10 meilleurs logiciels de planification des ressources en 2024 (gratuits et payants)

La planification et la gestion des ressources sont longues et compliquées - ou du moins elles le sont si vous n'utilisez pas le bon logiciel pour y parvenir. 💾

Faire correspondre les compétences des membres de votre équipe aux projets, comprendre la disponibilité des ressources et facturer le bon nombre d'heures facturables, tout cela demande du temps et de l'expertise. Dans le passé, les gestionnaires de projet ont dû s'en charger manuellement ou à l'aide de feuilles de calcul volumineuses et compliquées.

Aujourd'hui, nous avons la chance de disposer de l'ordonnancement des ressources des logiciels de planification des ressources. Ces outils utiles nous permettent d'afficher, de gérer et de faire des rapports sur les éléments suivants l'utilisation des ressources d'une manière plus stratégique. Au lieu d'essayer de vous rappeler quels membres de l'équipe sont déjà à pleine capacité, votre logiciel peut vous le faire savoir immédiatement et vous suggérer la personne la plus apte à accomplir la tâche. 🙋

Dans ce guide, nous allons explorer ce qu'il faut rechercher dans votre logiciel de gestion des ressources afin que vous sachiez à quoi vous attendre. Puis nous partagerons nos dix meilleures recommandations d'outils et de plateformes à envisager pour 2024.

Trouvons une meilleure façon de gérer vos ressources en 2024 et au-delà. 🤩

Que faut-il rechercher dans un logiciel de planification des ressources ?

Pour choisir le bon logiciel de planification des ressources, il faut d'abord comprendre vos objectifs, puis évaluer ce qui est disponible. Pour vous aider à déterminer ce qui convient ou non à votre entreprise, voici quelques éléments à prendre en compte :

Tarification : Le modèle de tarification fait-il partie de votre budget ? La tarification est-elle transparente ou cachée derrière une démo ?

Le modèle de tarification fait-il partie de votre budget ? La tarification est-elle transparente ou cachée derrière une démo ? Convivialité : Le logiciel est-il facile à utiliser ? Existe-t-il de nombreuses ressources de formation ?

: Le logiciel est-il facile à utiliser ? Existe-t-il de nombreuses ressources de formation ? Libre-service: Les membres de l'équipe peuvent-ils gérer leurs propres relevés de temps ? Les responsables peuvent-ils facilement mettre à jour, approuver et partager les rapports ?

Les membres de l'équipe peuvent-ils gérer leurs propres relevés de temps ? Les responsables peuvent-ils facilement mettre à jour, approuver et partager les rapports ? Fonctionnalités: Le logiciel fait-il des feuilles de temps ? Pouvez-vous gérer vos projets ? À fait-il les fonctions financières et de rapports dont vous avez besoin ?

Le logiciel fait-il des feuilles de temps ? Pouvez-vous gérer vos projets ? À fait-il les fonctions financières et de rapports dont vous avez besoin ? Suivi et rapports: Pouvez-vous voir d'un coup d'œil ce que vous faites de votre travail ?l'allocation des ressources à quoi ressemble votre allocation de ressources ? Existe-t-il différentes options de rapports ?

Pouvez-vous voir d'un coup d'œil ce que vous faites de votre travail ?l'allocation des ressources à quoi ressemble votre allocation de ressources ? Existe-t-il différentes options de rapports ? Flexibilité: Pouvez-vous personnaliser le logiciel pour qu'il corresponde exactement à vos besoins ? Existe-t-il différents affichages et des fonctionnalités adaptables ?

Suivi et contrôle des tâches, des ressources et de la progression du projet dans le tableau de bord ClickUp

Les besoins de chaque équipe en matière de planification des ressources seront différents, il est donc important de prendre en compte les besoins et les objectifs de votre équipe. Réfléchissez aux éléments qui sont indispensables et aux fonctionnalités qui ne sont que des bonus.

Cela vous aidera à réduire vos choix et à trouver plus rapidement le partenaire idéal pour la planification des ressources.

Les 10 meilleurs logiciels de planification des ressources à utiliser en 2024

Les logiciels de planification des ressources ne manquent pas. Il en existe des centaines, et beaucoup prétendent être les meilleurs. Ces prétentions sont audacieuses, mais certains de ces outils de gestion des ressources ont réellement une chance d'obtenir ce titre prestigieux.

Découvrez notre top 10 des meilleurs logiciels de planification des ressources qui peuvent réellement aider votre équipe à travailler de manière plus stratégique et plus efficace.

Gérez toutes les ressources dont vous avez besoin pour mener votre projet à terme avec ClickUp

Lorsqu'il s'agit de rationaliser la gestion des ressources, ClickUp règne en maître. Notre productivité et notre logiciel de gestion de projet vous donne les bases pour construire une expérience hautement personnalisée en fonction de vos besoins et objectifs uniques.

Stockez et gérez des ressources de toutes sortes, y compris des personnes, des connaissances, des lieux, des matériaux et des fournisseurs. Suivez le temps grâce à notre outil de suivi du temps intégré et bénéficiez de rapports détaillés. Formez une base de données de tous vos fournisseurs et collaborateurs, et envoyez des formulaires personnalisés pour collecter les données dont vous avez besoin. ⏰

ClickUp excelle à gestion des ressources -en particulier la gestion du personnel. Notre logiciel vous permet de créer un hub où vous pouvez voir qui est disponible, suivre la progression des tâches et éviter les goulets d'étranglement en allouant intelligemment les ressources. Affichez une vue d'ensemble grâce à notre logiciel de gestion des ressources humaines Affichage du Calendrier puis de se plonger dans les détails.

Comprenez en un coup d'œil qui, dans votre équipe, est sous ou surchargé de travail afin de pouvoir facilement réaffecter vos ressources

Affichez la vue Charge de travail pour connaître immédiatement la disponibilité des membres de votre équipe, afin de les affecter aux tâches suivantes des projets et des tâches plus efficacement. Identifiez les personnes qui ont du temps libre, celles qui sont à pleine capacité et celles qui ont déjà dépassé leur capacité, afin de pouvoir contrôler et prendre soin des membres de votre équipe.

Notre vue Équipe est totalement unique à ClickUp et vous offre une nouvelle façon, plus visuelle, de superviser la gestion de vos ressources en facilitant les affectations et les modifications grâce à notre système de glisser-déposer.

ClickUp offre une grande flexibilité et c'est la raison pour laquelle il est le logiciel de planification des ressources de prédilection de tant de personnes. Il est toujours possible de partir de zéro, mais si vous voulez un raccourci pour dominer l'organisation, alors notre logiciel de planification des ressources de Modèle de planification des ressources est le meilleur endroit pour commencer.

Notre modèles vous permettent d'afficher et d'allouer des ressources de manière prête à l'emploi - tout ce que vous avez à faire, c'est d'y insérer vos données. ClickUp est idéal pour planifier les ressources, et bien plus encore.

Avec les tâches, les documents, les Objectifs, les Tableaux blancs, les Tableaux de bord et les discussions intégrés, ClickUp peut devenir votre véritable source d'organisation et de productivité en un rien de temps. 🤩

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Profitez de la gestion des actifs, du suivi du temps, des formulaires numériques et de la planification des ressources en un seul endroit

Plusieurs affichages, y comprisDiagrammes de Gantten cours, pour que vous puissiez voir les ressources et la progression du projet d'un seul coup d'œil

Filtrez les ressources et les tâches par assigné, priorité, étiquettes, etc. pour gérer les ressources plus efficacement

Suivi du temps intégré etgestion du budget* Réaffectation des tâches et planification des projets par glisser-déposer pour faciliter les niveaux de capacité des ressources

Formulaires personnalisés configurables pour recueillir les coordonnées des fournisseurs

Approche hautement visuelle et personnalisable de la planification des ressources du projet et de la gestion des tâches

Interface et expérience conviviales

Notifications personnalisables au niveau de l'utilisateur

Collaboration d'équipe intégrée entre les projets, les tâches et les documents

Accès facile à d'autres zones de ClickUp, afin que vous puissiez rationaliser vos flux de travail et accéder à vos données en un seul endroit

Limites de ClickUp :

ClickUp est un outil logiciel complet, qui peut nécessiter un certain temps d'apprentissage pour l'utiliser pleinement

ClickUp contient beaucoup de données, les temps de chargement peuvent donc être affectés occasionnellement. L'optimisation de la vitesse et des performances est une priorité sur le site de lafeuille de route du produit Prix ClickUp :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,200+ reviews)

4.7/5 (8,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. Hub Planner

via Planificateur de hub Hub Planner est un logiciel de planification des ressources et des un forfait de planification conçu pour les entreprises de toutes tailles, qu'il s'agisse de grandes sociétés ou de petites structures. Ce logiciel rationalisé vous aide à organiser les ressources, à gérer les relevés de temps, à traiter les demandes de PTO, à superviser les projets, et bien plus encore. 🙌

Hub Planner meilleures fonctionnalités :

Des blocs avec un code couleur qui vous aident à visualiser rapidement les projets et les ressources disponibles

Facilité d'utilisation, expérience utilisateur rationalisée

Rapports robustes qui vous permettent de comptabiliser et d'analyser le temps

Limites du Hub Planner :

Il y a un vaste ensemble de paramètres, ce qui peut être déroutant pour les nouveaux utilisateurs ou les utilisateurs occasionnels

Certains utilisateurs trouvent frustrant le processus répétitif d'achever des Relevés de temps sur plusieurs projets

Prix du Hub Planner :

Essai gratuit

Plug & Play: 7$ par ressource/mois

7$ par ressource/mois Premium: 18$ par ressource/mois

18$ par ressource/mois Dirigeant d'entreprise: Contact pour tarification

Hub Planner évaluations et critiques :

G2: 4.2/5 (10+ reviews)

4.2/5 (10+ reviews) Capterra: 4.2/5 (100+ avis)

3. Saviom

via Saviom Saviom est un outil de planification des ressources au niveau de l'entreprise qui aide les entreprises à optimiser leur main-d'œuvre, afin qu'elles puissent réaliser des économies de coûts et d'efficacité. La plateforme vous permet non seulement de planifier les ressources, mais vous donne également accès aux prévisions, des outils de planification de la capacité et la modélisation basée sur des scénarios. 📊

Saviom meilleures fonctionnalités :

Facile à configurer pour répondre aux besoins de votre entreprise

Des alertes intégrées vous aident à identifier les problèmes potentiels

L'automatisation permet d'effectuer des analyses de simulation et de tester différents scénarios

Les limites de Saviom :

Certains utilisateurs trouvent l'interface et l'expérience moins modernes que d'autres alternatives

Le logiciel manque de fonctionnalités de gestion de projet que d'autres concurrents offrent

Prix de Saviom :

Essai gratuit disponible

Contactez-nous pour tarification

G2: 3.5/5 (1 commentaire)

3.5/5 (1 commentaire) Capterra: 4.3/5 (10+ commentaires)

4. Flotteur

via Flottant Float est un outil moderne de gestion de l'information outil moderne de gestion des ressources conçu pour vous aider à gérer votre personnel et vos projets en un seul endroit. Planifiez des projets avec un calendrier des tâches, des budgets, des jalons de projet et des prévisions de capacité. Vous pouvez ensuite gérer les heures de travail des membres de votre équipe, leurs compétences et leurs demandes de congés. ⚒️

Les meilleures fonctionnalités de Float :

Une interface utilisateur et une expérience propres et rationalisées

Affichage très transparent des ressources disponibles et affectées

Gestion des tâches, des équipes et des projets en un seul endroit

Limites de flottants :

Les fonctionnalités de suivi financier et de budgétisation sont limitées par rapport à d'autres outils de planification des ressources

Certains utilisateurs peuvent trouver la courbe d'apprentissage un peu raide

Prix de Float :

Essai gratuit disponible

Starter: $7.50 par personne/mois

$7.50 par personne/mois Pro: $12.50 par personne/mois

$12.50 par personne/mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.2/5 (1,000+ reviews)

4.2/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,400+ reviews)

5. Courir

via Courir Runn est un outil de gestion des ressources qui vous permet d'afficher un meilleur aperçu de ce qui se passe, afin de programmer les bonnes personnes pour les bons projets. Créez des plannings de haut niveau, planifiez et suivez des projets, et utilisez les prévisions pour vous aider à planifier à l'avance pour une meilleure optimisation. 📅

Ses fonctionnalités de planification des ressources permettent d'afficher simplement les ressources de votre projet. Il est idéal pour l'allocation de ressources spécifiques au temps et la gestion de votre main-d'œuvre.

Runn meilleures fonctionnalités :

Facile à utiliser, sans courbe d'apprentissage abrupte

Grande visibilité sur la façon dont vous utilisez vos ressources et le budget de votre projet en temps réel

Intégration avec des outils tiers pour exploiter au mieux les données

Limites de Runn :

Aucune fonctionnalité ne prend en compte les dépendances entre les projets

Les utilisateurs aimeraient disposer de plus d'options de couleur

Ce n'est pas la meilleure idée pour la gestion des budgets de projet

Prix de Runn :

Forfait gratuit disponible

Pro: 10 $ par personne/mois

10 $ par personne/mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Runn évaluations et critiques :

G2: 4.5/5 (1 commentaire)

4.5/5 (1 commentaire) Capterra: 4.8/5 (25 commentaires)

6. Parallaxe

via Parallaxe Parallax est un outil de planification et de gestion des ressources conçu pour les équipes qui souhaitent maximiser leur capacité de production. L'outil est axé sur la prévision, la planification de la capacité et la gestion des ressources - aidant les équipes à travailler stratégiquement pour visualiser la capacité et planifier les ressources de manière optimale. 🙌

Les meilleures fonctionnalités de Parallax :

Une expérience utilisateur très bien évaluée

L'automatisation permet d'identifier les opportunités de planifier les ressources de manière plus productive

Aperçu des risques du projet et alertes pour les problèmes critiques du projet

Limites de Parallax :

Les intégrations avec d'autres outils sont actuellement limitées

Les utilisateurs signalent que la courbe d'apprentissage du logiciel est très prononcée

Prix de Parallax :

Contactez-nous pour tarification

G2: 4.5/5 (2 commentaires)

4.5/5 (2 commentaires) Capterra: 4.3/5 (50 commentaires)

7. Kantata

via Kantata Le site de Kantata (anciennement Lien Maven ), logiciel de planification des ressources, fait partie de leur plateforme tout-en-un basée sur le cloud et est conçu pour aider les équipes à afficher une vue claire de leurs projets et de l'ensemble de l'allocation et de la disponibilité des ressources.

Ses outils de planification des ressources aident à gérer efficacement plusieurs charges de travail pour comprendre la capacité des ressources en un coup d'œil. Le logiciel facilite l'équilibre de l'utilisation des ressources, l'obtention de recommandations et l'adéquation des paramètres des membres de l'équipe aux bons projets. 🧰

Kantata meilleures fonctionnalités :

Tableau de bord unique pour voir toutes les feuilles de temps soumises, en attente et approuvées

Un seul endroit pour gérer vos ressources, votre temps et vos projets

Affichez la rentabilité et la progression d'un projet en temps réel

Limites de Kantata :

Certaines critiques font état d'une insatisfaction quant au développement de la fonctionnalité de gestion de projet

Les utilisateurs signalent également que certaines options de filtrage semblent limitées

Prix de Kantata :

Contactez-nous pour la tarification

G2: 4.1/5 (1,300+ commentaires)

4.1/5 (1,300+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (600+ commentaires)

8. LiquidPlanner

via LiquidPlannerLiquidPlanner prétend être la seule plateforme de gestion des ressources qui s'adapte au changement, en aidant les équipes à forfaiter au mieux en cas d'incertitude. Effectuez des simulations pour créer des prévisions réalistes, voyez la bande passante de votre équipe en un coup d'œil et identifiez les projets à prioriser pour obtenir les meilleurs résultats. ✅

Les meilleures fonctionnalités de LiquidPlanner :

Partage facile des données avec d'autres services et collaborateurs

Fonctionnalités de gestion de projet intuitives et robustes

Visualiser rapidement et facilementles échéanciers des projets et les dépendances

Limites de LiquidPlanner :

Le logiciel peut sembler complexe et nécessite un temps d'apprentissage

Certains utilisateurs souhaiteraient que les fonctionnalités de rapports financiers soient plus détaillées

Prix de LiquidPlanner :

Essentials: 15 $ par utilisateur et par mois

15 $ par utilisateur et par mois Essentiels: 15 $ par utilisateur/mois

15 $ par utilisateur/mois Professionnel: $25 par utilisateur/mois

$25 par utilisateur/mois Ultimate: $35 par utilisateur/mois

G2: 4.2/5 (250+ commentaires)

4.2/5 (250+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (600+ avis)

9. Teamdeck

via Teamdeck Le logiciel de gestion de projets et de ressources Teamdeck offre aux équipes une vue d'ensemble de chaque équipe et de chaque projet. Le logiciel combine la planification des ressources, le suivi du temps, la gestion des congés, la planification des projets et la disponibilité en un seul endroit - afin que les équipes puissent travailler de manière plus efficace et stratégique. 📊

Les meilleures fonctionnalités de Teamdeck :

Affichez les disponibilités, puis planifiez les membres de l'équipe sur des projets sur une période de trois anscalendrier intuitif des ressources* Calendrier d'équipe flexible et facile à comprendre pour les membres de l'équipe

S'intègre facilement à d'autres outils grâce aux intégrations intégrées et à l'API

Limites de Teamdeck :

Certains utilisateurs trouvent l'interface utilisateur difficile à naviguer

Certains utilisateurs signalent des difficultés à créer les types de rapports dont ils ont besoin

Prix de Teamdeck :

Essai gratuit disponible

Ressource de base : 1 $ par mois

: 1 $ par mois Membre de l'équipe : 3,99 $ par mois

G2: 4.4/5 (5+ reviews)

4.4/5 (5+ reviews) Capterra: 4.3/5 (40+ commentaires)

10. Smartsheet

via SmartsheetSmartsheet est une plateforme de gestion des ressources conçue pour apporter de la cohérence aux équipes à grande échelle. Le logiciel facilite l'affichage et le suivi des ressources et des calendriers, la gestion des projets à travers différentes vues, la collaboration en équipe et l'utilisation du forfait pour optimiser la production de projets, de contenu et d'autres éléments produits livrables à grande échelle. ⚒️

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet :

La recherche intégrée permet de trouver facilement ce que l'on cherche

Les membres de l'équipe peuvent ajouter des notes aux tâches et aux projets

Les mises à jour en temps réel permettent une meilleure planification entre les gestionnaires de projet et les équipes sur le terrain

Limites de Smartsheet :

Certains utilisateurs signalent qu'il y a une courbe d'apprentissage abrupte

Le logiciel est basé sur un modèle de feuille de calcul, ce qui n'est pas forcément intéressant pour tous les utilisateurs

Prix de Smartsheet :

Forfait gratuit disponible

Pro: 6 $ par utilisateur/mois

6 $ par utilisateur/mois Business: 24 $ par utilisateur/mois

24 $ par utilisateur/mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

Evaluations et critiques de Smartsheet :

G2: 4.4/5 (12,000+ reviews)

4.4/5 (12,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,900+ reviews)

Gérez vos ressources plus efficacement

Les gestionnaires de projet ne peuvent pas tout faire. Laissez le bon logiciel de planification des ressources vous soulager d'une partie du poids, afin que vous puissiez vous concentrer sur les tâches qui requièrent votre attention d'expert.

Si vous êtes prêt à aller de l'avant et à découvrir une meilleure façon de gérer vos ressources dès maintenant, essayez ClickUp gratuitement . Notre plateforme tout-en-un contient tout ce dont vous avez besoin pour construire un hub de gestion des ressources personnalisé, sans le coût d'un logiciel sur mesure. Démarrez avec nos modèles, personnalisez-les pour qu'ils correspondent à votre façon de travailler, et commencez à construire un environnement de travail numérique qui vous aide à travailler plus intelligemment, et non plus difficilement. 💡