10 meilleurs logiciels d'intégration pour votre entreprise en 2024

Plongeons dans le monde numérique, où l'intégration des logiciels joue un rôle de premier plan dans le grand récit de la productivité, de l'efficacité et de la réussite de votre entreprise.

Nous allons explorer quelques-uns des principaux outils logiciels d'intégration qui façonneront les entreprises en 2024.

Que vous soyez un titan de la technologie ou un super-héros de la startup, vous trouverez un outil qui répondra à vos besoins comme un gant.

Qu'est-ce qu'un logiciel d'intégration ?

Le logiciel d'intégration de données est un type de logiciel d'intégration de données logiciel de flux de travail qui est le héros méconnu de votre pile technologique. C'est le médiateur discret, en comblant les lacunes en matière de communication entre des applications logicielles disparates et leur permettre de travailler harmonieusement.

Considérez les outils d'intégration de données comme le chef d'orchestre de votre orchestre numérique, coordonnant les différentes sections (vos divers outils logiciels) pour créer une belle symphonie de automatisation du flux de travail et la gestion des données.

Types d'intégrations

Le domaine des logiciels d'intégration de données se divise globalement en deux royaumes : iPaaS (Integration Platform as a Service) et les outils d'intégration de données.

les iPaaS sont des plateformes cloud qui orchestrent l'intégration entre les applications et les systèmes dans le cloud et sur site. Elle excelle par sa flexibilité, son adaptabilité et son évolutivité, ce qui en fait un excellent choix qui permet aux entreprises de se développer et d'évoluer.

D'autre part, les meilleurs outils d'intégration de données se concentrent sur l'harmonisation des pipelines de données provenant de diverses sources, offrant ainsi un aperçu homogène et cohérent des données combinées. Le bon outil d'intégration de données brille lorsque les données mappent de vastes quantités d'informations. Les bonnes plateformes d'intégration d'entreprise peuvent gérer efficacement les structures de données les plus complexes.

Les deux types de gestion des données ont leurs mérites, et le choix entre les deux devrait dépendre de vos besoins spécifiques en matière d'intégration de données et de la nature de votre entreprise.

Les 10 meilleurs logiciels d'intégration à utiliser en 2024

Choisir le bon outil d'intégration de données ressemble beaucoup au choix d'un partenaire d'entreprise. Il doit avoir une compréhension approfondie de vos besoins, être fiable et facile à travailler.

Tenez compte de sa compatibilité avec vos outils logiciels existants, de sa facilité d'utilisation et de la qualité du service client. Pensez également à l'évolutivité, car à mesure que votre entreprise se développe, vos besoins en matière d'intégration de données augmentent également.

1. ClickUp #### Meilleur logiciel d'intégration de gestion de projet

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Imaginez une plateforme unique qui consolide tous vos besoins de travail - c'est ce qu'offre ClickUp.

Outil de gestion de projet polyvalent, il brille également en tant qu'amplificateur de productivité grâce à sa capacité à s'intégrer de manière transparente à plus de 1 000 applications. Vous voulez en savoir plus ? Faites une plongée en profondeur dans nos favoris Intégrations ClickUp .

La magie réside dans la façon dont elle unifie les tâches, les documents, les discussions et les objectifs provenant de divers outils tels que Slack, Google Drive et GitHub, le tout sous un même toit. Cette intégration de données vous aide à bannir ce tueur de productivité connu sous le nom de changement de contexte pour toujours.

Les intégrations ClickUp sont votre solution tout-en-un pour un travail productif et sans encombrement.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp s'intègre parfaitement à plus de 1 000 applications et outils

Il combine la gestion des tâches, des documents et des projets avec des outils de collaboration en ligne pour aider votre équipe à faire plus de choses terminées

Utilisez des centaines de modèles préconstruits pour accélérer encore plus votre projet

Automatise les tâches de routine, ce qui permet de gagner du temps et d'accroître la productivité

Vous permet de personnaliserla gestion de la charge de travail et les interfaces en fonction de vos besoins

Les limites de ClickUp

Avec un large tableau de fonctionnalités au-delà de l'intégration de données, il peut sembler complexe pour les utilisateurs débutants

La totalité des fonctions n'est pas disponible hors ligne

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

2. Zapier

Meilleur logiciel d'intégration de tiers

via Zapier Faire un pas dans le domaine des intégrations logicielles avec Zapier ouvre d'innombrables possibilités.

Ce puissant outil d'intégration de données coud ensemble vos applications favorites, permettant à des séquences automatisées, connues sous le nom de " Zaps ", de s'occuper des tâches répétitives à votre place.

La beauté de Zapier réside dans sa vaste connexion, qui assiste plus de 3 000 applications et systèmes hérités, parfaite pour les entreprises de toutes tailles.

Considérez-le comme votre assistant, qui élimine la monotonie de votre travail quotidien et injecte de l'efficacité dans vos processus.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Créez des flux de travail appelés Zaps qui peuvent automatiser des parties de votre entreprise

De vastes capacités d'intégration d'applications avec plus de 5 000 outils signifient que vous pouvez connecter presque tous vos logiciels de travail

L'une des meilleures plateformes d'intégration Enterprise pour l'automatisation d'un processus compliqué impliquant plusieurs apps et étapes

Les limites de Zapier

Les intégrations plus complexes pour certaines des applications SaaS les plus populaires ne sont disponibles que sur les forfaits de niveau supérieur

Bien que puissant, Zapier peut avoir une courbe d'apprentissage plus abrupte pour les utilisateurs non techniciens

Prix de Zapier

Free (gratuit)

(gratuit) Débutant : 19,99 $/mois

: 19,99 $/mois Professionnel : 49 $/mois

: 49 $/mois Teams : 69$/mois

: 69$/mois Entreprise : 99$/mois

Évaluations et critiques de Zapier

G2 : 4.5/5 (1 000+ commentaires)

: 4.5/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

3. HubSpot

Meilleur logiciel d'intégration marketing

via HubSpot HubSpot fait plus que réinventer le CRM : il s'agit d'une suite business complète qui réunit des outils de service, de vente et de marketing.

Ce qui distingue HubSpot, c'est son écosystème robuste, une passerelle vers l'intégration des données avec vos applications et services favoris, faisant de la gestion de la relation client un jeu d'enfant. Comme il s'agit d'un outil si puissant, vous voudrez peut-être orienter l'ensemble de votre pile technologique autour de lui. Si c'est le cas, vous voudrez en savoir plus sur l'outil de gestion de la relation client meilleures intégrations HubSpot disponibles.

Du nurturing des prospects à la fourniture d'un service personnalisé de premier ordre, les exemples d'intégration logicielle de HubSpot sont un excellent point de départ pour trouver l'inspiration.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Offre une suite d'outils de marketing, d'équipe commerciale et de gestion de la relation clientlogiciel de service qui s'intègrent tous

Plateforme CRM très réputée qui s'intègre au reste de votre pile technologique

Créez des flux de travail puissants et automatisés pour une intégration complète du système

Les limites de HubSpot

Le coût peut augmenter au fur et à mesure que vous avez besoin de fonctionnalités supplémentaires ou que votre liste de contacts s'étoffe

À HubSpot, beaucoup de choses sont faites, mais certains domaines n'ont pas la profondeur que l'on trouve dans les plateformes dédiées

Prix de HubSpot

Visitez la page des tarifs de HubSpot pour plus d'informations

Évaluations et critiques de HubSpot

G2 : 4.4/5 (10 000+ commentaires)

: 4.4/5 (10 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (3 000+ avis)

4. Marketo

Meilleur logiciel d'intégration marketing

via Marketo Faisant partie de la famille Adobe, Marketo témoigne d'un marketing de grande qualité logiciel d'automatisation du marketing avec des données précises.

Ses puissantes fonctionnalités vont au-delà de la facilitation des processus de marketing numérique. Il ouvre la voie à des intégrations transparentes avec d'autres produits Adobe et de nombreuses applications tierces.

Il ne s'agit pas d'un simple outil marketing, mais d'une plate-forme tout-en-un pour un engagement personnalisé des clients à grande échelle.

Les meilleures fonctionnalités de Marketo

Automatisation et mesure des tâches et des flux de travail de marketing

Créez, envoyez et suivez des campagnes d'e-mail en toute simplicité

S'intègre à de nombreux CRM, CMS et plateformes de médias sociaux

Limites de Marketo

Il faut du temps pour le maîtriser en raison de l'étendue de ses fonctionnalités

Plus cher par rapport à d'autres outils d'automatisation du marketing

Prix de Marketo

Contactez Adobe pour connaître les tarifs

G2 : 4.1/5 (2 000+ commentaires)

: 4.1/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (600+ commentaires)

5. JitterBit

Meilleures intégrations API

via Jitterbit Si vous êtes à la recherche d'un outil qui évolue avec votre entreprise, regardez du côté de JitterBit. En tant que plateforme d'intégration dynamique en tant que service (iPaaS), JitterBit relie les applications SaaS (Software as a Service), sur site et dans le cloud, créant ainsi de puissants flux de travail automatisés.

Que vos projets soient simples ou complexes, l'évolutivité de JitterBit est prête à évoluer avec vos besoins, favorisant l'efficacité et les décisions basées sur les données.

Les meilleures fonctionnalités de JitterBit

Rapidement et en toute sécuritéconnecter des applications SaaS, sur site et dans le cloud* Offre de puissantes capacités ETL (extraction, transformation, chargement) et d'automatisation

Évolue avec votre organisation, des projets simples aux intégrations complexes

Limites de JitterBit

Il peut s'avérer excessif pour des besoins d'intégration simples

Certaines intégrations peuvent nécessiter des connaissances en matière de code

Prix de JitterBit

Contactez JitterBit pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de JitterBit

G2 : 4.6/5 (300+ commentaires)

: 4.6/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (30+ commentaires)

6. Integromat

Meilleures intégrations API

via Integromat Plongez dans un monde d'intégration visuelle avec Integromat (désormais appelé Make). Cet outil unique assiste plus de 500 applications et services, vous permettant de créer des flux de travail complexes de manière simple et visuellement attrayante.

Ses déclencheurs en temps réel garantissent des réponses immédiates aux évènements, ne laissant aucune place au délai.

Bien que son interface puissante puisse nécessiter une courbe d'apprentissage, elle promet un niveau de personnalisation qui élève vos processus d'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités d'Integromat

Offre un constructeur visuel pour créer des flux de travail complexes

Des milliers d'applications et de services peuvent être intégrés

Réagit aux évènements dès qu'ils se produisent à l'aide de déclencheurs en temps réel

Limites d'Integromat

L'interface visuelle, bien que puissante, nécessite un certain apprentissage

Le forfait Free offre des fonctionnalités et des intégrations limitées

Prix d'Integromat

Free

Core : 9$/mois

: 9$/mois Pro : 16$/mois

: 16$/mois Teams : 29$/mois

G2 : 4.7/5 (100+ commentaires)

G2 : 4.7/5 (100+ commentaires)
Capterra : 4.8/5 (300+ commentaires)

7. Celigo

Meilleur pour les intégrations e-commerce

via Celigo Le royaume des solutions iPaaS robustes vous accueille avec Celigo. Ses intégrations préconstruites sont prêtes à réduire le temps d'installation, quels que soient les scénarios d'intégration auxquels vous êtes confrontés.

Celigo est une solution évolutive et efficace qui évolue avec votre entreprise.

Bien que conviviale, le fait d'avoir quelques connaissances techniques peut améliorer votre expérience et vous permettre d'exploiter tout son potentiel.

Les meilleures fonctionnalités de Celigo

Offre de solides capacités iPaaS pour des intégrations complexes au niveau de l'entreprise

Il est livré avec de nombreuses intégrations prédéfinies, ce qui réduit le temps d'installation

S'adapte aux besoins croissants de votre entreprise

Limites de Celigo

Bien qu'il soit facile à utiliser, une certaine connaissance technique est nécessaire pour l'installation

Bien qu'il propose des intégrations préconstruites, l'intervalle pourrait être plus large

Prix de Celigo

Contactez Celigo pour connaître les tarifs

G2 : 4.6/5 (400+ commentaires)

: 4.6/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (40+ commentaires)

8. Cyclr

Le meilleur pour les intégrations e-commerce

via Cyclr Cyclr adopte une approche conviviale de la création et de la gestion des intégrations. Son interface glisser-déposer et une bibliothèque de connecteurs préconstruits vers des applications populaires permettent une expérience d'intégration transparente.

Associé à des analyses approfondies, Cyclr ne se contente pas de créer des connexions, il optimise vos flux de travail pour des performances optimales.

Les meilleures fonctionnalités de Cyclr

Interface conviviale pour la création et la gestion d'intégrations

Offre une bibliothèque de connecteurs pré-construits vers les applications et services les plus populaires

Fournit des analyses approfondies pour suivre et optimiser vos flux de travail

Les limites de Cyclr :

Bien que conviviale, elle peut manquer de profondeur pour les scénarios plus complexes

Le prix peut être élevé pour les petites entreprises

Prix de Cyclr

Démarrage: $999/mois

$999/mois Croissance: 1,899$/mois

1,899$/mois Echelle: Contactez Cyclr pour connaître les tarifs

G2 : 4.6/5 (50+ commentaires)

: 4.6/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (10+ commentaires)

9. IFTTT

Le meilleur pour les intégrations basées sur des déclencheurs

via IFTTT Simplifier l'automatisation, c'est l'essence même de IFTTT (If This, Then That).

Cet outil unique vous permet de créer des flux de travail automatisés simples, appelés " applets ", dans plus de 600 applications, appareils et services.

Si sa simplicité est une aubaine pour les débutants, c'est aussi un tremplin potentiel vers une automatisation plus complexe de l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités d'IFTTT

Créez des flux de travail simples et automatisés, appelés "applets"

Assistance à plus de 800 applications, appareils et services

Simple à utiliser avec une faible courbe d'apprentissage

Limites d'IFTTT

Bien qu'il soit excellent pour l'automatisation simple, il n'est pas conçu pour les flux de travail complexes des entreprises

Vous avez besoin d'un forfait payant pour utiliser plus de trois applets

Prix d'IFTTT

Free

Pro : 2,50 $/mois

: 2,50 $/mois Pro+ : 5$/mois

G2 : 4.5/5 (100+ commentaires)

: 4.5/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (200+ commentaires)

10. Déclencheurs SureTriggers

Le meilleur pour les intégrations basées sur des déclencheurs

via Déclencheurs SureTriggers Voici SureTriggers, un outil de synchronisation des données en temps réel entre vos applications favorites. Il réunit des applications et des outils populaires sous un même toit, avec une interface conviviale parfaite pour ceux qui ont un minimum de connaissances techniques.

Bien que plus récent sur la scène, SureTriggers est un logiciel d'intégration prometteur qui rend vos processus d'entreprise fluides et efficaces.

Les meilleures fonctionnalités de SureTriggers

Permet la synchronisation des données en temps réel entre les applications

Assistance à l'intégration des applications et outils les plus courants

Fournit une interface facile à utiliser, nécessitant un minimum de connaissances techniques

Limites de SureTriggers

Les intégrations plus complexes peuvent nécessiter d'autres outils

En tant que nouvel entrant, ses ressources d'assistance et d'apprentissage ne sont pas aussi complètes

Prix de SureTriggers

Gratuit pendant les tests bêta

Évaluations et critiques de SureTriggers

G2 : 4.5/5 (3+ commentaires)

: 4.5/5 (3+ commentaires) Capterra : $$$A

Trouver le meilleur logiciel d'intégration pour votre équipe

Que vous soyez une petite startup, une entreprise en pleine croissance ou une grande entreprise, il existe un outil d'intégration prêt à synchroniser vos systèmes, à rationaliser vos processus et à placer vos favoris de productivité préférés .

Mais n'oubliez pas que le meilleur logiciel d'intégration est celui qui correspond aux besoins spécifiques de votre entreprise et à vos forfaits. Si vous êtes à la recherche d'un outil offrant un mélange parfait de convivialité, de fonctions et de capacités d'intégration robustes, ClickUp est une option fantastique.

Comme vous avez pu le constater, ClickUp brille parmi les meilleurs candidats en tant que logiciel d'intégration de premier plan logiciel de gestion de projet et une puissante plateforme d'intégration. Avec ClickUp, vous pouvez connecter vos outils favoris de manière transparente, en regroupant tout sous un même toit facile à gérer.

En savoir plus sur la façon dont ClickUp peut synchroniser vos processus de travail, démarrez un environnement de travail gratuit dès aujourd'hui !