyse pour trouver les campagnes qui ont le meilleur retour sur investissement et obtenez des informations dynamiques sur la façon dont les clients interagissent avec votre marque.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM :

La plateforme de Zoho est facile à utiliser, ce qui signifie que les nouveaux utilisateurs peuvent se familiariser assez rapidement avec la solution

Les modèles d'e-mail améliorent la délivrabilité et réduisent le temps nécessaire à la production d'un contenu de qualité

Stockez et partagez des ressources marketing telles que des directives de modification en cours, des fiches de prix ou des présentations

Le tableau de bord du retour sur investissement marketing donne un aperçu de l'engagement des clients et des campagnes les plus fructueuses

L'intégration CRM travaille avec des outils tels que les sites d'hébergement d'images, les services de stockage cloud et les applications de médias sociaux

les limites de Zoho CRM :

Par rapport aux autres outils d'automatisation du marketing de cette liste, la tarification est plus élevée, mais il y a aussi beaucoup plus de fonctionnalités

Prix de Zoho CRM :

Commence à 30 $/mois avec des frais et une tarification personnalisée pour les modules complémentaires et les fonctionnalités supplémentaires

Évaluations et critiques de Zoho CRM :

G2 : 4/5 (plus de 2 400 commentaires)

: 4/5 (plus de 2 400 commentaires) Capterra : 4.3/5 (6,300+ commentaires)

8. Campagne Adobe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Adobe-Campaign-Software-Example.png Exemple de logiciel Adobe Campaign /$$$img/

via Campagne Adobe Adobe Campaign est une plateforme de marketing omnicanal qui assiste l'automatisation des e-mails et la connaissance des données clients cross-canal. Utilisez l'outil de marketing par e-mail pour automatiser les tâches répétitives, surveiller les campagnes transactionnelles et créer des flux de travail pour les clients. 👩‍💻

Meilleures fonctionnalités d'Adobe Campaign :

Les fonctionnalités IA, optimisées par Adobe Sensei, prédisent le meilleur moment pour que vos clients s'engagent avec votre marque afin que vous puissiez adapter les campagnes

Les intégrations natives avec d'autres outils Adobe créent une suite marketing pour un contenu visuellement attrayant

Ciblez les clients à tous les stades de l'entonnoir commercial grâce à la personnalisation et à la.. automatisation des tâches Limites des campagnes Adobe :

Certains utilisateurs auraient souhaité qu'il y ait plus de tutoriels pour les différentes fonctionnalités et intégrations

Les images de haute qualité peuvent parfois ralentir la plateforme et le processus de création

Prix de la campagne Adobe :

Profils actifs : Payez en fonction du nombre de profils de clients actifs au cours d'une période de 12 mois

: Payez en fonction du nombre de profils de clients actifs au cours d'une période de 12 mois Canaux : Choisissez et payez uniquement pour les canaux dont vous avez besoin

: Choisissez et payez uniquement pour les canaux dont vous avez besoin Modules complémentaires : Solution sur mesure pour les entreprises

G2 : 4.1/5 (300+ commentaires)

: 4.1/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (100+ commentaires)

9. Keap

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/dashboard\_large.webp Logiciel de marketing d'entreprise : Tableau de bord Keap /$$img/

via Clapet Keap est un système de gestion de la relation client (CRM) pour les petites entreprises, conçu pour vous aider à mieux commercialiser vos produits en moins de temps. Rassemblez de nouveaux prospects, affichez le nombre d'équipes commerciales et surveillez les diffusions dans un tableau de bord pratique. Utilisez l'outil pour stocker vos contacts personnalisés et utilisez des e-mails automatisés pour des suivis intelligents des prospects entrants.

Les meilleures fonctionnalités de Keap :

Les automatisations collectent des prospects et déclenchent les étapes suivantes afin que vous puissiez vous concentrer sur les résultats au lieu de vous occuper du travail

Les touches personnalisées dans les e-mails donnent l'impression que vous les avez écrits, même si l'outil a fait le travail pour vous

Les modèles créés facilitent l'envoi d'e-mails ciblés à des listes de clients segmentées

Limites de Keap :

La tarification est basée sur les contacts, ce qui peut rendre difficile la prévision ou le respect des budgets marketing

Il n'y a pas autant d'intégrations gratuites que d'autres outils

Prix de Keap :

Pro : 199$/mois

: 199$/mois Max : 289 $/mois

Keap évaluations et critiques :

G2 : 4.2/5 (1 400+ commentaires)

: 4.2/5 (1 400+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (1,200+ commentaires)

Bonus : Consultez notre liste des top alternatives à Keap

10. ActiveCampaign

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ActiveCampaign.jpg Campagne active /$$$img/

via Campagne active ActiveCampaign offre des services d'automatisation de l'e-mail marketing et de Avantages du CRM pour les petites et grandes entreprises. Cet outil permet d'automatiser les campagnes d'e-mailing et d'acheminer les clients potentiels vers le membre de l'équipe concerné. Les modèles personnalisables vous permettent de personnaliser vos communications tout en gagnant du temps dans la rédaction du contenu. ✍️

Les meilleures fonctionnalités d'ActiveCampaign :

Les fonctionnalités commerciales vous aident à augmenter le nombre de prospects qualifiés et à en générer de nouveaux avec moins d'efforts

Connectez les données entre les plateformes avec plus de 900 intégrations

Les formulaires et les modèles de page de destination permettent aux clients de trouver plus facilement votre marque et les informations dont ils ont besoin pour effectuer un achat

Limites d'ActiveCampaign :

L'application mobile n'offre pas toutes les fonctions, il se peut donc que vous ne puissiez pas faire tout ce dont vous avez besoin si vous êtes loin de votre bureau

L'interface utilisateur n'est pas toujours intuitive, ce qui peut ralentir les choses

Prix d'ActiveCampaign :

Plus : 49 $/mois

: 49 $/mois Professionnel : 149$/mois

: 149$/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (10 300+ commentaires)

: 4.5/5 (10 300+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (2 200+ commentaires)

Rationalisez vos efforts de marketing avec ClickUp

Le meilleur logiciel de marketing d'entreprise est celui qui travaille pour les besoins spécifiques de votre entreprise. Que vous souhaitiez de l'automatisation, des intégrations, des modèles ou autre, choisissez une plateforme qui améliorera les opérations de votre marque.

Bien que les outils de cette liste soient des options solides, ClickUp offre une plateforme unique pour le marketing, la gestion de la relation client et bien plus encore.

Avec des fonctionnalités telles qu'un espace de travail tout-en-un, l'automatisation des tâches et l'intégration des données, ClickUp offre une plateforme unique pour le marketing, la gestion de la relation client et plus encore collaboration en temps réel vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien vos efforts de marketing. S'inscrire à ClickUp et commencez à rationaliser vos flux de travail marketing dès aujourd'hui. 🤩