10 meilleurs outils de marketing immobilier pour les agents en 2025

Avec 97% des acheteurs se tournent vers Internet lorsqu'ils cherchent un Accueil, l'époque où l'on comptait sur les visites libres et les panneaux de jardin tape-à-l'œil pour conclure une affaire est révolue depuis longtemps. Heureusement, il n'est pas nécessaire d'être un gourou du marketing numérique pour rester à la pointe de ces nouvelles tendances. 🧙

Grâce à des logiciels de marketing immobilier innovants, vous pouvez facilement coordonner et optimiser toutes vos activités de marketing. Ces plateformes font des merveilles pour booster la visibilité de vos listes, attirer des listes de prospects qualifiés et, au final, conclure des affaires lucratives.

Nous allons vous présenter le top 10 des outils de marketing immobilier en 2024, triés sur le volet en fonction de leur réputation, de la variété de leurs fonctionnalités, des avis positifs des utilisateurs et de leur capacité à répondre aux besoins généraux et spécifiques des agents immobiliers et des spécialistes du marketing.

Que devez-vous rechercher dans un logiciel de marketing immobilier ?

Voici les qualités clés à prendre en compte pour choisir les outils de marketing immobilier parfaits :

Facilité d'utilisation: Les outils de marketing immobilier doivent avoir une navigation intuitive et une interface conviviale pour réduire la courbe d'apprentissage et le temps d'adoption Variété de fonctionnalités et d'options de personnalisation: Ils doivent faciliter la gestion des listes, la génération de leads, le marketing par e-mail, la gestion des médias sociaux et la création de visites virtuelles. Les outils doivent également être facilement personnalisables pour refléter l'identité de votre marque et votre cible Capacités d'intégration : L'outil doit s'intégrer à ceux que vous utilisez déjà, tels que les systèmes CRM et les outils de marketing numérique comme les plateformes de marketing sur les médias sociaux et les logiciels de marketing par e-mail Fonctionnalité d'analyse et de rapports : Il doit vous permettre de surveiller efficacement le trafic sur votre site web et de suivre les performances de votre stratégie et de vos campagnes de marketing immobilier Tarification et évolutivité: Il ne doit pas y avoir de coûts cachés ou de frais supplémentaires. La tarification doit être transparente et évolutive pour répondre à l'évolution de vos besoins Assistance et formation: La société à l'origine de l'outil de marketing immobilier doit disposer d'un service client réactif et dévoué pour répondre à vos questions ou problèmes techniques

Les 10 meilleurs outils de marketing immobilier à utiliser en 2024

Certains outils de marketing immobilier peuvent vous aider à gérer et à organiser les informations sur les clients, à suivre les prospects et à automatiser la communication dans l'ensemble du Tableau. D'autres outils de marketing vont plus loin en aidant les agents immobiliers à promouvoir les listes de propriétés et à créer des sites Web captivants, des profils de médias sociaux engageants ou des visites virtuelles immersives des propriétés.

Quel que soit votre choix, les outils que nous présentons ci-dessous peuvent vous aider à booster vos équipes commerciales et vous donner une longueur d'avance sur vos concurrents.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Real-Estate-Project-Management-ClickUp.gif Gestion de projet immobilier ClickUp /$$img/

Affichez une vue d'ensemble de votre projet immobilier avec ClickUp

Si vous faites partie d'un projet immobilier.. d'une équipe de marketing immobilier vous allez vous régaler. ClickUp offre diverses fonctionnalités parfait pour le forfait, la collaboration, l'exécution et le suivi des performances de vos campagnes et projets, en particulier pour les entreprises du secteur de l'immobilier !

Une autre fonctionnalité fantastique que les spécialistes du marketing adorent absolument : Les modèles de ClickUp qui permettent aux agents immobiliers de prendre de l'avance sur n'importe quel projet sur lequel ils travaillent, en leur faisant gagner un temps précieux. ⏳

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Real-Estate-Marketing-Template-Overview-1400x665.png Aperçu du modèle de marketing immobilier ClickUp /$$img/

Rationalisez vos efforts de marketing immobilier avec le modèle de ClickUp

Le Modèle de marketing immobilier ClickUp est fait sur mesure pour les équipes immobilières qui souhaitent augmenter la visibilité en ligne de leurs listes. Vous pouvez facilement choisir le forfaits marketing et les paramètres, définir les lignes directrices de la marque et même de créer une base de données fiable sur les marques de commerce calendrier marketing pour suivre toutes les activités de votre entreprise immobilière.

Pour commencer, ajoutez au modèle le bien que vous souhaitez promouvoir. Chaque liste aura un élément tâche distincte à laquelle vous pouvez ajouter des photos et des fichiers pour faciliter l'identification.

Vous aurez également une vue d'ensemble de toutes vos listes promues ! Le modèle est livré avec de nombreuses options d'affichage offrant des perspectives et des aperçus différents, comme si vous aviez votre centre de commande marketing à portée de main :

Vue Liste des campagnes: regroupe les inscriptions en fonction du statut de leur contenu promotionnel (par exemple : À faire, En cours, À approuver, À réviser, Approuvé)

/img/ https://lh4.googleusercontent.com/tGID1ljlh0ZrcbCw4QYDot6OphTdEMa7bX\_RDnh2XFAXKdLo830GqgSv1XEPqaf3di0daV21hvCeb6lGbfSLlznR1p9k6bLB3Tcr8xZqBp4oadXfHasnHFiBgXRRSX35oDjv0DOm-gThPcSABUVqao Liste de campagne affichée dans le modèle de marketing immobilier de ClickUp /$$img/

Suivez la progression de vos promotions immobilières avec ClickUp

Vue Tableau ClickUp : A Tableau Kanban représentant les listes sous forme de cartes et les organisant en fonction de l'étape stratégique de leur contenu associé (idée, rédaction du contenu, conception, révision, publication, évaluation)

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/vpZNViN85TvE-lgVXT16cF8wt94bOW9v30lesquCNGPiMMB62PKshIUieKIgsa4uBKk0AU8kVdnzGR9CSV52pAlbfhh3Tv7bbenV2EdjekBlF0DdlM6HiUgHyc546ebPE5hanxH2x4p3bNNQacSMRME Vue Tableau des annonces du modèle de marketing immobilier de ClickUp /$$img/

Affichez le statut de vos listes dans un tableau Kanban

Affichez le calendrier : Affiche les horaires de publication de votre contenu promotionnel dans une vue Calendrier mensuelle. Les listes se voient attribuer une couleur différente en fonction du type de publication avec lequel elles sont promues (blog, médias sociaux, bulletin d'information par e-mail )

/$$$img/ https://lh3.googleusercontent.com/OARbPuG33AVoDDtK3YHdWzClYL4gX-YWTiPavWbxXcLtsIFmo0jutKZTzas5CAJR9tuCZK1tm6RgmvRjqfAyADH8wkZ44weBBbOWw4JmvwSnh1tU7XGxOB7BlHcDiWDrSDDE-wKA-1aghErYGtxZyaw Affiche du modèle de marketing immobilier de ClickUp /$$img/

Gardez toutes vos échéances marketing en un seul endroit avec ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

plus de 1 000 modèles personnalisables

plus de 15 affichages

Champs personnalisés et Étiquettes

Disponible sur le web et le mobile

Suivi du temps et rapports avancés

Intégrations avec plus de 1 000 outils et plateformes populaires, tels que Slack, Calendly, Dropbox et Google Drive

Fonctionnalités de création de plans pour placer des épingles sur les listes

Rappels et notifications

Limites de ClickUp

Bugs et problèmes occasionnels dus aux mises à jour fréquentes

L'application mobile n'a pas les mêmes fonctionnalités que l'application web

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Enterprise : Contact pour les prix \NLes listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

2. Pipedrive

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Pipedrive.jpg Exemple de Pipedrive /$$$img/

Via Pipedrive Pipedrive est un logiciel populaire de logiciel de gestion de la relation client (CRM) parfait pour les petites entreprises commerciales qui souhaitent améliorer leurs processus et conclure davantage de contrats.

L'une des clés de Pipedrive est la centralisation des données clients en une seule plateforme accessible. Il vous aide à suivre les prospects dans l'entonnoir, à visualiser l'ensemble du processus commercial et à interagir sans effort avec les clients à chaque étape du pipeline de vente.

En matière de marketing immobilier, Pipedrive peut être un outil inestimable pour organiser les leads, qu'ils soient générés par votre site Web et les médias sociaux ou par des canaux plus traditionnels, tels que les recommandations et les inscriptions aux journées portes ouvertes.

Une fois que vous avez ajouté un lead à votre système et que vous lui avez attribué un agent immobilier, Fermé vous permet de suivre sa progression à travers les étapes personnalisables de l'entonnoir des ventes, jusqu'à ce moment magique où vous concluez l'affaire.

La plateforme permet également une collaboration transparente entre les membres de l'équipe ou les agents immobiliers, qui peuvent s'attribuer des tâches, partager des documents et communiquer directement au sein de la plateforme.

Enfin, les fonctionnalités d'analyse de Pipedrive vous permettent de suivre les indicateurs clés tels que les taux de conversion et les valeurs des transactions. Ces précieuses informations peuvent être votre meilleure arme pour affiner les approches marketing et détecter les domaines potentiels d'amélioration pour votre entreprise immobilière.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Gestion des prospects et des transactions

Suivi de l'activité des clients

Intégration des e-mails

Automatisation des flux de travail

Perspectives et rapports

Diverses intégrations avec la pile technologique existante

Limites de Pipedrive

Options de marque limitées

Une courbe d'apprentissage plus prononcée pour les utilisateurs ayant peu d'expérience avec les CRM

Rapportsproblèmes d'assistance client Prix de Pipedrive

Essentiel : 9,90 $/mois par utilisateur

: 9,90 $/mois par utilisateur Avancé : 19,90 $/mois par utilisateur

: 19,90 $/mois par utilisateur Professionnel : 39,90 $/mois par utilisateur

: 39,90 $/mois par utilisateur Power : 49,90 $/mois par utilisateur

: 49,90 $/mois par utilisateur Enterprise : 59,90 $/mois par utilisateur

*Les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

3. Movavi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/movavi-screen-recording-1400x723.png

/$$$img/

Capturez des écrans captivants de votre propriété avec Movavi Via Movavi Movavi est réputé pour ses modifications en cours dans le domaine de la vidéo et de la photo, l'enregistrement d'écran et des outils de discussion multimédia. L'argument de vente clé de toutes les applications de Movavi est leur convivialité et leur interface intuitive, ce qui les rend accessibles aux débutants absolus tout en conservant les fonctions dont les utilisateurs expérimentés ont besoin pour créer des contenus vidéo étonnants.

Movavi peut être un atout précieux dans votre boîte à outils de marketing immobilier. Grâce à son logiciel de modification en cours, vous pouvez créer des visites vidéo immersives de propriétés, offrant aux acheteurs potentiels une visite virtuelle. Découpez les séquences autant que vous le souhaitez et complétez le matériel vidéo avec de la musique, des voix off et des superpositions de texte pour donner vie à la propriété directement à l'écran.

Vous pouvez également tirer parti du logiciel de modification en cours de Movavi pour une mise en scène virtuelle qui ne manquera pas d'augmenter la génération de leads. Prenez des photos de biens vacants et utilisez le logiciel pour ajouter numériquement des meubles et d'autres éléments d'intérieur, aidant ainsi les acheteurs potentiels à visualiser comment l'espace peut être utilisé.

L'éditeur vidéo de Movavi permet également d'attirer les acheteurs en créant de brèves séquences vidéo. Prenez les photos les plus étonnantes de la propriété, ajoutez-y une musique de fond et des superpositions de textes, et regroupez-les dans une vidéo courte et captivante.

Partagez cette vidéo sur les médias sociaux ou envoyez-la dans des newsletters et regardez votre public se convertir en clients potentiels.

Movavi meilleures fonctionnalités

Interface conviviale idéale pour les débutants comme pour les utilisateurs plus avancés

Bibliothèque de filtres et d'effets spéciaux dans l'outil de marketing immobilier

Éditeur de vidéos, de photos et de fichiers audio

Options de discussion des médias

Stabilisation et suivi des mouvements

Partage et exportation faciles vers des clients potentiels ou d'autres professionnels de l'immobilier

Limites de Movavi

Les versions gratuites des produits de Movavi présentent les caractéristiques suivantesdes fonctionnalités limitées Certains utilisateurs se sont plaints dedes fenêtres pop-up de vente ennuyeuses Prix de Movavi

Éditeur vidéo : 49,95 $/an

: 49,95 $/an Éditeur vidéo + packs d'effets : 155,95 $/an

: 155,95 $/an Suite vidéo + Packs d'effets : 237,95 $/an (actuellement en réduction à 94,95 $)

*Les prix listés se réfèrent à des licences personnelles

4. Hubstaff

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/image4-3-1400x877.png Tableau de bord dans Hubstaff /$$$img/

Via Hubstaff Hubstaff s'est fait connaître pour sa suite de gestion de la main-d'œuvre qui aide les Business à gérer et à suivre les performances de leurs équipes à distance. Mais elle fait bien plus que le suivi du temps et le contrôle des employés !

L'outil est fantastique pour la gestion de projet avec ses fonctionnalités intégrées de communication d'équipe, la planification des employés, la paie et la facturation, et les insights de productivité. Hubstaff peut être particulièrement utile pour la gestion de projets immobiliers y compris leurs aspects marketing.

Utilisez la plateforme pour fixer des paramètres, assigner des tâches et mesurer la progression des projets de vos entreprises immobilières.

Les capacités de suivi du temps de la plateforme vous permettent de mesurer avec précision le temps passé sur des tâches telles que la création de contenu, la gestion des médias sociaux et la communication avec les clients. Vous pouvez utiliser les données recueillies pour identifier les goulets d'étranglement et améliorer la productivité dans l'ensemble de votre entreprise immobilière.

Avec Hubstaff, vous pouvez augmenter la responsabilité de vos employés ou agents immobiliers, en particulier ceux qui travaillent à distance. Des fonctionnalités telles que les niveaux d'activité et les captures d'écran garantissent que tous les membres de l'équipe se concentrent sur un travail productif et que les projets sont achevés à temps.

Hubstaff meilleures fonctionnalités

Suivi du temps avec des feuilles de temps et des rapports en ligne

Suivi des employés avec localisation par GPS

Analyse des effectifs

Gestion de projet agile

Intégration avec divers outils de gestion de projet, de comptabilité, de communication et de gestion de la relation client

Les limites de Hubstaff

Problèmes de confidentialité

Occasionnelbugs et rapports d'accidents Prix du Hubstaff

Champ Hubstaff Field Pro : 10$/mois par utilisateur Desk Field : 12,50 $/mois par utilisateur Enterprise : disponible sur contact

Modules Hubstaff Time et Hubstaff Desk Free Starter : 5,83$/mois par utilisateur Pro : 8,33$/mois par utilisateur Enterprise : disponible sur contact



*Les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Hubstaff évaluations et critiques

5. SEMRush

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Semrush.png Semrush On Page SEO Checker (en anglais) /$$$img/

Via Semrush SEMRush a été une rockstar dans le monde du référencement depuis un certain temps pour une bonne raison. C'est l'un des outils les plus utilisés pour effectuer des analyses de mots clés, des recherches concurrentielles, ainsi que pour suivre et améliorer les performances des sites Web.

Si vous comptez sur la production de contenu pour booster la visibilité de vos annonces immobilières et générer des listes, SEMRush peut faire passer votre stratégie au niveau supérieur. Utilisez-le pour découvrir les mots-clés les plus pertinents dans le secteur de l'immobilier et optimiser votre site web immobilier et votre contenu en conséquence. De plus, vous pouvez jeter un coup d'œil à ce que font vos concurrents et identifier les domaines dans lesquels vous pouvez vous démarquer.

Puisque le marketing immobilier tourne souvent autour de la promotion de propriétés dans des zones géographiques spécifiques, les outils de référencement local de SEMRush changent absolument la donne. Des fonctionnalités telles que la gestion des listes et le suivi des positions peuvent aider à augmenter la visibilité locale et à générer plus de prospects. Après tout, il s'agit d'atteindre les bonnes personnes aux bons endroits.

Enfin, les fonctionnalités de gestion sociale de SEMRush font des miracles pour augmenter la notoriété de votre marque. Automatisez et planifiez la publication sur les médias sociaux, suivez les activités sociales de vos concurrents et analysez votre présence sur des plateformes comme Instagram, Facebook, LinkedIn et Youtube pour en tirer le meilleur parti.

Les meilleures fonctionnalités de SEMRush

Recherche de mots-clés pour les professionnels de l'immobilier

Outils de marketing de contenu

Référencement local pour les marchés régionaux

Rapports et analyses de marché

Publicité payante

Limites de SEMRush

*Les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Evaluations et revues de SEMRush

6. Iconosquare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Iconosquare-1400x842.png Fonctionnalité du produit Iconosquare /$$$img/

Suivez les performances de vos campagnes sur les médias sociaux avec Iconosquare Via Iconosquare Iconosquare est un outil fantastique pour les spécialistes du marketing immobilier qui cherchent à supercharger leur jeu sur les médias sociaux. La plateforme offre les meilleurs outils et fonctionnalités pour optimiser les efforts de marketing des médias sociaux, mesurer les performances et s'engager efficacement avec une base d'abonnés.

L'outil vous permet de maintenir une présence cohérente sur les plateformes de médias sociaux en planifiant des posts. Vous pouvez également les publier automatiquement sur plusieurs plateformes simultanément pour un effet maximal.

En parlant d'effet, Iconosquare vous permet de le mesurer grâce à son puissant arsenal analytique. Suivez les indicateurs clés tels que la portée, les impressions, la croissance des abonnés et les taux d'engagement pour avoir une idée précise de la performance de votre stratégie de médias sociaux.

Vous pouvez également obtenir de précieuses connaissances sur vos abonnés, telles que leurs informations démographiques, leurs modèles d'engagement et leurs comportements. Ces connaissances vous permettent d'adapter votre contenu en ligne et la stratégie marketing globale pour vous rapprocher de vos abonnés et éventuellement les transformer en prospects et en clients.

Les meilleures fonctionnalités d'Iconosquare

Publication programmée et automatique sur plusieurs plateformes de médias sociaux, notamment Instagram, Facebook et TikTok

Analyses avancées et aperçu de la base d'abonnés et de la concurrence

Rapports personnalisés

Gestion de la génération de leads et des discussions sur les médias sociaux

Limites d'Iconosquare

Problèmes avecl'affichage automatique des histoires Instagram Fonctionnalité de discussion qui aurait été mise en placen'offrirait pas d'assistance à Twitter Prix d'Iconosquare

Pro : 49€/mois

: 49€/mois Avancé : 79€/mois

: 79€/mois **Enterprise : 139 €/mois

*Les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

7. Wix

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Editor-X-homepage.jpeg Wix Editor X Design /$$img/

via Wix Editor X Design Wix est une excellente plateforme pour créer le site web dont vous avez toujours rêvé. Et il n'est pas nécessaire d'être un génie du codage ou un développeur web chevronné pour mettre en valeur vos listes et attirer des acheteurs potentiels. Grâce à l'éditeur drag-and-drop, il vous suffit de quelques clics de souris et d'un peu d'imagination pour concevoir un site web captivant pour votre entreprise.

Vous n'avez pas besoin d'inventer quoi que ce soit à partir de zéro car Wix dispose d'une bibliothèque de modèles spécialement conçus pour le secteur de l'immobilier. Choisissez le modèle qui convient à votre marque et à votre objectif, personnalisez-le à votre guise et vous aurez une salle d'exposition virtuelle pour vos listes en un rien de temps !

Une fois votre site Web créé et vos listes mises en ligne, rendez-les plus attrayantes en ajoutant des galeries d'images, des plans interactifs et des visites virtuelles ou en mettant en évidence les détails clés de la propriété. Une fois que vous avez accroché vos visiteurs, transformez-les en clients en additionnant des formulaires de contact et des outils de capture de prospects à votre site web.

Les meilleures fonctionnalités de Wix

Conception de sites web à l'aide d'un éditeur intuitif de type "glisser-déposer"

plus de 800 modèles de sites web

Application mobile pour construire et gérer votre site web

Services professionnels de développement web

Les limites de Wix

Rapportsproblèmes d'assistance client Plaintes concernantprix élevé et fonctions de conception limitées Prix de Wix

VIP : 24,50 $/mois

: 24,50 $/mois Unlimited : 12,50$/mois

: 12,50$/mois Combo : 8,50 $/mois

: 8,50 $/mois Domaine de connexion : 4,50 $/mois

8. Podio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/podio.png exemple de plateforme podio /$$$img/ Podio exemple de plateforme

Podio est une plateforme de gestion de projet et de collaboration qui peut être une bouée de sauvetage pour les spécialistes du marketing immobilier qui gèrent plusieurs propriétés, prospects et membres de l'équipe. Elle vous permet de centraliser tout votre travail dans des espaces de travail hautement personnalisables, que vous pouvez adapter à vos besoins en ajoutant des flux de travail et des champs et en automatisant les tâches manuelles à forte intensité de main-d'œuvre.

Pour garder le contrôle de vos clients potentiels, Podio fait doublement office de logiciel de gestion de la relation client. Vous pouvez stocker des informations sur les clients et des suivre le parcours de vos clients dans l'entonnoir des ventes, ce qui vous permet de ne jamais passer à côté d'une bonne affaire à cause d'un manque d'organisation.

La collaboration est essentielle à la réussite de toute entreprise immobilière, et Podio la facilite en fournissant un hub central où les membres de votre équipe peuvent partager des informations, lancer des idées et s'aider mutuellement à conclure des affaires, le tout en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Podio

Gestion de projet

CRM

Social Logiciel Intranet Collaboration

Gestion des flux de travail

Gestion des processus d'entreprise

Les limites de Podio

Personnalisation et flexibilitépeut être écrasante pour les nouveaux utilisateurs

Les temps d'arrêt peuvent perturber l'automatisation et affecter les processus d'entreprise

Prix de Podio

Gratuit

Plus : 11,20 $/mois

: 11,20 $/mois Premium : 19,20 $/mois

*Les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

9. Workamajig

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/workamagig.png Workamajig /$$$img/

Gérez vos projets de marketing immobilier avec Workamajig Conçu spécifiquement pour les agences de création et les équipes de marketing, Workamajig se veut le "guichet unique" pour rationaliser la gestion des projets, des ressources et des finances, ainsi que la gestion d'équipe et la la collaboration avec les clients .

Workamajig fournit un hub centralisé d'outils marketing où les professionnels de l'immobilier peuvent suivre les listes de clients potentiels et conserver toutes leurs listes de propriétés, calendriers de contenu et la communication avec les clients en un seul endroit facilement accessible.

Le logiciel facilite également une communication transparente entre les membres de l'équipe, éliminant ainsi les allers-retours incessants par e-mail et vous permettant de vous concentrer sur l'essentiel : atteindre les objectifs marketing et générer des leads et des équipes commerciales.

La gestion des ressources et des finances est souvent le point faible des petites équipes marketing, et les créateurs de Workamajig l'ont bien compris. Ses outils marketing vous permettent de surveiller les budgets et les dépenses et d'optimiser la génération de factures pour garder vos comptes propres.

Pour éviter les goulots d'étranglement ou le gaspillage des ressources, Charge de travail vous permet de gérer la charge de travail de vos employés et de suivre leur disponibilité. Cela permet d'optimiser l'allocation des ressources et de s'assurer que votre équipe travaille à pleine capacité pour atteindre vos KPI.

Les meilleures fonctionnalités de Workamajig

Gestion de projet

Suivi du temps et des tâches

Outils comptables et financiers intégrés

Logiciel de prise en charge des projets

Gestion de la relation client (CRM) pour les ventes

Outil de gestion des ressources marketing et du trafic

Limites de Workamajig

Problèmes rapportés avecréactivité du site web Plaintes concernantinterface utilisateur peu intuitive etla gestion de projets intégrés Tarification de Workamajig

En interne : 41 $/mois par utilisateur

: 41 $/mois par utilisateur Agence : 41 $/mois par utilisateur

: 41 $/mois par utilisateur Entreprise : disponible sur contact

*Les prix listés sont valables pour les équipes de plus de 10 membres

Workamajig évaluations et critiques

10. Basecamp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/basecamp-1400x911.png exemple de produit Basecamp /$$$img/ Basecamp exemple de produit

La mission de Basecamp est d'aider les entreprises à éliminer l'approche "des affaires éparpillées partout". Il fournit une plateforme centralisée pour gérer vos biens immobiliers campagnes de marketing et collaborer avec votre équipe pour atteindre des objectifs communs.

Utilisez ses outils marketing pour rester au fait des différentes initiatives marketing, telles que la promotion des listes de propriétés, l'exécution de campagnes sur les médias sociaux et la création de contenus attrayants. Créez des projets distincts pour chaque canal de marketing, attribuez des tâches aux membres de votre équipe et fixez des paramètres pour garantir une productivité maximale.

Grâce à l'intégration du calendrier de Basecamp, il est difficile de manquer une date importante liée à vos activités de marketing. Qu'il s'agisse d'une échéance de publication de contenu, d'un évènement de portes ouvertes ou du lancement d'une campagne sur les médias sociaux, la plateforme fait la gestion de votre temps à votre place.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Accueil : tableau de bord d'une page avec vos projets et missions

To-dos : pour le suivi des tâches et des échéances

Campfire : discussion de groupe intégrée

Doors : pour l'intégration avec des outils et services externes

Calendrier : aperçu des évènements et échéances importants

Limites de Basecamp

Prix de Basecamp