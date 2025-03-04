10 modèles gratuits de cahier des charges en Word & ; ClickUp Docs

Donnez un pouce et ils prendront un mile. Ce dicton fait généralement référence aux personnes, mais il décrit également avec précision la plupart des projets de travail.

Les projets ont la fâcheuse habitude de déborder et de prendre des proportions monstrueuses. C'est pourquoi il est si important que les équipes définissent exactement ce que doit être un projet avant qu'il ne reçoive le feu vert.

L'utilisation d'un modèle d'étendue des travaux est un moyen de maintenir vos projets sur la bonne voie. Ces modèles permettent aux gestionnaires de projet ou aux propriétaires d'entreprise de créer facilement des documents détaillés qui décrivent tous les aspects d'un projet, des objectifs et des ressources aux aspects juridiques les exigences juridiques et les jalons .

Qu'il s'agisse de la conception d'un site web ou d'une de proposer un projet à la gestion supérieure, un modèle d'étendue des travaux vous aide à expliquer votre idée et à mettre tout le monde d'accord sur votre futur projet.

Toutefois, ce n'est pas parce que ces documents sont importants que vous voulez qu'ils prennent plus de temps que nécessaire. Heureusement, de nombreux modèles gratuits sont disponibles en ligne pour vous aider à créer rapidement et facilement des cahiers des charges efficaces.

Dans cet article, nous allons examiner 10 modèles gratuits de cahiers des charges de Microsoft et ClickUp, parfaits pour tous ceux qui souhaitent que leurs projets soient directs et efficaces.

Qu'est-ce qu'un modèle de champ d'application du travail ?

Un modèle d'étendue des travaux est un outil qui vous permet de forfaiter les détails d'un projet à venir. Il vous aidera à définir des facteurs importants tels que les exigences légales, les ressources allouées et les produits livrables du projet .

L'objectif d'un document sur l'étendue des travaux est de créer un lieu unique permettant aux équipes de rester organisées et sur la bonne voie au cours d'un projet. C'est pourquoi les équipes devraient faire de la création d'un document sur le champ d'application des travaux une étape préliminaire à tout forfait de projet afin d'éviter les pertes de temps, les erreurs de communication et les tâches en dehors du champ d'application des travaux du projet .

En prenant le temps de créer un document sur l'étendue du travail, vous vous assurez de ne pas être pris au dépourvu la dérive de l'étendue des travaux . On parle de glissement de périmètre lorsque le périmètre d'un projet s'accroît lentement jusqu'à devenir beaucoup plus important que ce qui avait été prévu.

En mettant par écrit les détails de votre projet (et de ce qu'il n'est pas), vous réduisez les risques qu'il prenne une ampleur démesurée.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de cahier des charges ?

Un bon modèle d'étendue des travaux doit être facile à lire et à comprendre. Ainsi, les membres de l'équipe et les parties prenantes peuvent facilement lire le document et savoir en quoi consiste le projet, combien de temps il prendra et ce que l'on attend d'eux.

Idéalement, les modèles de cahier des charges devraient également inclure des bonnes pratiques et des conseils pour remplir chaque section. Même si les habitués de la rédaction de cahiers des charges n'ont pas besoin de ces conseils, ils peuvent aider les personnes qui débutent dans ce type de travail à créer un cahier des charges efficace pour la première fois.

Ils permettent également à chacun de gagner du temps et d'économiser de la bande passante pour déterminer ce qu'il faut inclure dans chaque section.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Enfin, tout modèle que vous utilisez doit être polyvalent. Les besoins de chacun sont différents, et vous voulez un modèle qui peut facilement s'adapter à votre situation. Cela signifie que les sections doivent être suffisamment générales pour que tout le monde puisse les utiliser et qu'il faut utiliser une plateforme qui permet des changements simples afin que le rédacteur puisse s'adapter à la volée si nécessaire.

Heureusement, il existe en ligne de nombreux modèles gratuits de cahier des charges qui répondent à ces critères ! Jetons maintenant un coup d'œil à 10 des meilleurs d'entre eux.

10 modèles gratuits de cahier des charges dans Word et ClickUp Docs

S'il y a bien une chose dont Internet ne manque pas, c'est de contenu. Regardez en ligne et vous trouverez plusieurs modèles de cahier des charges disponibles pour une utilisation gratuite.

Pour vous éviter de perdre du temps à trouver un bon modèle gratuit de cahier des charges, nous avons rassemblé ces 10 modèles, afin que vous puissiez vous mettre au travail immédiatement.

1. ClickUp Modèle d'étendue du travail

Modèle de champ d'application du travail ClickUp

Si vous cherchez un modèle de cahier des charges général qui peut être utilisé pour toutes sortes de projets.. Modèle standard de champ d'application du travail de ClickUp est le suivant.

Ce modèle est un outil formidable pour les entreprises qui cherchent à rendre leur processus de planification de projet plus rapide et plus facile, quel que soit le type de travail qu'elles font.

Ce modèle comprend plusieurs sections pré-remplies que la plupart des projets voudront inclure dans leur champ d'application de travail. Ces sections comprennent les objectifs du projet, les ressources, les exigences légales, les jalons, etc.

Cependant, ce n'est pas parce qu'il contient ces sections que vous ne pouvez pas les modifier si nécessaire. Avec ClickUp, il est facile d'ajouter ou de supprimer des sections en fonction de vos besoins. De plus, vous pouvez sauvegarder vos modifications, ce qui n'est pas un problème si vous prévoyez de produire régulièrement ce type de documents sur l'étendue du travail.

De plus, chaque section a été pré-remplie d'échantillons, de sorte que vous disposez d'un exemple sur lequel travailler lors de la modification en cours. Ainsi, la personnalisation de votre modèle d'étendue des travaux sera un processus plus rapide et plus simple, même pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre de documents.

Si vous êtes à la recherche d'un modèle tout-en-un pour aider votre équipe à mieux s'organiser, cliquez sur le lien ci-dessous.

2. Modèle de cahier des charges pour le Tableau blanc ClickUp

Modèle de champ d'application du travail du Tableau blanc ClickUp

L'un des principaux inconvénients du travail télétravail est qu'il est plus difficile de collaborer au sein d'une équipe.

Mon travail consistait autrefois à se réunir dans une salle de conférence et à travailler sur l'ensemble du projet l'étendue de votre nouveau projet vous devez désormais compter sur des e-mails et des appels Zoom qui vont et viennent. Modèle de cahier des charges pour le Tableau blanc de ClickUp vise à changer tout cela.

En travaillant à partir du Tableau blanc de ClickUp, les équipes peuvent collaborer en temps réel pour définir l'étendue du projet et ensuite le diviser en morceaux gérables que chaque personne peut diriger. Cela permet à plusieurs personnes de participer spontanément à des séances de remue-méninges et à la planification, de sorte que les projets se fassent à temps avec la contribution des membres de l'ensemble de l'équipe.

Ce modèle de tableau blanc comporte plusieurs sections, notamment un espace pour définir les hypothèses, les justifications, les objets du projet et les résultats attendus.

Il n'est pas nécessaire de partir de zéro. Les sections les plus importantes y figurent déjà. Il ne vous reste plus, à vous et à votre équipe, qu'à apporter vos idées personnelles et vos coups de génie.

Le meilleur travail est terminé lorsque toute l'équipe y contribue. Faites de votre travail un véritable effort d'équipe en essayant notre modèle de Tableau blanc conçu à cet effet .

3. Modèle de cahier des charges pour le site web ClickUp

Modèle de champ d'application du travail pour le site Web ClickUp

La conception et le développement de sites web est une entreprise importante de nos jours. Selon une estimation, la création de sites web représentait un chiffre d'affaires de une industrie de 1,9 milliard de dollars en 2020 et on s'attend à ce que ce chiffre augmente au fur et à mesure de la progression de la décennie.

Si vous avez été chargé de créer un site web, vous aurez besoin d'un cahier des charges pour vous assurer que vous et votre client êtes au clair sur les détails de votre projet. Modèle de cahier des charges de ClickUp pour la création d'un site web facilite ce processus.

Ce modèle gestion de projet de site web comporte des espaces pour définir les prix, les exclusions, les dates de fin et bien d'autres choses encore. Il comprend également des conseils pour remplir ces sections afin d'impressionner vos futurs clients.

Par exemple, si vous n'êtes pas sûr de savoir comment rédiger une Objectif et énoncé du problème ce modèle explique à quoi ressemble ce type de déclaration et ce qu'il faut y inclure pour qu'elle soit utile à votre client.

Vous pouvez aussi facilement modifier ce modèle pour le faire vôtre afin que les clients disposent d'un document unique lorsqu'ils finalisent le projet.

Bonus: Modèles de déclaration de travail !

4. Modèle de cahier des charges pour l'application ClickUp

Modèle d'étendue des travaux pour l'application ClickUp

De nombreuses entreprises utilisent aujourd'hui une application quelconque pour interagir avec leurs clients sur mobile. Cependant, ce n'est pas parce qu'elles ont besoin d'une application qu'elles savent nécessairement quel type d'application elles veulent.

Si vous créez une application pour un client, vous aurez besoin de Le modèle de cahier des charges de l'application ClickUp pour décrire exactement ce que vous allez créer afin que personne ne soit surpris au moment de la livraison.

Ce modèle permet d'expliquer facilement les fonctions attendues de l'application et de donner à vos clients un aperçu du projet détaillant les délais et les ressources nécessaires. La dernière chose que vous souhaitez, c'est de passer des mois à développer une application et de découvrir ensuite que le client avait une vision complètement différente du produit final.

De plus, si vous êtes un développeur d'applications indépendant, vous n'êtes peut-être pas très familier avec la rédaction de ce type de documents. Notre modèle rend la rédaction aussi facile que possible en fournissant des exemples de phrases et des conseils tout au long du processus de création du document.

Ainsi, peu importe qui vous êtes, ce modèle vous permettra de vous assurer qu'il n'y a pas de mauvaise communication entre vous et le client lorsqu'il s'agit de votre travail.

5. Modèle de proposition de changement ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/change-proposal.png Modèle de proposition de changement ClickUp https://clickup.com/templates/change-proposal-kkmvq-6142604 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Nous savons tous qu'il n'existe pas de système parfait - de temps en temps, un changement est nécessaire. Si vous proposez des modifications à un projet ou à un processus en cours au travail, utilisez la Le modèle de proposition de changement de ClickUp pour vous assurer de faire passer votre message clairement et rapidement.

Pour vous aider à faire cela, notre modèle comporte une sous-page "Cas de changement" qui vous permet d'expliquer pourquoi un changement est absolument nécessaire. C'est l'endroit idéal pour ajouter des détails qui affichent votre assistance, y compris les indicateurs et les données qui vous soutiennent.

Ce modèle comporte également un espace où vous pouvez ajouter un échéancier et une liste des ressources nécessaires pour achever le changement. Ces éléments permettent à vos responsables de comprendre l'ampleur des changements que vous proposez.

Enfin, notre modèle comprend une page de signature sur laquelle les parties prenantes doivent apposer leur signature avant de mettre en œuvre quoi que ce soit. Cela peut ne pas sembler crucial dans l'immédiat, mais avoir ce type de trace écrite est toujours une bonne idée si ces choix sont réexaminés à l'avenir.

6. Modèle de proposition de projet ClickUp

Modèle de proposition de projet ClickUp

Obtenir le feu vert pour un projet peut être un travail difficile, mais vous pouvez faciliter le processus grâce à Le modèle de proposition de projet de ClickUp de ClickUp. Ce modèle vous fournit un espace pour forfaiter votre proposition sur un seul tableau blanc numérique interactif.

Sur ce Tableau, vous pourrez ajouter des informations telles que les objectifs du projet, le budget, le calendrier et les membres de l'équipe. De plus, comme le tableau blanc est mis en forme, il est facile pour des équipes entières de collaborer. Cela signifie que davantage de titres peuvent travailler ensemble pour créer une proposition qui changera véritablement la donne pour l'entreprise.

Si vous avez consacré du temps et des efforts à la constitution de la meilleure équipe possible, vous vous devez de créer un espace où elle pourra faire ce qu'elle fait le mieux. Un tableau blanc interactif est une toile vierge qui permet à votre équipe de réfléchir librement pour exceller et se développer.

Donnez un coup de pouce à vos propositions de projet avec l'un de nos modèles de proposition de projet .

7. ClickUp Modèle de proposition d'entreprise

ClickUp Modèle de proposition d'entreprise

Il n'est jamais facile de conclure une équipe commerciale. Les gens sont naturellement hésitants à l'égard des les propositions d'entreprise vous devez donc leur donner toutes les raisons de dire oui.

L'une des façons de transformer une proposition en retour sur investissement pour votre entreprise est de faire appel à un professionnel Modèle de proposition d'entreprise de ClickUp . Ce modèle vous aide à définir avec précision le travail à achever et son coût. Notre modèle comprend également un guide étape par étape qui vous indique ce qu'il faut faire pour créer la meilleure proposition possible.

Il comprend des listes de tâches préétablies que vous pouvez assigner à votre équipe, de sorte que la proposition est prête pour l'étape suivante réunion de lancement avec le client . Enfin, donnez à votre proposition toutes les chances d'être lue grâce à notre modèle d'e-mail prêt à l'emploi. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter des détails sur votre identité et sur les raisons pour lesquelles les destinataires devraient jeter un coup d'œil à votre pièce jointe.

Vous êtes prêt à créer des propositions d'entreprise de qualité professionnelle en toute simplicité ? Commencez à rationaliser votre processus de proposition avec notre modèle de proposition commerciale.

8. Modèle d'accord sur l'étendue du travail des services ClickUp

Modèle d'accord sur l'étendue des services de travail ClickUp

Modèle d'accord de services sur l'étendue du travail de ClickUp est un excellent outil pour les personnes cherchant à formaliser leur relation de travail avec un client.

Le modèle comprend des sections sur les conditions de paiement, les produits à livrer et, bien sûr, le contrat de travail contrat de services lui-même. Remplissez chaque section et vous obtiendrez un contrat de services solide comme le roc accord d'entreprise entre vous et votre partenaire.

Inutile de rédiger votre propre contrat, au risque de commettre des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions qui pourraient vous poser des problèmes par la suite. De plus, une fois que vous aurez travaillé avec ce modèle, il vous sera facile de le réutiliser chaque fois que vous en aurez besoin accueillir un nouveau client .

Comme il s'agit d'un accord général standard, vous n'aurez qu'à y apporter des modifications minimes pour qu'il s'applique à chaque situation. Ne perdez pas de temps à réécrire un document juridique standard encore et encore. Utilisez plutôt ce modèle pour concentrer vos efforts là où ils comptent le plus.

9. Modèle d'étendue du travail Microsoft Word

Via Microsoft

Microsoft Word est le programme de référence pour la création de documents depuis des décennies. Il n'est donc pas surprenant qu'il dispose de son propre modèle de cahier des charges que vous pouvez utiliser gratuitement.

Bien que ce Modèle d'étendue du travail Microsoft Word peut sembler un peu dépassé, mais il contient toujours un emplacement pour toutes les informations les plus importantes que vous souhaiteriez voir figurer dans votre mon travail (en anglais). Il s'agit de sections telles que Champ d'application, Les éléments livrables du projet et les parties concernées.

L'un des principaux avantages de ce modèle est qu'il est très simple. Si vous utilisez déjà Microsoft Office il sera comme n'importe quel autre document Word que vous créez.

Si vous souhaitez une solution simple et rapide, ce modèle Word pourrait être le bon choix.

10. Modèle de cahier des charges pour Google Sheets

Via Google Sheets

Enfin, nous avons le modèle Modèle de cahier des charges pour Google Sheets . Le plus grand avantage de ce modèle est qu'il vit dans l'environnement de travail de Google.

Si vous connaissez le travail de Sheets et que vous ne pensez pas avoir souvent besoin de ce type de modèle, c'est peut-être le choix le plus judicieux. Une chose à noter est que ce modèle particulier a été mis en forme comme un exemple d'étendue du travail pour les entrepreneurs généraux ou les gens de métier.

Si vous travaillez sur un projet de projet de construction vous n'aurez qu'à y ajouter vos spécificités. Toutefois, si ce n'est pas le cas, vous devez être prêt à faire une bonne partie du travail de personnalisation pour l'adapter à vos besoins.

Commencez vos projets en force

Quel que soit le projet sur lequel vous travaillez, un document clair sur l'étendue du travail peut faire toute la différence. Qu'il s'agisse d'un projet de développement d'application ou de site Web, d'une proposition de modification ou d'un accord de services, il y a toujours un document sur l'étendue des travaux à rédiger qui réponde à vos besoins .

De plus, si vous choisissez d'utiliser l'un de nos modèles ClickUp, vous avez l'avantage de travailler dans le cadre de la norme Plateforme ClickUp . Cela signifie la création intelligente de tâches, le partage de données et l'accès à toute une série de modèles gratuits destinés à toutes sortes de cas d'utilisation en entreprise.

Alors, qu'attendez-vous ? Commencez vos projets dès maintenant avec une compte ClickUp gratuit et le modèle de cahier des charges qui vous convient le mieux !