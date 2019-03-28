Pourquoi le test d'audience doit-il être une étape centrale du processus de dénomination de votre entreprise ?

Maintenant que vous avez consacré des heures et des heures de votre temps à remue-méninges des noms d'entreprises possibles et en éliminant des dizaines de possibilités, vous pensez avoir enfin trouvé le nom de marque idéal. En fait, vous pensez qu'il est parfait, mais comment en être sûr ?

Lorsqu'il s'agit de trouver un nom pour une votre startup vous devez penser à autre chose qu'à votre opinion sur le nom en tant qu'entrepreneur. C'est un très bon signe si vous l'aimez, et tout aussi étonnant si votre équipe l'aime, mais le groupe le plus important qui doit aimer votre nom est votre cible.

Si le nom de votre marque ne parvient pas à susciter l'intérêt de vos clients, tout le temps et les efforts que vous avez consacrés à l'élaboration du nom d'entreprise idéal seront vains. Notre guide pratique pour trouver un nom d'entreprise vous guidera à travers chaque étape du processus de dénomination afin que vous tiriez le meilleur parti du temps que vous consacrez à la recherche d'un nom pour votre startup.

1. Trouvez un tas de noms géniaux

Êtes-vous prêt à sortir des sentiers battus et à actionner tous les leviers créatifs de votre cerveau ? Au cours de cette étape de remue-méninges, vous devez noter chaque suggestion de nom d'entreprise que vous pouvez imaginer sans juger prématurément si les noms conviendront ou non.

N'oubliez pas que les noms auxquels vous réfléchissez doivent être simples à écrire, à partager avec vos amis et à mémoriser. De plus, pendant que vous trouvez des noms, vous devriez effectuer une simple recherche d'URL pour vérifier qu'une URL est disponible. Cette étape simple et rapide vous évitera de tomber amoureux d'un nom et de découvrir que le domaine est déjà pris ou beaucoup trop cher.

2. Créer une liste restreinte$$a

Maintenant que vous avez rassemblé un grand nombre de noms potentiels pour votre nouvelle entreprise, vous pouvez passer aux choses sérieuses et commencer à rayer ceux qui, selon vous, ne conviennent pas à votre nouvelle entreprise. L'objectif de cette étape est de réduire le nombre de noms possibles jusqu'à ce que votre liste ne contienne plus que quatre ou cinq noms prometteurs.

Lorsque vous créez votre liste restreinte, suivez votre intuition pour ces noms, mais veillez à garder votre public cible à l'esprit. Bien sûr, il est important de tenir compte des noms qui vous semblent convenir, mais il est également clé de réfléchir aux personnes que vous essayez de séduire et à la façon dont elles réagiraient à votre nom. Par exemple, les milléniaux peuvent préférer un nom amusant et excitant qui fait appel à leur jeunesse, tandis que les générations plus âgées comme les baby-boomers ne graviteront peut-être pas autour de ce type de nom.

Après avoir sélectionné un groupe de noms solides dans votre liste, il est maintenant temps d'obtenir des avis extérieurs sur le nom qui connaîtra la plus grande réussite pour votre entreprise. Lorsque vous créez votre public cible, vous pouvez le sélectionner en fonction de caractéristiques telles que le sexe, les intérêts, l'âge, les loisirs et l'emplacement. Avant de poser des questions à votre cible, veillez à lui donner suffisamment de contexte pour qu'elle puisse prendre une décision pertinente lorsqu'elle répondra à vos questions. Ralentissez-les en leur rappelant ce que vous voulez que votre entreprise fasse, ainsi que vos valeurs et votre mission. Avant de répondre à l'une de vos questions, les membres de votre public cible devraient marquer une pause et réfléchir à votre question et à vos noms dans le contexte de votre entreprise.

La pire erreur que vous puissiez commettre à ce stade du processus est de demander aux membres de votre cible : "Aimez-vous l'un de ces noms ?" Cette question est extrêmement vague et ésotérique. Elle ne signifie pas grand-chose, car sans contexte, le nom de votre entreprise pourrait ne signifier littéralement rien du tout. À quoi cela sert-il d'"aimer" un nom de marque ? À cette personne, aime-t-on la façon dont il s'écrit ou aime-t-on la façon dont il se prononce ? À fait-elle aimer le fait que le nom soit descriptif ? À moins que le membre de votre cible n'aime le nom parce qu'il évoque un élément de nostalgie ? Lorsque vous posez des questions aux membres de votre cible, vous devez aller au-delà du territoire basique et subjectif de l'"appréciation" d'un nom.

Voici quelques exemples de la manière dont vous pouvez formuler vos questions à l'intention de votre public cible:

Laquelle de ces applications de médias sociaux êtes-vous le plus susceptible de télécharger et d'essayer ?

Laquelle de ces marques de fournitures artistiques êtes-vous le plus susceptible de recommander à un ami ?

Ces questions sont très efficaces car elles poussent votre cible à faire une pause et à réfléchir à votre marque dans le contexte de ce que fait votre entreprise.

En outre, vous pouvez rédiger des questions basées sur des propositions de valeur.

Par exemple, essayez des questions comme celles-ci:

Lequel de ces noms conviendrait le mieux à une société de documentaires indépendante axée sur une narration innovante et une présentation unique ?

À votre avis, lequel de ces noms de maisons d'édition incarne le mieux le prestige et la confiance ?

4. Analysez vos résultats

C'est maintenant la dernière étape et vous pouvez regarder vos résultats du test d'audience et prendre une décision éclairée sur le nom qui sera le plus efficace pour votre startup. Il est possible que les résultats du test vous surprennent, ou peut-être qu'ils ne le feront pas et que vous aviez raison sur votre choix de nom depuis le début. Cependant, dans les milliers de tests de noms que nous avons terminés avec nos clients, il est extrêmement fréquent de constater que le nom parfait que l'entrepreneur avait aimé fonctionne très mal auprès de sa cible. C'est la raison pour laquelle les tests d'audience sont si importants, car ils vous donnent une perspective extérieure sur votre nom potentiel.

Il s'agit d'une étape importante, car le test d'audience peut constituer un niveau supplémentaire dans votre processus de validation. Les tests d'audience peuvent vous aider à à choisir un nom d'entreprise qui ne soit ni gênant ni embarrassant. Grâce aux commentaires du public, vous pouvez déterminer quel est le meilleur nom pour votre entreprise.

Une fois que votre nom est défini, vous pouvez commencer à réfléchir à la mise en place d'une site web de l'entreprise , le marketing et la création d'un produit minimum viable.

Il est important de recueillir les réactions des personnes qui seront vos clients potentiels, car cela peut vous aider à sélectionner un nom d'entreprise en toute confiance.

grant Polachek est le directeur du marketing d'une société Inc 500 Squadhelp.com , la plateforme de nommage n°1 au monde, avec près de 20 000 clients, des plus petites startups à travers le monde aux plus grandes entreprises, dont Nestlé, Philips, Hilton, Pepsi et AutoNation. Laissez-vous inspirer en explorant ces noms d'entreprises sympas .