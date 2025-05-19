10 meilleurs logiciels de diagramme d'affinité pour organiser les idées en 2025

Le choix d'un outil de diagramme est crucial pour garantir une session de brainstorming productive, une prise de décision logique et un processus direct de résolution des problèmes au sein d'une équipe ou d'une organisation.

Le bon logiciel peut vous aider à regrouper les idées dans un diagramme d'affinités visuel, clair et organisé, à favoriser une communication efficace et à ouvrir la voie à des solutions innovantes.

Mais avec les nombreuses options de créateurs de diagrammes d'affinités disponibles sur le marché, arriver à faire le bon choix pour votre équipe peut prendre du temps et des efforts. Dans ce guide, nous vous présentons les fonctionnalités clés à rechercher pour choisir le meilleur outil de création de diagrammes d'affinités pour votre équipe.

Qu'est-ce qu'un logiciel de diagramme d'affinités ?

Affinity logiciel de diagramme est un outil numérique qui aide les équipes à organiser et à classer les idées en collaboration. Il simplifie le processus de brainstorming en fournissant un espace virtuel pour organiser les idées.

Que faut-il rechercher dans un outil de diagramme d'affinités ?

Pour sélectionner un logiciel de diagramme d'affinités adapté, tenez compte de facteurs tels que :

Collaboration en temps réel des outils pour la génération simultanée d'idées par les membres de l'équipe

Une variété de modèles de diagrammes d'affinités et d'options de personnalisation pour plus de souplesse et d'efficacité

Intégration à d'autres projets de planification de projet améliore le flux de travail, tandis que l'évolutivité assiste la croissance de votre équipe

Des options de partage et d'exportation simples pour une diffusion aisée de votre diagramme d'affinités

Les 10 meilleurs outils de diagramme d'affinité à utiliser en 2024

1. ClickUp /$$$img/

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est un excellent logiciel de diagramme d'affinités grâce à son interface conviviale, ses options de personnalisation et ses solides fonctionnalités de collaboration.

Le logiciel permet également aux utilisateurs d'adapter leur espace de travail à leurs besoins. Consultez ces exemples de diagrammes pour s'inspirer !

ClickUp excelle à stimuler collaboration sur le lieu de travail . Les mises à jour et les commentaires en temps réel permettent aux membres de l'équipe de collaborer et de partager instantanément leurs réflexions sur un diagramme d'affinités en ligne, ce qui favorise une communication efficace. Les utilisateurs peuvent également assigner des tâches et des gérer l'équipe la charge de travail directement au sein de la plateforme.

Ce système tout-en-un outil de productivité assiste les intégrations avec de nombreux autres outils et plates-formes, ce qui renforce sa polyvalence. Il est également évolutif et peut assister efficacement les petites et grandes équipes, ce qui en fait un bon choix pour les entreprises de toutes tailles en matière d'organisation des idées.

Faites un brainstorming et regroupez des idées pour développer des solutions efficaces avec le logiciel gratuit Modèle de diagramme des affinités ClickUp !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Tableaux blancs ClickUp sont des environnements de travail polyvalents qui vous permettent de faire des croquis, d'insérer des formes, de construire des diagrammes et des graphiques, et de glisser-déposer n'importe quel élément pour réorganiser votre diagramme

Cartes mentales ClickUp vous permettent de présenter le flux de travail de votre prochain projet de diagramme d'affinités ou d'illustrer les relations entre vos idées. Cette fonction fait de ClickUp un outil de référence dans le monde de l'informatique logiciel de cartes mentales Les fonctionnalités d'automatisation de ClickUp en font l'un des meilleurs logiciels de mind mapping /%href/ /blog?p=13794 logiciel d'organigramme sur le marché

Avec une abondance de logiciels d'organigramme préexistants modèles de diagrammes d'affinité , modèles de brainstorming , modèles de diagramme en arête de poisson , modèles de cartes mentales et modèles de tableau blanc vous pouvez sélectionner n'importe quel type de diagramme et commencer à le modifier immédiatement. EssayezModèle de diagramme d'affinité de ClickUp pour votre prochain projet !

Le modèle de diagramme d'affinité de ClickUp vous permet de commencer facilement à créer votre diagramme d'affinité

Limites de ClickUp

Il faudra peut-être du temps pour apprendre et découvrir les cas d'utilisation qui améliorent le plus votre flux de travail

L'application mobile n'offre pas encore toutes les fonctionnalités des applications web et bureau

Prix de ClickUp

Free Forever Plan

Unlimited Plan : 7 $ par utilisateur et par mois

: 7 $ par utilisateur et par mois Business Plan : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.7/5 (8 250+ commentaires)

: 4.7/5 (8 250+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 750+ commentaires)

2. Figma

via Figma Figma est un outil hautement collaboratif qui se démarque dans les logiciels de diagrammes d'affinités.

Ses capacités de modification en cours en temps réel permettent à plusieurs membres de l'équipe de créer, modifier et classer leur diagramme d'affinités simultanément.

Par ailleurs, ses outils vectoriels permettent aux utilisateurs de manipuler et de réorganiser facilement les éléments visuels, ce qui en fait un choix polyvalent pour tout exemple de diagramme d'affinités.

En outre, l'ensemble robuste d'intégrations de Figma avec des paramètres tels que Slack et Dropbox permet une gestion transparente du flux de travail.

Sa nature basée sur le cloud offre commodité et accessibilité, garantissant que votre équipe peut rassembler des idées sur le même diagramme d'affinité indépendamment de l'emplacement.

Figma best caractéristiques

Le système vectoriel de Figma vectoriels de Figma permettent la création et la modification précises d'éléments visuels dans un diagramme d'affinité

Les équipes peuvent travailler simultanément sur un projet de diagramme d'affinités, ce qui favorise un travail efficace session de brainstorming efficace et une vision partagée

La fonctionnalité de commentaire de Figma permet un retour immédiat sur vos diagrammes d'affinités, ce qui favorise une meilleure communication au sein de l'équipe pendant que vous êtes en train de mapper des affinités

Basé sur le cloud, il offre commodité et accessibilité aux équipes travaillant à distance ou sur différents fuseaux horaires

Les limites de Figma

Pour les non-designers, l'ensemble des fonctionnalités de Figma peut s'accompagner d'une courbe d'apprentissage

Les performances peuvent parfois manquer de précision lorsqu'il s'agit d'une carte d'affinité très complexe ou lorsque de nombreux utilisateurs travaillent simultanément

Vous avez toujours besoin d'une connexion internet pour travailler sur votre carte d'affinité

Prix de Figma

Free

Professionnel : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Organisation : 45$/mois par utilisateur

G2 : 4.7/5 (729 commentaires)

: 4.7/5 (729 commentaires) Capterra : 4.7/5 (549 commentaires)

3. Lucidchart

via Diagramme lucideLucidchart se démarque pour sa vaste gamme d'outils de cartographie des affinités et son interface intuitive, ce qui en fait un excellent choix pour la création de diagrammes d'affinités en ligne.

Sa fonction conviviale de glisser-déposer, associée à de multiples modèles de diagrammes d'affinités, aide à rationaliser la cartographie d'idées et de modèles complexes.

Les capacités d'intégration de ce logiciel avec des environnements de travail tels que Google Workspace, Microsoft Office et Atlassian lui permettent de s'intégrer à n'importe quel flux de travail existant.

La connexion des données est une autre fonctionnalité remarquable de Lucidchart, qui vous permet de lier votre carte d'affinité à des données en temps réel pour une expérience visuelle dynamique.

Les meilleures fonctionnalités de Lucidchart

Avec Lucidchart, vous pouvez enregistrer une bibliothèque de vos éléments favoris, comme des notes autocollantes, et construire un modèle de diagramme d'affinités achevé sur la base de l'organigramme que vous utilisez le plus souvent

Lorsque vous ne créez pas de modèles personnalisés, Lucidchart dispose d'une bibliothèque intégrée de modèles de diagrammes d'affinité pour vous aider à commencer à créer des diagrammes rapidement

La possibilité de lier les diagrammes à des données en direct permet d'obtenir une représentation visuelle dynamique

Les intégrations à l'environnement de travail de Google sont particulièrement transparentes. Vous pouvez stocker vos diagrammes dans Google Drive et les ajouter à des réunions dans Google Agenda

Limites de Lucidchart

Certains utilisateurs peuvent trouver l'intervalle de fonctionnalités et d'options écrasant au départ

Bien que Lucidchart dispose d'applications mobiles, celles-ci n'offrent pas l'intervalle complet des fonctionnalités disponibles sur la version bureau

Les fonctionnalités avancées telles que le lien entre les données nécessitent un abonnement premium, ce qui peut ne pas être idéal pour les utilisateurs soucieux de leur budget

Prix de Lucidchart

**Gratuit

Individuel : 7,95 $/mois par utilisateur

: 7,95 $/mois par utilisateur Teams : 9$/mois par utilisateur

: 9$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez Lucidchart pour connaître les tarifs

G2 : 4.6/5 (2 450+ commentaires)

: 4.6/5 (2 450+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (1,950+ commentaires)

4. Canva

via Canva Canva est réputé pour sa simplicité et sa vaste bibliothèque d'éléments de conception, ce qui en fait un excellent outil de diagramme d'affinités en ligne.

Ses capacités de conception par glisser-déposer le rendent accessible même à ceux qui n'ont qu'une expérience minimale en matière de conception. Canva propose des centaines de modèles pour lancer votre diagramme d'affinités en ligne. Plusieurs utilisateurs peuvent travailler simultanément sur un diagramme et partager leur travail sur différentes plateformes.

L'outil comprend également une vaste bibliothèque d'images de stock, d'icônes et de caractères, ce qui vous permet de personnaliser votre modèle de diagramme d'affinités pour l'aligner sur votre marque ou vos préférences esthétiques.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Les utilisateurs peuvent facilement sélectionner un modèle de diagramme d'affinité et commencer à le modifier

Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances en design pour créer des actifs de qualité professionnelle

Il dispose d'excellents tutoriels pour son outil de conception afin de construire divers exemples de diagrammes d'affinités

Le constructeur de sites Web Canva vous permet de créer rapidement des sites d'une page

L'interface intuitive et la conception réactive facilitent la tâche des concepteurs amateurs

Expérience conviviale du logiciel de conception de sites web

Profitez d'une collaboration en temps réel avec votre équipe

La version pro est livrée avec des analyses

Limites de Canva

La version gratuite comporte des filigranes interdisant aux utilisateurs de télécharger ou de modifier davantage les cours

Des bugs occasionnels

Les éléments de conception et les fonctionnalités Premium sont protégés par un abonnement

Prix de Canva

Free

Canva Pro : 12,99 $/mois par utilisateur

: 12,99 $/mois par utilisateur Canva pour l'équipe : 14,99 $/mois pour un maximum de cinq utilisateurs

G2 : 4.7/5 (3 771 commentaires)

: 4.7/5 (3 771 commentaires) Capterra : 4.7/5 (10 833 commentaires)

5. Creately

via Crédible Creately est conçu pour créer des diagrammes professionnels avec rapidité et simplicité, ce qui en fait un excellent outil pour les diagrammes d'affinité. Il offre un tableau de modèles, de formes et d'outils de dessin qui font de la création de diagrammes une tâche facile, même pour les débutants.

Creately assiste également le travail d'équipe simultané afin que vous puissiez créer des diagrammes, générer des idées et fournir un retour d'information instantané ensemble.

Le mode présentation de ce logiciel permet de communiquer efficacement différentes idées, en transformant les diagrammes en diaporamas interactifs.

Les meilleures fonctionnalités de Creately

Vous pouvez ajouter des liens, des fichiers et d'autres données à n'importe quel élément visuel de votre diagramme

Avec Creately, il est facile d'autoriser les parties prenantes à modifier et les autres membres de l'équipe à seulement commenter ou afficher

Creately s'intègre à de nombreux logiciels d'entreprise parmi les plus populaires, notamment les programmes Microsoft 365, GitHub et Slack

Limites de Creately

Il peut être difficile d'aligner vos éléments pour des dispositions absolument parfaites

Il manque quelques fonctionnalités à l'application mobile

Prix de Creately

**Free

Débutant : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Business : 89 $/mois

: 89 $/mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (825+ commentaires)

: 4.4/5 (825+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (160+ commentaires)

6. EdrawMax

via EdrawMax Notre prochain outil de diagramme d'affinité est EdrawMax, qui offre un vaste tableau de fonctionnalités qui le rendent adapté à la création de diagrammes d'affinité détaillés.

Sa solide compatibilité avec les fichiers permet d'exporter les diagrammes dans plusieurs formes, notamment Visio, PDF et divers formats d'image, ce qui garantit une grande flexibilité.

Mon travail permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur un diagramme. Son stockage cloud garantit l'accès à vos diagrammes à tout moment et en tout lieu.

Le logiciel assiste les intégrations avec des plateformes populaires comme Google Drive et Dropbox, facilitant le partage et la gestion des fichiers.

Les meilleures fonctionnalités d'EdrawMax

Créez des types de diagrammes de réseau de niche, tels que diagrammes contextuels les systèmes électriques, les dessins P&ID et les forfaits, ainsi que les organigrammes classiques et les cartes heuristiques

Exportez et partagez vos diagrammes dans à peu près tous les types de fichiers imaginables

Le cryptage SSL protège tous vos fichiers de diagrammes de processus et les transferts de fichiers

Limites d'EdrawMax

Certains utilisateurs n'apprécient pas qu'il n'y ait pas de moyen de mettre à jour la taille du texte ou l'échelle de l'image pour l'ensemble du diagramme - vous devez mettre à jour chaque élément individuellement

L'interface utilisateur n'est pas aussi intuitive que celle de certains concurrents, ce qui risque d'allonger la courbe d'apprentissage

Il n'y a pas de forfait Free

Prix d'EdrawMax

Forfait d'abonnement : 99$/an

: 99$/an Forfait à vie : 198 $ en un seul achat

G2 : 4.3/5 (60+ commentaires)

: 4.3/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (195+ commentaires)

7. Miro

via MiroLa force de Miro réside dans son tableau blanc numérique très complet de tableau blanc numérique. Il fournit un tableau de modèles et d'outils de conception qui simplifient la création et la catégorisation des idées.

Sa fonctionnalité de collaboration en temps réel permet d'organiser des sessions de brainstorming dynamiques, ce qui en fait un excellent choix pour les équipes à distance.

Avec Miro, vous pouvez vous intégrer à des outils populaires tels que Slack et Google Workspace pour un flux de travail transparent.

En outre, le canevas infini de Miro vous assure de toujours avoir assez d'espace pour vos idées, quelle que soit leur ampleur. Le logiciel permet également d'exporter facilement des Tableaux pour des présentations ou la tenue de dossiers.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Ajoutez des commentaires, des notes et des éléments, ou faites glisser les éléments existants pour réorganiser votre modèle de diagramme d'affinités en temps réel

La bibliothèque d'éléments de Miro comprend des formes, des icônes, des connecteurs et des organigrammes préconstruits

Miro s'intègre aux outils de gestion de projet d'Atlassian, notamment Jira et Confluence, ainsi qu'à d'autres outils de gestion des tâches populaires, tels que ClickUp

Limites de Miro

Plusieurs utilisateurs affirment qu'ils ont du mal à importer des graphiques et que, lorsqu'ils le font, les graphiques ne sont souvent pas mis à l'échelle correctement

À l'heure actuelle, Miro fait une version gratuite, mais celle-ci est dépourvue des meilleures fonctionnalités du programme. Certains utilisateurs se plaignent de payer des prix élevés alors qu'ils n'utilisent qu'une ou deux des fonctionnalités avancées

Certains utilisateurs peuvent trouver le canevas infini trop lourd ou difficile à parcourir

Prix de Miro

**Gratuit

Débutant : 8 $/mois par utilisateur

: 8 $/mois par utilisateur Business : 16 $/mois par utilisateur

: 16 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez Miro pour connaître les tarifs

G2 : 4.8/5 (4 850+ commentaires)

: 4.8/5 (4 850+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 250+ commentaires)

8. Paradigme visuel

via Paradigme visuel Visual Paradigm est un excellent choix pour créer un diagramme d'affinités. Il offre un intervalle de fonctionnalités de création de diagrammes, y compris de nombreux modèles et des outils de dessin faciles à utiliser, qui simplifient le processus de représentation visuelle d'idées complexes.

Le logiciel assiste la collaboration en temps réel, ce qui permet aux équipes de travailler sur des diagrammes et de partager leurs commentaires simultanément.

L'intégration transparente de Visual Paradigm avec des plateformes telles que Microsoft Office, Google Workspace, et plus encore, garantit un flux de travail efficace et cohérent. Son service cloud permet d'accéder facilement aux diagrammes à tout moment et en tout lieu.

Les meilleures fonctionnalités de Visual Paradigm

Créez des cartes mentales détaillées grâce à un outil de diagramme en ligne simple à utiliser

Utilisez des modèles d'infographie dédiés pour réduire vos rapports à quelques nombres faciles à digérer

La fonctionnalité de glisser-déposer facilite la création de diagrammes

Limites de Visual Paradigm

Les connexions de diagrammes peuvent être compliquées pour certains lors de la construction de cartes de parcours client

Certains utilisateurs ont trouvé que les raccourcis de l'application ne fonctionnaient pas toujours

Il manque certaines des fonctionnalités collaboratives que les utilisateurs recherchent

Prix de Visual Paradigm

Modélisateur : 6$/mois par utilisateur

: 6$/mois par utilisateur Standard : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Professionnel : 35 $/mois par utilisateur

: 35 $/mois par utilisateur Enterprise : 89 $/mois par utilisateur

G2 : 4.5/5 (2+ commentaires)

: 4.5/5 (2+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (plus de 15 commentaires)

9. SmartDraw

via SmartDrawSmartDraw réduit la complexité souvent associée à la création de diagrammes, ce qui en fait un outil idéal pour les diagrammes d'affinités. Il fournit des milliers de modèles et de symboles à choisir pour créer rapidement des diagrammes de qualité professionnelle.

SmartDraw permet la collaboration, en offrant à la fois des modifications en cours et des commentaires en temps réel. Il s'intègre parfaitement à des outils familiers tels que Word, PowerPoint, Excel et Google Workspace, améliorant ainsi la productivité.

De plus, sa capacité à exporter facilement des diagrammes dans divers formats de fichiers et à les partager en fait un outil polyvalent. Son assistance client solide est une autre fonctionnalité notable, garantissant que les utilisateurs sont toujours au courant de la situation.

SmartDraw meilleures fonctionnalités

Utilisez les fonctionnalités d'automatisation pour mettre à jour les diagrammes existants lorsque l'information change

SmartDraw propose également des diagrammes à barres, des diagrammes linéaires et des diagrammes circulaires pour présenter des données quantitatives, comme vos nombres de ventes trimestrielles ou le taux de rebond de votre site Web

Ce programme s'intègre aux outils que la plupart des entreprises utilisent déjà, notamment Google Workspace, Microsoft Office, OneDrive, Confluence, Jira et Dropbox

Limites de SmartDraw

Alors que la plupart des options de cette liste offrent une version gratuite qui vous permet d'utiliser au moins les fonctionnalités de diagramme de base du programme, SmartDraw ne le fait pas. Il fait cependant une période d'essai gratuite, qui vous permet de jouer avec les fonctionnalités du programme avant de le valider

Plusieurs utilisateurs signalent que le logiciel se bloque et doit être redémarré de temps à autre, ce qui peut entraîner la perte d'une partie de votre travail

Prix de SmartDraw

Un seul utilisateur: 9,95 $/mois

9,95 $/mois Plusieurs utilisateurs: 8,25 $/mois par utilisateur

SmartDraw évaluations et critiques

G2 : 4.6/5 (235+ commentaires)

: 4.6/5 (235+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (110+ commentaires)

10. Draw.io

via Dessiner.ioDessiner.io est une application de création de diagrammes fiable et polyvalente et un concurrent de taille pour les diagrammes d'affinités.

Réputé pour sa nature open-source et son interface conviviale, Draw.io facilite incroyablement la collaboration entre les équipes et la visualisation de leurs données.

Ne nécessitant aucune installation de logiciel, elle est accessible depuis n'importe quel navigateur web, ce qui en fait un outil polyvalent pour les organisations de toutes tailles.

Les meilleures fonctionnalités de Draw.io

Large intervalle de capacités de diagramme, y compris les organigrammes, les diagrammes de processus, les organigrammes, Outils UML les diagrammes ER, les diagrammes de réseau et les diagrammes d'affinité

Intégration avec des plateformes populaires telles que Google Drive, OneDrive, Dropbox et GitHub, permettant de sauvegarder et de partager facilement les diagrammes

Interface conviviale et simple à naviguer, permettant aux utilisateurs de commencer à créer des diagrammes sans courbe d'apprentissage abrupte rapidement

Sélection étendue de modèles et de formes, facilitant la création rapide de diagrammes de qualité professionnelle

Option d'utilisation hors ligne, offrant la flexibilité nécessaire pour travailler sans accès à Internet

Limites de Draw.io

N'est pas aussi riche en fonctionnalités que d'autres outils dédiés à la gestion de projet ou à la planification stratégique

Parfois lent ou laggy lors de la manipulation de diagrammes complexes ou de grande taille

S'appuie sur une connexion internet forte et stable pour un fonctionnement fluide (bien qu'un mode hors ligne soit disponible)

L'interface utilisateur, bien que simple, peut sembler légèrement dépassée par rapport à d'autres logiciels plus attrayants sur le plan visuel

Prix de Draw.io

Free

Cloud: de 15 $/mois pour 20 utilisateurs à 450 $/mois pour 2 000 utilisateurs

de 15 $/mois pour 20 utilisateurs à 450 $/mois pour 2 000 utilisateurs Data Center: de 6 000 $/mois pour 500 utilisateurs à 10 000 $/mois pour 2 000 utilisateurs

de 6 000 $/mois pour 500 utilisateurs à 10 000 $/mois pour 2 000 utilisateurs Serveur: Contactez Draw.io pour connaître les tarifs

Commencez à organiser vos idées avec le logiciel Affinity Diagram

ClickUp s'impose comme le choix optimal pour les diagrammes d'affinités. Grâce à ses fonctionnalités dynamiques et polyvalentes, il constitue un guichet unique pour les diagrammes d'affinités et un tableau des besoins en matière de gestion de projet.

Sa fonctionnalité robuste de Tableau blanc permet aux utilisateurs de visualiser les idées et de les regrouper efficacement, simplifiant ainsi l'utilisation d'un diagramme d'affinités.

En outre, la fonctionnalité Cartes mentales de ClickUp aide à organiser visuellement les pensées et les tâches, permettant aux équipes d'afficher les dépendances et la progression d'un seul coup d'œil.

Les capacités complètes de ClickUp en font un outil puissant pour la création de diagrammes d'affinités. Il permet aux équipes de transformer les sessions de brainstorming en forfaits exploitables, ouvrant ainsi la voie à une gestion de projet plus efficace et plus efficiente. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et faites l'expérience de la plateforme !