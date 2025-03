Les 15 meilleures alternatives à Culture Amp pour l'engagement des employés

Des équipes engagées stimulent l'innovation, favorisent une culture du travail épanouissante et augmentent la productivité. Vous vous demandez quelle est l'ampleur de l'impact ? Les entreprises dont les employés sont très engagés ont 14 % de rentabilité en plus et 70 % de bien-être en plus ! Bien sûr, des outils tels que Culture Amp sont devenus des solutions incontournables pour relever le défi complexe de l'engagement des employés. Mais Culture Amp n'est pas la seule solution et peut ne pas convenir à toutes les équipes ou à tous les flux de travail.

Au lieu de perdre des heures dans une spirale de recherche, nous avons fait le plus dur pour vous. Ce blog présente 15 alternatives remarquables à Culture Amp, en détaillant leurs avantages, leurs inconvénients, leurs prix et leurs avis pour vous aider à trouver celle qui vous convient le mieux. ## ⏰ Résumé en 60 secondes Culture Amp est une solution RH populaire qui améliore l'engagement des employés. Cependant, sa courbe d'apprentissage et ses fonctionnalités peuvent ne pas convenir à toutes les entreprises.

Voici les 15 meilleures alternatives à Culture Amp pour les équipes à la recherche d'une meilleure solution. ClickUp est l'application tout-en-un de votre équipe pour le travail, avec plus de 30 outils et plus de 1 000 intégrations. Des formulaires de sondage et de la gestion des tâches aux analyses approfondies et aux visualisations époustouflantes, elle a tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs, le tout en un seul endroit. Vous voulez vous plonger dans tout ce qui concerne les ressources humaines ? Le logiciel de gestion de projet RH de ClickUp Documentez les politiques, les informations sur l'engagement et les plans de carrière avec undefined Assurez une communication fluide sur les évaluations de performance, les entretiens individuels et les plans d'action avec *ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par utilisateur Conçu pour hiérarchiser les évaluations significatives, Lattice fait son entrée dans cette liste en tant que solution RH expérimentée. L'outil comprend des outils de réunion individuelle, des tableaux de bord de gestion des talents et des évaluations de performance par sujet. Ce logiciel d'engagement des employés /%href/ vous permet de créer des matrices de compétences et des parcours professionnels clairs pour aider les RH à identifier les leaders potentiels et à créer des plans de formation personnalisés. #### Les meilleures fonctionnalités de Lattice Faciliter l'évolution de carrière des employés grâce à des plans de développement individuels faciles à lancer Gérer régulièrement les attentes liées aux rôles grâce à des parcours professionnels dédiés et spécifiques à chaque fonction Rester en phase avec les références en matière de rémunération grâce aux dernières informations sur le marché #### *Limites de Lattice * La personnalisation des sondages et des évaluations est limitée et quelque peu restrictive

L'intégration des systèmes RH existants est un processus complexe. #### Tarification de Lattice Gestion des talents : 11 $/mois par place *SIRH : 10 $/mois par place. #### Évaluation et avis sur Lattice G2 : 4,7/5 (plus de 3 800 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 150 avis)

➡️ En savoir plus : undefined Leapsome privilégie une interface intuitive pour rendre les améliorations en matière de ressources humaines plus accessibles. Il se distingue par l'intégration d'un feedback à 360°, d'arbres d'objectifs détaillés et d'informations basées sur l'IA dans une plateforme simple et attrayante. Leapsome simplifie également la création d'enquêtes et d'évaluations grâce à divers modèles de bonnes pratiques, notamment en matière de santé mentale et de gestion du changement. #### Les meilleures fonctionnalités de Leapsome * Identifier facilement les talents grâce à des outils de reporting automatisés tels que la matrice à 9 cases

Connexion des aspirations de chaque employé et des objectifs de l'entreprise avec des arbres d'objectifs #### Limitations de Leapsome Trop large et trop étendu pour être adopté par les entreprises dont les ressources en ressources humaines sont limitées Il n'y a pas d'essai gratuit et les prix sont ambigus malgré les nombreux modules #### *Tarification de Leapsome Tarification personnalisée #### Évaluation et commentaires de Leapsome G2 : 4,8/5 (plus de 1 800 commentaires)

Capterra : 4,6/5 (plus de 50 avis) Découvrons pourquoi Les utilisateurs de Capterra Vous souhaitez renforcer vos systèmes RH ? Essayez Quantum Workplace. La solution couvre des éléments essentiels tels que les sondages Pulsation, l'engagement et les sondages sur la durée de vie. Elle comprend également des outils d'évaluation des performances, des réunions individuelles et un assistant dédié aux objectifs. Bonus : Quantum Workplace prédit l'engagement et donne des informations sur les équipes, les individus et les cycles de feedback. #### Les meilleures fonctionnalités de Quantum Workplace Aligner les objectifs de l'organisation, des équipes et des employés avec des objectifs en cascade

15Five est une découverte populaire qui adopte une approche de l'engagement axée sur le bien-être mental. Sa fonctionnalité de pointage hebdomadaire aide les employés à partager leur état d'esprit, et les responsables à comprendre et à faciliter l'amélioration. Elle comprend également des suggestions et des plans d'action basés sur l'IA pour le développement individuel. Cette alternative à Culture Amp analyse également les données des sondages pour quantifier les performances des responsables, les facteurs clés et les risques d'engagement.



SurveySparrow est idéal pour les entreprises qui préfèrent une solution d'enquête simple mais analytique. Son interface systématique divise le processus d'enquête d'engagement en plusieurs étapes, de la construction à l'analyse et à l'exportation des résultats. En plus de son backend clair, SurveySparrow vous permet d'ajouter plusieurs formats de questions et de contrôler des blocs de l'enquête avec une logique individuelle. Il permet également aux équipes RH d'utiliser des notifications et des rappels par e-mail pour un suivi efficace. #### Les meilleures fonctionnalités de SurveySparrow

Personnalisez chaque sondage avec un large intervalle de boutons, de polices de caractères, de couleurs et même de thèmes. Définissez des conditions qui ne présentent que les questions pertinentes à chaque employé grâce à des sondages intelligents adaptatifs. Collectez des données même sans accès à Internet et synchronisez les informations ultérieurement grâce à l'option de sondage hors ligne. #### Limitations de SurveySparrow Ne propose que des options de mise en forme de style de base lors de la création de questions. Limité aux sondages d'engagement, pas aux évaluations de performance ou autres solutions RH. #### *Tarification de SurveySparrow



Pour les particuliers *Basic : 39 $/mois *Starter : 59 $/mois #### Pour les équipes *Business : 149 $/mois *Professional : 399 $/mois Enterprise : prix personnalisé #### CX Suit (NPS, CSAT, CES) Professional : 399 $/mois

Enterprise : Prix personnalisé #### Gestion de la réputation Free Starter : 99 $/mois #### Gestion des tickets Free Starter : 12 $/mois #### Évaluation 360 Performance : Prix personnalisé #### Suite complète Plateforme : Prix personnalisé

Prix personnalisé ####

Évaluation et avis sur SurveySparrow *G2 : 4,4/5 (plus de 2 000 avis) *Capterra : 4,4/5 (plus de 100 avis) ### 13. CultureMonkey (Idéal pour les sondages Pulsation et les outils de feedback) /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfy6zwRNMKj6zWBEl1AcoyjRzaQoTa3\_ZbC0Kr34Mdcli0wnsWGB4ceIfI1-lI5JZlHhMOCtHfMa89rAatfz0pmBtjUbe51nV0Vw53bTtyCr8VzYt6hmTof1DymVcvV9Q?clé=BPucTPHkADutaPKqI0OUFkCX Culture Amp Alternatives : CultureMonkey : Idéal pour les sondages Pulsation et les outils de feedback /%img/ via /href/ https://www.culturemonkey.io/ CultureMonkey /%href/

CultureMonkey est comme un gourou de la croissance pour les entreprises. Grâce à des commentaires anonymes et à des informations basées sur l'IA, il transforme les contributions honnêtes en plans d'action qui font la différence. Le meilleur ? Ses tableaux de bord visuels vous donnent des aperçus en temps réel et classés par priorité des pensées des employés, sans aucun filtre. De plus, chaque question et outil de sondage Pulsation dans CultureMonkey est facile à personnaliser à n'importe quel degré. #### Les meilleures fonctionnalités de CultureMonkey Réduisez la fatigue liée aux sondages grâce à l'option de programmer une question toutes les deux semaines ou tous les mois Mesurez l'impact de vos actions grâce aux tendances et aux informations historiques Maximisez le retour sur investissement de vos pratiques et efforts en matière de ressources humaines grâce à des undefined #### *Limites de CultureMonkey Problèmes de chargement et bugs occasionnels lors de la création de sondages complexes L'exportation de rapports avancés tels que les cartes thermiques peut entraîner la perte de détails visuels, tels que les codes couleur #### Prix de CultureMonkey Prix personnalisés #### *Évaluation et avis sur CultureMonkey

G2 : 4,7/5 (plus de 50 avis) *Capterra : pas assez d'avis Découvrez ce que cet utilisateur de G2 /%href/ a à dire sur CultureMonkey :

Culture Monkey possède les tableaux de bord les plus avancés que j'ai pu trouver parmi les nombreux outils que j'ai évalués ou avec lesquels j'ai travaillé par le passé. Des rapports et des affichages personnalisés sont disponibles, répartis par niveau de responsable, emplacements, services et rôles. ### 14. BambooHR (Idéal pour rationaliser les processus RH et les services en libre-service des employés) /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcXu0p8rOljs0jarCBJQF46gwuJWE1ED9Nk3nt2cN-GyAmf8Uz\_N9\_sOaSkwY00Np9EnS8gg2FRrY-Kx7bBTqIw7th7AdfZ15YUgtSsHYb4vwZE0HLlTzdb9No-P\_Ltz-Y?clé=BPucTPHkADutaPKqI0OUFkCX BambooHR : le meilleur pour rationaliser les processus RH et les services en libre-service des employés /%img/ via /href/ https://www.bamboohr.com/ BambooHR /%href/

BambooHR est un logiciel de gestion des ressources humaines (GRH) populaire conçu pour responsabiliser les employés et améliorer les processus. Il offre aux managers un retour d'information et une auto-évaluation qui sont facilement connectés à ses outils de définition d'objectifs.

La solution comprend un outil de satisfaction des employés qui permet de suivre instantanément l'image de marque de l'employeur et les niveaux de motivation des employés. De plus, elle simplifie la paie, le suivi des candidats et la gestion des congés. #### Les meilleures fonctionnalités de BambooHR Créer un hub central pour toutes les mises à jour et annonces internes grâce à sa fonctionnalité d'espace communautaire Améliorer la précision des données grâce à sa banque de questions sur l'expérience des employés, étudiée et prête à l'emploi #### Les limites de BambooHR

Le style des rapports, en particulier les éléments tels que les horodatages et les sources de données, est assez basique et obsolète Les fonctionnalités se concentrent sur la gestion globale des ressources humaines, et non sur l'engagement, et ont une courbe d'apprentissage abrupte #### *Tarification de BambooHR (Tarif mensuel fixe pour moins de 25 employés ; tarif par utilisateur pour plus de 25 employés) *Core : tarification personnalisée *Pro : tarification personnalisée #### Évaluation et avis sur BambooHR

G2 : 4,4/5 (plus de 2 400 avis) *Capterra : 4,6/5 (plus de 2 800 avis) ### 15. Microsoft Viva (Idéal pour intégrer bien-être et productivité aux outils de l'entreprise) /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeHX4FETLIDzrrmXICVsyodAGq6-wocU8ETWEIhd4kZUXOUhkx6ZznsjnAyozPvHNtrbesrkIMJjXgZkdDSvYThd3XwL\_ht6tvNwIASm1MelGMSg-ZtJNIn04GlpjT7DNE?clé=BPucTPHkADutaPKqI0OUFkCX Culture Amp Alternatives : Microsoft Viva : le meilleur pour intégrer bien-être et productivité aux outils de l'entreprise /%img/ via /href/ https://www.microsoft.com/en-in/microsoft-viva Microsoft Viva /%href/

Si Microsoft est intégré à votre entreprise, Microsoft Viva est un excellent complément à votre boîte à outils RH. Au-delà des capacités de Viva Glint en matière d'analyse de sondages, il offre des forums communautaires et une gestion de campagnes pour favoriser les connexions et l'engagement. Viva vous permet également d'évaluer le bien-être des employés grâce à des sondages rapides et à l'analyse de données liées aux tâches. De plus, il aide à intégrer l'apprentissage dans les outils de productivité de Microsoft pour le développement des employés. #### Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Viva

Faciliter les discussions engageantes avec des espaces dédiés aux actualités de l'entreprise et aux intérêts partagés Mapper et améliorer le bien-être grâce aux diagrammes des modèles de travail des employés et aux distributions d'activités #### *Limitations de Microsoft Viva Les intégrations sont limitées à l'écosystème Microsoft Peut sembler être une interface complexe et difficile à configurer #### *Tarification de Microsoft Viva Microsoft Viva dans Microsoft 365 : Gratuit

Communications et communautés des employés Microsoft Viva : 2 $/mois par utilisateur *Analyse de l'environnement de travail et commentaires des employés Microsoft Viva : 6 $/mois par utilisateur *Suite Microsoft Viva : 12 $/mois par utilisateur #### Évaluation et avis sur Microsoft Viva G2 : 4,5/5 (plus de 40 avis)

Viva Insights est le meilleur logiciel pour interagir et travailler dans un environnement professionnel. Il est très facile à utiliser et à mettre en œuvre. Ce que j'aime le plus, c'est qu'il est très utile pour augmenter la productivité et améliorer l'expérience des employés. ### Mentions spéciales *Reflektive : s'intègre parfaitement à des outils tels que Slack, ce qui en fait un élément naturel des processus de travail quotidiens Qualtrics : Offre une boîte à outils RH plus large pour les organisations à la recherche d'une expérience complète au niveau de l'entreprise ## Boostez l'engagement et les performances des employés avec ClickUp Un esprit d'équipe élevé est le carburant de la dynamique et de la validation des objectifs de l'entreprise. Ajoutez-y des commentaires constructifs et vous obtenez une concentration laser sur le long terme. Mais soyons réalistes : les équipes RH ont besoin des bons outils, comme Culture Amp, pour que tout reste sur la bonne voie.

Mais comme toutes les entreprises ne sont pas compatibles avec cette solution, nous avons rassemblé 15 alternatives à Culture Amp qui pourraient parfaitement convenir. Mais lorsqu'il s'agit d'engagement et d'exécution de projets, elles vont de pair. C'est là que ClickUp excelle. Grâce à son automatisation astucieuse, ses informations fournies par l'IA et sa gestion des tâches magique, ClickUp crée une culture de travail positive et productive. Tout le monde y gagne ! Prêt à améliorer l'engagement des employés et les performances de l'entreprise ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !