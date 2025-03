10 Meilleures alternatives et concurrents de Notability 2025

À l'ère du numérique, une application performante de prise de notes n'est pas seulement un luxe, c'est une nécessité. C'est l'arme secrète qui nous permet de rester organisés, concentrés et productifs, que ce soit dans la salle de conférence, dans la salle de classe ou dans le confort de notre bureau à domicile.

Pour beaucoup, l'application de prédilection est Notabilité est réputé pour son intégration transparente et ses fonctionnalités impressionnantes. Mais qu'en est-il si vous recherchez quelque chose de différent ?

Vous souhaitez peut-être des fonctionnalités de gestion de projet plus avancées. Peut-être avez-vous besoin d'un outil de prise de notes qui s'intègre parfaitement à votre environnement technologique existant. Enfin, vous êtes peut-être tout simplement un explorateur infatigable, toujours à la recherche de solutions technologiques innovantes.

Quelle que soit votre raison, vous êtes ici pour trouver des alternatives à Notability, les concurrents qui donnent du fil à retordre à cette application populaire. Dans cet article complet, nous allons lever le voile sur les meilleurs concurrents de Notability qui secouent actuellement le marché.

Nous analyserons leurs fonctionnalités les plus remarquables, pèserons le pour et le contre, et vous donnerons les clés pour prendre la meilleure décision en fonction de vos besoins. Alors, si vous êtes prêt à stimuler votre productivité et à améliorer votre flux de travail, restez à l'écoute.

Que rechercher dans les alternatives à Notability ?

Lors de la recherche des meilleures alternatives à Notability, il y a plusieurs facteurs clés à garder à l'esprit. En considérant ces points cruciaux, vous vous assurerez de trouver la meilleure application de prise de notes qui s'aligne le mieux sur vos besoins spécifiques et votre style de travail :

Facilité d'utilisation: Une interface intuitive et conviviale est indispensable dans.. applications de prise de notes . Vous avez besoin d'un outil rapide à maîtriser, quelle que soit votre expertise technologique

Une interface intuitive et conviviale est indispensable dans.. applications de prise de notes . Vous avez besoin d'un outil rapide à maîtriser, quelle que soit votre expertise technologique Accessibilité multiplateforme: Les meilleures applications de prise de notes doivent être accessibles sur plusieurs appareils et systèmes d'exploitation, notamment iOS, Android, Windows et macOS, ce qui garantit un flux de travail continu et une grande commodité

Les meilleures applications de prise de notes doivent être accessibles sur plusieurs appareils et systèmes d'exploitation, notamment iOS, Android, Windows et macOS, ce qui garantit un flux de travail continu et une grande commodité Des outils d'écriture et de croquis puissants: Un ensemble riche de fonctionnalités d'écriture et de croquis, comme des types de stylo, des couleurs et des épaisseurs variés, sont essentiels pour prendre des notes détaillées notes de réunion pour dessiner des diagrammes ou esquisser des idées

Un ensemble riche de fonctionnalités d'écriture et de croquis, comme des types de stylo, des couleurs et des épaisseurs variés, sont essentiels pour prendre des notes détaillées notes de réunion pour dessiner des diagrammes ou esquisser des idées Capacités d'intégration: Votre nouvelle application de prise de notes doit bien fonctionner avec les autres applications de votre écosystème technologique. De solides capacités d'intégration avec des plateformes populaires telles que Google Drive, Dropbox, Slack et d'autres sont un atout majeur

Votre nouvelle application de prise de notes doit bien fonctionner avec les autres applications de votre écosystème technologique. De solides capacités d'intégration avec des plateformes populaires telles que Google Drive, Dropbox, Slack et d'autres sont un atout majeur Des fonctionnalités de collaboration: Si vous faites partie d'une équipe, les fonctionnalités qui favorisent la collaboration - comme les notes partagées, la modification en cours et les sections de commentaires - peuvent grandement améliorer votre flux de travail

Si vous faites partie d'une équipe, les fonctionnalités qui favorisent la collaboration - comme les notes partagées, la modification en cours et les sections de commentaires - peuvent grandement améliorer votre flux de travail Organisation avancée: La possibilité de créer des dossiers, d'étiqueter les notes et de rechercher dans votre contenu rapidement et efficacement est cruciale pour garder les notes organisées

Les 10 meilleures alternatives à Notability à utiliser en 2024

La quête de l'outil de prise de notes et de croquis parfait s'apparente à la chasse à l'aiguille dans une botte de foin numérique. C'est un paysage en constante évolution, et la clé est de trouver un outil qui suit le rythme de vos besoins. Dans cette section, nous dévoilerons les meilleures alternatives à Notability sur le marché, chaque application étant une star à part entière.

Que vous soyez un étudiant en train de griffonner des notes, un freelance en train d'esquisser un projet ou un professionnel en train de gérer une charge de travail complexe, l'une de ces alternatives à Notability pourrait bien être votre nouveau compagnon de productivité.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image10.gif Modification en cours de texte riche dans le bloc-notes de ClickUp /$$$img/

Organisez instantanément vos textes grâce à la modification en cours dans le bloc-notes de ClickUp

Imaginez que vous ayez un bloc-notes personnel à portée de main, doté de fonctionnalités impressionnantes telles que le développement des notes, l'annulation des modifications et l'édition enrichie à l'aide des commandes /Slash. ClickUp, l'une des meilleures applications de prise de notes et d'outils de productivité, vous offre tout cela et bien plus encore.

En tant que solution de gestion de projet à part entière, ClickUp permet à chaque équipe de communiquer de manière transparente et de gérer des projets dans un seul espace.

Les fonctionnalités Docs, Bloc-notes, Cartes mentales et Tableaux blancs sont des alternatives à Notability qui répondront à tous vos besoins en matière de prise de notes, à chaque étape.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Système de notes innovant et évolutif qui facilite l'organisation et la gestion des notes la hiérarchisation des tâches plus simple

L'historique des versions intégré vous permet de revenir facilement sur les modifications apportées aux notes

Les invites de commande /Slash offrent une riche expérience de modification en cours, rationalisant le processus de mise en forme de vos notes ou d'exécution des commandes

Tableaux blancs ClickUp vous aident à planifier et à exécuter visuellement des projets

ClickUp Documents offre une plate-forme pour la création de documents complets la documentation d'un projet des wikis, des notes de réunion, des listes de choses à faire, et bien d'autres choses encoreModèle de note de réunion pour un aperçu de cette fonction) Ces documents peuvent être partagés, modifiés et faire l'objet d'une collaboration, ce qui en fait un excellent outil pour les projets menés en équipe

ClickUp IA : Utilisez l'IA pour résumer vos notes et vos commentaires créer du contenu IA plus rapidement Les limites de ClickUp

Avec toutes les fonctionnalités qu'il offre, ClickUp peut présenter une courbe d'apprentissage abrupte, en particulier pour les utilisateurs novices qui ne souhaitent qu'une simple application de prise de notes

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. BonneNotes

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/goodnotes.png exemple de produit goodnotes /$$$img/

via GoodNotes L'application de prise de notes suivante s'adresse à ceux d'entre vous qui souhaitent conserver la sensation de l'écriture manuscrite tout en bénéficiant de la commodité d'une plateforme numérique.

GoodNotes est une application de prise de notes de premier plan qui se distingue par sa fonctionnalité unique d'écriture manuscrite. Elle est particulièrement utile pour annoter directement sur des PDF, en fournissant une interface qui imite la sensation d'écrire sur du papier.

L'outil est doté d'une grande variété d'options d'écriture, ce qui rend l'expérience de l'écriture manuscrite plus polyvalente.

La possibilité de recherche est un autre point fort de cette alternative à Notability. Elle assiste la recherche dans les notes manuscrites, le texte dactylographié et même le texte des fichiers PDF. Cette fonctionnalité permet de gagner du temps et d'améliorer la productivité, car vous n'avez pas à parcourir manuellement vos notes manuscrites pour trouver l'information dont vous avez besoin.

Les meilleures fonctionnalités de GoodNotes

Excellent pour les notes manuscrites numériques sur les PDF avec de multiples options d'écriture

Technologie de reconnaissance de l'écriture manuscrite pour des notes simples réunion 1 contre 1 ou pour la prise de notes

Permet de numériser des documents et des notes manuscrites

Limites de GoodNotes

Manque de formes pré-fabriquées dans l'outil de forme

N'est pas disponible sur Windows ou Android

Certains utilisateurs ont noté que l'application ralentit lorsque trop d'images sont ajoutées

Prix de GoodNotes

Gratuit pour les trois premiers carnets de notes

pour les trois premiers carnets de notes Version complète: 8,99 $ payé une fois

G2: 4.8/5 (30+ reviews)

4.8/5 (30+ reviews) Capterra: 4.5/5 (40+ commentaires)

3. NoteLedge

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-NoteLedge.png via NoteLedge /$$$img/

via NoteLedge Intégrez des enregistrements vidéo et audio directement dans vos notes grâce à NoteLedge. Cette plateforme vous permet de créer des notes interactives, ce qui rend le contenu plus attrayant et plus complet.

Vous pouvez insérer des fichiers multimédias dans des notes standard en quelques clics, ajoutant ainsi une couche d'information supplémentaire à vos notes.

L'outil offre également une synchronisation fluide sur différents appareils. La disposition de NoteLedge est organisée, ce qui facilite à la fois la gestion des tâches et l'organisation de vos listes de tâches, notes sensibles et projets dans des dossiers distincts.

Meilleures fonctionnalités de NoteLedge

Crée des notes interactives avec intégration des médias

Bonne synchronisation entre les appareils grâce à l'application de prise de notes

Disposition organisée pour faciliter la gestion des projets

Limites de NoteLedge

Les utilisateurs ont souligné que l'utilisation initiale peut être difficile en raison du manque de tutoriels

Manque d'outils professionnels pour la retouche de photos et les effets

Prix NoteLedge

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: 2,49 $/mois

2,49 $/mois Créativité 365: 4,99 $/mois

G2: 4.7/5 (10 commentaires)

4.7/5 (10 commentaires) Capterra: 5/5 (1 avis)

4. Simplenote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/simplenote-screenshot.png capture d'écran dplenote /$$$img/

Via Simplenote Comme son nom l'indique, Simplenote est une application de prise de notes gratuite, sans fioritures et intuitive, qui assiste plusieurs plateformes, notamment iOS, Android, Mac, Windows et Linux.

Simplenote assiste également la rédaction, la prévisualisation et la publication de notes au format Markdown, un langage de balisage doté d'une syntaxe de formatage de texte simple. Cette fonctionnalité rend l'expérience d'écriture propre, ciblée et sans distraction.

Les meilleures fonctionnalités de Simplenote

Propose des checklists pour organiser votre liste À faire

L'historique des notes permet de retrouver facilement les informations archivées

L'historique des versions vous permet de suivre les modifications et de revenir aux itérations précédentes de vos notes

Limites de Simplenote

Manque de collaboration au sein de l'équipe et de partage

Les notes sont organisées uniquement par étiquette et il n'y a pas d'organisation hiérarchique ni d'archivage

Personnalisation limitée et assistance uniquement pour les notes sous forme de texte

Prix de Simplenote

Free

G2: 4.1/5 (25+ commentaires)

4.1/5 (25+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (10+ commentaires)

5. Calmar

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-Squid-1400x875.png via Squid /$$$img/

via Calmar Il est plus connu comme outil de dessin, mais les preneurs de notes peuvent utiliser Squid pour capturer une véritable écriture manuscrite, comme s'ils utilisaient un carnet de notes traditionnel. Il est même possible de travailler avec des gommes à effacer et différents types et tailles de papier.

Les meilleures fonctionnalités de Squid

Les graphiques vectoriels permettent de mettre à l'échelle les images sans perte de qualité

Utilisez un stylo actif pour écrire à l'ancienne, sans vous soucier de l'encre sur vos mains !

Notez rapidement vos notes et vos pensées sur des PDF ou des images

Limites de Squid

Les fonctionnalités Premium ne sont pas disponibles pour les appareils iOS et Mac

Boxe les fonctionnalités de base de la prise de notes, telles que les bordures autour des champs de texte

Certains ont trouvé que les capacités de synchronisation avec le cloud laissaient à désirer

Prix de Squid

Free

Premium: 1$/mois ou 10$/an

Évaluations et critiques de Squid

Aucune critique sur G2 ou Capterra

6. Microsoft OneNote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/onenote-sticky-notes.png

/$$$img/

via Microsoft Microsoft OneNote est une application de notes numériques entièrement gratuite qui permet de stocker, de partager et de créer des notes. L'une des fonctionnalités les plus remarquables de OneNote est son formulaire gratuit, dans lequel vous pouvez taper, écrire ou dessiner n'importe où.

Les utilisateurs qualifient de très efficace le système d'organisation unique de OneNote, qui utilise des carnets, des sections et des pages pour stocker les notes.

Compare OneNote vers Notability !

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft OneNote

Excellent pour annoter les PDF

Offre la possibilité de taper au clavier et de faire des croquis dans une seule application

Synchronise automatiquement les notes sur le cloud

Limites de Microsoft OneNote

Certains utilisateurs ont signalé que le contenu peut perdre sa mise en forme lorsqu'il est collé dans OneNote

Des utilisateurs ont noté que des problèmes de synchronisation peuvent entraîner la perte de notes

Pas de fonctionnalité de notes manuscrites numériques

Prix de Microsoft OneNote

**Free

Microsoft OneNote évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (1,800+ reviews)

4.5/5 (1,800+ reviews) Capterra: 4.6/5 (1,350+ reviews)

Check out these OneNote alternatives !

7. Evernote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/evernote-app-notes.png notes de l'application Evernote /$$$img/

Via Evernote Evernote est une alternative bien connue à Notability et figure dans plusieurs listes des meilleures applications de prise de notes. Cet outil vous permet de capturer des idées, des images et des notes vocales. Plus encore, cet outil de prise de notes est particulièrement utile pour prendre des notes rapides et les enregistrer pour les consulter ultérieurement.

Avec l'éditeur de texte enrichi d'Evernote, l'assistance à une variété d'options de mise en forme, y compris gras, italique, souligné, barré, surlignage, et plus encore.

L'une des fonctionnalités les plus précieuses d'Evernote est sa puissante fonction de recherche. Vous pouvez localiser rapidement vos notes, même si elles sont stockées dans des images ou des PDF.

Meilleures fonctionnalités d'Evernote

Assistance à l'annotation des PDF

Lier les notes à des évènements du Calendrier

Enregistrement de notes audio

Excellent pour la prise de notes en collaboration

Limites d'Evernote

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de synchronisation et des temps de chargement lents

Processus compliqué d'ajout de notes aux carnets

Prix d'Evernote

Free

Personnel: $14.99/mois

$14.99/mois Professionnel: 17,99 $/mois

Evaluations et critiques d'Evernote

G2: 4.4/5 (1,900+ reviews)

4.4/5 (1,900+ reviews) Capterra: 4.4/5 (8,000+ reviews)

Check out these Evernote alternatives !

8. Zoho Notebook

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/zoho-notebook.png

/$$$img/

via Zoho Notebook Pour vivre l'expérience ultime de Marie Kondo, découvrez Zoho Notebook. Les utilisateurs adorent le système d'organisation innovant de cette application. Il permet aux utilisateurs de catégoriser leurs notes dans différents carnets, chacun avec une couverture personnalisable. Cela ajoute une couche visuelle au processus d'organisation, ce qui facilite l'emplacement de notes spécifiques.

La fonctionnalité de prise de notes synchronisée de Zoho Notebook garantit que vos notes sont toujours disponibles, quel que soit l'appareil que vous utilisez. Cela peut améliorer la productivité et faire gagner beaucoup de temps, en particulier pour les utilisateurs qui passent fréquemment d'un appareil à l'autre.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Notebook

Permet d'organiser les notes dans différents carnets avec des couvertures personnalisables

Excellente fonctionnalité de synchronisation entre les appareils

Assistance à l'ajout de contenu multimédia aux notes

Limites de Zoho Notebook

Absence de fonctionnalité de reconnaissance de l'écriture manuscrite

À ne fait pas l'assistance de l'accès hors ligne

Prix de Zoho Notebook

Notebook Essential: 0

0 Notebook Pro: 1,99$/mois

G2: 4.4/5 (60+ reviews)

4.4/5 (60+ reviews) Capterra: 4.5/5 (70+ reviews)

9. Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Notion-AI.png Résumer les éléments d'action et les conclusions clés avec Notion IA /$$$img/

via Notion Connu pour sa flexibilité, sa personnalisation et ses pages web élégantes, Notion peut être tout ce dont vous avez besoin. Que vous souhaitiez créer des Tableaux d'humeur, construire un site web personnel, Notion peut être tout ce que vous voulez wiki , gérer des projets ou simplement prendre des notes, vous pouvez tout faire dans un seul espace de travail.

L'une des plus grandes forces de l'application réside dans sa polyvalence. Avec cette alternative à Notability, vous pouvez rapidement paramétrer une page pour à peu près n'importe quelle tâche et construire votre système unique à partir de zéro.

Notion assiste tous les types de contenu, des images aux embeds d'applications, ce qui en fait une plateforme robuste pour collationner et organiser l'information.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Offre plus de 1 000 modèles créés par la communauté pour la prise de notes

Combine des fonctionnalités de gestion des tâches avec les notes

Permet d'intégrer des médias riches et des options d'intégration

Limites de Notion

Peut nécessiter une maintenance importante pour une utilisation à long terme

Mode hors ligne limité

Les utilisateurs ont noté que les fonctionnalités de collaboration pouvaient être difficiles à utiliser

Prix de Notion

Free

Plus: 8 $ par utilisateur/mois

8 $ par utilisateur/mois Business: 15$ par utilisateur/mois

15$ par utilisateur/mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (4,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (1,6000+ reviews)

Check out these Notion alternatives !

10. Google Keep

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Google-Keep-Example.png Exemple de Google Keep /$$img/

Via Google Keep Google Keep est une application de prise de notes directe qui met l'accent sur la simplicité et la rapidité. C'est une application gratuite, non seulement pour Notability, mais aussi pour les utilisateurs d'Android à la recherche d'une application similaire à l'application Notes d'Apple.

Faisant partie de la Google Suite, elle s'intègre de manière transparente aux autres produits de Google, ce qui en fait un choix pratique pour ceux qui ont déjà investi dans l'écosystème Google.

L'expérience de prise de notes de Keep est rationalisée et ciblée, vous permettant de noter rapidement vos pensées, de créer des listes à faire et de partager des notes, ainsi que du contenu Web. Elle assiste le codage couleur et les libellés pour l'organisation, et les notes peuvent être épinglées en haut pour un accès facile. Comparer OneNote à Google Keep !

Les meilleures fonctionnalités de Google Keep

S'intègre parfaitement à Google Suite

Assistance à la capture de texte à partir de captures d'écran

Permet de rechercher des notes par couleur, listes, images, notes audio, rappels ou notes partagées

Limites de Google Keep

Certains utilisateurs ont constaté qu'il était difficile de mettre en forme le texte ou de faire du Markdown

La capacité de traitement de texte est limitée

À ne pas classer les notes dans des dossiers, ce qui peut faire paraître l'interface utilisateur encombrée

Prix de Google Keep

**Forfait Free Forever

Capterra: 4.7/5 (150+ commentaires)

Check out these Google Keep alternatives !

Révolutionnez votre flux de travail grâce aux fonctionnalités polyvalentes de ClickUp

Il existe un vaste univers d'applications de prise de notes polyvalentes, chacune ayant ses propres atouts. Mais si vous recherchez une plate-forme unique qui regroupe les meilleures fonctionnalités des outils de prise de notes, de dessin et de gestion de projet, ClickUp est un outil unique en son genre.

Imaginez que vous puissiez rédiger des documents détaillés, dessiner vos idées visuellement et prendre des notes rapides, le tout en un seul endroit.

La collaboration devient un jeu d'enfant, les idées circulent librement et votre flux de travail reste organisé et efficace. Dans le domaine de la productivité moderne, ClickUp est plus qu'un simple outil - c'est votre centrale de productivité personnelle avec toutes les fonctionnalités que vous pouvez souhaiter.

Pour conclure notre visite des concurrents de Notability, nous vous invitons donc à franchir le pas avec ClickUp . Redéfinissons ensemble ce qui est possible !