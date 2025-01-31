8 Meilleurs logiciels de gestion du cycle de vie des produits en 2025

Toutes les bonnes choses ont une fin et, comme le sait tout gestionnaire de produits, la prochaine meilleure chose est toujours au coin de la rue. Que vous travailliez dans le domaine du développement de logiciels ou de la production, il est probable que vous jongliez avec plusieurs produits à la fois, tous à des étapes différentes de leur cycle de vie.

Au bout d'un moment, cela devient un peu confus, n'est-ce pas ?

Après tout, un nouveau produit brillant a des besoins différents de ceux d'un produit hérité moins excitant que vous prévoyez d'abandonner l'année prochaine.

Les logiciels de gestion du cycle de vie des produits (PLM) vous aident à gérer un produit depuis sa conception et son design jusqu'à son lancement et son retrait du marché. Les concepteurs et les ingénieurs utilisent Solutions PLM mais ce sont aussi des outils courants dans les processus de développement de produits logiciels.

Les logiciels de gestion du cycle de vie des produits offrent à tous, y compris aux parties prenantes non techniques, une meilleure visibilité sur ce qui se passe avec tous vos produits, sans le jargon technique. Utilisés à bon escient, les logiciels PLM accélèrent la mise sur le marché, améliorent la qualité des produits et (notre favori) font grimper la rentabilité en flèche. 🙌

Dans ce guide, nous vous donnerons quelques conseils pour trouver un outil de gestion du cycle de vie de qualité et partagerons nos huit meilleurs favoris pour les chefs de produit débordés .

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion du cycle de vie des produits ?

Les huit outils de gestion du cycle de vie des produits présentés dans ce guide vous permettront d'aller loin. Nous nous sommes concentrés sur les logiciels de gestion du cycle de vie des produits qui offrent des fonctionnalités clés telles que :

Gestion du backlog: En tant que propriétaire de produit, c'est votre travail de passer au crible les demandes de fonctionnalités et les bugs en attente afin d'améliorer l'expérience client. Mais si vous avez des dizaines (voire des centaines) de produits, le carnet de commandes grossit assez vite. Optez pour un système PLM qui rationalise votre carnet de commandes Outils sans code: Tout le monde ne sait pas coder. Un peu de code peut s'avérer nécessaire pour les applications logicielles plus techniques, mais recherchez des options accompagnées d'une interface utilisateur des outils sans code . Cela rend la plateforme accessible aux non-techniciens et facilite la vie des techniciens

En tant que propriétaire de produit, c'est votre travail de passer au crible les demandes de fonctionnalités et les bugs en attente afin d'améliorer l'expérience client. Mais si vous avez des dizaines (voire des centaines) de produits, le carnet de commandes grossit assez vite. Optez pour un système PLM qui rationalise votre carnet de commandes **Les visuels rendent le cycle de vie de vos produits plus digeste, en particulier si vous gérez un grand nombre de produits à la fois. Optez pour une solution de gestion du cycle de vie des produits qui visualise vos flux de travail, vos outils, vos sprints, vos automatisations, etc. en un seul endroit

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image5-3-1286x1400.png Visualisez vos tâches avec plus de 15 affichages dans ClickUp /$$img/

Visualisez vos tâches et affichez les autres tâches dépendantes avec plus de 15 vues dans ClickUp

Outils et intégrations utiles: Qui a dit que vous aviez besoin d'outils distincts pour gérer l'ensemble du cycle de vie du produit ? Obtenez une plateforme qui fait tout. Elle comprend peut-être un Rédacteur de descriptions de produits IA ou des intégrations de logiciels de marketing pour mélanger la création de produits avec des logiciels de marketing la promotion du produit . Ne vous contentez pas de cela ; il existe de nombreuses options utiles parmi lesquelles choisir

Les 8 meilleurs logiciels de gestion du cycle de vie des produits à utiliser en 2024

Vous avez besoin de trouver le meilleur outil PLM ? Ne passez pas des heures à fouiller sur Internet à la recherche d'un fournisseur réputé ; nous avons fait la recherche pour vous, pal.

Consultez cette liste pour choisir le meilleur logiciel de gestion du cycle de vie des produits pour votre entreprise.🤩

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/clickup-lists-help-organize-product-management-releases-1400x932.png Logiciel de gestion du cycle de vie : Listes ClickUp /$$img/

Les listes ClickUp permettent d'organiser les sorties de la gestion des produits

Ce n'est pas pour se vanter, mais ClickUp pour la gestion des produits est le couteau suisse des PLM. Si vous avez une idée, nous avons un outil, un modèle ou une fonctionnalité pour la réaliser.

À titre de solution de gestion du cycle de vie des produits, ClickUp aligne la cartographie des produits, la collaboration et les visualisations de sprint adaptées à l'agilité pour faire un meilleur travail en moins de temps.

ClickUp est différent de tout autre PLM sur le marché car il intègre les documents, les feuilles de route, les Objectifs, les tâches, les Tableaux blancs et plus encore dans le flux de travail DevOps. Au lieu de demander à votre équipe de basculer entre une douzaine d'outils pour effectuer une seule tâche, vous pouvez tout garder dans ClickUp pour gagner du temps et briser les silos.

Avec Roadmapping, vous collectez les retours d'expérience et les sprints, en les visualisant au sein d'une feuille de route produit unique - et les jolies couleurs ne font pas de mal non plus. Comme tous vos documents et tableaux blancs se trouvent sur la même plateforme, vous conservez vos feuilles de route, vos sessions de brainstorming et vos conceptions de produits au même endroit pour une collaboration simplifiée.📚

Tous les tableaux de bord et rapports ClickUp sont totalement personnalisables, ce qui vous permet d'obtenir un niveau aussi élevé ou aussi granulaire que vous le souhaitez. Ajoutez des widgets pour les indicateurs clés de productivité qui comptent le plus pour vous afin que vous n'ayez plus jamais besoin de chercher des informations importantes sur les produits.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Collaborer en temps réel avec les membres de l'équipe et les autres services grâce aux Objectifs, aux Documents et aux Tableaux blancs à travers de puissants outils de gestion de projet

Déplacez automatiquement les tâches entre les membres de l'équipe : Fini les transferts manuels dans le processus de développement

Modèles de stratégie de produit pour le cycle de vie de votre produit

Utiliser ClickUp AI pour créer des forfaits et une documentation produits solides en quelques minutes seulement

Visualisez rapidement le statut de vos produits et les performances de vos équipes avec tableaux de bord et rapports personnalisables pour les équipes de développement de logiciels ou de gestion des tests

Limites de ClickUp :

Certaines fonctionnalités de ClickUp ne sont disponibles que pour les utilisateurs premium

Certains utilisateurs disent que ClickUp a tellement de fonctionnalités qu'il peut être intimidant à utiliser au début

Prix de ClickUp :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 7$/mois par utilisateur, payé annuellement ; 10$/mois par utilisateur, payé mensuellement

7$/mois par utilisateur, payé annuellement ; 10$/mois par utilisateur, payé mensuellement Business: 12$/mois par utilisateur, facturé annuellement ; 19$/mois par utilisateur, payé mensuellement

12$/mois par utilisateur, facturé annuellement ; 19$/mois par utilisateur, payé mensuellement Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (8,300+ reviews)

4.7/5 (8,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ reviews)

2. Jira

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Jira.jpg Logiciel de gestion du cycle de vie : Jira /$$$img/

via Atlassian Jira est avant tout un outil de développement logiciel conçu pour les flux de travail agiles mais cela fonctionne aussi pour les méthodologies de type "waterfall" (chute d'eau).

Si vous êtes développeur, c'est la solution de gestion du cycle de vie des produits qu'il vous faut. Jira imite l'aspect et la convivialité des équipes agiles et des mêlées en personne, et est donc également utile pour les équipes logicielles à distance.

Dans Jira, vous créez des personas d'utilisateurs et des histoires, suivre les problèmes et assigner des tâches à votre équipe. La plateforme est super-personnalisable, alors n'hésitez pas à la modifier selon vos besoins pour l'adapter à vos flux de travail et à votre cycle de vie de développement logiciel spécifique.

De plus, Jira s'intègre à un grand nombre d'applications tierces via la place de marché Atlassian, de sorte que les intégrations sont à portée de clic.

Les meilleures fonctionnalités de Jira :

Les fonctionnalités d'automatisation sans code, comme les déclencheurs, permettent de gagner du temps

Obtenez des données visuelles en temps réel sur vos produits

Gérez des tâches agiles dans un tableau Kanban numérique

les limites de Jira :

Jira est conçu pour les équipes de développement de logiciels, donc si vous n'êtes pas une équipe de logiciels, il n'est probablement pas logique d'utiliser cet outil

Jira est complexe à utiliser et présente une barrière à l'entrée élevée pour un logiciel de gestion de projet

Prix de Jira :

Gratuit

Standard: 7,75 $/utilisateur, jusqu'à 35 000 utilisateurs

7,75 $/utilisateur, jusqu'à 35 000 utilisateurs Premium: 15,25 $/utilisateur

15,25 $/utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (5,400+ reviews)

4.3/5 (5,400+ reviews) Capterra: 4.4/5 (13,200+ reviews)

3. Oracle Agile PLM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Oracle-Agile-PLM.jpg Logiciel de gestion du cycle de vie : Oracle Agile PLM /$$$img/

via Oracle Êtes-vous une entreprise Oracle ? Si c'est le cas, essayez le logiciel de gestion du cycle de vie des produits Agile d'Oracle pour vous faire une idée de sa taille.

Il s'agit d'un PLM cloud, auquel votre équipe peut donc accéder depuis n'importe quel endroit. Il est particulièrement adapté aux équipes qui s'appuient sur une multitude d'informations liées aux produits - comme des données en temps réel ou des rapports de bug - pour normaliser et structurer les données.

Oracle est plus populaire auprès des entreprises car il permet d'organiser une grande quantité de données complexes sans compromettre les performances. Utilisez cette plateforme pour centraliser la gestion des documents relatifs aux produits, les analyses des causes profondes et le développement des produits au sein de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités d'Oracle Agile PLM :

Oracle PLM s'intègre bien avec les autres solutions Oracle, donc si vous utilisez déjà Oracle, il s'agit d'une solution gagnante

Réduire les risques liés à l'introduction d'un nouveau produit en créant des documents sur les exigences du produit pour toutes les lignes de produits

Renforcez la conformité réglementaire à chaque étape du cycle de vie du développement logiciel en ajoutant vos normes à Oracle

les limites d'Oracle Agile PLM :

Oracle a beaucoup de cloches et de sifflets, il est donc difficile à utiliser pour les débutants

Il n'existe pas de version gratuite ou freemium pour ses outils de gestion de projet

Prix d'Oracle Agile PLM :

Contact pour la tarification

G2: 4.0/5 (60+ reviews)

4.0/5 (60+ reviews) Capterra: 4.2/5 (20+ avis)

4. New Relic

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/New-Relic.jpg Logiciel de gestion du cycle de vie : New Relic /$$img/

via New Relic New Relic est une solution de gestion du cycle de vie des applications (ALM) conçue pour l'ingénierie logicielle et les processus de fabrication. Cet outil ALM est spécialisé dans la simplification des données télémétriques, qui sont des informations tirées des appareils compatibles avec l'internet des objets (IoT).

New Relic convient davantage à la fabrication de pièces pour l'aérospatiale ou l'automobile, mais les équipes de développement de logiciels ne jurent que par ses fonctionnalités robustes. Il peut gérer le développement d'applications, stopper les erreurs et optimiser l'expérience utilisateur.

Nous apprécions également ses fonctionnalités de sécurité intégrées de gestion du cycle de vie des applications, qui sont parfaites pour les entreprises critiques qui ne peuvent pas avoir de cyber-violation. 👀

Les meilleures fonctionnalités de New Relic :

New Relic propose un niveau gratuit avec des fonctionnalités généreuses, ce qui vous permet de l'essayer avant de l'acheter

La gestion des versions et le contrôle des versions vous donnent plus de contexte sur chaque produit

New Relic compte plus de 600 intégrations

New Relic Grok est un assistant d'observabilité IA qui simplifie les données de télémétrie avec le traitement du langage naturel, à la ChatGPT

Les limites de New Relic :

New Relic ne convient qu'aux équipes très techniques et aux champs avec un processus de développement strict

Certains utilisateurs disent que la plateforme est lente et qu'elle a des problèmes d'accès

D'autres disent que les coûts de licence sont trop élevés

Prix de New Relic :

Standard: Gratuit pour un utilisateur de la plate-forme complète ; 99 $/mois par utilisateur supplémentaire, jusqu'à cinq utilisateurs

Gratuit pour un utilisateur de la plate-forme complète ; 99 $/mois par utilisateur supplémentaire, jusqu'à cinq utilisateurs Pro: 349 $/mois par utilisateur de la plateforme complète, facturé annuellement

349 $/mois par utilisateur de la plateforme complète, facturé annuellement Enterprise: 549 $/mois par utilisateur de la plateforme complète, facturés annuellement

Évaluations et critiques de New Relic :

G2: 4.3/5 (400+ reviews)

4.3/5 (400+ reviews) Capterra: 4.5/5 (160+ avis)

5. Tableau des produits

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Productboard.jpg Tableau des produits /$$img/

via Tableau des produits Productboard est un type unique de logiciel de gestion du cycle de vie des produits car il donne la parole au client à chaque étape du cycle de vie du produit. La plupart des entreprises utilisent un logiciel de gestion du cycle de vie des produits distinct plateforme de retour d'information pour les clients pour faire cela, mais Productboard associe le retour d'information à des tâches et à des priorités.

Productboard aligne les équipes - même au sein de différents départements - avec une feuille de route unique et des pratiques de travail standardisées.

Avec Productboard, vous co-créez des produits avec vos clients. Si un client demande une certaine fonctionnalité, le logiciel évalue l'importance de la demande de fonctionnalité par rapport au niveau d'importance du client (comme son revenu annuel récurrent, sa taille, etc.) pour vous aider à prioriser les nouvelles fonctionnalités et les correctifs.

Les meilleures fonctionnalités de Productboard :

Productboard propose un essai gratuit

Productboard utilise un classement basé sur les données pour hiérarchiser automatiquement les éléments importants : Fini les devinettes

L'IA de Productboard analyse rapidement les commentaires afin de rationaliser les commentaires sur les produits pour faciliter les efforts de gestion des tests

Limites de Productboard :

Productboard n'inclut pas la gestion des tâches. Ses intégrations tierces pour la gestion du cycle de vie des applications font également défaut

Certains utilisateurs affirment que la plateforme manque de personnalisation et de flexibilité

Prix de Productboard :

Essentials: 20 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

20 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Pro: 80 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

80 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (220+ commentaires)

4.3/5 (220+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (140+ commentaires)

6. PTC Windchill

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/PTC-Windchill.jpg PTC Windchill /$$$img/

via PTC Windchill PLM de PTC est utile pour un intervalle de cas d'utilisation, mais il brille vraiment dans l'espace des produits physiques. Ce logiciel est destiné à les équipes interfonctionnelles qui travaillent télétravail ou dans différents centres de production à travers le monde.

Windchill peut être aussi technique ou aussi simple que vous le souhaitez. Ses Teams Non-Expert simplifient le contenu PLM pour rendre la technologie plus accessible à toutes les équipes dans le processus de développement.

Windchill peut être installé sur site ou dans le cloud. Il s'intègre même à la gestion des ressources de l'entreprise (ERP) pour rassembler toutes les données relatives à vos produits en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de PTC Windchill :

Windchill propose des modules complémentaires pour rendre la plateforme plus adaptée à votre rôle, à votre secteur d'activité ou à vos tâches

Affichez les données produit en 2D, 3D et même en réalité augmentée

Effectuer la gestion des données produit et la visualisation dynamique en temps réel

Les limites de PTC Windchill :

Il présente une courbe d'apprentissage abrupte pour certains projets logiciels

Windchill pourrait être trop coûteux pour une équipe de développement d'une petite entreprise

Prix de PTC Windchill :

Contact pour les prix

G2: 4.0/5 (80+ commentaires)

4.0/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (2 commentaires)

7. Upchain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Upchain.jpg Upchain /$$$img/

via Autodesk Upchain est un produit Autodesk qui connecte les personnes, les données et les processus d'entreprise au sein d'une même plateforme. Il se présente comme une source unique de vérité pour toutes les données produit, ce qui n'est pas une mince affaire. 🌻

Nous aimons le constructeur modulaire de processus et de flux de travail par glisser-déposer d'Upchain. Il n'est pas nécessaire de coder quoi que ce soit : il suffit de visualiser le cycle de vie du produit en quelques clics, et le tour est joué.

Upchain est également disponible dans de nombreuses versions différentes et offre des solutions pour les équipes d'entreprise, les ingénieurs concepteurs et même les équipes de non-ingénieurs qui ont besoin de quelque chose de moins technique.

Les meilleures fonctionnalités d'Upchain :

Upchain permet des intégrations de conception assistée par ordinateur (CAO), une connectivité d'interface de programmation d'applications et des intégrations avec des données de planification des ressources de l'entreprise (ERP) et de gestion de la relation client

Upchain est livré avec une version mobile pour un accès en déplacement

Permettez à tous les membres de votre organisation d'accéder aux fichiers CAO, même s'ils ne possèdent pas de licence CAO

Les limites d'Upchain :

Elle n'offre qu'une application basée sur le web

Upchain a quelques limites en matière de traitement des documents techniques sur les produits Prix de l'Upchain :

Contact pour les prix

G2: 4.3/5 (100+ commentaires)

4.3/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.0/5 (1 avis)

8. Siemens Teamcenter

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Siemens-Teamcenter.jpg Siemens Teamcenter /$$$img/

via Siemens Siemens Teamcenter couvre toutes les étapes de la gestion du cycle de vie, des exigences à la conception et de la visualisation à la connexion.

Il s'agit d'une solution PLM puissante, dotée de fonctions astucieuses telles que les jumeaux numériques. Toutes les entreprises n'en ont pas besoin, mais c'est une excellente solution pour simuler à peu de frais des prototypes physiques dans un environnement numérique. Utilisés à bon escient, les jumeaux numériques accélèrent considérablement la phase de conception.

Teamcenter est disponible sur site, sur le cloud ou même sous forme de logiciel en tant que service (SaaS). Il se présente comme une solution destinée aussi bien aux petites entreprises qu'aux Enterprise, bien qu'il convienne probablement davantage aux grandes entreprises en raison de son intégration avec d'autres technologies Siemens.

Les meilleures fonctionnalités de Siemens Teamcenter :

Siemens propose des modules complémentaires pour le développement de logiciels 3D, la CAO et les logiciels de prédiction des performances

Gérer les coûts des produits à partir du PLM

Tirer des analyses PLM en temps réel pour garder votre équipe sur la cible

Les limites de Siemens Teamcenter :

Certains utilisateurs signalent des problèmes de déploiement et de convivialité

Teamcenter n'offre pas d'option gratuite ou freemium

Prix de Siemens Teamcenter :

Contact pour les prix

G2: 4.3/5 (280+ commentaires)

4.3/5 (280+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (80+ commentaires)

Laissez tomber les feuilles de calcul : Utilisez ClickUp pour le PLM

Vos clients exigent des produits plus rapides et plus innovants. Les processus de gestion devenant chaque jour plus complexes, il est grand temps d'offrir à votre équipe une solide solution logicielle de gestion du cycle de vie des produits.

L'option la plus efficace et la plus rapide de cette liste est ClickUp. Des milliers d'entreprises font confiance à ClickUp pour rédiger des descriptions de produits avec IA, partager la documentation produit et visualiser les flux de travail agiles dans le même tableau de bord.

Vos clients exigent des produits plus rapides et plus innovants. Les processus de gestion devenant chaque jour plus complexes, il est grand temps d'offrir à votre équipe une solide solution logicielle de gestion du cycle de vie des produits.