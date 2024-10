10 modèles de résumés gratuits dans Word, Slides, & ; ClickUp

Les résumés sont un élément clé de tout forfait Business et leur réussite n'est pas anodine !

Bien qu'ils ne constituent qu'une petite partie d'une proposition plus vaste, les résumés ont un rôle important à jouer dans les domaines suivants gestion de projet et seront lus par chaque partie prenante, supérieur ou investisseur que vous espérez impressionner. Ils doivent donc être traités avec soin.

Votre résumé doit être court et agréable, mais il doit aussi être percutant. À la différence d'un résumé, le résumé fournit une version condensée de ce que votre proposition de projet explique en long et en large. Il s'agit en quelque sorte de la version "highlight reel" ou "SparkNotes" de votre proposition de projet documents de projet plus détaillés .

En fait, les résumés sont avant tout une affaire de stratégie. Ils sont peut-être brefs, mais ils sont intentionnels ! Et il existe un secret pour réussir à chaque fois le résumé parfait de votre proposition : les modèles 🙂

Les modèles de résumé sont le seul moyen infaillible de garantir que vous abordez les points les plus percutants, à chaque fois. De plus, ils vous aident à gagner du temps de les rédiger et de rendre le processus global nettement moins stressant et plus facile à formuler.

En savoir plus sur les modèles de résumés et les fonctionnalités indispensables à rechercher avant de les télécharger. Accédez même à 10 des meilleurs modèles de résumé gratuits pour tout type de proposition ! Que vous utilisiez ClickUp, Word, PowerPoint ou autre, nous avons un modèle qui facilitera considérablement vos résumés. 🙌🏼

Qu'est-ce qu'un modèle de résumé ?

Tout d'abord, qu'est-ce qu'un résumé ?

Un résumé résume les points clés d'un rapport ou d'une proposition de grande envergure en un document bref et facile à digérer. Ce résumé donne au lecteur une bonne idée de ce qui l'attend et reprend les principaux éléments de l'ensemble du document, y compris les éléments suivants le forfait du projet le problème qu'il vise à résoudre, le portée du projet les ventilations des coûts, OKRs et bien d'autres choses encore.

La longueur de votre résumé dépendra de la complexité de votre projet, mais il est conseillé de le considérer comme une "section" plutôt que comme un document à part entière.

via Microsoft Le plan simple de ce document Word vous aidera à rédiger un résumé. Il comprend des sections sur les objets de l'entreprise, les cibles, la concurrence, les risques et les opportunités, qui vous guideront dans le processus de création de votre document.

Les éléments visuels tels que les diagrammes, les schémas et les graphiques suscitent l'intérêt de votre public mieux que tout autre type de contenu, alors n'oubliez pas de les inclure dans votre document. 🎨

Nous savons que la construction de visuels dans Word est une tâche qui prend du temps, alors voici quelques guides pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre contenu visuel !

9. Modèle de résumé PowerPoint

via Modèle de diapositive Une liste de modèles de présentation ne serait pas achevée sans le modèle PowerPoint Executive Summary ! Il s'agit d'un modèle à trois listes utilisé pour présenter les objets de l'entreprise sur une diapositive d'une page.

Les résumés simplifient le contenu de votre proposition de projet, mais vous souhaitez tout de même donner un maximum d'informations à votre public, afin qu'il ait une vue d'ensemble.

Ce modèle serait parfait à utiliser pour les investisseurs ou les parties prenantes qui demandent des informations clés en un seul instant. 📸

Astuce : Une alternative visuelle serait le modèle n°2 de cette liste - le modèle de résumé du Tableau blanc de ClickUp. En tant que présentateur disposant d'un Tableau blanc, vous avez la liberté de transformer votre présentation de statique à interactive avec des formes et des images !

10. Résumé Google Slides Modèle

via Google Google Slides est un puissant outil d'aide à la création d'images outil de présentation offrant un large intervalle de fonctionnalités et de capacités. Collaborez en temps réel avec d'autres personnes, intégrez des éléments multimédias et ajoutez des animations et des transitions ! Il s'intègre à d'autres produits Google, tels que Google Drive, ce qui facilite l'accès aux présentations et leur partage. 🔗

Le modèle Executive Summary Google Slides couvre un schéma de base pour élaborer un résumé. Utilisez les sections incluses ou dressez une liste des points importants que vous souhaitez.. couvrir au cours d'une réunion . Cette liste peut être aussi simple que la description de l'entreprise, les produits ou services, l'analyse du marché, l'avantage concurrentiel et des informations financières.

Qui a intérêt à utiliser un modèle de résumé ?

**Les start-ups et les petites entreprises peuvent utiliser un résumé pour attirer des investisseurs, des partenaires et des clients potentiels. Le résumé leur permet de présenter de manière exhaustive leur modèle d'entreprise, leurs stratégies, leurs objectifs et leur forfait Business sans entrer dans les moindres détails, ce qui leur permet de gagner du temps tout en suscitant l'intérêt.

Investisseurs: Un résumé est un outil précieux qui permet aux investisseurs de se faire une idée d'une entreprise ou d'une opportunité d'investissement potentielle en y consacrant un minimum de temps. Il met en évidence les éléments clés d'une proposition ou d'un forfait Business, les aidant ainsi à prendre des décisions efficaces et éclairées.

En résumé, choisir un modèle de résumé par ClickUp

Votre résumé doit compléter votre proposition d'entreprise ou votre rapport, tout comme votre modèle de résumé doit compléter votre logiciel de gestion de projet !

Avec les relations ClickUp, il est facile de lier les tâches et les documents à partir de l'espace de travail

La création de votre résumé à l'aide d'un modèle conçu pour stimuler votre productivité permettra à vos efforts, à votre équipe et à votre projet d'aller plus loin sur le long terme. De plus, vous gagnerez un temps précieux dans le processus de planification.

En utilisant Documents ClickUp son système de gestion des documents à la manière de Kanban Vue Tableau et Tableaux blancs ne sont que quelques-unes des nombreuses façons de donner vie à votre résumé - et les modèles rendent l'expérience encore plus agréable ! Mais le plus beau, c'est que vous pouvez passer aux étapes suivantes directement à partir du résumé Vous pouvez passer aux étapes suivantes directement à partir du résumé lui-même, ce qui rend votre document plus précieux tout au long du processus de projet.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Tableau blanc-GA_Convert-to-Task_V2-1.gif Fonctionnalité de conversion en tâche du Tableau blanc ClickUp /$$img/

Convertit facilement les éléments d'un Tableau blanc ClickUp en tâches

ClickUp est la seule plateforme de productivité suffisamment puissante pour rassembler tout votre travail à travers les applications en un hub centralisé. Avec plus de 15 façons très visuelles de construire votre flux de travail, une un riche ensemble de fonctionnalités , plus de 1 000 intégrations et des centaines de modèles personnalisables pour chaque cas d'utilisation, ClickUp crée des solutions pour les équipes de toutes tailles et de tous types tous les forfaits .

Accédez aux documents ClickUp, aux Tableaux blancs, à l'affichage Tableau, aux tâches illimitées et à bien d'autres choses encore lorsque vous vous inscrivez à ClickUp aujourd'hui.