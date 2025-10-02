Pourquoi nous avons créé ClickUp Calendrier

Votre calendrier est votre outil de priorisation ultime. Tout le monde dispose du même calendrier hebdomadaire de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La manière dont vous utilisez ces blocs détermine si votre semaine sera productive ou si vous passerez votre temps à vous débattre avec des tâches insignifiantes.

Le bloc de temps, ou l'utilisation de votre calendrier pour réserver du temps pour le travail, est de loin le meilleur moyen d'y parvenir. Cependant, il peut être difficile d'en faire une habitude.

Nous sommes sur le point de changer cela.

Un système de productivité auquel vous pouvez faire confiance

Votre esprit n'est pas fait pour stocker des informations, mais pour avoir des idées. Dès que vous vous souvenez d'une tâche ou d'un suivi à effectuer, la meilleure chose à faire est de sortir cette pensée de votre tête et de la transférer dans un système en lequel vous avez confiance.

David Allen, dans Getting Things Done™, l'a très bien résumé :

Capture : Sortez vos idées de votre tête et enregistrez-les dans un système fiable.

Précisez : Quelle est l'action à faire ? Si cela prend moins de 5 minutes, faites-le. Si cela prend plus de temps, planifiez-le.

Engage : Mettez-vous au travail.

Nous pensons qu'un calendrier est un tel système. En plaçant votre travail à côté de votre calendrier, vous vous assurez de ne rien manquer.

Avec ClickUp Calendrier, vos priorités, votre travail assigné et votre backlog personnalisable sont tous à portée de main, à côté d'un outil que vous consultez déjà plusieurs fois par jour, prêts à être utilisés.

« Je suis trop occupé, je n'ai pas besoin d'un système ! »

Avoir un système vous donne plus de temps, pas moins.

Gratuit, votre esprit des soucis liés aux tâches à accomplir, de discuter et des notifications vous permet de consacrer votre temps et votre énergie à autre chose. Utilisez ce temps pour réfléchir de manière stratégique et créative, ou pour prendre soin de vous, c'est vous qui décidez.

Travaillez à rebours à partir d'une semaine de réussite

Si votre journée de travail ressemble à la mienne, vous n'êtes jamais à court de choses à faire.

Mon conseil ? Commencez par le haut en vous concentrant sur les résultats que vous souhaitez obtenir d'ici la fin de la semaine, plutôt que par le bas avec des tâches interminables et des messages dans votre boîte de réception. Cela garantit que les bonnes choses reçoivent l'attention qu'elles méritent, ce qui a un impact positif.

Je commence chaque semaine en notant trois résultats qui feraient de cette semaine une réussite. Je les crée sous forme de tâches dans ClickUp et les marque comme priorités.

Voici la magie : ClickUp Calendrier utilise l'IA pour suggérer des blocs de temps dédiés à ces tâches et résout automatiquement les conflits en les ajustant. Cela vous permet de consacrer votre temps à ce qui compte le plus tout en restant flexible face aux réalités quotidiennes.

Imaginez que vous êtes en train de faire un puzzle.

Certaines tâches sont comme une boîte de puzzle : elles montrent le résultat final. D'autres sont comme des pièces individuelles ou des instructions étape par étape.

voici l'idée : *vous ne pouvez pas bloquer du temps pour des tâches axées sur les résultats en fixant des dates de début et d'échéance. Au lieu de cela, bloquez du temps dans votre calendrier pour y travailler. Nous appelons cela des dates « À FAIRE », et non des dates « D'ÉCHÉANCE ». Une tâche peut avoir plusieurs dates « À FAIRE », mais une seule date « D'ÉCHÉANCE ».

le calendrier ClickUp facilite la création de plusieurs dates d'exécution pour une tâche. * Cliquez sur « Planifier » sur n'importe quelle tâche dans la barre latérale, sélectionnez un créneau disponible, et le tour est joué ! Répétez l'opération autant de fois que nécessaire. Cela crée des blocs de concentration liés à une tâche sans modifier ses dates de début ou d'échéance.

En règle générale, les tâches impliquant plusieurs personnes ou prenant plus de quelques heures sont généralement des résultats. Vous êtes responsable de vous assurer que le résultat final correspond à l'image sur la boîte.

Vous pouvez diviser un résultat en sous-tâches, mais tout le monde ne le fait pas. Parfois, le travail est imprévisible, comme la correction d'un bug, qui peut prendre une heure ou une journée et implique souvent des essais et des erreurs.

Regroupez le travail similaire pour éviter les distractions

Regrouper le travail dans un seul contexte permet de minimiser les distractions. Par exemple, je regroupe toutes mes tâches d'administrateur le mercredi matin au lieu de les répartir tout au long de la semaine. Ces tâches sont mineures, il n'est donc pas judicieux de leur consacrer un bloc d'une heure chacune.

clickUp Calendar simplifie cette tâche. * Choisissez un créneau gratuit, sélectionnez le temps de concentration et faites glisser plusieurs tâches du backlog vers le même bloc.

Cela correspond à la technique du « time boxing », qui consiste à limiter le temps consacré à une tâche afin de réduire les distractions et d'améliorer la concentration.

Une meilleure façon

Votre calendrier avait besoin d'une mise à jour, et elle est enfin disponible. Notre équipe a travaillé dur pour vous offrir cette nouveauté.

Notre première version comprend :

Assistance Google Workspace (Outlook/Microsoft 365 en version bêta ouverte).

IA Notetaker pour enregistrer automatiquement les notes d'appel.

Bloc de temps pour les tâches assisté par l'IA.

Le tout sur un magnifique calendrier conçu pour les professionnels comme vous.

essayez ClickUp Calendrier dès aujourd'hui *et dites-nous ce que vous en pensez !

PS : Vous avez du mal à vous mettre au travail ? Ne vous en faites pas, les réseaux sociaux sont conçus pour créer une dépendance. Cette extension de navigateur pourrait vous aider.

Ricardo Clerigo

Responsable du Calendrier, ClickUp