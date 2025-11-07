L'IA agentique d'Oracle : le chaînon manquant de vos opérations ?

Imaginez que votre équipe achats attende trois jours pour une simple approbation de facture tandis que le service financier croule sous les rapprochements manuels.

Imaginez maintenant des agents intelligents qui traitent ces tâches en quelques minutes, apprennent vos flux de travail et coordonnent les différents services sans intervention humaine.

Oracle a fait son entrée sur le marché de l'IA agentique en mars 2025 avec une plateforme qui promet précisément cette transformation.

Ci-dessous, nous explorons comment l'IA agentique d'Oracle travaille, ce qui la distingue et si elle tient ses promesses en matière d'automatisation pour les équipes des moyennes et grandes entreprises.

Points clés de la clé à retenir

Oracle intègre l'IA agentique directement dans Fusion Cloud sans frais de licence supplémentaires.

AI Agent Studio permet l'automatisation des flux de travail sans codage à l'aide des données et des règles de l'entreprise.

Les agents préconfigurés fournis par nos partenaires réduisent le temps d'installation et satisfont à des contrôles de conformité stricts.

Les protocoles MCP et A2A permettent une collaboration entre agents en mode multiplateforme et à grande échelle, assurant la sécurité.

Oracle propose-t-il l'IA agentique ?

Oui. Oracle a lancé AI Agent Studio lors du salon CloudWorld London en mars 2025, intégrant directement les capacités d'agentique dans les applications Fusion Cloud.

La plateforme est livrée avec plus de 50 agents préconfigurés qui effectuent déjà du travail dans les modules ERP, HCM, chaîne d'approvisionnement et expérience client, sans frais de licence supplémentaires pour les abonnés Fusion.

Agent Studio fonctionne comme un générateur sans code où les utilisateurs d'entreprise peuvent assembler des agents personnalisés à l'aide de modèles glisser-déposer, orchestrer des flux de travail multi-agents et sélectionner parmi des modèles tels que Cohere Command R+ ou Meta Llama 3.

Oracle a conçu ces agents avec un accès natif aux données, aux règles d'entreprise et aux politiques de sécurité de Fusion, plutôt que d'ajouter une couche d'IA au-dessus des systèmes hérités. Ce choix architectural offre aux agents Oracle un contexte immédiat que les outils tiers doivent reconstruire via des appels API.

Cette version place Oracle en concurrence directe avec Salesforce Agentforce, Microsoft Copilot Studio et les offres d'agents de ServiceNow, bien que la stratégie de regroupement d'Oracle contraste fortement avec celle de ses concurrents qui facturent des frais d'utilisation ou des modules complémentaires par utilisateur.

Comment cela fonctionne-t-il concrètement ?

À la base, la plateforme agentique d'Oracle sépare la création d'agents de leur exécution.

Agent Studio est un fournisseur, prestataire de canevas visuel où vous définissez l'objectif d'un agent, par exemple « approuver automatiquement les bons de commande inférieurs à 5 000 $ lorsque le budget est disponible ».

Vous attribuez ensuite à l'agent un ensemble de compétences, qui sont des connecteurs API préconfigurés vers des modules Fusion tels que la comptabilité fournisseurs, la budgétisation ou la gestion des fournisseurs.

L'agent élabore un plan en plusieurs étapes, appelle les API nécessaires dans l'ordre, évalue les résultats par rapport à vos règles d'approbation, puis acheve la tâche ou transmet les cas limites à un vérificateur humain.

En coulisses, la plateforme Oracle utilise un moteur de raisonnement qui décompose les instructions de haut niveau en actions distinctes.

Si un utilisateur demande à un agent de « rapprocher les notes de frais du mois dernier », celui-ci effectue une requête au module des dépenses pour trouver les reçus non correspondants, recoupe les transactions par carte de crédit, signale les anomalies et rédige un résumé.

La boucle de raisonnement s'exécute sur Oracle Cloud Infrastructure parallèlement au modèle linguistique volumineux choisi, ce qui permet aux entreprises de changer de modèle, par exemple de passer de Cohere à OpenAI GPT-4o, sans avoir à réécrire la logique de l'agent.

Composant Fonction d'entreprise AI Agent Studio Outil de création sans code pour concevoir des flux de travail d'agents et définir des règles d'approbation Couche API Fusion Accès direct aux données ERP, HCM, SCM et CX sans middleware Routeur multi-LLM Assistance pour les modèles OpenAI, Anthropic, Cohere, Google et Meta hébergés sur OCI. Agent Marketplace Agents certifiés développés par des partenaires qui se déploient en mode natif dans votre environnement Fusion.

Le marché présente un intérêt particulier.

En octobre 2025, Oracle avait élargi son studio pour inclure des centaines d'agents spécifiques à l'industrie provenant de partenaires tels que Deloitte et IBM. Chaque agent passe un examen de conformité en 21 points couvrant la sécurité, la précision et l'efficacité des jetons avant qu'Oracle ne le publie.

Cette vérification réduit le risque lié au déploiement d'une automatisation non testée dans les systèmes financiers ou RH de production.

À quoi cela ressemble-t-il dans la pratique ?

Prenons l'exemple d'un fournisseur de soins de santé de taille moyenne qui gère 200 bons de commande par semaine.

Avant l'IA agentique d'Oracle, leur analyste achats passait ses matinées à faire correspondre les éléments de commande aux factures, à vérifier la disponibilité du budget et à acheminer les approbations par e-mail. Au moment où une commande urgente de gants chirurgicaux a été définitivement approuvée, trois jours s'étaient écoulés.

Après avoir déployé l'agent Requisition-to-Contract d'Oracle à partir du marché, le flux de travail a été considérablement réduit :

Création de demandes d'achat : un chef de service soumet une demande d'achat dans Fusion Procurement. Validation par l'agent : l'agent vérifie les niveaux de stock, contrôle les codes budgétaires et confirme le statut du fournisseur en temps réel. Routage automatisé : pour les commandes inférieures à 5 000 dollars, l'agent approuve automatiquement et génère un bon de commande. Pour les montants supérieurs, il transmet la demande au directeur financier avec une note justificative préremplie. Apprentissage continu : l'agent signale les dépassements budgétaires récurrents dans certains services et suggère des seuils d'approbation révisés chaque trimestre.

L'analyste des achats se concentre désormais sur les négociations avec les fournisseurs et l'approvisionnement stratégique, tandis que l'agent gère 80 % des approbations courantes. Ce modèle se répète dans les processus de clôture financière, les checklist pour l'intégration des employés et le triage des tickets du service client.

Ce gain d'efficacité soulève une question légitime : si plusieurs fournisseurs proposent une IA agentique, pourquoi choisir Oracle ?

Qu'est-ce qui différencie Oracle ?

Le principal facteur de différenciation d'Oracle est l'intégration native de Fusion.

Les concurrents exigent souvent le développement d'API personnalisées ou de connecteurs tiers pour accéder aux données de l'entreprise. Les agents Oracle vivent dans le même périmètre de sécurité que votre ERP, héritant automatiquement des contrôles d'accès basés sur le rôle.

Lorsqu'un agent extrait des données financières pour une prévision, il respecte les mêmes règles de masquage des données que celles qui s'appliquent aux utilisateurs humains dans ce rôle. Pas de couche de permission distincte, pas de politiques de gouvernance en double.

Un deuxième avantage est la flexibilité multimodèle.

Alors que certaines plateformes vous enferment dans leur modèle propriétaire, Oracle fournit l'assistance à OpenAI GPT-4, Anthropic Claude, Cohere Command R+, Google Gemini et même les modèles xAI fonctionnant sur Oracle Cloud Infrastructure.

Les équipes peuvent tester le modèle le plus performant pour l'extraction des factures par rapport aux requêtes en langage naturel, puis acheminer les tâches en conséquence. La plateforme gère le suivi de l'utilisation des jetons et la répartition des coûts par modèle, afin que le service financier puisse voir exactement où se concentrent les dépenses liées à l'IA.

Parmi les autres atouts clés, citons :

Aucun code personnalisé pour les API Fusion : les agents accèdent à tous les modules dès leur installation.

Échelle de l'écosystème de partenaires : plus de : plus de 32 000 développeurs certifiés formés à Agent Studio chez Accenture, Deloitte et IBM.

Gouvernance intégrée : chaque agent consigne ses décisions, ce qui facilite les audits.

Mais le compromis réside dans l'orientation écosystémique d'Oracle. Si votre pile repose fortement sur Salesforce ou SAP, les avantages natifs d'Oracle s'amenuisent. Agent Studio est particulièrement adapté aux organisations qui ont déjà fait leur validation de Fusion Cloud ou qui prévoient un forfait de migration.

La profondeur de l'intégration est cruciale, alors examinons comment Oracle établit sa connexion à l'écosystème technologique au sens large.

Intégration et compatibilité avec l'écosystème

Oracle a conçu Agent Studio pour travailler avec Fusion, mais reconnaît également que les entreprises exploitent des environnements hybrides.

La plateforme prend en charge le Model Context Protocol (MCP), une nouvelle norme qui permet aux agents de formuler des requêtes à l'égard de sources de données externes telles que SharePoint, Snowflake ou Databricks sans avoir à créer de connecteurs sur mesure.

Un agent chargé d'établir une prévision trimestrielle peut extraire les données historiques de l'équipe commerciale de Fusion ERP, les combiner avec les données sur les tendances du marché provenant d'un entrepôt d'analyse externe et générer des modèles de scénarios dans un seul flux de travail.

Pour la coordination des agents multi-fournisseurs, Oracle met en œuvre des connecteurs Agent2Agent (A2A).

Imaginez un agent d'approvisionnement dans Oracle Fusion qui confie une tâche d'expédition à un agent logistique utilisant IBM watsonx Orchestrate.

Le cadre A2A transmet de manière sécurisée les informations contextuelles, telles que le numéro de bon de commande, la date de livraison et le transporteur préféré, entre les systèmes. Chaque agent conserve ses propres limites de sécurité, mais le transfert est transparent pour l'utilisateur.

Point d'intégration Nature de l'adéquation Oracle Fusion Cloud Accès direct à l'API avec sécurité et règles métier héritées Agents tiers (IBM, Salesforce) Échange de données via des connecteurs MCP et A2A avec stockage sécurisé des identifiants Fournisseurs multi-LLM (OpenAI, Anthropic, Google) Modélisez le routage via OCI grâce à un tableau de bord d'observabilité unifié. Marché des partenaires Les agents certifiés se déploient de manière native dans les flux de travail Fusion grâce à une installation en un clic.

La place de marché est directement intégrée à Fusion Applications, ce qui permet aux administrateurs informatiques de parcourir, tester et déployer des agents tiers sans quitter l'interface ERP.

Oracle valide chaque agent du marché à l'aide d'une checklist en 21 points couvrant la conformité, la sécurité et les performances avant de l'approuver. Cette sélection réduit le risque d'automatisation non autorisée dans les systèmes de production.

Une fois l'intégration mise en place, comment les équipes peuvent-elles déployer l'IA agentique sans perturber les opérations ?

Buzz communautaire et avis des premiers utilisateurs

Les premières réactions à l'IA Agent Studio d'Oracle sont partagées entre un optimisme prudent et un scepticisme attentiste.

Sur le forum r/GenAI4all de Reddit, un utilisateur a écrit : « Ça a l'air cool, mais si ça ne rationalise pas réellement les flux de travail, ce n'est qu'un effet de mode autour de l'IA. » Un autre commentateur a admis : « Je ne fais plus confiance aux produits Oracle depuis les années 90 et je ne compte pas commencer maintenant. » Un troisième a renchéri : « Si cela ne fait qu'ajouter des clics et des tableaux de bord sans apporter de réels avantages, c'est de l'IA avec des étapes supplémentaires. »

Les clients de l'entreprise racontent une autre histoire, avec des déploiements réels qui donnent des résultats mesurables là où les sceptiques ne voient que des promesses.

Emily Crow, directrice informatique chez Choctaw Nation, a partagé : « Nous avons déjà adopté plus de 40 fonctionnalités d'IA générative et nous sommes impatients de tirer davantage parti des agents IA d'Oracle pour mieux fournir une assistance à nos collaborateurs et améliorer l'efficacité opérationnelle. »

Milwaukee Tool, un distributeur industriel, a crédité Oracle pour la maintenance d'une croissance à deux chiffres sans augmentation proportionnelle des effectifs chargés du traitement des commandes.

Les analystes du secteur voient ici un potentiel, même s'ils ne font pas de promesses en l'air.

Mickey North Rizza, d'IDC, a exprimé son optimisme en déclarant : « Avec le lancement de l'AI Agent Marketplace, Oracle place la barre plus haut, facilitant l'adoption et la mise à l'échelle de l'automatisation basée sur l'IA par les entreprises. »

Ce sentiment reflète un consensus plus large parmi les analystes selon lequel l'approche intégrée d'Oracle résout les véritables points de friction auxquels les concurrents sont toujours confrontés lorsqu'ils intègrent l'IA à des systèmes hérités.

Le seul bémol est le risque d'exécution, qui reste élevé pour toute organisation dont l'hygiène des données est médiocre ou dont la propriété des processus n'est pas clairement définie.

Feuille de route et Outlook de l'écosystème

Oracle agit rapidement pour consolider sa position dans le domaine de l'IA agentique avant que ses concurrents ne comblent leur retard. Trois jalons majeurs jalonnent la feuille de route.

Début 2026, Oracle lancera Ask Oracle, une page d'accueil en langage naturel pour Fusion Applications.

Au lieu de naviguer dans les menus, les utilisateurs saisissent ou prononcent des requêtes telles que « affichez-moi toutes les factures en retard supérieures à 10 000 dollars » et le système renvoie des tableaux de bord exploitables.

Cette interface affichera de manière proactive les recommandations de l'agent, par exemple en suggérant des réaffectations budgétaires lorsque les tendances de dépenses s'écartent des prévisions.

D'ici le troisième trimestre 2026, Oracle prévoit de lancer un supercluster IA massif sur son infrastructure cloud, en commençant par 50 000 GPU AMD Instinct MI450.

Ce cluster prendra en charge la formation des modèles et l'inférence à haut débit pour les clients qui exécutent des flux de travail complexes. Cet investissement souligne l'ambition d'Oracle de rivaliser avec AWS, Azure et Google Cloud en tant que fournisseur, prestataire de premier plan dans le domaine du calcul IA.

L'élément qui fait le plus parler est le partenariat entre Oracle et OpenAI, un accord de cinq ans qui pourrait représenter 300 milliards de dollars en capacité cloud.

Si ce projet se concrétise d'ici 2027, OpenAI deviendra l'un des plus gros clients cloud d'Oracle, et les entreprises clientes de Fusion bénéficieront de la proximité des modèles de base de pointe hébergés sur OCI.

Ce partenariat pourrait également débloquer des tarifs préférentiels pour les clients Oracle utilisant GPT-4 ou des modèles futurs.

Clay Magouyrk, directeur de l'IA chez Oracle, prévoit que l'IA agentique sera omniprésente dans nos applications cloud d'ici trois ans, transformant le SaaS d'Oracle en une plateforme opérationnelle autonome et en apprentissage continu.

Compte tenu de ces forfaits ambitieux, quel sera le coût de l'exécution de l'IA agentique Oracle à grande échelle ?

Combien coûte l'IA agentique d'Oracle ?

Oracle structure ses tarifs de manière à éliminer le choc des prix des licences d'IA traditionnelles. L'IA Agent Studio est inclus sans frais supplémentaires pour les clients Fusion Cloud personnalisés.

Vous pouvez créer, déployer et exécuter autant d'agents personnalisés que votre abonnement le permet, sans payer de frais par agent. Cette offre groupée élimine les frais supplémentaires imposés par certains concurrents pour chaque flux de travail d'automatisation.

Pour les clients qui souhaitent héberger des agents sur Oracle Cloud Infrastructure indépendamment de Fusion, le service OCI Generative AI Agents facture 0,003 $ par 10 000 caractères traités (entrée et sortie combinées).

Une discussion type entre agents traitant une commande de 2 000 caractères et générant un résumé de 500 caractères consommerait 2 500 caractères, soit un coût d'environ 0,00075 $ par transaction. À grande échelle, une entreprise traitant 100 000 transactions par mois paierait environ 75 $ en frais d'exécution.

Des coûts supplémentaires sont liés au stockage de la base de connaissances pour la génération augmentée par la recherche (0,0084 $ par Go-heure) et à l'ingestion de données lors du téléchargement de documents dans le contexte de l'agent (0,0003 $ pour 10 000 caractères).

Les organisations qui ont besoin d'une capacité GPU dédiée pour le réglage fin de modèles personnalisés peuvent réserver l'hébergement dédié OCI Generative AI Service à environ 12 dollars par unité-heure d'IA, bien qu'Oracle offre un essai gratuit de 30 jours avec 300 dollars de crédits pour les nouveaux utilisateurs OCI.

Des coûts cachés ont tendance à apparaître dans les services d'intégration si votre environnement Fusion nécessite des mappages de données personnalisés ou des passerelles vers des systèmes hérités.

Les partenaires Oracle tels qu'Accenture et Deloitte facturent les heures de consultation séparément. Prévoyez donc 10 à 20 % de votre budget projet pour les services professionnels, à moins que votre équipe interne ne soit déjà certifiée sur Agent Studio.

Conclusion : les tarifs d'Oracle sont transparents et compétitifs, en particulier pour les clients Fusion qui évitent le piège des licences par agent. Les frais basés sur la consommation évoluent en fonction de l'utilisation, ce qui rend les projets pilotes abordables et les déploiements à grande échelle prévisibles.

Conclusion

Agent Studio d'Oracle offre une réelle valeur ajoutée si vous utilisez déjà Fusion Cloud et si vous êtes prêt à accepter une courbe d'apprentissage avant le déploiement en production.

L'intégration native contourne la complexité des API imposée par la concurrence, mais la réussite dépend de la qualité des données et de la clarté des processus, deux aspects que de nombreuses équipes sous-estiment.

Testez un flux de travail de routine, tel que l'approbation des factures, pendant 30 jours, en suivant la précision et la durée du cycle à votre référence manuelle.

Pour les entreprises validées Oracle, disposent d'une gouvernance des données claire et de ressources dédiées au raffinement, le prix forfaitaire et l'écosystème du marché justifient l'investissement par rapport aux couches tierces.