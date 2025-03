10 Meilleures alternatives et concurrents de Kissflow en 2025

Dans le monde terre-à-terre des entreprises, il existe un acronyme à la consonance plutôt romantique : KISS. 😘

Il signifie Keeping It Simple and Straightforward (rester simple et direct), un principe que Kissflow applique à la lettre.

Cette entreprise à code réduit gestion des processus (BPM) est excellent pour rationaliser les flux de travail à l'aide d'outils visuels intuitifs. Avec un peu de connaissances techniques, vous pouvez utiliser Kissflow pour mettre en place des paramètres d'entreprise automatisés, du marketing aux opérations de ressources humaines.

Mais nous, les humains, sommes toujours à la recherche d'autres poissons dans la mer 🐟

Il y a quelques raisons d'envisager des alternatives à Kissflow - par instance, vous avez besoin d'une interface plus simple pour un usage personnel, de préférence pas de code ou peut-être une solution plus économique.

Quelles que soient vos raisons, nous sommes là pour vous aider dans votre recherche. Consultez notre top 10 des alternatives et concurrents de Kissflow-nous discuterons de leurs avantages, inconvénients et prix afin que vous puissiez trouver celui qui correspond à vos besoins comme un gant. 🧤

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Kissflow ?

Une alternative Kissflow de haut niveau devrait tout faire pour vous - nous parlons d'un environnement de travail numérique tout-en-un qui optimise votre flux de travail et.. permet à votre équipe de collaborer sans effort. Voici les caractéristiques clés à rechercher :

Facilité d'utilisation : La plateforme doit être peu ou pas codée et compatible avec votre système d'exploitation préféré. Vous ne devriez pas avoir à passer des mois à apprendre à l'utiliser Automatisation des processus : Elle doit vous aider à automatiser les tâches et les processus répétitifs afin que vous puissiez vous concentrer sur les aspects plus cognitifs de votre travail Multifonctionnalité : il doit offrir de nombreuses fonctionnalités pour le développement de processus et d'applications la surveillance et la collaboration Assistance multi-utilisateurs : Il doit permettre à plusieurs employés de l'utiliser sans décalage ni problème. Attribution et le suivi des tâches à travers les processus doivent être transparents Intégrations : Vous devriez être en mesure d'intégrer la plate-forme avec d'autres outils et programmes précieux pour éviter de sauter entre plusieurs applications Sécurité : La plateforme devrait disposer de mesures de sécurité fiables pour protéger votre entreprise ou vos informations personnelles contre tout accès non autorisé

Top 10 des meilleures alternatives à Kissflow à utiliser en 2024

Faites fonctionner votre flux de travail comme une machine bien huilée avec ces top 10 alternatives de Kissflow. Passez en revue leurs avantages et leurs inconvénientspour déterminer la meilleure option pour vous et votre équipe.✌️🤩

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/image6.gif Affiches ClickUp /$$$img/

Visualisez les tâches, les projets et les flux de travail de la manière qui vous convient le mieux grâce aux plus de 15 affichages personnalisables de ClickUp

ClickUp répond à toutes les exigences d'une parfaite alternative à Kissflow. Il s'agit d'un processus tout-en-un, d'un flux de travail et d'une solution de gestion de projet gestion de la productivité achevé no-code et évolutif pour les entreprises de toute taille. 💻

Comme Kissflow, ClickUp regorge de fonctionnalités pour une collaboration et un contrôle à guichet unique, ce qui supprime le besoin de plusieurs applications dont les fonctions se chevauchent. La plateforme dispose de suffisamment d'outils visuels et analytiques pour alimenter des processus d'entreprise simples ou complexes et d'assistance à la prise de décision.

Vous pouvez jouer avec plus de 15 dispositions (affichages) pour élaborer des stratégies, assigner et superviser des segments de votre travail. Par exemple, essayez la polyvalente Vue Liste pour regrouper les tâches en fonction de leur statut, la Vue Calendrier pour garder un œil sur les échéances imminentes, ou la Vue Tableau de type Kanban pour une approche plus visuelle.

Utilisez l'interface intuitive de glisser-déposer pour déplacer les tâches dans les flux de travail - c'est aussi simple que cela ! Vous pouvez personnaliser votre environnement de travail ClickUp comme vous le souhaitez avec la fonctionnalité ClickApps .

Tout ce que vous avez à faire est de suivre les invites visuelles pour activer les configurations comme :

ClickUp Automaitons

Envoi et réception d'e-mails sans quitter ClickUp

Travail sur des tâches avec plusieurs coéquipiers en temps réel Créer des estimations de durée détaillées à accélérer les tâches au sein de l'équipe /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Automatisation--1400x865.gif Automatisation des flux de travail /$$$img/



Utilisez des recettes d'automatisation préconstruites dans ClickUp ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer là où c'est le plus important

Ce qui distingue ClickUp, c'est l'abondance de modèles préconstruits pour construire des processus d'entreprise à partir de zéro. Pour mettre les choses en perspective, alors que Kissflow a environ 200+ modèles, ClickUp est livré avec plus de 1.000 pour assister littéralement n'importe quel micro-processus, de la création à la mise en place d'un système d'information Cartes mentales ClickUp et le rapport de bugs à la gestion des relations avec les clients .

À, avons-nous fait mention que ClickUp a un niveau gratuit généreux ? 😄

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

plus de 15 affichages personnalisables dans l'environnement de développement visuel

Compatible avec Mac, Windows, Linux, iOS et Android appareils

Intégrations avec plus de 1 000 applications et programmes populaires

Personnalisable pour tout environnement de travail grâce à ClickApps

Logiciel de gestion du flux de travail favorisant la collaboration

Interface fluide de type "glisser-déposer

plus de 1 000 modèles de flux de travail prédéfinis

Limites de ClickUp

L'application mobile a des fonctionnalités limitées

Les nouveaux utilisateurs peuvent être dépassés par le volume de personnalisations disponibles

Prix de ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Business : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Enterprise : Contact pour les prix \NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle.

G2 : 4.7/5 (plus de 6 500 commentaires)

: 4.7/5 (plus de 6 500 commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

2. Flux Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Microsoft-Flow-1400x788.png Automatisation des tâches de Microsoft Flow /$$$img/

via Automatisation de la puissance Microsoft Power Automatisation (anciennement Microsoft Flow) est avant tout un logiciel d'automatisation automatisation du flux de travail est une plateforme d'automatisation des flux de travail qui peut sauver la vie des entreprises accaparées par des tâches administratives répétitives. Elle vous aide à gagner du temps et des ressources en créant des "flux" basés sur les conditions que vous avez définies et en utilisant le langage naturel comme entrée.

Si vous ne savez pas comment affiner votre flux de travail ou si vous avez du mal à avoir une vue d'ensemble, vous allez adorer la fonction de conseiller en processus de la plateforme. Elle offre des perspectives sur les goulets d'étranglement actuels - et fournit même des recommandations sur les parties d'un processus à automatiser pour stimuler l'efficacité globale de l'équipe.

Power Automatisation est un outil assez puissant pour optimiser la plupart des processus d'entreprise, mais il peut s'avérer difficile à utiliser pour les processus particulièrement complexes, car un flux de travail unique sur la plateforme est limité à 500 actions.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Flow

Assistance aux entrées en langage naturel

Disponibilité de modèles prédéfinis

Des centaines d'intégrations d'applications

Accessible sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles

Recommandations pour la création de flux et l'automatisation des tâches

Limites de Microsoft Flow

Peut ne pas être la meilleure option pour la gestion de flux de travail complexes

Certains utilisateurs trouvent que la plateforme est lente et laggy

Prix de Microsoft Flow

Forfaits d'abonnement

Forfait par utilisateur : 15 $/mois

: 15 $/mois Forfait par utilisateur avec RPA assisté : 40 $/mois

: 40 $/mois Forfait par flux : 100 $/par flux/mois (le montant minimum d'achat est de cinq flux)

Forfaits "pay-as-you-go

Licence par flux : 0,60 $/exécution sur le cloud

: 0,60 $/exécution sur le cloud Licence par flux exécuté : 0,60 $/flux sur le bureau (mode assisté)

: 0,60 $/flux sur le bureau (mode assisté) Licence d'utilisation par flux : 3,00 $/flux sur le bureau (mode sans surveillance)

G2 : 4.60/5 (100+ commentaires)

: 4.60/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.40/5 (100+ commentaires)

3. Plateforme Mendix

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Mendix-Platform.png Capture d'écran de l'automatisation des processus de Mendix /$$img/

via Mendix Que vous soyez un débutant en matière d'automatisation ou que vous cherchiez des moyens intelligents pour améliorer votre flux de travail, Mendix peut vous aider. Cette plateforme low-code vous permet de moderniser vos opérations et de créer des solutions de flux de travail qui stimulent la productivité à tous les niveaux du Tableau.

Une façon de l'automatisation de vos processus d'entreprise avec Mendix passe par le développement d'applications. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas un génie du code : grâce aux outils visuels de la plateforme, vous n'aurez aucun mal à créer des applications mobiles, des applications web et des microservices. Chaque application Mendix que vous créez bénéficie d'un Hometab dédié au sein de la plateforme, ce qui vous permet d'accéder facilement aux outils de gestion de projet et de produit, de DevOps et de gestion du backlog.

En cas de vous êtes un développeur vous pouvez essayer Mendix Studio Pro et utiliser vos compétences en CSS, Java et JavaScript pour développer ou étendre une application Mendix hautement personnalisée. 🧑‍💻

La plateforme soutient les nouveaux utilisateurs avec des tutoriels détaillés, mais il y a une courbe d'apprentissage à prendre en compte. Si vous n'êtes pas trop calé en technologie, essayer une alternative Kissflow sans code peut être une meilleure option.

Les meilleures fonctionnalités de la plateforme Mendix

Convient à la création et à la gestion d'applications

Les fonctionnalités de base sont relativement faciles à maîtriser

Évolutive pour les flux de travail complexes

Assistance rapide développement d'applications Déploiement d'applications en un clic



Limites de la plateforme Mendix

Les forfaits payants peuvent être inaccessibles aux utilisateurs ayant des contraintes budgétaires

L'App Store contient des composants obsolètes

Prix de la plateforme Mendix

Gratuit : $0

: $0 Basic : $60

: $60 Standard : $950

: $950 Premium : prix personnalisé

G2 : 4.40/5 (100+ avis)

: 4.40/5 (100+ avis) Capterra : 4.80/5 (15+ avis)

4. Airtable

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/image10-2-1400x822.png Rapports dans Airtable /$$$img/

via Airtable Êtes-vous prêt à abandonner vos feuilles de calcul Excel et à passer à quelque chose de plus avancé ? Si oui, Airtable est ce que vous cherchez. Ne vous laissez pas tromper par le design minimaliste du logiciel - creusez plus profondément, et vous découvrirez sa véritable magie. ✨

La plateforme consiste à créer des bases de données relationnelles pour la gestion de projet et le travail d'équipe. Contrairement aux feuilles de calcul ordinaires qui ne font que stocker des informations, les bases de données relationnelles d'Airtableur vous permettent de connecter des enregistrements à travers différents tableaux. Le résultat ? Vous pouvez filtrer les enregistrements pour des catégories spécifiques et créer différentes perspectives avec les affichages Calendrier, Kanban et Galerie.

Airtable utilise la vue Grille par défaut, que de nombreux utilisateurs trouvent attrayante en raison de l'interface familière de type feuille de calcul. 📑

Comme Kissflow, Airtable propose des intégrations avec des dizaines d'applications et d'outils. Vous bénéficiez également d'une abondance d'extensions pour des activités telles que la visualisation de données, les rapports, les scripts, le suivi du temps et le calibrage de l'heure en fonction des différents fuseaux horaires ⌚

Meilleures fonctionnalités d'Airtable

Interface épurée similaire à celle de Microsoft Excel

Installation pratique pour les bases de données relationnelles

Différents affichages de projets

Intégrations avec des outils populaires et applications

Collaboration efficace entre les équipes

Extensions pratiques

Limites d'Airtable

Fonctionnalité limitée sur les appareils mobiles

Courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs n'ayant aucune expérience des bases de données

Prix d'Airtable

Free : $0

: $0 Plus : 10 $ par place/mois

: 10 $ par place/mois Pro : 20$ par place/mois

: 20$ par place/mois Enterprise : prix personnalisé

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle.

G2 : 4.60/5 (2 000+ commentaires)

: 4.60/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.70/5 (1 500+ commentaires)

5. Creatio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Creatio.png Page d'accueil de Creatio /$$$img/

via Création Que vous souhaitiez créer des applications d'entreprise uniques, analyser ou surveiller les tendances et les indicateurs clés de performance, ou encore améliorer l'expérience client, Creatio répond à vos attentes. La plateforme sépare ses produits en deux sections :

Studio Creatio: pour la création d'applications sans code Marketing, Sales, and Service Creatio: pour la création d'applications de gestion de la relation client (CRM)

Si elles sont utilisées correctement, les applications CRM étendues de la plateforme peuvent vous donner le contrôle que vous souhaitez sur vos clients, en vous permettant de prospecter rapidement de nouveaux clients ou d'améliorer l'expérience de vos clients existants. Creatio dispose également d'un marché d'outils, de modules complémentaires, de connecteurs et de modèles qui vous aident à créer des flux de travail adaptés aux besoins de votre entreprise.

Avec Creatio, vous pouvez bénéficier d'un suivi des processus en temps réel et d'options de personnalisation des applications. La plateforme rend la collaboration interdépartementale transparente, ce qui peut potentiellement stimuler l'efficacité de vos campagnes et vos taux de vente. 💸

Les meilleures fonctionnalités de Creatio

Automatisation du flux de travail de bout en bout

Création d'applications sans code

Riche marché de modules complémentaires et de modèles

Applications centrées sur le CRM

Suivi du temps réel

Limites de Creatio

Manque de guides actualisés et de tutoriels vidéo pour les nouveaux utilisateurs

Le système est parfois lourd et la vitesse de recherche pourrait être améliorée

Prix de Creatio

Process Designer : $0

: $0 Studio Enterprise : 25 $ par utilisateur/mois

G2 : 4.6/5 (200+ commentaires)

: 4.6/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (50+ commentaires)

6. Pipefy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Pipefy-1400x788.png Exemple de plateforme Pipefy /$$$img/

via Pipefy Vous cherchez à automatiser des tâches et des maintenir le contrôle sur les RH, les ventes, le marketing, l'approvisionnement et d'autres départements ? Pipefy pourrait bien être l'outil que vous recherchez ! Cette plateforme d'automatisation à code bas vous permet de concevoir des flux de travail personnalisés et d'optimiser le travail répétitif, libérant ainsi un temps précieux pour des activités à plus forte valeur ajoutée.

Pipefy est facile à utiliser pour les débutants, ce qui en fait un outil idéal pour ceux qui débutent dans les domaines suivants les logiciels de gestion de projet . Vous pouvez explorer une bibliothèque impressionnante de modèles préconstruits pour différents objectifs, y compris :

Assistance client L'équipe commerciale Processus d'achat Gestion du travail télétravail Marketing de contenu

Avec Pipefy, vous n'avez pas besoin de parcourir des piles d'informations pour créer des rapports - la plateforme les génère automatiquement, ce qui vous permet de rester au fait de chaque changement au sein de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Pipefy

Automatisation et déploiement rapide des processus

Rapports automatiques

Tableau de bord intuitif des activités

Interface glisser-déposer

Riches capacités d'intégration

Limites de Pipefy

La version mobile a des fonctionnalités limitées et peut être maladroite

Les fonctionnalités de rapports pourraient être améliorées

Prix de Pipefy

Débutant : $0

: $0 Business : 19$ par utilisateur/mois

: 19$ par utilisateur/mois Enterprise : 32 $ par utilisateur/mois

: 32 $ par utilisateur/mois Unlimited : Tarification personnalisée

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle.

G2 : 4.6/5 (200+ commentaires)

: 4.6/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (300+ commentaires)

7. Appian

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Appian.jpg Automatisation des processus Appian /$$img/

via Appian Appian est l'atout dans votre manche pour augmenter la productivité de votre équipe et de rationaliser vos processus. Cette logiciel de gestion des processus d'entreprise peut également vous sauver la mise si vous ne savez pas quels flux de travail automatiser. Avec ses Piloté par l'IA Process Mining, Appian analyse les opérations du début à la fin et identifie les domaines susceptibles d'être optimisés.

Le Traitement intelligent des documents (IDP) d'Appian est une autre fonctionnalité qui change la donne à explorer. Elle est conçue pour comprendre et extraire des informations précieuses des documents suivants données non structurées presque comme un humain. 📋

Doté d'une interface par glisser-déposer, Appian offre un arsenal d'outils low-code pour concevoir des applications correspondant au style de votre entreprise. La plateforme propose également des intégrations transparentes basées sur l'API et des fonctionnalités de rapports utiles. Utilisez les tableaux de bord graphiques et tabulaires pour avoir une vue d'ensemble de votre entreprise et hiérarchiser les tâches en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités d'Appian

Fonctionnalités basées sur l'IA/ML

Excellente assistance pour l'optimisation des processus

Développement d'applications rapide et hautement personnalisable

Tableaux de bord de rapports à guichet unique

Intégrations API

Limites d'Appian

Peut être difficile à utiliser, principalement en raison du manque de guides explicatifs

Certains utilisateurs disent qu'il pourrait être plus "low-code" qu'il ne l'est actuellement

Prix d'Appian

Free : $0

: $0 Application :

Standard : 75 $/mois par utilisateur Peu fréquent : 9 $/mois par utilisateur Entrée seule : 2 $/mois par utilisateur

: Plateforme : prix personnalisé

: prix personnalisé Unlimited : prix personnalisé

G2 : 4.5/5 (300+ commentaires)

: 4.5/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (50+ commentaires)

8. Rue du processus

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Process-Street-1.png Flux de travail pour l'intégration des employés de Process Street /$$$img/

via Rue du processus S'engager dans la voie de la gestion des processus peut s'avérer fastidieux, à moins d'être sur Process Street ! La plateforme offre des flux de travail alimentés par l'IA pour chaque processus, minimisant ainsi le risque d'erreurs manuelles.

Avec Process Street, vous pouvez paramétrer les flux de travail à l'aide de la logique conditionnelle, ce qui leur permet de s'adapter dynamiquement aux changements apportés à d'autres tâches. Grâce à l'interface intuitive de la plateforme, l'apport humain et l'automatisation intelligente travaillent ensemble pour améliorer les résultats de l'entreprise et stimuler la productivité de votre équipe.

En plus de vous aider à concevoir des flux de travail intelligents, Process Street vous permet de les surveiller comme un faucon ! 🦅

La plateforme offre des options d'analyse avancées pour des rapports approfondis... suivre les indicateurs de performance clés (KPI) de repérer les goulets d'étranglement et d'optimiser vos processus au fil du temps.

Vous n'avez pas envie de partir de zéro ? Process Street propose une impressionnante bibliothèque de modèles préétablis pour différents cas d'utilisation, de l'analyse quotidienne à l'analyse des processus la gestion des tâches à l'intégration des employés.

Process Street meilleures fonctionnalités

Assistance aux flux de travail nécessitant une logique conditionnelle

Suivi des processus en temps réel

Modèles pour de multiples cas d'utilisation

Facile à utiliser grâce à une interface conviviale

Limites de Process Street

Les nouveaux utilisateurs peuvent être déroutés par la disposition des applications web

Absence d'intégration d'automatisations avec des outils populaires pour automatiser les processus

Prix de Process Street

Démarrage : 100 $ par mois/1 000 $ par an

: 100 $ par mois/1 000 $ par an Pro : 415 $ par mois/5 000 $ par an

: 415 $ par mois/5 000 $ par an Enterprise : 1 660 $ par mois/1 660 $ par an

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle.

G2 : 4.6/5 (plus de 350 commentaires)

: 4.6/5 (plus de 350 commentaires) Capterra : 4.7/5 (550+ commentaires)

9. OutSystems

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/OutSystems.png Processus OutSystems /$$$img/

via OutSystems Une plateforme à code réduit peut-elle offrir des performances élevées ? Absolument, et OutSystems le prouve ! Cette plateforme de développement d'applications low-code vous permet de contrôler une application tout au long de son cycle de vie. ♻️

Avec OutSystems, vous pouvez développer des applications et les déployer simultanément sur des plateformes cloud publiques, privées ou hybrides. En d'autres termes, vous pouvez les garder pour un usage interne ou les publier sur des plateformes comme App Store et Google Play.

Le déploiement est super efficace - vous pouvez même construire des systèmes entiers en un rien de temps, ce qui donne à votre entreprise un avantage concurrentiel lorsque le délai de livraison est essentiel. Vous voulez ajouter des innovations ? Mettez à jour les applications en cours de route ! ⏫

Les meilleures fonctionnalités d'OutSystems

Vitesse de déploiement exceptionnelle

Mises à jour pratiques de l'application tout au long du cycle de vie du produit

Intégrations avec des applications tierces

Grande évolutivité

Outils de rapports et d'analyse

Les limites d'OutSystems

Les intégrations peuvent être compliquées et entraîner des problèmes de performance

Le service clientèle peut être lent à répondre

Prix d'OutSystems

Une seule application : $0

: $0 Plusieurs applications : A partir de 1 513 $ par mois (facturé annuellement)

: A partir de 1 513 $ par mois (facturé annuellement) Grand portfolio d'applications : prix personnalisé

G2 : 4.6/5 (900+ commentaires)

: 4.6/5 (900+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (350+ commentaires)

10. ProcessMaker

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ProcessMaker.png Conception de flux de travail complexes dans ProcessMaker /$$img/

via ProcessMaker ProcessMaker est une plateforme BPA fiable pour améliorer les procédures existantes et en concevoir de nouvelles. Elle peut s'attaquer à des flux de travail complexes et vous aider à créer un système bien connecté avec des fonctionnalités d'analyse et de rapports robustes. 🔍

Étant une plateforme low-code, ProcessMaker dispose d'une interface pilotée visuellement pour vous aider à créer un système de gestion de la qualité solution de flux de travail sur mesure pour votre entreprise. Par exemple, vous pouvez utiliser les outils d'organigramme disponibles pour identifier les micro-processus critiques au sein d'un flux de travail.

Notez que plusieurs fonctionnalités avancées nécessitent quelques connaissances en programmation, ce qui pourrait constituer un inconvénient pour de nombreux utilisateurs.

Les fortes capacités d'intégration de ProcessMaker lui permettent de servir de hub central pour votre entreprise. Les travailleurs de différents départements peuvent accéder et travailler avec des données partagées, réduisant ainsi le risque d'erreurs.

Les meilleures fonctionnalités de ProcessMaker

Intégrations robustes

Extensibilité maximale

Interface facile à utiliser

Assistance aux flux de travail complexes

Outils de rapports et d'analyse décents

Limites de ProcessMaker

Le coût de la licence peut être élevé

La construction de processus complexes nécessite des compétences en programmation

Prix de ProcessMaker

ProcessMaker propose une tarification personnalisable, il est donc préférable de contacter directement la plateforme pour en savoir plus sur vos options.

G2 : 4.3/5 (plus de 250 commentaires)

: 4.3/5 (plus de 250 commentaires) Capterra : 4.5/5 (150+ commentaires)

La terre au-delà de Kissflow

L'exploration des concurrents de Kissflow ouvre un monde de possibilités pour optimiser votre flux de travail et rationaliser les processus d'entreprise. Que vous visiez une plateforme sans code, des automatisations de pointe, des capacités de collaboration étendues ou le développement d'applications personnalisables, il y a forcément quelque chose qui vous convient dans cette liste.

Sans plus attendre, plongez dans ces options autres que Kissflow pour l'amélioration des processus d'entreprise et trouvez celle qui vous fera voyager vers des flux de travail numériques simplifiés et rationalisés pour toutes vos tâches de routine ! 🚀