De l'automatisation à l'IA ambiante : une perspective de conseil en solutions sur l'avenir

Aujourd'hui, la plupart des organisations sont enlisées dans un cercle vicieux. Elles ont adopté des outils d'IA. Elles ont mis en place des automatisations. Elles ont lancé des preuves de concept impressionnantes au sein de leurs équipes. Pourtant, les gains de productivité transformateurs qu'elles espéraient restent difficiles à atteindre.

Le problème ne vient pas de la technologie.

La plupart des entreprises en sont encore à la première phase de maturité de l'IA : l'automatisation cloisonnée.

Et l'écart entre l'automatisation cloisonnée et la phase suivante, où l'IA devient véritablement ambiante, proactive et sensible au contexte, représente l'un des points d'inflexion concurrentiels les plus importants dans le monde de l'entreprise aujourd'hui.

Le signal qui indique que vous êtes prêt à évoluer

Comment savoir si votre organisation est prête à aller au-delà de l'automatisation cloisonnée ? J'ai observé un modèle spécifique qui indique que c'est le cas. `

Flux de travail de bout en bout : conçu pour des cas d'utilisation spécifiques, tels que la gestion des tickets d'assistance ou la génération et la révision de code, à l'aide d'une IA agentielle. Besoin de connectivité fonctionnelle : la volonté de connecter les flux de travail aux fonctions en amont et en aval, telles que la gestion des versions, les feuilles de route des produits, la formation et la mise en œuvre. Consolidation des outils : réduction de la prolifération des outils et du chevauchement des licences IA

Lorsque la maturité et la consolidation des flux de travail vont de pair, votre organisation est prête à passer d'une automatisation cloisonnée à une IA ambiante unifiée.

Ce moment de convergence est important. C'est à ce moment-là que les équipes cessent de se demander « Que peut faire cet outil ? » et commencent à se demander « Comment créer un environnement dans lequel l'IA comprend l'ensemble de nos opérations ? ».

Les obstacles qui freinent les équipes

Même lorsqu'elles sont clairement prêtes, la plupart des organisations se heurtent aux mêmes obstacles :

Consolidation technologique : sans environnement partagé permettant à l'IA d'observer, d'apprendre et d'agir, les équipes ne peuvent pas aller de l'avant.

Barrières culturelles : l'absence de partage des connaissances entre les services, d'habilitation intentionnelle et d'espace sûr pour s'exercer à utiliser l'IA entrave la progression.

Absence de centre de gravité : l'absence d'une stratégie d'IA soutenue par la direction maintient les organisations confinées dans des silos.

C'est là que la matrice de transformation IA devient essentielle.

Matrice de transformation IA

Les organisations doivent atteindre un haut niveau de maturité sur deux axes : la maturité de l'IA et la maturité du contexte. Vous pouvez disposer des capacités d'IA les plus sophistiquées au monde, mais si votre contexte est fragmenté entre des dizaines d'outils déconnectés, votre IA restera aveugle aux modèles qui comptent le plus.

Dissiper les idées reçues courantes

Avant que les équipes puissent progresser, elles doivent repenser ce qu'est réellement l'IA.

IA générative vs IA agentive :

L'IA générative gère les tâches ponctuelles.

L'IA agentique nécessite une structure, des contraintes et des définitions claires des tâches pour obtenir des résultats reproductibles.

L'IA ambiante ne se fait pas toute seule. Elle nécessite une conception intentionnelle pour le partage de contexte, l'orchestration et des règles d'engagement claires.

Pensez-y de cette façon : disposer d'une interface similaire à ChatGPT ne fait pas d'un agent un véritable agent, tout comme disposer d'un volant ne fait pas d'une voiture une voiture autonome.

Une véritable IA agentique fonctionne selon des paramètres définis, exécute des flux de travail en plusieurs étapes et prend des décisions basées sur le contexte accumulé. L'IA ambiante va encore plus loin, fonctionnant de manière invisible en arrière-plan dans l'ensemble de vos opérations.

Quand les flux de travail connectés débloquent la valeur réelle

Permettez-moi de vous donner un exemple concret des changements qui interviennent lorsque vous passez d'une automatisation cloisonnée à des flux de travail connectés et agents.

Capture automatique du contexte : les agents collectent et centralisent les informations cruciales issues des cycles de vente de l'équipe commerciale.

Transfert transparent : le contexte est accessible aux équipes chargées de la livraison et de la réussite client, ce qui comble le fossé communicationnel.

Accumulation des connaissances : les informations sont préservées et enrichies, et ne se perdent pas d'un outil à l'autre.

Il ne s'agit pas seulement d'efficacité.

Il s'agit de créer une mémoire institutionnelle qui persiste réellement et devient plus précieuse au fil du temps. Dans l'ancien modèle, le contexte de l'équipe commerciale est piégé dans des fils de discussion par e-mail, des messages instantanés et des notes de réunion dispersés dans différents systèmes. Dans le modèle d'IA ambiante, ce contexte bénéficie d'un flux automatique vers les endroits où il est nécessaire, quand il est nécessaire.

Le contexte est le véritable accélérateur Une fois que l'IA a accès au contexte de votre organisation, à vos tâches, à vos échéanciers, à vos discussions et à vos décisions, elle cesse de se comporter comme un outil d'écriture et commence à agir comme un analyste. ClickUp BrainGPT tire parti de cette fonctionnalité en exploitant l'ensemble de votre environnement de travail ClickUp, en mettant en évidence des schémas que les utilisateurs ont tendance à ignorer et en établissant des connexions que vous n'auriez pas créés manuellement. Talk to Text dans ClickUp BrainGPT Vous pensez à voix haute, il écoute grâce à la fonction Talk-to-Text, il établit des corrélations et les informations obtenues reflètent la manière dont le travail est réellement effectué dans votre entreprise.

L'évolution du rôle du leadership

À mesure que les organisations passent d'une automatisation de base à une IA véritablement ambiante, le rôle du leadership subit un changement fondamental.

Parrainage par les dirigeants : les PDG et les directeurs techniques doivent faire passer l'IA du statut d'expérience technique à celui de mandat commercial incontournable pour l'entreprise.

Alignement stratégique : établir une feuille de route unifiée qui favorise la convergence technologique et standardise les outils utilisés dans toute l'entreprise.

Évolution culturelle : investir dans la main-d'œuvre grâce à des communautés de pratique, des programmes d'habilitation active et l'apprentissage continu.

Il ne s'agit pas ici d'expertise technique, mais plutôt de créer les conditions organisationnelles qui permettent à l'IA ambiante de prospérer. Cela implique de s'engager dans la convergence, même lorsque certaines équipes résistent à l'idée d'abandonner leurs outils préférés. Cela implique également d'investir dans l'infrastructure et la gouvernance qui permettent des opérations d'IA interfonctionnelles et sécurisées. Mais surtout, cela implique de considérer la transformation IA comme une priorité stratégique, et non comme une série d'expériences tactiques.

Deux approches pour créer une IA ambiante

Devin Stoker, directeur de notre centre d'excellence en IA chez ClickUp, a beaucoup travaillé avec des organisations qui ont opéré cette transition. Il distingue deux approches distinctes qui peuvent mener à une IA ambiante à l'échelle de l'entreprise.

1. Agrégation des gains marginaux

Essentiellement, cela s'apparente à l'approche de l'équipe cycliste britannique, dirigée par Sir Dave Brailsford, qui s'est concentrée sur l'agrégation des gains marginaux », explique Devin. « Je considère que chaque nouvel agent ou flux de travail IA de haute qualité apporte un gain marginal de 1 % à votre entreprise. En continuant à investir dans ces améliorations, vous obtiendrez un résultat significatif : l'intégration transparente de l'IA ambiante dans tous vos processus.

Dans ce modèle :

Chaque agent ou flux de travail bien conçu apporte une valeur supplémentaire.

Le changement réel se produit lorsque les améliorations s'accumulent au sein des équipes et des fonctions.

2. L'IA ambiante fonctionnant en arrière-plan

La deuxième approche décrite par Devin se concentre sur l'IA qui fonctionne automatiquement en arrière-plan pour effectuer des tâches à votre place. Ces agents ambiants n'ont pas besoin de commandes directes pour fournir leur assistance.

ClickUp comprend plusieurs types d'agents ambiants qui peuvent répondre à des questions dans le chat, prendre des mesures dans le cadre de vos flux de travail, s'adapter aux commentaires des utilisateurs au fil du temps et même mettre à jour les connaissances de votre entreprise en arrière-plan.

Contexte : fonctionne en fonction de l'environnement de l'utilisateur et de ses activités en cours.

Fonctionnement en arrière-plan : il fonctionne discrètement en arrière-plan, évitant ainsi toute interaction constante avec l'utilisateur.

Personnalisé : il peut apprendre du comportement des utilisateurs et s'adapter aux besoins individuels.

Conservation des connaissances : l'IA ambiante peut automatiquement mettre à jour et enrichir les connaissances organisationnelles.

Ces deux approches ont un point commun essentiel : elles nécessitent un environnement convergent dans lequel l'IA peut accéder à l'ensemble du contexte de travail, de communication et de collaboration.

La puissance discrète des agents ambiants L'avantage le plus sous-estimé des agents ambiants est qu'ils fonctionnent de manière autonome, éliminant ainsi le besoin d'instructions manuelles. Ils collectent des informations contextuelles en arrière-plan, acheminent les informations là où elles doivent aller, capturent les connaissances avant qu'elles ne soient perdues et maintiennent les connexions que les équipes n'ont jamais le temps de documenter. ClickUp Agent fournit un environnement de travail à partir des informations provenant de l'ensemble de l'environnement de travail. Lorsque ces agents opèrent dans un environnement convergent, ils deviennent la colonne vertébrale d'un système qui apprend en permanence et s'améliore sans invitation ni instructions.

La voie à suivre

Le passage de l'automatisation cloisonnée à l'IA ambiante ne consiste pas seulement à adopter une meilleure technologie. Il s'agit de créer les conditions permettant à l'IA de fonctionner avec clarté, contexte et continuité.

Voici ce à quoi s'engagent les organisations les plus réussies :

Engagez-vous dans la convergence : unifiez le travail, les connaissances et la collaboration dans un environnement unique.

Partagez les connaissances en matière d'IA : instaurez une culture de partage des connaissances entre les différents services.

Faites de l'IA un élément stratégique : considérez la transformation IA comme une priorité absolue, et non comme un simple projet informatique parmi d'autres.

Les organisations qui effectuent cette transition ne gagnent pas seulement en productivité. Elles débloquent un effet cumulatif où chaque amélioration rend la suivante plus facile et plus précieuse.

Leur IA devient plus intelligente car elle dispose de plus de contexte. Leurs équipes gagnent en rapidité car elles passent moins de temps à rechercher et plus de temps à créer. Leur avantage concurrentiel s'accroît car elles peuvent agir à un rythme que leurs concurrents ne peuvent égaler.

La question n'est pas de savoir s'il faut effectuer cette transition, mais comment la faire efficacement. Il s'agit de savoir si vous allez prendre les devants ou regarder vos concurrents prendre de l'avance.