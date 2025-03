15 Meilleures alternatives et concurrents de TimeCamp en 2025

Avez-vous déjà entendu parler de la loi de Parkinson ?

Mon travail prend de l'ampleur pour occuper le temps que vous lui avez paramétré. Ainsi, si vous disposez de trois jours pour faire une tâche qui ne prend en réalité que 30 minutes à achever, il vous faudra quand même les trois jours impartis pour la faire.

Ce qu'il faut en retenir ? Lorsque vous savez que vous avez le temps de tuer, vous le ferez. Mais le bon côté de la loi de Parkinson, c'est qu'elle fonctionne aussi en sens inverse. C'est pourquoi il vous faut tout votre dimanche pour aller à l'épicerie, faire du pilates et préparer le dîner, mais seulement huit heures le lendemain pour restructurer tout votre service, rédiger une proposition d'entreprise et résoudre le problème de la faim dans le monde.

Tout se résume à une gestion efficace du temps ! Et applications de gestion du temps comme TimeCamp ont trouvé leur réussite en exploitant cette idée. Suivi du temps du projet le suivi du temps, la révision de l'allocation du temps, la comparaison des rapports de temps et le blocage du temps sont quelques-unes des meilleures stratégies pour surmonter les défis de la loi de Parkinson - et quelques-unes des fonctionnalités pour lesquelles TimeCamp est le plus connu.

...Mais TimeCamp est-il l'outil idéal ? gestion du temps pour vous ? Avec son étiquette de prix, vous voudrez être sûr de votre réponse !

Avant de remplir automatiquement vos informations de facturation sur la page commerciale de TimeCamp, parcourez cet article pour découvrir les 15 meilleures alternatives à TimeCamp pour les équipes de toute taille et dans tous les secteurs d'activité. ⏱

Qu'est-ce que TimeCamp ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ezgif.com-gif-maker-4.gif Exemple de produit TimeCamp /$$img/

via TimeCamp TimeCamp est un logiciel de suivi du temps pour aider les freelances, les équipes et les agences à accroître leur efficacité grâce à une gestion efficace des temps, des présences et des factures.

Toutes les fonctionnalités de TimeCamp tournent autour du suivi du temps, qu'il s'agisse de demander des congés, d'identifier les tâches qui ont drainé votre journée ou de comparer votre productivité dans le temps, TimeCamp a une solution pour vous. TimeCamp est également un excellent outil pour les consultants qui libellent leurs heures facturables avec des taux différents ou qui facturent régulièrement plusieurs clients.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/CleanShot-2024-01-13-at-15.56.32@2x.png Suivi du budget dans TimeCamp /$$img/

Suivi budgétaire dans TimeCamp

Sérieusement, quand il s'agit d'outils liés au temps, TimeCamp a une étape d'avance. Voici quelques-unes de nos fonctionnalités favorites dans TimeCamp :

Suivi du temps automatisé pour plus d'efficacité au quotidien.

Rapports sur le budget, le temps et les employés.

Enregistrement et approbation des Relevés de temps.

Facturation et taux de facturation.

Gestion du temps et des présences.

Plus de 70 intégrations avec des outils de travail populaires comme ClickUp. 😍

Trop cool ! Sauf que, lorsque vous souhaitez aller plus loin dans la gestion de votre temps... il est alors temps d'investir dans un autre logiciel pour vous aider à y parvenir.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/simple-formula.gif Formules dans les champs personnalisés de ClickUp /$$img/

Trouvez instantanément des nombres précis à l'aide de formules simples ou avancées dans les champs personnalisés de ClickUp

TimeCamp excelle dans les rapports et l'enregistrement du temps, mais il manque de moyens pour apporter des changements positifs et impactants à votre productivité. Vous rechercherez probablement un logiciel supplémentaire ou une alternative à TimeCamp si vous êtes à la recherche de fonctionnalités pour :

Construire des flux de travail dans la même plateforme où vous suivez votre temps.

Rationaliser les processus du début à la fin.

Déléguer et réorganiser les tâches au sein de votre équipe.

Suivre la progression vers vos objectifs de multiples façons.

Ajoutez plus de personnalisation à vos rapports de temps et à vos aperçus.

Communiquez avec les parties prenantes et gérez-les.

De plus, TimeCamp peut s'avérer assez coûteux. 😳

Bien qu'il offre une option gratuite limitée, le forfait de base de TimeCamp commence à 6,30 $ par personne et par mois. Cela signifie que vous devrez débourser autant, sinon plus, pour votre abonnement à TimeCamp que pour votre abonnement actuel à l'Internet logiciel de gestion de projet .

Ouch. 💸

Heureusement, les options ne manquent pas ! TimeCamp est un outil parmi d'autres pour aider les équipes et les entreprises à obtenir leur.. gestion du temps nous vous proposons 15 alternatives à TimeCamp pour vous aider dans votre recherche de logiciels

Les 15 meilleures alternatives à TimeCamp en 2024

TimeCamp peut sembler être le paquet total sur le papier, mais quand il est temps de faire des étapes significatives avec votre productivité, il tombe tout simplement en panne.

Faites le tour des 15 principaux concurrents de TimeCamp et voyez comment un nouveau.. logiciel de gestion du temps peut vous aider à éliminer les goulets d'étranglement et à accroître votre efficacité comme jamais auparavant !

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image5-1-1400x948.png ClickUp Chronomètre global /$$$img/

Suivez le temps, établissez des paramètres, ajoutez des notes et affichez des rapports sur votre temps depuis n'importe où avec le chronomètre global de ClickUp

ClickUp est la seule plateforme de productivité tout-en-un suffisamment puissante pour rassembler tous vos projets, vos données et votre équipe en un hub de travail efficace et collaboratif. Quelle que soit la taille de votre entreprise ou votre budget, ClickUp fournit des solutions mur à mur pour des équipes dans tous les secteurs d'activité avec des centaines de fonctionnalités pour le suivi du temps, l'établissement d'estimations, la gestion de votre charge de travail et la rationalisation de votre journée, le tout à partir d'un seul écran.

Discover bonnes pratiques pour gérer son temps avec une base de connaissances_ !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Ajouter estimation de durée que vous pouvez répartir entre les membres de l'équipe pour prévoir votre charge de travail

Détaillé Dates de début, dates d'échéance et heures exactes pour plus de précision lors de la planification des échéances et Jalons Flexible suivi du temps du projet et rapports à partir de n'importe quel appareil - même pour passer d'une tâche à l'autre ou ajouter du temps rétroactivement

Enregistrez le temps à partir de n'importe quelle fenêtre du navigateur grâce à la fonction ClickUp Chrome Extension Marquez le temps comme facturable et calculez les dépenses avec Champs de formule Construire feuilles de temps et rapports personnalisés pour afficher une vue individuelle ou cumulative de la productivité de votre équipe

Modèles : Accédez aux modèles préconstruits de ClickUp modèles de suivi du temps Limites de ClickUp

Tant de fonctionnalités à travers chaque forfait peut poser une courbe d'apprentissage un peu

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile !

Prix ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 5 $ par utilisateur et par mois

: 5 $ par utilisateur et par mois Business : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Business Plus : 19 $ par utilisateur et par mois

: 19 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez ClickUp pour une tarification personnalisée

G2 : 4.7/5 (5 510+ commentaires)

: 4.7/5 (5 510+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 510+ commentaires)

2. nTask

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/ntask.png fonctionnalité de suivi du temps de ntask /$$$img/

via nTâche nTask est un logiciel de gestion des ressources humaines basé sur le cloud gestion des tâches et outil de gestion de projet qui permet aux utilisateurs de créer et de gérer des tâches et de collaborer avec les membres de l'équipe. Il comprend une vue Calendrier pour la planification, un diagramme Gantt pour visualiser la progression du projet et une fonctionnalité de suivi du temps pour suivre les heures facturables.

Pour les agences ou les organisations qui souhaitent offrir plus de visibilité et de lignes directrices pour les budgets, nTask propose différentes options pour les projets facturables et non facturables.

Exemple : Les projets facturables peuvent être catégorisés par un tarif fixe, un tarif fixe par tâche, un taux horaire par tâche et un taux horaire par ressource.

nTask meilleures fonctionnalités

Tableaux Kanban à glisser-déposer

Dates d'échéance forfaitaires et réelles

Environnements de travail dédiés

Allocation de ressources

nLes limites des tâches

La pièce jointe de grande taille lors du partage prend plus de temps que la normale

Convient uniquement aux équipes de moins de 50 membres par rapport à d'autres alternatives à TimeCamp

Prix de nTask

Premium : A partir de 20$/mois pour 5 utilisateurs

: A partir de 20$/mois pour 5 utilisateurs Business : A partir de 60$/mois pour 5 utilisateurs

: A partir de 60$/mois pour 5 utilisateurs Enterprise : Contactez nTask pour un devis

nTask évaluations et critiques

Capterra: 4.2/5 (100+ reviews)

4.2/5 (100+ reviews) G2: 4.4/5 (10+ avis)

3. Horlogerie

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Apploye-clockify-alternative-1.png fonctionnalités du suivi du temps de Clockify /$$$img/

via Horlogerie Clockify est un logiciel de suivi du temps permettant aux entreprises, aux équipes et aux individus de surveiller leur temps et de comprendre à quoi il est principalement consacré. Des fonctionnalités avancées telles que l'automatisation des tâches ou l'intégration avec des systèmes tiers comme Zapier sont disponibles pour faciliter le suivi du temps et le rendre plus efficace.

Les utilisateurs ont le choix entre différentes options de rapports, notamment hebdomadaires, de dépenses et d'affectation, pour plonger dans les détails de la durée enregistrée. Par exemple, le rapport hebdomadaire permet aux utilisateurs d'afficher le temps total passé sur les projets pour une semaine donnée, de le comparer à la durée estimée et d'avoir un aperçu de leurs performances au fil du temps.

Les meilleures fonctionnalités de Clockify

Blocage rapide du temps sur votre Calendrier

Diagrammes d'activité sur un tableau de bord

Catégorisation du temps et Étiquettes

Extension Chrome et Firefox

Limites de Clockify

Interface moins intuitive par rapport aux autres alternatives TimeCamp de cette liste

Les équipes peuvent avoir besoin d'une formation approfondie pour apprendre toutes ses fonctionnalités

Prix de Clockify

De base : 3,99 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 3,99 $/utilisateur par mois, facturé annuellement Standard : 5,49 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 5,49 $/utilisateur par mois, facturé annuellement Pro : 7,99 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 7,99 $/utilisateur par mois, facturé annuellement Enterprise : 11,99 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

4.7/5 (4,000+ reviews) G2: 4.5/5 (100+ avis)

Check out these Clockify alternatives !

4. Toggl Track

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Toggl-time-tracking.png Suivi du temps dans Toggl /$$$img/

via Activer/désactiver le suiviToggl Track est un excellent logiciel de suivi du temps, en particulier pour les freelances et les équipes télétravail qui veulent rester au top de leur travail. Les utilisateurs peuvent facilement mesurer et analyser leur flux de travail en suivant le temps passé sur les tâches, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées sur les tâches auxquelles consacrer plus ou moins de temps.

Les responsables trouveront que la fonctionnalité "Programmer des rapports par e-mail" est très pratique ! Vous pouvez paramétrer des rapports de relevés de temps automatiques qui seront livrés régulièrement dans votre boîte de réception. Cela vous permet de suivre le temps que vous passez sur les tâches et les projets, et de planifier votre travail plus efficacement.

Try Toggl suivi du temps dans ClickUp !

Toggl Track meilleures fonctionnalités

Calcul des salaires pour les entrepreneurs et les employés

Rapports résumés, détaillés et hebdomadaires

Arrondissement du temps à l'intervalle le plus proche

Suivi du temps ou hors ligne

Limites de Toggl Track Actif/désactiver

Les membres du forfait Free ne peuvent pas épingler les entrées de temps les plus fréquemment utilisées pour y accéder facilement

Ne convient pas en tant que management d'équipe en tant qu'outil autonome

Prix de Toggl Track activé/désactivé

Teams : 9$/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 9$/utilisateur par mois, facturé annuellement Business : 15$/utilisateur par mois, facturé annuellement

Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) G2: 4.6/5 (1,000+ commentaires)

5. Harvest

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Harvest-Time-Tracking-dashboard-and-reports-1400x652.png Tableau de bord et rapports de suivi du temps de Harvest /$$img/

via HarvestOutil de suivi du temps Harvest aide les entreprises et les équipes à distance à garder le contrôle de leurs heures, de leurs projets et de leurs budgets. Les utilisateurs peuvent suivre leur temps, examiner les feuilles de temps en temps réel, générer des factures et gérer les dépenses.

Harvest dispose d'une fonctionnalité pratique appelée "Relevé de temps" qui envoie automatiquement un rappel aux membres de l'équipe. Elle n'enverra pas de rappels à une personne qui a déjà suivi du temps ou qui a déjà soumis son temps. La fonction est personnalisable et convient parfaitement à la facturation, à la gestion de projet et à l'évaluation des performances.

Les rappels de suivi du temps peuvent aider les employés à rester concentrés et à éviter les distractions, car ils se voient rappeler d'enregistrer leur temps à intervalles réguliers tout au long de la journée !

Harvest meilleures fonctionnalités

Rapports de capacité pour comprendre les charges de travail des équipes

Intégrations PayPal et Stripe pour payer les factures en ligne

Filtres pour visualiser le temps passé sur les tâches et les projets

Des données précises sur les feuilles de temps et les coûts

Limites de Harvest

Manque de fonctionnalité d'attribution de temps par lots pour les employeurs travaillant avec plusieurs freelances

Le forfait Free ne comprend qu'une place et deux projets

Prix de Harvest

Free : 1 place, 2 projets

: 1 place, 2 projets Pro : 10,80 $/place par mois, facturé annuellement

Harvest évaluations et critiques

Capterra: 4.6/5 (500+ commentaires)

4.6/5 (500+ commentaires) G2: 4.3/5 (700+ commentaires) Plus d'alternatives à Harvest !

6. Time Doctor

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Time-Doctor-time-tracker.png Suivi du temps dans Time Doctor /$$$img/

via Time Doctor Time Doctor est un logiciel de suivi du temps qui aide les entreprises et les particuliers à mieux comprendre où ils passent leur temps. Il fonctionne en arrière-plan sur les ordinateurs et les appareils mobiles, suit les applications et les sites web utilisés et fournit des rapports détaillés sur chaque activité.

Vos applications favorites, de la gestion de projet au CRM, peuvent être intégrées de manière transparente à Time Doctor afin que vous puissiez gérer vos projets à partir d'un seul emplacement.

Check out the ClickUp et l'intégration de Time Doctor !

Les meilleures fonctionnalités de Time Doctor

Vérification automatique de la présence des employés et des Relevés de temps

Widget de l'équilibre entre travail et vie privée pour surveiller la charge de travail des employés

Captures d'écran, enregistrements d'écran et niveaux d'activité

Tableaux de bord et rapports personnalisés

Limites de Time Doctor

La surveillance de l'écran peut entraîner la saisie d'informations personnelles lors de captures d'écran aléatoires

Manque d'outils de gestion de projet natifs par rapport à d'autres alternatives à TimeCamp

Prix de Time Doctor

Base : 70$/utilisateur par an

: 70$/utilisateur par an Standard : 100 $/utilisateur par an

: 100 $/utilisateur par an Premium : 200 $/utilisateur par an

Time Doctor évaluations et critiques

Capterra: 4.5/5 (400+ avis)

4.5/5 (400+ avis) G2: 4.4/5 (300+ avis)

7. Paymo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/paymo-product-example-1400x759.webp Exemple de produit Paymo /$$$img/

via Paymo Grâce à l'outil de suivi du temps de Paymo, les entreprises peuvent suivre le temps que les employés consacrent aux différentes tâches, projets et clients. En outre, Paymo dispose de rapports automatisés pour aider les gestionnaires à allouer des ressources et à établir un budget en temps réel sur la base de l'activité des employés et des heures facturables. Données de la durée enregistrée peuvent aider les clients à recevoir des factures exactes, ce qui peut conduire à une amélioration des relations avec les clients et à une augmentation des revenus. Les entreprises peuvent également suivre le temps facturable et non facturable avec l'outil de suivi du temps de Paymo, améliorant ainsi leur compréhension des coûts et maximisant la tarification.

Les meilleures fonctionnalités de Paymo

Modification en cours pour les tâches et les projets

Estimation et facturation des projets

Cartes de Relevé de temps des membres de l'équipe

Chronomètre Web à partir d'un navigateur

Limites de Paymo

Pas de gestion avancée des tâches dans le forfait Free

Intégrations disponibles uniquement dans les forfaits payants

Prix de Paymo

Free

Débutant : 4,95 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 4,95 $/utilisateur par mois, facturé annuellement Petit Bureau : 9,95 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 9,95 $/utilisateur par mois, facturé annuellement Business : 20,79 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

Capterra: 4.7/5 (400+ reviews)

4.7/5 (400+ reviews) G2: 4.6/5 (500+ avis)

8. En temps voulu

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Timely-time-tracking-dashboard-example.png Exemple de fonctionnalités de suivi du temps de Timely /$$$img/

via En temps voulu L'application Timely vous aide à mieux gérer votre temps, que vous soyez une entreprise ou un particulier. Avec Timely, vous pouvez suivre votre temps pour n'importe quel projet en quelques clics. Elle simplifie la façon dont les gens organisent leur travail et leur emploi du temps, ce qui leur permet d'être plus productifs. Il vous permet également de définir des rappels, de créer des tâches et de suivre vos objectifs, afin que vous restiez maître de votre travail.

L'application est également dotée de fonctionnalités supplémentaires telles que des dossiers de travail détaillés, des outils de budgétisation et un suivi des objectifs en temps réel. Résultat : vous pouvez facilement contrôler le temps que vous consacrez à chaque tâche ou projet et identifier les points à améliorer.

Meilleures fonctionnalités de Timely

Intégrations natives et API ouvertes pour connecter les données à travers votre pile technologique

Des listes d'étiquettes pour normaliser la façon dont vous rendez compte des heures enregistrées

Applications sur Mac, Windows, iOS et Android

Suivi du temps automatique

Limites de Timely

Les problèmes liés aux performances de l'IA entraînent un surcroît de travail pour les utilisateurs

La précision de l'heure peut poser problème si vous changez de fuseau horaire

Prix de Timely

Démarrage : 9$/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 9$/utilisateur par mois, facturé annuellement Premium : 16$/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 16$/utilisateur par mois, facturé annuellement Unlimited : 22$/utilisateur par mois, facturé annuellement

Évaluations et critiques de Timely

Capterra: 4.7/5 (600+ commentaires)

4.7/5 (600+ commentaires) G2: 4.8/5 (200+ avis)

9. Temps de bureau

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/CleanShot-2022-10-27-at-13.39.45@2x-1400x984.png Exemple de produit DeskTime /$$img/

via Temps de bureau DeskTime aide les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs équipes en augmentant la visibilité sur les performances des employés et en améliorant leur engagement.

Dans DeskTime, les membres de votre équipe peuvent prendre un temps d'arrêt numérique sur leur ordinateur en utilisant la fonctionnalité de temps privé. Lorsque cette fonction est activée, tout suivi de l'activité de l'ordinateur s'arrête. DeskTime ne dressera pas la liste des sites web visités par vos employés si vous choisissez de ne pas le demander.

Autre module complémentaire : lorsque votre équipe utilise des applications et des programmes spécifiques tels que Microsoft Excel ou Adobe, DeskTime affiche non seulement le temps total passé, mais aussi le titre des documents ou des fichiers et le temps passé sur chacun d'entre eux.

Les meilleures fonctionnalités de DeskTime

Suivi des URL et des applications pour le contrôle de la productivité des employés

Calcul des coûts pour faciliter la gestion des salaires

Suivi du temps automatique

Outil de suivi du temps Pomodoro

Limites de DeskTime

Ne convient pas aux équipes qui effectuent des tâches loin de l'écran

Les fonctionnalités de base sont limitées dans le forfait gratuit

Prix de DeskTime

Lite : Free pour 1 utilisateur seulement

: Free pour 1 utilisateur seulement Pro : 6,42 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 6,42 $/utilisateur par mois, facturé annuellement Premium : 9,17 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 9,17 $/utilisateur par mois, facturé annuellement Enterprise : 18,33 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

DeskTime évaluations et critiques

Capterra: 4.5/5 (400+ commentaires)

4.5/5 (400+ commentaires) G2: 4.6/5 (100+ commentaires)

10. TMetric

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/TMetric.png Fonctionnalités de suivi du temps du rapport TMetric /$$$img/

via TMétrique TMetric est un outil de suivi du temps et de gestion de projet conçu pour les équipes afin d'améliorer la productivité et l'efficacité. Les utilisateurs peuvent définir des paramètres d'évaluation, générer des rapports détaillés et des factures, et suivre leur temps sur différents projets et tâches. Outre les fonctionnalités intégrées de calendrier et de gestion des tâches, l'outil permet également aux équipes de planifier des réunions, de partager des informations et de suivre leur travail.

Toutes les 10 minutes, une capture d'écran du moniteur d'un employé est réalisée à l'aide de la fonction Capture d'écran. Certains employés peuvent se sentir mal à l'aise avec ce niveau de surveillance. Par conséquent, si vous avez une politique anti-surveillance, envisagez d'autres alternatives à TimeCamp sur cette liste !

TMetric meilleures fonctionnalités

Tarifs facturables à un environnement de travail, aux membres d'un espace de travail, à un projet ou à un client

plus de 50 intégrations pour mesurer la progression et l'activité dans n'importe quel outil que vous utilisez

Gestion et suivi du temps libre

Système de rapports flexible

Limites de TMetric

Application autonome de suivi du temps sans fonctionnalités avancées de gestion de projet

L'exactitude du temps dépend de l'enregistrement et de la maintenance des utilisateurs

Prix de TMetric

Free

Professionnel : A partir de 18,75$/mois pour 5 utilisateurs

: A partir de 18,75$/mois pour 5 utilisateurs Business : A partir de $26.25/mois pour 5 utilisateurs

Capterra: 4.5/5 (200+ reviews)

4.5/5 (200+ reviews) G2: 4.6/5 (100+ commentaires)

11. Trackabi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Trackabi.png fonctionnalités du suivi du temps de trackabi /$$$img/

via Trackabi Trackabi propose de puissants outils d'analyse pour aider les équipes à distance à mesurer plus efficacement leurs performances. Grâce aux tableaux de bord analytiques intégrés, les utilisateurs peuvent facilement générer des rapports détaillés qui donnent un aperçu de la progression du projet au fil du temps. Cela permet aux équipes d'identifier rapidement les problèmes potentiels et de les corriger si nécessaire, sans attendre la fin du projet.

Le chronomètre de bureau Trackabi dispose de paramètres de suivi du temps automatisés : Un utilisateur peut choisir les applications qu'il utilise pour le travail et les loisirs.

Par exemple, un utilisateur peut configurer le chronomètre pour qu'il commence le suivi lorsqu'il ouvre son logiciel de gestion de projet et qu'il s'arrête lorsqu'il ouvre sa liste de lecture Spotify. Grâce à ces paramètres, le système peut démarrer ou arrêter automatiquement le chronomètre lorsque l'utilisateur passe du travail aux loisirs ou inversement.

Les meilleures fonctionnalités de Trackabi

Gestion des congés des employés pour suivre les congés en cours et les congés prévus

Rôles et permissions d'accès des utilisateurs pour le contrôle des relevés de temps

Répertoire des clients pour mieux structurer les données dans les Relevés de temps

Séparation des zones personnelles et de l'entreprise dans les projets

Limites de Trackabi

Manque de fonctionnalités natives de gestion de projet

Interface utilisateur obsolète

Prix de Trackabi

Démarrage : Free pour 5 utilisateurs

: Free pour 5 utilisateurs Business : 16 $/mois pour 5 utilisateurs, facturé annuellement

: 16 $/mois pour 5 utilisateurs, facturé annuellement Business Plus : 20$/mois pour 5 utilisateurs, facturé annuellement

: 20$/mois pour 5 utilisateurs, facturé annuellement Enterprise : Contactez Trackabi pour un devis

Capterra: 4.7/5 (40+ reviews)

4.7/5 (40+ reviews) G2: 4.9/5 (20+ commentaires)

12. Activité de veille

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ActivityWatch.png Outil de suivi du temps ActivityWatch /$$$img/

via Surveillance de l'activité Cet outil open-source vous permet de suivre vos activités quotidiennes et de surveiller votre productivité dans le cadre de vos activités quotidiennes et de vos projets au fil du temps.

Avec ActivityWatch, vous aurez une meilleure compréhension des activités auxquelles vous participez et du temps que vous y consacrez. Vous pouvez utiliser ces données pour identifier des modèles de comportement et trouver des moyens d'améliorer votre productivité au fil du temps.

Si vous n'êtes pas familier avec une plateforme open-source, ActivityWatch peut également être intégré à d'autres applications pour rendre le suivi du temps encore plus performant !

Bonus : Check out Les meilleurs outils de gestion de projet open-source en 2024

Meilleures fonctionnalités d'ActivityWatch

"Raw Data" page pour télécharger chaque point de données collectées dans un seul fichier

Icône de barre des tâches pour gérer les services ActivityWatch à exécuter

Affichage des catégories pour ajouter, modifier et définir des paramètres

Filtrage des données sensibles pour interrompre l'enregistrement

Limites d'ActivityWatch

Défauts dans la précision du temps, en particulier lorsqu'un utilisateur a une fenêtre de navigateur ouverte mais qu'il regarde une autre fenêtre

Absence de fonctionnalités de gestion de projet pour les entreprises

Prix d'ActivityWatch

ActivityWatch est gratuit

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

13. Everhour

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Everhour-time-tracking-1400x875.png Outil de suivi du temps Everhour /$$$img/

via Everhour Everhour est un logiciel de suivi du temps conçu pour simplifier la gestion des projets des équipes. Il les aide à estimer les efforts, à suivre le temps passé sur les tâches et à optimiser leur flux de travail pour une meilleure collaboration afin d'améliorer la productivité de l'équipe. Cet outil permet également aux utilisateurs de paramétrer des rappels personnalisés pour les dates d'échéance ou les tâches en retard.

Avec Everhour, vos équipes peuvent planifier et gérer des projets d'une manière qui complète les flux de travail et les processus. Il comprend des fonctionnalités de suivi des tâches, d'échéancier, d'affectation des ressources et de gestion des dépenses. Vous pouvez ainsi décomposer les grands projets en tâches plus petites. Synchroniser Everhour et ClickUp !

Les meilleures fonctionnalités d'Everhour

Facturation flexible

Évaluation personnalisée des tâches

Chronomètre Pomodoro

Vues Liste et Tableau

Limites d'Everhour

Manque de personnalisation avancée pour les résumés de temps

Manque de catégories de temps pour classer les tâches et les projets

Prix d'Everhour

**Free

Lite : 5$/utilisateur par mois, à partir de 2 utilisateurs

: 5$/utilisateur par mois, à partir de 2 utilisateurs Teams : 8$/utilisateur par mois, à partir de 5 utilisateurs

Capterra: 4.7/5 (300+ commentaires)

4.7/5 (300+ commentaires) G2: 4.7/5 (100+ avis)

14. Hubstaff

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Hubstaff-product-image-1400x949.png Image du produit Hubstaff /$$$img/

via Hubstaff Hubstaff est une solution de suivi du temps conçue pour aider les entreprises à gérer leur personnel à distance et à suivre la progression de leurs projets. Les employeurs peuvent suivre l'activité de leurs employés, fixer des objectifs et contrôler les coûts de main-d'œuvre. Hubstaff facilite le suivi de la journée de travail de chaque membre de l'équipe et permet de s'assurer que chacun dispose des ressources et des outils nécessaires pour achever son travail.

Hubstaff comprend également des fonctionnalités avancées de rapports et d'analyse qui peuvent fournir des informations précieuses sur les performances des employés et les domaines à améliorer. Hubstaff s'intègre à des systèmes de gestion de l'information très répandus, tels que outils de gestion de projet populaires tels qu'Asana , Slack et Trello afin que les employeurs puissent afficher une vue plus détaillée de la progression de chaque membre de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Hubstaff

Relevés de temps générés à l'aide des données de suivi du temps de travail de votre main-d'œuvre

17 rapports de temps différents, y compris l'automatisation de la paie

Badges virtuels de réussite

Outil de suivi du temps d'inactivité

Les limites de Hubstaff

Intégrations natives limitées (mais tout ce dont vous avez besoin est le fichier Intégration de ClickUp et Hubstaff !)

Pas d'assistance sur Chromebook desktop

Prix Hubstaff

Desk Free : 1 utilisateur seulement

: 1 utilisateur seulement Desk Starter : 5,83 $/utilisateur par mois, inclut 2 utilisateurs

: 5,83 $/utilisateur par mois, inclut 2 utilisateurs Desk Pro : 8,33 $/utilisateur par mois, incluant 2 utilisateurs

: 8,33 $/utilisateur par mois, incluant 2 utilisateurs Enterprise : Contactez Hubstaff pour plus de détails

Capterra: 4.6/5 (1,300+ reviews)

4.6/5 (1,300+ reviews) G2: 4.3/5 (400+ commentaires)

Check out these Hubstaff alternatives !

15. Wrike

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Wrike-Spreadsheet-Example.png Exemple de feuille de calcul Wrike /$$$img/

via WrikeWrike est une plateforme de gestion de projet et de collaboration basée sur le cloud, conçue pour aider les équipes à gérer leurs tâches, leurs projets et leurs flux de travail. Elle permet aux utilisateurs d'établir des priorités en fonction de l'urgence, de suivre la progression en temps réel et de collaborer avec des parties externes.

La fonctionnalité Timelog Categories de Wrike peut être utilisée pour aider les membres de l'équipe et les gestionnaires à suivre le temps passé sur les différentes tâches d'un projet. Elle fournit un moyen efficace pour le suivi de la productivité afin de déterminer à quoi les ressources doivent être affectées.

Les catégories de timelog peuvent être divisées en trois grands types : basées sur les tâches, basées sur les projets et basées sur les ressources. Un exemple basé sur les ressources serait celui d'un concepteur, d'un chef de produit ou d'un ingénieur logiciel.

pour en savoir plus

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel aux services d'un expert en la matière /blog?p=1798 les alternatives à Wrike* _/%href/**_

!

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Tableaux de bord des projets

Automatisation des flux de travail récurrents

Révision de plusieurs formes de fichiers

Forfait pour les ressources du projet

Les limites de Wrike

L'outil de suivi du temps in-app est disponible sur les forfaits Business ou Enterprise

Les diagrammes de Gantt sont une fonctionnalité payante

Prix de Wrike

Free

Teams : 9,80 $/mois par utilisateur

: 9,80 $/mois par utilisateur Business : 24,80 $/mois par utilisateur

: 24,80 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez Wrike pour un devis

: Contactez Wrike pour un devis Pinnacle : Contactez Wrike pour un devis

Capterra: 4.3/5 (1,900+ reviews)

4.3/5 (1,900+ reviews) G2: 4.2/5 (3,200+ reviews)

La gestion du temps à un niveau supérieur

Il existe un grand nombre d'alternatives à TimeCamp, mais la meilleure façon de commencer est de choisir l'une des 15 options listées ci-dessus !

Chaque alternative couvre vos bases lorsqu'il s'agit de suivre efficacement, d'afficher et de prendre des décisions stratégiques liées à la gestion du temps - mais un seul outil l'aligne de manière transparente avec le reste de votre travail. Et cet outil, c'est ClickUp 🙂

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views\_Animation\_1.gif Plus de 15 affichages dans ClickUp /$$$img/

Visualisez vos tâches et votre temps avec plus de 15 vues dans ClickUp, y compris Liste, Tableau et Calendrier

Le premier sur cette liste - et dans nos cœurs - est ClickUp, l'alternative idéale à TimeCamp en termes de fonctionnalités, de flexibilité, de prix, et plus encore.

À l'instar de TimeCamp, ClickUp offre les mêmes fonctions de gestion du temps, mais aussi toutes les fonctionnalités de gestion de projet que vous auriez dû faire avec un autre logiciel.

Accédez à des tonnes d'outils pour gagner du temps, plusieurs affichages de projets des tâches et des membres illimités, et bien plus encore, lorsque vous vous inscrivez à ClickUp dès aujourd'hui !