10 meilleures alternatives à Camtasia pour l'enregistrement d'écran en 2024

Si vous faites de l'enregistrement d'écran et de la création vidéo, vous connaissez probablement Camtasia. Ce logiciel de TechSmith permet de créer facilement des tutoriels vidéo avec votre webcam ou de les enregistrer à partir de l'écran de votre bureau.

Mais comme le dit le proverbe, la variété est le sel de la vie. Il est peut-être temps d'opter pour une autre solution. Étant donné qu'il existe de nombreuses alternatives solides à Camtasia, nous avons réduit la liste à la crème de la crème. 🏆

Ce guide présente les 10 meilleures alternatives à Camtasia, avec des options pour une variété d'entreprises et de budgets.

Que rechercher dans une alternative à Camtasia ?

Lorsque vous recherchez les meilleures alternatives à Camtasia, concentrez-vous sur les fonctionnalités dont vous aurez le plus besoin, par exemple les fonctions de modification en cours des vidéos et les options de partage.

Voici quelques-uns des principaux éléments à rechercher dans les alternatives à Camtasia :

Outils d'édition vidéo : Votre logiciel d'enregistrement d'écran doit disposer de capacités de modification en cours. Cela comprend l'ajout et l'ajustement du son, l'insertion de légendes et de titres, la création de superpositions, ainsi que le découpage, la division, l'assemblage et la création de transitions entre les clips vidéo

Interface conviviale : de nombreuses fonctions sont perdues si l'interface utilisateur n'est pas facile à comprendre. Privilégiez les outils conviviaux pour les débutants afin de faciliter l'utilisation

Budget adapté : Que vous ayez le budget pour une version payante ou que vous ayez besoin d'une alternative gratuite à Camtasia, trouvez quelque chose qui corresponde à vos limites de dépenses

Assistance pour plusieurs formats : Vous n'aurez peut-être pas besoin d'un outil qui prenne en charge tous les formats de fichiers vidéo existants, mais vous aurez besoin d'un outil capable de travailler avec les plus courants

Bien sûr, il existe d'autres fonctionnalités de modification et d'enregistrement que vous pouvez prendre en compte. Tout dépend de vos besoins et de ce qui fonctionnera le mieux dans votre situation spécifique.

Les 10 meilleures alternatives à Camtasia à utiliser en 2024

La meilleure alternative à Camtasia dépend de qui l'utilise - et pourquoi. Que vous travailliez avec une équipe interfonctionnelle ou souhaitez simplement des alternatives gratuites à Camtasia pour vos projets personnels, nous avons tout ce qu'il vous faut. 🌈 🌻

Partagez votre message vidéo avec un lien direct dans le navigateur qui ne nécessite aucun téléchargement et qui peut être affiché instantanément après l'enregistrement

ClickUp a pour vocation de faciliter la gestion de projet (et la vie). Il s'agit également de l'un des meilleurs outils d'enregistrement d'écran sans filigrane . En particulier, ClickUp Clip est conçu pour une la communication au sein de l'équipe sans limite de temps.

Vous pouvez utiliser l'enregistreur d'écran Clip pour envoyer des messages vidéo rapides et effacés à n'importe qui. Cet enregistreur d'écran facile à utiliser peut capturer l'intégralité de votre écran, fenêtre ou onglet de navigateur en temps réel.

Sauvegardez votre enregistrement d'écran pour plus tard, enregistrez l'audio et les voix off à l'aide de votre microphone, et partagez-les avec un lien public.

Mieux encore, vous pouvez le faire avec des connaissances de niveau débutant en matière de logiciels de modification vidéo en cours.

ClickUp étant orienté vers les gestionnaires de projet, Clip a des forfaits de communication pour les projets à l'esprit. Mais c'est aussi un puissant outil d'enregistrement d'écran qui permet de créer des vidéos professionnelles pour l'éducation, l'usage personnel et bien plus encore.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/ClickUp-Clip-video.gif Alternatives à Camtasia : Clip vidéo ClickUp /$$$img/

Partagez des enregistrements d'écran pour transmettre votre message avec précision sans avoir recours à une chaîne d'e-mails ou à une réunion en personne

Contrairement aux logiciels de capture d'écran dédiés (CamStudio, Snagit ou Bandicam), ClickUp offre des fonctionnalités supplémentaires suivi du projet et le management d'équipe des outils d'assistance à votre entreprise. Et presque tous sont disponibles sur le forfait Free Forever de ClickUp.

Par exemple, vous avez besoin de créer un forfait de communication pour accompagner vos vidéos ? ClickUp propose des modèles de plans de communication pour vous aider gagner du temps . ✅

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

ClickUp dispose d'une intégration avec plus de 1 000 outils, notamment Zoom, Google Docs, Google Scholar, Google Drive, Google Workspace, Microsoft Excel, Trello, Slack, Evernote, Dropbox, Chrome, GitHub et Asana

L'enregistreur d'écran travaille sur tous les appareils et systèmes d'exploitation,y compris MacOSandroid, Windows, Linux, iOS et les navigateurs web

L'interface utilisateur est facile à utiliser avec des fonctionnalités de glisser-déposer, des démos gratuites, des GIF, des communications en temps réel, des préréglages, des modèles, etc

Assistance à plusieurs formats vidéo et fonctionnalités de stockage cloud pour économiser de l'espace sur vos appareils

Version gratuite disponible pour tous avec de nombreux outils de haute qualité que vous n'aurez jamais à payer 🙂

Limites de ClickUp :

Certains utilisateurs éprouvent une courbe d'apprentissage (résolue avec des tutoriels gratuits)

Il ne s'agit pas d'un logiciel de capture d'écran dédié, vous risquez donc de ne pas utiliser toutes les fonctionnalités disponibles

Prix de ClickUp :

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur payé annuellement ; $10/mois par utilisateur payé mensuellement

$7/mois par utilisateur payé annuellement ; $10/mois par utilisateur payé mensuellement Business: 12$/mois par utilisateur payé annuellement

12$/mois par utilisateur payé annuellement Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp IA: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (8,300+ reviews)

4.7/5 (8,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. TinyTake

via TinyTake TinyTake est conçu pour les utilisateurs de Windows et de Mac comme un outil d'enregistrement d'écran, de capture et de modification vidéo pour les particuliers et les entreprises. Faites des captures d'écran et des vidéos de votre écran, ajoutez des commentaires et partagez-les avec n'importe qui.

C'est une excellente option pour tous ceux qui créent des vidéos à des fins d'éducation, d'assistance client ou de documentation. Comme Ezvid et d'autres options de logiciels de modification vidéo cours gratuits, il y a beaucoup de tutoriels gratuits pour vous aider à surmonter toute courbe d'apprentissage. 🌻

TinyTake meilleures fonctionnalités :

L'intégration de YouTube vous permet de télécharger vos vidéos - même celles avec des annotations - directement sur votre chaîne

Mon travail avec Google Drive et d'autres options de stockage cloud pour économiser de l'espace sur vos appareils

L'interface utilisateur simple est interactive et conviviale pour les débutants afin que vous puissiez commencer à enregistrer des vidéos et à utiliser l'éditeur vidéo immédiatement

Les fonctionnalités permettent de basculer facilement entre un enregistrement sur le Web et à l'écran et un enregistrement par webcam, afin de réaliser des vidéos à votre manière

Les limites de TinyTake :

Certains utilisateurs signalent des problèmes avec la limite d'enregistrement de 5 minutes sur la version gratuite, qui est conçu pour un usage personnel seulement

Manque la possibilité de télécharger automatiquement des vidéos vers de nombreux sites d'hébergement populaires et plateformes de médias sociaux

L'alternative Camtasia ne met en assistance que deux formes de vidéo

Prix de TinyTake :

Basic: Free

Free Standard : $29.95/an par utilisateur

: $29.95/an par utilisateur Plus : $59.95/an par utilisateur

$59.95/an par utilisateur Jumbo: $99.95/an par utilisateur

TinyTake évaluations et critiques :

G2: 4.3/5 (15+ commentaires)

4.3/5 (15+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (5+ commentaires)

3. Loom

via Loom Tableau de bord

Loom est une plateforme de communication vidéo conçue pour les équipes asynchrones qui ont besoin d'un moyen efficace d'interagir. Il est facile d'enregistrer et de partager des vidéos pour faire avancer votre travail, que vous soyez au bureau ou à l'aéroport.

C'est une alternative populaire à Camtasia en raison de son interface conviviale et de sa fonction de diffusion en direct. 🙌

Vous avez déjà écarté Loom ? Consultez notre liste de Les alternatives à Loom pour trouver une solution mieux adaptée à votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Loom :

Intégration avec de multiples outils, notamment Salesforce, Jira, Slack et Zoom

Assistance à plusieurs formes de vidéo pour les utilisateurs de Linux, Mac et Windows

Un système de raccourcis clavier simple permet de commencer tout de suite

Les fonctionnalités vous permettent d'enregistrer ou de partager l'écran de votre ordinateur, votre navigateur Web et le flux de votre webcam en quelques secondes

Limites de Loom :

Certains utilisateurs signalent que Loom se bloque pendant l'enregistrement de vidéos

Des mentions font état de difficultés à naviguer dans l'interface utilisateur

Pas de version Free Forever gratuite

Prix de Loom :

Débutant: Essai gratuit

Essai gratuit Business: 12,50$/mois par utilisateur payé annuellement

12,50$/mois par utilisateur payé annuellement Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (1,000+ reviews)

4.7/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (300+ commentaires)

4. Wondershare DemoCreator

via Wondershare DemoCreator Wondershare DemoCreator est un logiciel d'enregistrement d'écran conçu pour enregistrer presque tout ce qui s'affiche à l'écran. Des présentations PowerPoint aux tutoriels, cet outil peut vous aider à parfaire votre présentation vidéo grâce à ses fonctionnalités de modification en cours.

Vous pouvez compléter DemoCreator avec un intervalle d'autres produits Wondershare pour trouver des solutions pour l'ensemble de votre entreprise. Tout bénéficie d'une compatibilité multiplateforme avec Windows PC, Mac, Android et iOS.

Wondershare DemoCreator meilleures fonctionnalités :

Fonctionnalités d'intégration avec des outils tels que Jira, Asana, Slack et Trello

Plusieurs fonctionnalités de modification, y compris la compatibilité avec l'écran vert, l'annotation simple et les effets de curseur personnalisés

Assistance à plusieurs formats de fichiers, pour que vous puissiez créer en toute confiance du contenu utilisable par toute votre équipe

D'autres outils de la marque, comme Wondershare Filmora et Wondershare QuizCreator, élargissent les fonctions pour inclure des outils de formation, des quiz et des cartes mentales

Assistance pour la création de plusieurs formes de fichiers

Limites de Wondershare DemoCreator :

Les utilisateurs signalent des rapports plus élevés en dehors des États-Unis.

Certaines Mentions mentionnent des difficultés à modifier les paramètres par défaut avec ses fonctionnalités d'édition vidéo

Prix de Wondershare DemoCreator :

Individuel: $69.99/an par utilisateur payé annuellement

$69.99/an par utilisateur payé annuellement Teams et Business: $155.88/an par utilisateur payé annuellement

$155.88/an par utilisateur payé annuellement Éducation : 29,99 $/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (4+ reviews)

4.7/5 (4+ reviews) Capterra: 5/5 (3+ avis)

5. ActivePresenter

via Présentateur actif ActivePresenter est un outil d'enregistrement d'écran, d'éditeur vidéo et d'apprentissage en ligne permettant de créer des vidéos, des présentations de formation interactives et de la documentation. Cette solution d'enregistrement d'écran fournit une suite d'outils de création vidéo, ce qui en fait une excellente alternative à Camtasia.

La plateforme vous permet de distribuer le contenu sur tous les appareils, de sorte que les membres de votre équipe ou les étudiants peuvent y accéder quel que soit leur système d'exploitation. De plus, les membres de l'équipe peuvent utiliser des fonctionnalités de modification avancées pour les vidéos, les voix off et le contenu depuis n'importe où et à tout moment.🤩

Les meilleures fonctionnalités d'ActivePresenter :

Les intégrations avec des outils d'apprentissage en ligne populaires comme PowerPoint et Saola Animate permettent aux éducateurs de rationaliser leur flux de travail

Les thèmes et les modèles vous permettent de créer de nouveaux projets en toute simplicité

Assistance pour de nombreux types de fichiers et systèmes d'exploitation

Des démonstrations, des didacticiels et une interface conviviale facilitent l'apprentissage

Limites d'ActivePresenter :

Certains utilisateurs signalent la perte de rapports en raison de pannes et de bugs

Certaines mentions font état de problèmes lors de la modification en cours de vidéos plus longues, résultant en des blocages et des pannes

Pas de version vraiment gratuite pour l'enregistreur d'écran

Prix d'ActivePresenter :

Standard: $199 paiement unique par licence

$199 paiement unique par licence Pro: $399 paiement unique par licence

G2: 4.5/5 (10+ reviews)

4.5/5 (10+ reviews) Capterra: 4.7/5 (50+ commentaires)

6. ScreenPal

via ScreenPal ScreenPal, anciennement Screencast-O-Matic, est un outil de création vidéo et de collaboration pour l'enregistrement, la modification en cours et l'hébergement d'écrans. Il comporte de multiples outils faciles à utiliser, notamment une extension de messagerie vidéo pour les navigateurs Chrome. 🛠️

Vous aurez accès à des fonctionnalités utiles telles que des quiz vidéo, des story-boards et des scripts pour faciliter les choses à faire. Les membres de votre équipe peuvent l'utiliser sur des appareils de bureau et mobiles sur la plupart des systèmes d'exploitation, depuis n'importe où dans le monde.

Les meilleures fonctionnalités de Screencast-O-Matic :

Intégration avec des outils populaires, notamment Zoom, Slack, Canvas, Gmail et Jira

Tarification abordable pour s'adapter à presque tous les budgets des particuliers et des petites entreprises

Les fonctionnalités s'étendent de la fonction glisser-déposer pour les débutants aux fonctions d'enregistrement de bout en bout pour les développeurs

Cette alternative à Camtasia dispose d'une bibliothèque de stock intégrée vous permettant d'améliorer vos vidéos en quelques minutes

Limites de Screencast-O-Matic :

Certains utilisateurs signalent un besoin de fonctionnalités de modification en cours intégrées supplémentaires

Il n'y a pas de version Free et de nombreuses fonctionnalités sont réservées au forfait le plus élevé

Prix de Screencast-O-Matic :

Solo Deluxe: 3$/mois par utilisateur payé annuellement

3$/mois par utilisateur payé annuellement Solo Premier: 6$/mois par utilisateur payé annuellement

6$/mois par utilisateur payé annuellement Solo Max: 10 $/mois par utilisateur payé annuellement

10 $/mois par utilisateur payé annuellement Teams Business: 8 $/mois par utilisateur payé annuellement

G2: 4.3/5 (70+ reviews)

4.3/5 (70+ reviews) Capterra: 4.5/5 (50+ commentaires)

7. Movavi

via Movavi Movavi est une suite de modification en cours vidéo avec des fonctionnalités puissantes telles que la conversion de fichiers, l'enregistrement d'écran et le screencasting. La suite Movavi comprend Movavi Screen Recorder, Video Editor et Video Converter, qui sont disponibles dans plusieurs types d'offres groupées.

L'Enregistreur d'écran est une alternative solide à Camtasia lorsqu'il est associé à d'autres logiciels Movavi. Il vous permet de capturer n'importe quelle activité à l'écran sur une vidéo de haute qualité. De plus, tout est conçu pour être simple, afin que vous et votre équipe puissiez l'utiliser sans grande formation.

Les meilleures fonctionnalités de Movavi :

Génère des vidéos de haute qualité sur plusieurs systèmes d'exploitation

Assistance pour de nombreux types de fichiers

Réduction du bruit et remplacement de l'arrière-plan par l'IA

Les fonctionnalités de modification de base vous permettent de dessiner des formes et des figures libres directement sur les vidéos enregistrées

Limites de Movavi :

Certains utilisateurs signalent des décalages et des plantages lors de l'enregistrement de vidéos

Movavi ne s'intègre pas à d'autres applications et outils populaires de productivité et de modification vidéo

Pas de véritable version Free

Prix de Movavi :

Enregistreur d'écran : 42,95 $/an par utilisateur

42,95 $/an par utilisateur Enregistreur d'écran + Éditeur vidéo : $134.90/an par utilisateur

$134.90/an par utilisateur Video Suite: $152.85/an par utilisateur

Evaluations et critiques de Movavi :

G2: 4.5/5 (50+ commentaires)

4.5/5 (50+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (20+ commentaires)

8. ScreenRec

via ScreenRec ScreenRec est un enregistreur d'écran gratuit sans filigrane ni limite de temps. Cette alternative gratuite à Camtasia est conçue pour gagner du temps avec une communication plus rapide, des captures d'écran simples et des messages vidéo privés instantanés. 📤

Des fonctionnalités telles que la capture d'écran en un clic, les captures d'écran annotées et le partage instantané réduisent les interruptions sur le lieu de travail. Il est également gratuit et ne contient aucun spam à l'inscription.

Les meilleures fonctionnalités de ScreenRec :

Les intégrations avec Google Drive, Dropbox et YouTube facilitent le stockage et le partage des vidéos en quelques secondes

Les fonctionnalités vous permettent d'ajouter des commentaires et de mettre en évidence les parties les plus importantes de vos captures d'écran en un seul clic

Les analyses vous permettent de voir qui a regardé vos vidéos, combien de temps elles ont regardé et quand elles ont regardé

Partagez ou publiez en privé ou en public, étiquetez vos fichiers et ajoutez-les à des collections pour les organiser

Assistance pour Windows, Mac et Linux

Limites de ScreenRec :

Certains utilisateurs signalent la nécessité d'ajouter d'autres éléments à ScreenRec outils d'annotation supplémentaires et de fonctionnalités plus avancées

Les mentions mentionnent des fonctions limitées de modification en cours pour l'audio et la vidéo

Prix de ScreenRec :

Téléchargement gratuit

Évaluations et critiques de ScreenRec :

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (5+ reviews)

9. Wistia

via Wistia Wistia Video Recording, anciennement connu sous le nom de Soapbox, est un enregistreur d'écran et de webcam qui permet de créer rapidement des vidéos de qualité. Conçu pour les équipes et les spécialistes du marketing vidéo, il offre plusieurs fonctionnalités très appréciées, telles que l'intégration, le partage et l'analyse.

En tant que plateforme de marketing vidéo achevée, Wistia peut aider votre équipe à créer et à héberger des vidéos et à mesurer l'impact de chacune d'entre elles. Vous aurez également accès à des outils de marketing pour stimuler la croissance de votre entreprise grâce à la vidéo.

Les meilleures fonctionnalités de Wistia :

Intégration avec plus de 30 outils, notamment Drip, HubSpot, ScreenFlow, YouTube et Zoom

Les enregistreurs d'écran et de webcam peuvent créer des démonstrations de produits, des tutoriels et d'autres vidéos informatives

Fonctionnalité basée sur le navigateur, sans aucun téléchargement

Systèmes en un clic pour aider à créer des miniatures, modifier des vidéos, ajouter des logos et choisir les couleurs parfaites pour le lecteur vidéo

Limites de Wistia :

Certains utilisateurs rapportent une confusion entre les membres de l'équipe entourant l'installation du référencement et l'organisation des vidéos

De nombreuses intégrations ne sont disponibles qu'avec le niveau de prix le plus élevé par rapport aux autres options alternatives de Camtasia dans cette liste

Prix de Wistia :

Plus : 24 $/mois par utilisateur payé annuellement

24 $/mois par utilisateur payé annuellement Pro: 99$/mois par utilisateur payé annuellement

99$/mois par utilisateur payé annuellement Avancé: 399 $/mois par utilisateur payé annuellement

399 $/mois par utilisateur payé annuellement Premium:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Evaluations et critiques de Wistia :

G2: 4.4/5 (20+ commentaires)

4.4/5 (20+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (100+ commentaires)

10. OBS Studio

via Studio OBS Ce logiciel d'enregistrement vidéo et de livestreaming gratuit et open-source a été conçu pour les vidéastes. Il dispose de fonctionnalités vidéo, audio et visuelles pour vous aider à créer du contenu de qualité professionnelle sans grever votre budget. 💸

Bien qu'il soit moins riche en fonctionnalités que de nombreuses autres alternatives à Camtasia, OBS Studio vous permet de créer des raccourcis clavier pour des actions telles que la mise en sourdine des sources audio et le changement d'écran. De plus, les équipes peuvent utiliser la suppression de bruit pour filtrer les sons d'arrière-plan.

Les meilleures fonctionnalités d'OBS Studio :

Intégrations avec des plateformes comme YouTube, Facebook et Twitch

Compatible avec Windows, Mac, Linux et plusieurs types de fichiers

Les fonctionnalités de livestreaming vous permettent de diffuser des contenus audio et vidéo de haute qualité

Certaines fonctionnalités sont adaptées aux débutants, tandis que d'autres s'adressent aux professionnels de la vidéo qui maîtrisent les scripts

Limites d'OBS Studio :

Certains utilisateurs signalent un gel ou un plantage lors de l'arrêt et du redémarrage inattendus d'un livestream

Les mentions font état d'une courbe d'apprentissage pour se familiariser avec le programme et ses fonctionnalités

Prix d'OBS Studio :

Gratuit

Evaluations et critiques d'OBS Studio :

G2: 4.6/5 (100+ commentaires)

4.6/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (900+ commentaires)

Prêt, paramètre, enregistre avec Camtasia Alternatives !

Il n'est pas nécessaire de se contenter d'une solution lorsque vous disposez d'un grand nombre d'alternatives Camtasia passionnantes et abordables. Il est temps de trouver le bon logiciel pour donner un coup de jeune à vos vidéos. 🍋☀️

