Agents certifiés ClickUp : offrez à vos nouveaux employés un diplôme de niveau supérieur

Et si chaque nouvelle recrue de votre équipe arrivait avec un diplôme en entreprise, des années d'expérience, ainsi que la confiance et le contexte nécessaires pour gérer votre travail le plus critique dès le premier jour ?

Imaginez maintenant cette expertise incarnée dans un agent IA spécialement conçu pour obtenir des résultats immédiats. Ces agents sont prêts à s'intégrer de manière transparente dans vos flux de travail, apportant une expertise et une efficacité inégalées à votre équipe.

Mais voici le hic : tous les agents ne sont pas créés égaux.

Et créer votre propre agent à partir de zéro ? C'est comme embaucher un stagiaire. Enthousiaste, mais inexpérimenté :

Il peut y avoir une courbe d'apprentissage si vous n'avez jamais créé d'agents auparavant

Vous pourriez rencontrer des erreurs et des inefficacités potentielles sans instructions achevées

Confier des flux de travail critiques à des agents non spécialisés peut vous faire perdre du temps au lieu de vous en faire gagner

Des données récentes montrent que seulement 40 % des organisations font confiance aux agents IA pour gérer les tâches et les processus de manière indépendante. La majorité reste prudente, soulignant la nécessité d'une plus grande transparence autour des processus dirigés par des agents et de solides garanties éthiques pour accroître leur adoption.

Il est clair que les travailleurs du savoir ont besoin de plus que de simples assistants numériques. Ils ont besoin de leurs propres employés numériques spécialisés, prêts à exécuter, à s'adapter et à obtenir des résultats très spécifiques pour leur équipe.

les nouveaux agents certifiés ClickUp résolvent ce problème en offrant expertise, fiabilité et confiance*, afin que vous puissiez automatiser en toute confiance et évoluer en toute sérénité.

Rejoignez la réunion des agents certifiés ClickUp

les agents certifiés sont des coéquipiers IA robustes et prêts à l'emploi, conçus et rigoureusement testés par les spécialistes de ClickUp. *

Ce ne sont pas de simples « robots intelligents ». Ils sont profondément intégrés à votre environnement de travail IA convergé, optimisés pour la performance et l'efficacité, et offrent des crédits illimités pour une tarification cohérente et prévisible.

La véritable valeur des agents réside dans la capacité à savoir quel type d'agent déployer dans une situation spécifique : considérez cela comme le choix de l'outil adapté à la tâche à accomplir. Les agents DIY sont efficaces pour le travail simple et répétitif, mais lorsque les enjeux sont importants, un agent certifié, doté de compétences spécialisées et d'une base de connaissances solide, est votre meilleur atout.

Si tout le monde peut créer un assistant simple, les agents certifiés sont spécialement conçus pour gérer vos tâches et flux de travail les plus complexes en tenant compte de tout le contexte afin d'avoir un impact immédiat

Si les agents BYO (Build Your Own) peuvent sembler attrayants, leur tarification basée sur l'utilisation signifie que vos coûts peuvent monter en flèche à mesure que vous vous développez. Les agents certifiés, en revanche, offrent une puissance illimitée sans factures surprises, vous permettant ainsi d'automatiser librement, sans crainte.

Créer votre propre agent, c'est comme embaucher un stagiaire. Les agents certifiés, c'est comme embaucher quelqu'un avec un MBA, prêt à fournir des résultats fiables à grande échelle.

Facteurs clés de différenciation des agents certifiés ClickUp

En termes simples, les agents certifiés de ClickUp sont des coéquipiers très minutieux, vos joueurs 10x.

Ils exécutent les tâches avec précision, suivent vos processus à la lettre et fournissent des résultats cohérents et de haute qualité. Voici comment nous avons rendu cela possible :

Conçu par des experts en IA

Les agents certifiés sont le fruit du travail des équipes de classe mondiale en IA et en flux de travail de ClickUp. Nos experts ont créé des agents pour les entreprises les plus innovantes au monde, apprenant ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas) dans le monde réel. Grâce à cette expertise approfondie en matière d'ingénierie rapide, de sélection LLM et de conception de flux de travail, chaque agent certifié est prêt à être utilisé.

Le rapport Agentic AI Advantage de McKinsey indique : près de huit entreprises sur dix rapportent utiliser l'IA générique, mais tout autant rapportent qu'elle n'a pas d'impact significatif sur leurs résultats financiers. Considérez cela comme le « paradoxe de l'IA générique ». Au cœur de ce paradoxe se trouve un déséquilibre entre les copilotes « horizontaux » (à l'échelle de l'entreprise) et les chatbots, qui se sont rapidement développés mais offrent des gains diffus et difficiles à mesurer, et les cas d'utilisation « verticaux » (spécifiques à une fonction) plus transformateurs, dont environ 90 % restent bloqués en mode pilote. *

Ingénierie avancée des invites, instructions

La fiabilité et la précision sont indispensables. Les agents certifiés utilisent une ingénierie avancée, en exploitant les modèles LLM adaptés à chaque tâche spécifique. Cela garantit que vos automatisations sont non seulement intelligentes, mais aussi efficaces en permanence, quelle que soit la complexité de vos flux de travail.

Définissez des déclencheurs et les agents IA de ClickUp feront le travail à votre place

Pas de tarification basée sur l'utilisation

Avec les agents certifiés, vous n'avez plus à vous soucier de manquer de crédits ou d'être confronté à des coûts imprévus. Le prix n'est pas déterminé par la consommation de crédits. Vous bénéficiez de toute la puissance des agents ClickUp, avec une utilisation illimitée et une facturation prévisible. Cela change la donne pour les équipes qui souhaitent développer l'automatisation sans souci financier.

Respect de la marque et des processus

Votre marque et vos processus sont uniques, et vos agents doivent en tenir compte. Les agents certifiés sont formés pour suivre les directives de votre marque et vos processus internes, en codifiant les bonnes pratiques afin de garantir la cohérence et la qualité de chacune de leurs actions.

Intégration transparente des systèmes

Un sondage ClickUp Insights a révélé que 45 % des travailleurs du savoir ont envisagé d'utiliser l'automatisation, mais n'ont pas franchi le pas.

Des facteurs tels que le temps limité, l'incertitude quant aux meilleurs outils et le choix trop vaste peuvent empêcher les gens de faire le premier pas vers l'automatisation. Les agents certifiés résolvent ce dilemme, car ils sont intégrés directement dans ClickUp.

Ces outils intelligents offrent une intégration approfondie et un contexte avancé pour la connexion et l'automatisation des actions dans tous vos systèmes d'entreprise. Qu'il s'agisse de CRM, de marketing, d'informatique ou de ressources humaines, les agents certifiés garantissent que les bons déclencheurs et les bonnes actions se produisent au bon moment, brisant les silos et favorisant une véritable convergence opérationnelle.

Sécurité et sécurité

La sécurité des données est au cœur de chaque agent certifié. Vos données ne sont jamais utilisées ou stockées de manière inappropriée. Les agents certifiés respectent les normes de sécurité et de conformité de niveau entreprise grâce à la certification ISO 42001 de ClickUp, ce qui vous permet d'automatiser vos flux de travail sensibles en toute tranquillité.

Amélioration continue

Le monde de l'IA évolue rapidement, tout comme les agents certifiés. Ils sont continuellement mis à jour à mesure que les bonnes pratiques et les capacités de l'IA évoluent. Chaque interaction, chaque commentaire est une occasion pour vos agents certifiés de devenir plus intelligents, plus efficaces et plus utiles pour votre entreprise.

Cas d'utilisation : donner vie aux agents certifiés

L'ajout de flux de travail agencés ne devrait pas signifier l'ajout d'outils ou d'intégrations supplémentaires à votre pile technologique.

Lorsque chaque service utilise des applications différentes, le travail est dispersé, ce qui rend difficile le suivi, la collaboration ou la visualisation de ce qui se passe réellement. Cette dispersion du travail ralentit les équipes et crée de la confusion.

En tant qu'environnement de travail IA convergent, ClickUp rassemble toutes les applications, données et flux de travail pour fournir un contexte à 100 %, créant ainsi un espace unique où les humains et les agents peuvent travailler ensemble.

Au sein de la plateforme, vos agents certifiés sont conçus sur mesure pour assister chaque équipe à répondre à ses divers besoins en matière de flux de travail, du marketing à l'ingénierie. Voyons cela plus en détail à travers quelques cas d'utilisation :

Équipes marketing

*agents de rapports de campagne : collectez, analysez et résumez automatiquement l'exécution et les performances des campagnes marketing , permettant ainsi aux spécialistes du marketing de se concentrer sur la stratégie de manière gratuite

*agents de génération de contenu : créez de manière dynamique des brouillons de contenu initiaux qui respectent toujours les directives stylistiques de votre entreprise

*agents de contrôle qualité du contenu : vérifiez le contenu pour vous assurer qu'il est conforme à l'image de marque et aux normes pendant le processus de production , afin que chaque élément soit cohérent et gratuit

Gestion de projet

*agents coordinateurs de projet : attribuez des tâches, surveillez la progression et signalez les risques, afin de maintenir les projets sur la bonne voie sans supervision manuelle

*agents de rapports de projet : rédigez des rapports de projet et des comptes rendus personnalisés, offrant aux dirigeants une visibilité instantanée lors de la mise en œuvre d'initiatives stratégiques

agents de documentation de projet : *créez et mettez à jour la documentation de projet afin que les informations soient toujours à jour et accessibles

Informatique et opérations

agents de tri des tickets : *classer, acheminer et recommander des solutions pour les tickets d'assistance, accélérant ainsi les délais de résolution des bugs

*agents de surveillance du système : surveillez les pannes et déclenchez des flux de travail d'incident, minimisant ainsi les temps d'arrêt

Agents SLA : assurez-vous que les tâches sont triées et résolues dans le respect des accords de niveau de service (SLA), protégez votre réputation et garantissez le plus haut niveau de service à la clientèle

Ingénierie et produit

*agents de révision de code : analysent le code pour détecter les erreurs, vérifier la conformité aux normes et identifier les optimisations potentielles

Agents de gestion des versions : coordonnez les calendriers de déploiement, informez les parties prenantes et suivez le suivi de toutes les tâches pré/post-lancement lors coordonnez les calendriers de déploiement, informez les parties prenantes et suivez le suivi de toutes les tâches pré/post-lancement lors des lancements de produits

Agents de priorisation des fonctionnalités : analysent les commentaires et les données des utilisateurs afin de recommander les priorités en matière de développement des fonctionnalités

documentation des fonctionnalités Agents : * rédigez des PRD, des documents de conception et des notes de mise à jour, tout en assurant la cohésion des équipes

RH et intégration

Agents d'intégration des nouveaux employés : guidez vos nouvelles recrues à travers l'installation, guidez vos nouvelles recrues à travers l'installation, la formation des employés et la conformité, afin de leur garantir un démarrage en douceur

agents FAQ sur les politiques : *répondez instantanément aux questions sur les politiques RH, réduisez la charge de travail des équipes RH et responsabilisez les employés

Pourquoi les agents certifiés sont-ils importants ?

Si vous ne confieriez pas votre travail le plus important à un stagiaire, ne le confiez pas à un agent basique. Les agents certifiés apportent l'expertise, la fiabilité et la sécurité dont votre entreprise a besoin pour automatiser en toute confiance.

Mais plus encore, les agents certifiés sont le moteur de votre transformation IA. Ils font le lien entre le chaos du Work Sprawl (la fragmentation des outils, des processus et des informations qui ralentit les équipes) et la clarté d'un environnement de travail IA convergent.

Stimulez la croissance de votre entreprise en passant d'un travail déconnecté à l'IA ambiante

En centralisant tout sur une seule plateforme intelligente, vous :

Éliminez les silos et créez un contexte à 100 % dans l'ensemble de votre travail

Assurez-vous que l'IA et les agents disposent d'une vue d'ensemble pour avoir un impact immédiat

Passez de processus manuels fragmentés à une plateforme unifiée et intelligente où les humains et l'IA travaillent ensemble de manière transparente

Le résultat ? Vous débloquerez de nouveaux niveaux de productivité, d'engagement et d'innovation au sein de vos équipes et de votre organisation.

La mission : convergence, transformation IA et avenir du travail

Les agents certifiés sont bien plus que de simples IA. Ils constituent la nouvelle génération de coéquipiers numériques, spécialement conçus pour l'ère de la convergence. Ils vous permettent de mettre fin définitivement à la prolifération du travail et de concrétiser la promesse d'un environnement de travail IA convergent : une seule plateforme, tout votre travail, un contexte à 100 % et une IA qui comprend réellement votre entreprise.

C'est là le cœur de la mission de ClickUp : aider chaque organisation à réaliser une véritable transformation IA. Non pas en ajoutant davantage d'outils, mais en regroupant tout ce qui compte dans un seul environnement de travail intelligent.

Les agents certifiés sont vos coéquipiers numériques avancés et dignes de confiance. Ils débloquent une productivité accrue, une meilleure conformité et une tranquillité d'esprit, afin que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui compte le plus.