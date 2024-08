14 Meilleur logiciel de gestion d'agence en 2024

De nombreuses agences sont constamment confrontées à de nombreux défis en matière de gestion. De la gestion de plusieurs projets, clients et échéanciers à la production d'un travail de qualité et au suivi de la progression, en passant par la recherche de nouvelles entreprises, les agences ont fort à faire.

Offrez à vos Teams créatifs l'assistance dont ils ont besoin pour réussir et éviter l'épuisement en utilisant le bon logiciel de gestion d'agence pour faciliter la planification des ressources, la gestion des projets et la collaboration entre les équipes, la gestion des clients et bien d'autres choses encore.

Nous avons rassemblé 14 des meilleurs logiciels de gestion d'agence disponibles aujourd'hui, avec leurs meilleures fonctionnalités, leurs limites, leurs prix et les évaluations des clients, pour vous aider à choisir ceux qui conviennent à vos besoins !

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion d'agence ?

Un logiciel de gestion d'agence, ou système de gestion d'agence, est une solution achevée de gestion des processus et de rationalisation des flux de travail. En d'autres termes, c'est un outil qui rationalise les opérations et améliore les processus pour vous aider à faire évoluer votre entreprise.

Cependant, trouver le logiciel d'agence qui convient à votre équipe nécessite des recherches et une réflexion approfondie, car tous les outils de gestion d'agence ne sont pas construits de la même manière ! Certains sont meilleurs pour la gestion de projet, tandis que d'autres sont meilleurs pour la planification des rendez-vous, la collecte des commentaires des clients, la gestion du pipeline, etc.

Quel que soit votre secteur d'activité, les logiciels de gestion d'agence peuvent vous aider à obtenir le coup de pouce et l'assistance dont vous avez besoin pour gérer chaque partie de votre entreprise.

14 Les meilleurs logiciels de gestion d'agence

Et maintenant, nous y sommes. Nous avons rassemblé 14 des meilleurs logiciels pour les agences de marketing numérique pour les agences de publicité, les marques, les relations publiques, la conception de sites web et autres. Jetez un coup d'œil à chacun pour comprendre ce que vous pouvez utiliser pour chacun, quel outil vous pouvez ajouter à votre pile technologique, ou peut-être quel outil couvre tout ce dont votre équipe a besoin.

1. ClickUp

Le meilleur pour la gestion de projet et la collaboration d'équipe

Obtenez un aperçu de la progression de votre projet dans les tableaux de bord de ClickUp

En ce qui concerne la collaboration au sein de l'équipe, les agences numériques peuvent également profiter de fonctionnalités collaboratives telles que ClickUp Tableaux blancs où les équipes peuvent faire du brainstorming et créer des feuilles de route visuelles, et ClickUp Docs pour définir des stratégies, documenter des procédures opératoires normalisées, etc. Il existe également une fonctionnalité de discussion intégrée qui permet aux équipes et aux clients d'échanger des messages en temps réel La fonctionnalité de gestion des e-mails de ClickUp qui vous permet d'envoyer et de recevoir des e-mails sans quitter ClickUp.

Gagnez du temps et rationalisez la gestion des e-mails - envoyez et recevez des e-mails dans ClickUp

Et grâce aux paramètres de partage et de permissions, les agences digitales peuvent facilement partager des documents et des tâches avec leurs clients ou les inviter dans leur environnement de travail pour rationaliser la communication entre les équipes et les clients. Pour accélérer le processus de feedback et de révision, il suffit d'utiliser la fonctionnalité de Révision et d'Annotation qui permet aux équipes et aux clients de faire des commentaires au sein d'une pièce jointe.

Il ne s'agit là que de quelques fonctionnalités clés. Jetez un coup d'œil à quelques autres fonctionnalités qui pourraient faciliter les opérations de votre agence.

Meilleures fonctionnalités

Affiches personnalisées : Choisissez parmi plus de 15 affichages pour gérer les différentes tâches et projets

: Choisissez parmi plus de 15 affichages pour gérer les différentes tâches et projets Automatisation pré-intégrée et personnalisée : Créez des processus efficaces et cohérents, et mettez le travail manuel en pilote automatique grâce aux fonctions suivantesl'automatisation dans ClickUp *Tableaux blancs collaboratifs : Permet aux équipes de collaborer sur les projets en temps réel et différencie ClickUp des autres outils de gestion d'agence

: Créez des processus efficaces et cohérents, et mettez le travail manuel en pilote automatique grâce aux fonctions suivantesl'automatisation dans ClickUp *Tableaux blancs collaboratifs : Permet aux équipes de collaborer sur les projets en temps réel et différencie ClickUp des autres outils de gestion d'agence Capacités d'intégration : Connectez ClickUp à plus de 1 000 outils de travail, y compris quelques applications mentionnées dans ce tour d'horizon (Calendly,Faire)

: Connectez ClickUp à plus de 1 000 outils de travail, y compris quelques applications mentionnées dans ce tour d'horizon (Calendly,Faire) Modèles personnalisables : Accédez à une bibliothèque de modèles pour tous les cas d'utilisation, y compris un modèle deModèle d'agence de marketing par ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Marketing-Agency-Template-by-ClickUp-.png /$$$img/

Le modèle d'agence de marketing de ClickUp peut aider les agences à gérer plusieurs clients, à planifier des campagnes et plus encore en un seul endroit

Limites

Bien que ClickUp offre un grand nombre de fonctionnalités et qu'il soit hautement personnalisable, l'utilisation efficace de ces fonctionnalités pour augmenter la productivité peut nécessiter une certaine courbe d'apprentissage

Prix

Free Forever : Forfait Free riche en fonctionnalités

: Forfait Free riche en fonctionnalités Unlimited : 5 $ par mois/utilisateur

: 5 $ par mois/utilisateur Business : 12 $ par mois/utilisateur

: 12 $ par mois/utilisateur Business Plus : 19 $ par mois/utilisateur

: 19 $ par mois/utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis des clients

G2 : 4.7 sur 5 (4 780+ avis)

: 4.7 sur 5 (4 780+ avis) Capterra : 4.7 sur 5 (3 070+ avis)

apprenez comment d'autres agences digitales, comme Zenpilot, peuvent vous aider à atteindre vos objectifs

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider https://clickup.com/blog/agile-for-agencies-how-gabriel-uses-clickup-to-implement-scrum-for-digital-agencies/ utilisent ClickUp pour optimiser leur flux de travail /%href/ Essayez ClickUp gratuitement

2. Calendly

Le meilleur pour la planification et la réservation

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Calendly--1400x1162.png Planifier des réunions avec Calendly /$$$img/

Programmer des réunions avec Calendly Calendly est un outil de gestion d'agence qui permet de fidéliser les clients et le recrutement, et tout ce qui se trouve entre les deux, en offrant une myriade de moyens d'automatiser les tâches et de gagner du temps.

Il offre des fonctionnalités de qualification et de programmation automatisées directement sur votre site web, ce qui facilite grandement la prise de rendez-vous avec des clients potentiels, que ce soit via Zoom, Google Meet ou une réunion de travail système téléphonique d'entreprise . Il permet également de libérer de l'espace pour les employés afin qu'ils puissent travailler sur des tâches de haute priorité.

Calendly envoie également des questionnaires et des abonnements automatiques par e-mail avant et après l'appel, ce qui aide les agences à paraître encore plus professionnelles et à établir des relations plus solides avec les clients.

Meilleures fonctionnalités

Aide les équipes à planifier leurs réunions de manière simple et efficace

Très simple à utiliser avec une interface propre et intuitive et un processus de paramètres soigné

Beaucoup d'intégrations et la possibilité de le synchroniser avec différentes applications de calendrier

Convient aux équipes et aux startups qui peuvent l'intégrer sur leurs sites Web et même l'utiliser pour facturer des services de consultation

Limites

Les performances de Calendly sont optimisées lorsqu'il est intégré à Google Agenda. Des rapports ont fait état d'incohérences lors de l'intégration avec Outlook

Il ne fait pas de guide de formation ni de page d'assistance dédiée

Prix

De base : Free

: Free Essentiels : 8$ par place/mois

: 8$ par place/mois Professionnel : 12 $ par place/mois

: 12 $ par place/mois Teams : 16 $ par place/mois

: 16 $ par place/mois Enterprise : Contacter pour les tarifs

Avis des clients

G2 : 4.7 sur 5 (1.470+ avis)

: 4.7 sur 5 (1.470+ avis) Capterra : 4.7 sur 5 (2,590+ commentaires)

3. Walling

Le meilleur pour la visualisation, l'organisation et le partage d'idées

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Walling-Work-Management.jpeg Organiser et partager des idées dans l'application de gestion du travail Walling /$$$img/

Organiser et partager des idées dans l'application de gestion du travail Walling Walling est un outil de gestion du travail qui organise les idées, les tâches et les projets de manière visuelle et, surtout, créative.

Il donne un aperçu achevé de tout ce qui est fait en ce moment et offre de multiples options de visualisation - tableaux d'humeur, tableaux Kanban, calendriers, etc.

Teams est doté de fonctionnalités de collaboration en équipe en temps réel, qui facilitent grandement la progression des tâches internes et des tâches des clients, ainsi que leur livraison dans les délais impartis.

Meilleures fonctionnalités

Il s'agit d'une application de prise de notes qui met l'accent sur la partie visuelle (murs en briques)

Un large intervalle de plates-formes pour permettre aux équipes de démarrer

Approprié pour les équipes créatives impliquées dans les industries ou département de design/marketing

Limites

La méthode de structuration des données de Walling a une courbe d'apprentissage et nécessite une bonne compréhension pour utiliser efficacement sa flexibilité

Prix

Forfait gratuit

Plan premium : 5 $ par membre/mois

: 5 $ par membre/mois Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis des clients

Chasse aux produits : 5 sur 5 (100+ commentaires)

: 5 sur 5 (100+ commentaires) Capterra : 4.8 sur 5 (25+ avis)

4. TeamGantt

Le meilleur pour la gestion des tâches

Gérer les tâches et les échéanciers dans un diagramme de Gantt avec TeamGantt TeamGantt est un système de un outil de gestion de projet facile à utiliser qui présente un diagramme de Gantt pour aider les agences à gérer les projets dans le cadre d'un échéancier.

Il s'adapte aux besoins des différents types d'agences et d'employés également (puisque chaque membre de l'équipe peut facilement personnaliser son flux de travail sans interférer avec les autres membres). Avec TeamGantt tout est à portée de clic. Cet outil facilite la planification des projets, l'organisation des tâches, des documents et des discussions, simplifie le suivi du temps, rationalise les communications et donne un aperçu précis de la progression. Tout cela élimine les maux de tête liés aux mises à jour des clients et permet de satisfaire à la fois les clients et les équipes.

Meilleures fonctionnalités

Équipé de fonctionnalités de partage de fichiers, de suivi du temps et de communication au niveau des tâches

Suivi visuel de la progression des tâches assignées à chaque membre de l'équipe

Disposition simple et personnalisable

Convient aux équipes ou aux indépendants qui préfèrent suivre la progression de leurs projets via des diagrammes de Gantt

Limites

TeamGantt manque de fonctionnalités de suivi budgétaire et financier, ce qui rend difficile le suivi précis des coûts du projet par les équipes

L'interface utilisateur peut être quelque peu difficile à naviguer pour certains utilisateurs, ce qui rend un peu difficile de trouver rapidement les données dont ils ont besoin

Prix

Avis des clients

G2 : 4.8 sur 5 (840+ commentaires)

: 4.8 sur 5 (840+ commentaires) Capterra : 3.6 sur 5 (90+ avis)

5. Faire

Le meilleur pour l'automatisation du travail

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Make.png Automatisation du flux de travail avec Make /$$$img/

Paramétrer des déclencheurs et des conditions pour automatiser le flux de travail avec Make Make est un flux de travail sans code logiciel d'automatisation qui affiche tout ce que vous construisez et créez d'une manière visuellement attrayante. Cet outil est idéal pour les agences qui souhaitent améliorer la gestion du flux de travail et de stimuler la productivité de toutes les équipes.

Make peut aider avec toutes ces choses avec lesquelles les agences luttent, comme la génération efficace de prospects, l'acheminement des prospects, la gestion des contrats, et tout ce qui est nécessaire pour fermer plus de contrats plus rapidement. Il se connecte à des milliers d'applications, ClickUp inclus, et permet de réunir facilement tout ce qui compte sur une seule plateforme.

Meilleures fonctionnalités

Un nombre infini de scénarios d'intégration d'applications et de nombreux modèles prêts à l'emploi partageables

L'interface utilisateur, ainsi que l'interface utilisateur, sont bien conçues, avec un excellent historique des options de recherche

Très efficacegestion d'équipe très efficace automatisation, et il est possible de paramétrer une automatisation séparée pour chaque équipe/département

L'API de Make le rend adapté aux agences de services d'automatisation

Limites

Conçu pour les systèmes Unix, ce qui limite son assistance aux plates-formes

Syntaxe complexe pour la définition des tâches d'automatisation, ce qui rend son utilisation difficile pour les débutants

Prix

Free

Core : 10,59 $ par mois

: 10,59 $ par mois Pro : 18,82 $ par mois

: 18,82 $ par mois Teams : 34,12 $ par mois

: 34,12 $ par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis des clients

G2 : 4.7 sur 5 (180+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (180+ commentaires) Capterra : 4.8 sur 5 (290+ commentaires)

6. Envoyer en bleu

Le meilleur pour l'e-mail marketing, les campagnes de marketing numérique et l'automatisation du marketing

Créez et concevez des messages e-mail élégants avec Sendinblue Sendinblue est un outil riche en fonctionnalités conçu pour répondre aux besoins des agences qui souhaitent doter leur entreprise des bons outils de vente et de marketing.

Ce logiciel permet aux agences d'envoyer des des e-mails, des SMS ou des messages WhatsApp pour les offres sensibles au facteur temps et segmenter les messages en fonction des différents publics et des différents types de clients afin d'augmenter les taux de fidélisation et de renforcer les relations avec les clients.

Il permet également de stocker toutes les coordonnées des clients en un seul endroit, de suivre chaque étape du pipeline et de surveiller les données et les performances pour repérer les points à améliorer.

Meilleures fonctionnalités

Plate-forme marketing tout-en-un qui permet à ses utilisateurs de lancer des campagnes de marketing par e-mail et SMS, de mettre en place une automatisation, et d'utiliser des outils de gestion de la relation clientgérer les contacts via un système de gestion de la relation client (CRM) intégré

Automatisations disponibles pour tous les forfaits

Options de discussion sur le site web intégrées au site web

Campagnes automatisées et fonctionnalités de segmentation marketing

Limites

De nombreux utilisateurs ont rapporté des limites aux fonctionnalités d'automatisation

Les options de modèles d'e-mails de Sendinblue sont limitées et peu personnalisables

Prix

Free

Débutant : A partir de 25 $ par mois

: A partir de 25 $ par mois Business : A partir de 65$ par mois

: A partir de 65$ par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis des clients

G2 : 4.5 sur 5 (1530+ commentaires)

: 4.5 sur 5 (1530+ commentaires) Capterra : 4.6 sur 5 (1540+ commentaires)

7. Trafft

Le meilleur pour la réservation et la prise de rendez-vous

Accepter des réservations et des paiements en ligne, gérer des équipes et des clients, et plus encore avec Trafft

L'organisation de votre agence n'a jamais été aussi simple. Grâce à Trafft grâce à ce logiciel, vous pouvez désormais gérer votre agence et développer votre marque. Le logiciel permet d'aligner tous vos rendez-vous, d'organiser vos clients et de faire prospérer votre entreprise.

Trafft est la solution pour les agences qui ont besoin de rationaliser leur expérience de réservation à la fois pour les membres de leur équipe et pour leurs clients.

Ce logiciel de réservation gère tout dans le processus de réservation, même l'envoi d'e-mails automatisés ou de rappels par SMS à vos clients.

Meilleures fonctionnalités

Tableau de bord de l'entreprise pour surveiller tous vos rendez-vous ou évènements

Panneau de gestion des clients pour obtenir des informations détaillées sur vos clients

Calendrier et planification intelligents

Vous pouvez créer une page de réservation sans connaissances en matière de code

Il peut gérer les paiements en ligne, la facturation et la gestion des taxes directement depuis l'application

Limites

Trafft ne permet pas de programmer des évènements qui se déroulent sur plusieurs jours

Trafft n'est pas optimisé pour une utilisation sur des appareils mobiles

Prix

Individuel Basic : 12 $ par mois Pro : 39 $ par mois Expert : 59 $ par mois

Entreprise Débutant : 69 $ par mois Mise à l'échelle : 150 $ par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs



Avis des clients

G2 : 4.7 sur 5 (16+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (16+ commentaires) Capterra : 5 sur 5 (34+ commentaires)

8. Sprout Social

Le meilleur pour le marketing des médias sociaux

Afficher le tableau de bord des indicateurs clés de performance dans Sprout Social Sprout Social est un outil complet utilisé par de nombreuses équipes de médias sociaux et de marketing. Grâce à Sprout Social, les agences peuvent mieux comprendre leurs clients et les audiences de ces derniers et utiliser ces données pour adapter leurs entreprises et leurs stratégies marketing.

En plus de cela, il aide pour tout ce qui concerne le contenu, la planification, la publication, la stimulation de l'engagement et l'amélioration de la réactivité inclus. Enfin, les agences qui utilisent Sprout Social peuvent accéder à des tableaux de bord riches en données et prendre des décisions plus stratégiques pour développer leur propre entreprise et celle de leurs clients.

Meilleures fonctionnalités

Aide à la gestion de l'activité des médias sociaux et de la communication sur plusieurs plateformes

Des analyses méticuleuses permettent aux utilisateurs d'effectuer des vérifications sur les concurrents et d'exporter facilement des données pour garantir l'efficacité des campagnes de médias sociaux à l'avenir

Rentable pour les entreprises de taille moyenne et les équipes qui veulent maximiser leur présence numérique grâce à une approche axée sur les données

Limites

La plateforme a une courbe d'apprentissage et peut être écrasante pour les utilisateurs qui ne sont pas familiers avecles outils de gestion des médias sociaux* Le prix est relativement élevé, ce qui pourrait rendre l'achat difficile pour les startups et augmente le coût lorsque plusieurs membres de l'équipe ont besoin d'y accéder

Tarification

Standard : 249 $ par mois (chaque utilisateur supplémentaire + 199 $ par mois)

: 249 $ par mois (chaque utilisateur supplémentaire + 199 $ par mois) Professionnel : 399 $ par mois (chaque utilisateur supplémentaire + 299 $ par mois)

: 399 $ par mois (chaque utilisateur supplémentaire + 299 $ par mois) Avancé : 499 $ par mois (chaque utilisateur supplémentaire + 349 $ par mois)

: 499 $ par mois (chaque utilisateur supplémentaire + 349 $ par mois) Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis des clients

G2 : 4.3 sur 5 (2 050+ avis)

: 4.3 sur 5 (2 050+ avis) Capterra : 4.4 sur 5 (520+ avis)

9. Cercle

Meilleur pour une plateforme communautaire tout-en-un pour les créateurs et les marques

Combinez la nature passionnante et interactive d'une communauté avec votre contenu - en une seule expérience transparente avec Circle Circle est le type d'outil dont les agences ont besoin pour les activités de renforcement de la communauté et de l'équipe. Ce logiciel interactif offre une expérience transparente des discussions de groupe, des flux en direct et des évènements, pour n'en citer que quelques-uns.

Ses fonctionnalités d'engagement robustes permettent véritablement de créer une atmosphère bourdonnante au sein de votre agence et de donner aux membres de différentes équipes les moyens de travailler ensemble sur une vision unique et unifiée. D'autre part, avec Circle, les agences peuvent aider leurs clients en matière de notoriété de marque et se connecter avec d'autres constructeurs et créateurs dans l'espace.

Meilleures fonctionnalités

Permet de créer des forums, des sujets et des fils de discussion communautaires afin d'impliquer le public dans des discussions ouvertes

Permet aux entreprises, en général, de fidéliser leur clientèle en simplifiant l'engagement et & le va-et-vient entre les membres de la communauté

Les utilisateurs peuvent accueillir et organiser des évènements au sein même de la plateforme, où les membres peuvent poster et interagir. Il est également possible de créer des flux en direct et de personnaliser les paramètres de partage.

Limites

La plateforme n'est pas adaptée aux créateurs de cours, car elle ne dispose pas d'une page de paiement dédiée et d'une fonctionnalité de paywall peu pratique qui affecte les discussions

L'option de création de cours n'est disponible que sur les forfaits Professional et Enterprise

Prix

Basique : 49 $ par mois

: 49 $ par mois Professionnel : 99 $ par mois

: 99 $ par mois Enterprise : 399 $ par mois

Avis des clients

App Store : 4.8 sur 5 (2 200+ avis)

: 4.8 sur 5 (2 200+ avis) ProductHunt : 3.6 sur 5 (40+ avis)

10. Canny

Meilleur outil pour la gestion des clients et le feedback des clients

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/CleanShot-2022-07-13-at-18.22.34@2x-1400x776.png Saisir les commentaires des clients dans Canny /$$$img/

Capturer, organiser et analyser le retour d'information sur les produits dans Canny

Les agences ont besoin du retour d'information de leurs clients afin d'améliorer leurs services et, bien sûr, de maximiser leur potentiel de gain. Canny est l'un des meilleurs logiciel de gestion de la relation client qui permet de collecter, d'organiser et d'analyser facilement le retour d'information.

Il ne fait pas que recueillir les commentaires des clients, mais aussi ceux de leurs coéquipiers. De cette manière, les agences peuvent s'assurer que les meilleures idées ne passent pas entre les mailles du filet et utiliser leur temps de la manière la plus efficace - pour développer les fonctionnalités les plus demandées, diversifier leurs services ou concentrer leurs efforts sur un certain type de service uniquement.

Meilleures fonctionnalités

Collecte et analyse des commentaires des clients sans effort

Facile à intégrer avec diverses plateformes externes

Permet de paramétrer un système de feedback en l'intégrant sur un site web ou en l'utilisant comme sous-domaine

Limites

Le Tableau de vote de Canny est assez utile mais peut involontairement biaiser les commentaires s'il n'est pas configuré correctement, ce qui peut limiter l'efficacité des commentaires recueillis

Prix

**Free

Croissance : 400 $ par mois

: 400 $ par mois Business : Contacter pour la tarification

Avis des clients

ProductHunt : 4.3 sur 5 (45+ commentaires)

: 4.3 sur 5 (45+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (35+ avis)

11. Témoignage

Le meilleur moyen de recueillir des témoignages de clients

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Collect-testimonials-from-customers-with-Testimonial-.png Recueillir des témoignages de clients avec Testimonial /$$$img/

Recueillir des témoignages de clients avec Testimonial Testimonial comme son nom l'indique, Testimonial est un logiciel permettant de recueillir des témoignages de clients. Les agences peuvent facilement intégrer des témoignages vidéo et texte sur leurs sites web et même créer des pages d'atterrissage dédiées en environ 2 minutes sans embaucher de devs

Les témoignages, lorsqu'ils sont utilisés efficacement, peuvent faire grimper en flèche les entreprises de toute agence. Non seulement les agences peuvent télécharger des témoignages et des preuves sociales sans codage, mais elles peuvent surveiller et suivre les performances de chacun, les afficher sur un tableau de bord et même promouvoir les plus performants pour attirer plus de clients, ce qui est un facteur de revenu massif.

Meilleures fonctionnalités

Collectez et affichez les éloges, qu'ils soient sous forme de texte ou de vidéo, et montrez-les aux prospects

Les vidéos de témoignages sont partageables sur les médias sociaux et intégrables sur les sites web, tout en pouvant être utilisées dans des campagnes marketing

La mise en place d'une automatisation avec les témoignages est possible grâce à des applications tierces comme Make

Limites

À ne fait pas d'outils intégrés pour modifier et faire des ajustements aux vidéos reçues des clients

Les clients reçoivent des instructions limitées sur la façon de créer des vidéos de haute qualité

Prix

Débutant : Free

: Free Premium : 50 $ par mois

: 50 $ par mois Ultimate : 150 $ par mois

: 150 $ par mois Agence : A partir de 300 $ par mois

Avis des clients

ProductHunt : 4.2 sur 5 (15+ avis)

12. Coda

Le meilleur pour la gestion de documents et de fichiers

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/CleanShot-2022-07-13-at-18.20.24@2x.png Gérez vos idées dans l'éditeur de documents de Coda /$$$img/

Gérer des idées dans l'éditeur de documents de Coda Coda est une solution tout-en-un pour gérer des documents, des tâches, des listes de choses à faire et des données d'une manière à la fois simple, interactive et attrayante. Les agences l'utilisent pour accélérer le processus de prise de décision et de collaborer plus efficacement avec le personnel interne.

Il est entièrement personnalisable en fonction des différents besoins de l'agence et facile à faire évoluer au fur et à mesure que les agences se développent. Coda affiche les données de manière à ce qu'elles soient faciles à consulter, tandis que les tableaux de bord facilitent le suivi de la progression et des mises à jour du travail des clients.

Meilleures fonctionnalités

Un document tout-en-un qui rassemble des documents et des tableaux pour rendre la gestion des tâches et la collaboration et la coordination interactives aussi faciles que possible

La fonctionnalité "Packs" est adaptée à des fins d'intégration avec d'autres applications

Convient aux équipes de développeurs d'applications (entre autres) qui souhaitent créer un cadre d'organisation d'entreprise simple qui facilite l'accès aux documents et aux données

Limites

Conception de l'interface de Coda est considérée comme datée et moins attrayante sur le plan visuel

De temps en temps, la structure des documents dans Coda est désorganisée.

Prix

Free

Pro : 10 $ par mois/auteur de document

: 10 $ par mois/auteur de document Teams : 30 $ par mois/Doc Maker

: 30 $ par mois/Doc Maker Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis des clients

G2 : 4.7 sur 5 (380+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (380+ commentaires) Capterra : 4.6 sur 5 (80+ avis)

Bonus:_ *Coda Vs. Airtable*

13. Tally

Meilleur pour la création de formulaires

Formez votre propre formulaire en ligne et collectez tout type de données avec le générateur de formulaires Tally Tally est un autre excellent logiciel sans code pour la gestion des agences. Ce générateur de formulaires ne se contente pas de créer des formulaires, mais il assiste la logique des formulaires, les calculatrices, les messages personnalisés fermés, le téléchargement de fichiers et la collecte de paiements, pour ne citer que quelques-unes de ses superbes fonctionnalités.

Avec Teams, les agences peuvent collecter un grand nombre de données, les analyser ou les exporter, et les organiser par projet ou par membre de l'équipe (qui peuvent ensuite collaborer sur les formulaires et partager les résultats des formulaires dans des environnements de travail partagés).

Meilleures fonctionnalités

Form builder avec UX et UI unique qui permet la création d'un nombre illimité de formulaires et de sondages en quelques minutes

Options de personnalisation infinies

La collecte des paiements, les calculs, la logique du formulaire et la canalisation des réponses sont quelques-unes des fonctionnalités les plus brillantes de ce logiciel

Peut être intégré avec à peu près n'importe quel produit disponible sur le marché

Limites

L'absence de fonctionnalités telles que la logique conditionnelle et l'intégration de données rend Tally moins adapté aux types de formulaires plus avancés et pourrait réduire ses fonctionnalités globales

Prix

Forfait Free : Tally Pro : Tally Pro : Tally Pro : **Tally Pro

: : : : **Tally Pro Tally Pro : 29 $ par mois

Avis des clients

ProductHunt : 4.9 sur 5 (70+ avis)

14. Pitch

Meilleur logiciel de présentation collaborative

Créez de belles présentations en quelques minutes avec Pitch Pitch est un logiciel de présentation qui propose des milliers de modèles personnalisables et conçus par des professionnels, que les agences peuvent utiliser pour présenter leurs services et leurs forfaits de projet à leurs clients.

Cet outil permet de préparer facilement des keynotes de conférence et des présentations de réunion d'équipe et de partager le travail et les mises à jour de manière élégante et créative. Enfin, Teams offre des fonctionnalités de collaboration entre équipes et simplifie la présentation d'idées, le partage de commentaires et la prise de décisions.

Meilleures fonctionnalités

Plateforme de présentation collaborative axée sur l'équipe et dotée d'une interface utilisateur super épurée

La puissante fonctionnalité d'assistance en ligne aide les membres de l'équipe à collaborer sur les présentations en temps réel avec une option d'affichage de l'orateur

Un grand nombre de modèles pour démarrer

Les membres de l'équipe peuvent suivre le statut de leur travail ainsi que les données grâce à l'intégration de Google Analytics

Limites

Disponibilité limitée de modèles prêts à l'emploi qui peuvent être facilement personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de l'utilisateur

Prix

Débutant : Free

: Free Pro : 8$ par membre/mois

: 8$ par membre/mois Enterprise : Contacter pour les tarifs

Avis des clients

ProductHunt : 4.9 sur 5 (120+ commentaires)

: 4.9 sur 5 (120+ commentaires) Capterra : 4.8 sur 5 (25+ avis)

Choisir le bon logiciel de gestion pour votre agence

Il existe de nombreux systèmes de gestion d'agence, et c'est tant mieux pour vous. Maintenant, la clé est de trouver les outils qui offrent la flexibilité nécessaire pour assister votre agence à mesure qu'elle évolue, qui peuvent vous aider à planifier vos ressources et qui fonctionnent de manière transparente avec d'autres outils de travail pour garder le contrôle de votre flux de travail.

Comme nous l'avons déjà mentionné, ClickUp est un outil de gestion de projet et de productivité tout-en-un qui offre une plateforme entièrement personnalisable pour donner à votre agence le pouvoir de configurer ClickUp pour s'adapter à votre flux de travail et à vos projets complexes et pour assister votre équipe au fur et à mesure que votre entreprise se développe. Cette seule raison en fait l'un des meilleurs logiciels de gestion d'agence disponibles aujourd'hui.

Et parce que les agences peuvent avoir besoin de plusieurs applications pour aider à gérer les opérations quotidiennes, vous pouvez facilement synchroniser et connecter ClickUp à d'autres outils de travail pour regrouper tout votre travail en un seul endroit.

