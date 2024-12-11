3 modèles gratuits de diagrammes d'affinités dans Word, Excel, & ; ClickUp

Logiciel de diagramme d'affinité transforme le chaos en clarté. Ces diagrammes fiables agissent comme un outil visuel qui peut vous aider à résoudre vos problèmes, le brainstorming et de gestion de projet. Ils vous aideront à prendre des données non structurées, à générer des idées, à les organiser et à les transformer en groupes significatifs avec des relations naturelles.

Auparavant, vous pouviez écrire des points individuels sur des notes autocollantes et de les accrocher à un mur ou à une tableau blanc . Votre équipe pourrait ensuite déplacer et regrouper les notes autocollantes dans des catégories connexes, créant ainsi un diagramme d'affinités.

Dans les bureaux d'aujourd'hui, il y a de fortes chances que votre équipe ne se trouve pas dans la même pièce. Alors, comment utiliser un diagramme d'affinités et la cartographie des affinités sur le lieu de travail moderne (et souvent à distance) ?

La réponse est d'utiliser des modèles de diagramme d'affinité gratuits et personnalisables, avec nos meilleurs exemples de diagramme d'affinité listés ci-dessous.

Qu'est-ce qu'un modèle de diagramme d'affinité?

Comme vous le verrez dans nos exemples de diagrammes d'affinité, le fait de mapper une affinité à l'aide de ces modèles facilite la création d'un diagramme d'affinité. Les meilleurs exemples et modèles de diagramme d'affinité comportent souvent des espaces réservés ou des sections où vous, ou même plusieurs membres de l'équipe, pouvez capturer des idées et les déplacer rapidement dans des catégories significatives.

Lorsque vous créez un diagramme d'affinité avec un exemple de diagramme d'affinité préconstruit pour votre session de brainstorming, cela vous donne un point de départ pour organiser différentes idées, pensées ou données en groupes connexes. Il n'est pas nécessaire de construire un diagramme d'affinités achevé à partir de zéro. Les modèles de diagrammes d'affinités vous permettent également de ne pas vous soucier de la disposition manuelle des notes et de vous concentrer sur le brainstorming et la planification stratégique (la partie la plus amusante).

Des exemples et des modèles de diagramme d'affinité gratuits sont disponibles pour de nombreuses plateformes de gestion de projet, telles que ClickUp, Excel et Word, de sorte que vous pouvez trouver un exemple de diagramme d'affinité adapté à vos besoins et à votre pile technologique pour vous aider à faire avancer votre projet.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de diagramme d'affinité?

Un bon modèle peut faire la différence entre le chaos et la beauté l'idéation organisée . Lorsque vous cherchez un bon diagramme d'affinité en ligne, recherchez des diagrammes d'affinité présentant les fonctionnalités suivantes :

Une disposition claire et intuitive: Un bon modèle doit vous guider dans la réalisation des diagrammes d'affinités et faciliter la capture des idées, l'identification des schémas et l'obtention d'informations précieuses lors de l'analyse des données. Les sections doivent être facilement identifiables et laisser beaucoup d'espace pour le brainstorming et le regroupement

Un bon modèle doit vous guider dans la réalisation des diagrammes d'affinités et faciliter la capture des idées, l'identification des schémas et l'obtention d'informations précieuses lors de l'analyse des données. Les sections doivent être facilement identifiables et laisser beaucoup d'espace pour le brainstorming et le regroupement Facile à personnaliser: Votre diagramme d'affinité peut varier . L'utilité d'un modèle préconçu dépend des possibilités de personnalisation qu'il offre. Recherchez des modèles qui peuvent s'adapter à votre travail et vous permettre d'y apporter votre touche

Votre diagramme d'affinité peut varier . L'utilité d'un modèle préconçu dépend des possibilités de personnalisation qu'il offre. Recherchez des modèles qui peuvent s'adapter à votre travail et vous permettre d'y apporter votre touche **Mon travail consiste à créer des diagrammes d'affinités en ligne ou à les intégrer à vos applications existantes. Le logiciel de diagramme d'affinités doit travailler avec votre pile technologique préférée. Un point bonus s'il est facilement partageable avec d'autres sur diverses applications afin que vous puissiez intégrer plus de personnes dans le processus, en particulier vos parties prenantes

Le bon modèle peut permettre à une équipe de résoudre des problèmes complexes et de trouver des solutions pratiques. Il existe des options fantastiques, alors trouvez le modèle qui convient à votre équipe et débloquez-le de meilleures techniques de brainstorming .

3 modèles de diagrammes d'affinités gratuits à utiliser en 2024

Voici nos trois meilleurs modèles de diagramme d'affinité gratuits pour vos sessions de brainstorming et de résolution de problèmes en 2024.

1. Modèle de diagramme des affinités ClickUp

Besoin d'un tableau blanc virtuel pour une meilleure collaboration à distance ? ClickUp l'a intégré. Combinez le tableau blanc de la plateforme avec la fonction Modèle de diagramme d'affinité ClickUp pour un duo gagnant qui permet aux équipes de relever des défis complexes et de trouver des solutions innovantes.

Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Une toile infinie

Le diagramme d'affinités gratuit de ClickUp modèle de Tableau blanc sert de terrain de jeu virtuel pour l'idéation. Votre équipe peut libérer sa créativité sur la toile numérique, en utilisant les notes adhésives virtuelles fournies et un vaste espace de brainstorming pour transférer les idées de leur tête sur le papier (virtuellement, au moins).

L'espace étant modulable en fonction de vos besoins, il n'y a pas de limite à votre créativité. Vous pouvez générer dix idées ou dix mille et disposer d'un espace suffisant pour tout organiser.

L'interface conviviale encourage même les membres de l'équipe les moins à l'aise avec la technologie à participer, créant ainsi un espace collaboratif où chacun peut apporter sa contribution. Grâce aux notes numériques, il n'y a aucun risque que l'idée gagnante de quelqu'un se perde dans la masse et il n'est pas nécessaire de nettoyer les notes jetées après la réunion.

Interface conviviale pour encourager la collaboration

La collaboration au-delà des frontières physiques permet aux membres de l'équipe provenant d'emplacements différents de converger vers un espace virtuel unique pour réfléchir et créer ensemble. Cela renforce la propriété du problème et favorise la pollinisation croisée des idées.

Chacun peut contribuer simultanément sans interrompre son flux. Votre équipe peut utiliser les notes autocollantes numériques pour capturer rapidement les idées, les déplacer sur le tableau blanc virtuel pour que le reste de l'équipe puisse les voir. L'interface simple de type cliquer-déplacer signifie également que tout le monde peut collaborer lors de l'étape de regroupement. L'espace convivial et facile à utiliser rend le processus de création de diagrammes d'affinités agréable.

Le diagramme de ClickUp simplifie le processus de brainstorming grâce à une conception intuitive, qui permet même aux nouveaux arrivants de savoir immédiatement où générer leurs idées et comment les déplacer dans les groupes.

La solution ultime pour la flexibilité

Chaque projet est unique. Le modèle de diagramme d'affinités de ClickUp offre un haut degré de flexibilité pour répondre à ces besoins en constante évolution. Vous pouvez utiliser le modèle pour un brainstorming sur le développement de produits, des sessions de stratégie marketing, ou même pour résoudre des problèmes internes. Le modèle constitue une colonne vertébrale pour l'idéation et peut évoluer avec vous, en ajoutant d'autres catégories si nécessaire. Le modèle s'adapte à la structure de votre diagramme pour évoluer avec vos idées.

Grâce à l'interface intuitive, votre équipe peut modifier le modèle en quelques clics sans se perdre dans les détails techniques, de sorte que les idées n'ont pas besoin de se mettre en forme.

L'une des meilleures choses à propos du modèle de diagramme d'affinités de ClickUp est qu'il fait partie de l'écosystème plus large de ClickUp. ClickUp est une plateforme de gestion de projet complète, qui va donc au-delà d'un espace de brainstorming. Vous pouvez utiliser votre tableau blanc virtuel pour créer des tâches réalisables assignées à différents membres de l'équipe ou à une Tableau Kanban pour aider à atteindre l'objectif d'un projet.

Tirez parti des nombreuses fonctionnalités de la plateforme et utilisez-la pour obtenir des résultats. Du diagramme des affinités à la mission accomplie, ClickUp peut vous aider à transformer vos processus de gestion de projet.

2. Diagramme d'affinité Microsoft Word par My Word Templates

Via Mes modèles WordMicrosoft Word est un autre outil de création de diagrammes d'affinités, qui vous aide à créer une structure à partir du chaos à l'aide d'une plateforme bureautique universelle. Hébergé sur My Word Templates, ce modèle gratuit de diagramme d'affinités pour Word peut familiariser les utilisateurs avec un outil que la plupart des employés de bureau utilisent actuellement.

Ce modèle présente un cadre très bien structuré. Il fait un excellent travail en vous guidant à travers le processus d'idéation. Vous trouverez une organisation descendante claire qui commence par une case "Besoin" de haut niveau.

Cette Box permet d'identifier l'objectif ou le besoin du diagramme d'affinités, par exemple l'affinement de votre stratégie d'e-mail marketing. En plaçant l'objectif général du diagramme dans cette Box, vous ouvrez la voie à l'exploration d'idées et de solutions potentielles.

En descendant dans la hiérarchie, vous trouverez des espaces pour dresser la liste des moteurs du problème ou du sujet. Ces facteurs sont les éléments qui influencent la forme de votre stratégie de marketing par courriel session de brainstorming s.

Par exemple, vous examinez peut-être votre stratégie actuelle de marketing par e-mail parce que vos taux d'ouverture et de clics sont inférieurs à la cible. Ou encore, des nombres de ventes en baisse vous incitent à accroître vos efforts en matière d'e-mail marketing. Vous pouvez dresser la liste des problèmes à l'origine du besoin de solution dans ces Box. En décrivant vos motivations, vous donnez du relief et de la perspective à la session de brainstorming et vous permettez à votre équipe de rester sur la bonne voie.

Le modèle vous fournit également des cases "Qualité critique" (CTQ). Ces boîtes vous permettent, à vous et à votre équipe, de dresser la liste des éléments essentiels à la réussite. Par exemple, lorsque vous travaillez sur votre campagne d'e-mail marketing, l'un des facteurs CTQ est peut-être d'atteindre un taux de clics de 3 %, ou vous avez besoin d'un certain nombre de nouveaux clients potentiels chaque semaine.

Ce sont vos indicateurs clés de réussite et ils peuvent vous aider à vous assurer que votre solution correspond à votre besoin initial.

Enfin, le modèle vous fournit un espace pour dresser la liste des mesures potentielles. Le brainstorming commence par les mesures potentielles. Utilisez l'espace ici pour collaborer avec les membres de votre équipe sur des idées de solutions ou d'actions en rapport avec le besoin. Peut-être avez-vous besoin d'envoyer deux e-mails par semaine au lieu d'un, ou souhaitez-vous explorer de nouvelles idées de pages d'atterrissage.

Encouragez votre équipe à ajouter des réponses innovantes ou à envisager diverses perspectives et à combiner ces idées dans des catégories connexes. Vous et votre équipe pouvez ouvrir le modèle Microsoft Word, aller dans Modification et choisir Modifier dans le navigateur pour collaborer sur ce modèle en temps réel.

3. Diagramme d'affinité Excel par Visual Paradigm

Via Paradigme visuel Visual Paradigm offre un tableau d'outils dynamiques de Modèles de diagrammes d'affinité Excel . Ces modèles rappellent la structure d'une feuille de calcul Excel, de sorte que les utilisateurs familiarisés avec ce programme se sentiront à l'aise pour les modifier.

La plateforme Visual Paradigm propose un tableau de modèles de diagrammes d'affinités gratuits et personnalisables, y compris des modèles conçus pour les entreprises en phase de démarrage, l'amélioration continue des processus et l'amélioration du moral du personnel. La variété de modèles de diagramme d'affinités gratuits peut vous aider à en trouver un qui corresponde à vos besoins. Si vous ne trouvez pas celui qui vous convient, vous pouvez facilement modifier un modèle existant dans l'éditeur en ligne. Grâce aux possibilités de modification en cours, vous pouvez créer un modèle personnalisé pour chaque projet et chaque besoin.

Les options de personnalisation sont le véritable point fort de ces modèles de diagramme d'affinités Excel. Vous pouvez adapter chaque aspect du modèle, de l'ajout ou de la suppression de sections au code couleur ou à la création de libellés pour aider à guider le processus de brainstorming. Cette flexibilité vous permet d'obtenir le modèle dont vous avez besoin, quel que soit le contexte de votre projet ou de votre défi.

Les modèles Excel offrent une disposition simple et propre qui facilite la création de diagrammes d'affinités.

Partagez votre écran avec votre équipe et modifiez les modèles au sein de la plateforme Visual Paradigm tout en capturant leurs idées et leurs commentaires. Vous pouvez également exporter les modèles au format PDF ou JPG, ou les copier sous forme d'image dans Excel et les modifier à cet endroit. Si vous optez pour la collaboration dans Excel, n'oubliez pas de modifier le fichier en ligne afin que tout le monde puisse contribuer au modèle simultanément. Vous éviterez ainsi le cauchemar de l'historique des révisions qui consiste à faire circuler un seul fichier Excel.

La flexibilité des options d'exportation vous permet de travailler dans le programme que vous préférez et de vous adapter aux besoins des différentes équipes et des différents projets. Ainsi, ce qui travaille pour un projet cette fois-ci n'est peut-être pas le meilleur choix pour le suivant. En téléchargeant le modèle sous différentes formes, vous vous adaptez à des situations changeantes tout en conservant le modèle que vous connaissez et aimez.

Utilisez ces modèles pour lancer votre session de brainstorming Excel. Ils peuvent vous fournir un cadre préconstruit rapide pour commencer à construire vos idées et un moyen d'exploiter la créativité et l'innovation de votre équipe. Vous verrez comment une feuille de calcul peut transformer une idée en une solution bien structurée.

Vous voulez créer vous-même un modèle de diagramme d'affinités ? Suivez les étapes suivantes pour créer un modèle parfaitement adapté aux besoins de votre équipe :

Étape 1 : Définir votre objectif

Clarifiez l'utilisation que vous ferez du modèle de diagramme d'affinités, qu'il s'agisse d'un modèle polyvalent ou d'un modèle de diagramme d'affinités ou un modèle de diagramme d'affinités ? pour capturer des données spécifiques à la résolution de problèmes. Le fait d'aborder le processus avec une compréhension claire de l'objectif du modèle peut vous aider à construire quelque chose de plus utile.

Étape 2 : Choisir la plateforme

De nombreuses options s'offrent à vous, alors commencez par réfléchir aux plateformes que votre équipe utilise le plus ou trouve les plus utiles. Pensez aux outils disponibles dans vos applications préférées pour vous aider à construire un diagramme ou voyez s'il existe des modèles préconstruits que vous pouvez adapter à vos besoins.

Étape 3 : Créer votre disposition

Vous voudrez créer une disposition claire pour votre modèle de diagramme d'affinités, avec des sections où vous pouvez capturer des points de données individuels et des zones où vous pouvez regrouper des points de données en catégories. Regardez des exemples de diagrammes et voyez ce qui a fonctionné pour d'autres ; de nombreux modèles gratuits de diagrammes d'affinités utilisent une grille ou un système de regroupement pour faciliter la catégorisation. Laissez beaucoup d'espace dans chaque zone pour qu'il soit facile de travailler et de déplacer les différents points de données.

Étape 4 : Veillez à la propreté des éléments visuels

En matière de conception de modèles, le moins est le plus souvent l'ennemi du bien. N'encombrez pas l'environnement de travail avec des graphiques. Gardez une palette de couleurs neutres. L'objectif du modèle est de créer un environnement de travail pour le brainstorming et la résolution de problèmes. À cet effet, laissez les données faire le gros du travail et laissez la majeure partie du modèle vide. Vous aurez ainsi plus de place pour travailler par la suite.

Étape 5 : Tester et affiner le modèle

Faites un essai avec un petit groupe pour voir si votre modèle est intuitif et s'il fonctionne comme prévu. Obtenez les commentaires des utilisateurs sur le modèle et utilisez-les pour affiner votre conception et optimiser sa fonction.

Un modèle bien conçu pose les paramètres d'un brainstorming organisé et d'une prise de décision fondée sur des données. Cependant, la conception et l'amélioration d'un modèle peuvent prendre beaucoup de temps, et il existe peut-être déjà d'excellentes options préétablies.

Vous pouvez éviter de réinventer la roue et gagner du temps en recherchant des modèles de diagrammes d'affinités préétablis. En apportant des modifications mineures aux modèles existants, vous pouvez créer le modèle parfait en quelques secondes et commencer à collaborer avec votre équipe plus rapidement.

Créer un diagramme d'affinités avec ClickUp !

Avec ces modèles à vos côtés, vous suivrez vos données mieux que jamais. Ces modèles de diagramme d'affinité sont personnalisables, ce qui vous permet d'obtenir exactement ce dont vous avez besoin pour assurer le bon fonctionnement de votre entreprise.