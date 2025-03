Comment suivre les modifications dans PowerPoint pour une meilleure collaboration

Le suivi des modifications en cours dans les présentations peut s'apparenter à un jeu de détective avec des diapositives au lieu d'indices. Sans une vision claire des changements, votre présentation soigneusement préparée ou votre ouverture marquante pourrait rapidement s'effondrer. Plutôt que de fouiller dans les e-mails ou de jouer à repérer les différences entre les diapositives, il est bien plus efficace d'apprendre à suivre les modifications. 📌 Plus de undefined sont utilisatrices de Microsoft 365, donc PowerPoint est probablement l'outil de présentation de votre choix. Cependant, maîtriser ce processus peut sembler délicat car il est conçu pour les visuels et non pour le contrôle des versions.

Cet article explique comment suivre les modifications dans PowerPoint. Nous présenterons également /href/ https://clickup.com/ ClickUp /%href/, l'application tout-en-un pour le travail, qui vous aide à créer et à gérer des présentations comme un pro. ## Comment suivre les modifications dans PowerPoint La collaboration sur les diapositives est souvent le moyen le plus efficace de créer des présentations complètes. Lorsque vous travaillez avec plusieurs équipes, le contrôle de version des documents /href/ https://clickup.com/blog/document-version-control// /%href/ permet à chacun de rester organisé sans restreindre les idées créatives. Voici les étapes à suivre pour suivre et gérer les modifications en cours sur vos diapositives PowerPoint. ### Étape 1 : Enregistrez une copie provisoire de votre présentation

Avant de commencer toute modification en cours ou révision collaborative, enregistrez une ébauche de votre présentation PowerPoint. Conserver le fichier original non modifié comme copie de révision simplifie la comparaison des modifications et permet de revenir facilement en arrière. #### Voici comment procéder : Ouvrez votre présentation dans PowerPoint Accédez à l'onglet Fichier dans le coin supérieur gauche et cliquez sur Enregistrer sous via undefined Choisissez un emplacement, renommez-le et cliquez sur Enregistrer *💡 Conseil de pro : Nommez votre brouillon original « Original_Nom de fichier » pour éviter toute confusion lors du suivi des versions. ### Étape 2 : partagez une deuxième version pour révision

Une fois la version originale sauvegardée, partagez le fichier actuel pour révision. La création de cette deuxième version permet à votre équipe de proposer des mises à jour et évite également le risque de duplication. #### Voici ce que vous devez faire : Connectez-vous à votre compte OneDrive ou SharePoint et cliquez sur « Nouveau et télécharger » /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcsQwsHGSD7gFItZxSAFivqjtkBar7euNZZDzkqoGhqOkAQsDOOh9HtS7-fcxKD5MJIajmOwrllyrNDenRDq1\_1bDe7-9gWktOKPOOlOUoICB-emg2BlkbbXKrAMHhhyIk?clé=EwqEO-J9pM5ASDOQvm6oACXp Partager une deuxième version pour révision avec PowerPoint /%img/ Partager une deuxième version pour révision afin de suggérer des mises à jour Sélectionner « Télécharger des fichiers » et choisir le fichier de présentation que vous souhaitez envoyer pour révision * Naviguer jusqu'aux trois points à côté du fichier, choisir « Partager »

Enfin, ajoutez les identifiants e-mail des personnes devant y avoir accès et appuyez sur Envoyer pour partager l'accès par e-mail. OneDrive vous permet également de copier le lien si vous préférez solliciter directement les commentaires de votre équipe par le biais des modifications en cours et des commentaires. ✨ Anecdote : PowerPoint s'appelait à l'origine « Presenter ». De plus, il a été développé pour Apple Macintosh en 1987, et non pour Microsoft ! ### Étape 3 : comparer et fusionner les versions

Maintenant, tout est prêt pour la comparaison. Une fois que votre équipe a confirmé que toutes les modifications et suggestions ont été apportées, téléchargez la dernière version du fichier modifié. #### Pour télécharger et suivre ces modifications, procédez comme suit : Ouvrez le fichier PowerPoint original /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXe2Mz59Y5EDsOeXjtlPK8MPkDd7xH3UoXArnEUNo7UcEdNOhi-gaJn1QBxLX0B3bSzrkq58l7ISuAKopewAO08dnQeoDRr0O-zaaxaL8duxdAu3ohzrd2lpvh0KruiOm3U?clé=EwqEO-J9pM5ASDOQvm6oACXp Comment suivre les modifications dans PowerPoint : Comparer et fusionner les versions /%img/ Comparer et fusionner les versions avec PowerPoint Allez dans l'onglet Révision et sélectionnez Comparer Choisissez la version modifiée et cliquez sur « Fusionner » *🔍 Le saviez-vous ? 67 % des auditeurs /%href/ sont convaincus par les présentations orales lorsqu'elles sont accompagnées de visuels. ### Étape 4 : examiner toutes les modifications et tous les commentaires Après avoir fusionné les différentes versions de la présentation, chaque modification et chaque commentaire sont téléchargés dans le même fichier. Revoir les modifications et les commentaires Toutes les modifications sont stockées dans le « Volet de révision » dans la section « Comparer ». L'onglet Révision dispose également d'un volet de tâche séparé pour les commentaires. Une fois que vous avez sélectionné le volet de révision, un volet de tâche séparé pour les révisions apparaîtra à gauche de la fenêtre PowerPoint. /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXebynXIo9I-BkyrrvSornKVNF2MikXk42cSfZ8gty-mLGYWmpA7TsCdtyTzhKPgTWipYCLjBqWIsN-4sam3ywlREbZDKnw4dUzAUFAYf2BGQMAp2uuAVWJmt755Bh3ibLc?clé=EwqEO-J9pM5ASDOQvm6oACXp Comment suivre les modifications dans PowerPoint : Volet Révision avec PowerPoint /%img/ Volet Révision avec PowerPoint Les modifications apportées au contenu de chaque diapositive, qu'il s'agisse du contenu, de la mise en forme ou même du placement des visuels, les mises à jour de la présentation globale et même de la séquence, ainsi que l'auteur de la mise à jour (entre parenthèses) seront affichés.

👀 Conseil rapide : Si vous avez besoin d'éclaircissements sur une mise à jour, il est toujours judicieux d'appeler la personne qui l'a suggérée pour en discuter rapidement. Obtenir plus de recul par téléphone peut même conduire à de meilleures idées. ### Étape 5 : Mise à jour des modifications apportées aux diapositives Vous devez maintenant finaliser votre présentation en acceptant ou en rejetant les modifications. Chaque mise à jour se trouve sur une note autocollante marquée d'une case à cocher pour une prise de décision rapide.

💡Conseil de pro : PowerPoint dispose d'une fonctionnalité qui vous permet /href/ https://clickup.com/blog/how-to-video-record-yourself-presenting-a-powerpoint// de vous enregistrer en train de faire une présentation /%href/. C'est parfait si vous ou votre équipe préférez répéter pour une meilleure prestation. ## Limites du suivi des modifications dans Powerpoint

PowerPoint est certainement un outil de présentation populaire /href/ https://clickup.com/blog/presentation-tools// , /%href/, mais il n'est pas sans problèmes. Avant de paramétrer les fichiers PPT par défaut, tenez compte des limites de PowerPoint : *Pas de suivi des modifications dédié : il manque les options détaillées de undefined et les concurrents tels que l'environnement de travail Google. Outre la difficulté de suivre les modifications en cours, la fonctionnalité de révision de PowerPoint n'est disponible que sur le système d'exploitation Windows et non sur macOS

Manque de fonctionnalités de productivité : Ne dispose pas de fonctionnalités efficaces de modification en temps réel, de création de tâches ou même de messagerie. Cela crée une forte déconnexion lors de présentations collaboratives ou de points de travail exploitables *Processus de révision complexe : Le suivi des commentaires est manuel, en particulier lors de la consolidation des commentaires et des modifications de plusieurs collaborateurs. La gestion des modifications de diapositives dans PowerPoint devient rapidement chronophage et sujette aux erreurs humaines

Ne dispose pas de fonctionnalités efficaces de modification en temps réel, de création de tâches ou même de messagerie. Cela crée une forte déconnexion lors de présentations collaboratives ou de points de travail exploitables *Processus de révision complexe : Le suivi des commentaires est manuel, en particulier lors de la consolidation des commentaires et des modifications de plusieurs collaborateurs. La gestion des modifications de diapositives dans PowerPoint devient rapidement chronophage et sujette aux erreurs humaines Options de personnalisation limitées : offre des modèles et des options de conception de base, mais manque de personnalisation avancée. Les animations, transitions et effets convaincants préférés pour les présentations complexes ne sont pas disponibles *Problèmes de taille de fichier : difficultés avec les grandes présentations fonctionnalités d'images haute résolution ou de médias intégrés. Même le travail avec des présentations sur l'application web entraîne des bugs et des pépins ➡️ En savoir plus : undefined ## Suivi des modifications avec ClickUp PowerPoint a du mal avec les fichiers multimédias volumineux et manque de polyvalence dans la gestion des modifications. Les équipes créatives peuvent trouver ses visuels basiques. Le décalage entre les fonctionnalités et l'attrait du logiciel incite naturellement à chercher une alternative.

Si vous préférez des visuels et des analyses plus avancés, ClickUp est un excellent choix. Ses plus de 30 outils puissants sont tous conçus pour améliorer la compréhension des projets et réussir les présentations de haut niveau. Pour allier gestion du changement, collaboration et visualisation dynamique, l'outil complet de type Canva de ClickUp change la donne. /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXecUDza6kiQ79962lDTjssgf9lE4d4NTk\_6KnYsO5R519rOJZiYCWfNMuW8aIASbVmERrJBJttNXVNWw6jdW7hCWLnbjfBgPjJtSUr7yy7FJaNwUy5v5rwJLoqrpDp7-sA?key=EwqEO-J9pM5ASDOQvm6oACXp Réfléchir à des idées, suivre les contributions de l'équipe pour un projet avec les Tableaux blancs ClickUp /%img/ Réfléchir à des idées, suivre les contributions de l'équipe et visualiser les idées pour n'importe quel projet avec les Tableaux blancs ClickUp undefined sont l'outil dont vous avez besoin pour tout, du brainstorming de présentation à la planification de la livraison. Ils offrent une toile vierge qui dynamise les visuels avec des zones de texte rapides, des notes autocollantes, des flèches et même des pinceaux et des stylos. La solution propose également des cartes mentales si votre équipe a besoin de lier des relations et des organigrammes dans vos présentations. Sa modification en cours rend /href/ https://clickup.com/blog/how-to-create-whiteboard-animation// outils d'animation sur les Tableaux blancs /%href/. Si vous avez besoin d'assurer le suivi d'un élément, vous pouvez transformer n'importe quel élément du Tableau en tâche détaillée. De plus, chaque modification est enregistrée dans l'historique détaillé des modifications avec l'horodatage et les informations de l'utilisateur. de Home Care Pulsation à propos de cette fonctionnalité : « Docs est tellement bien que je ne veux plus jamais utiliser Word pour rédiger des plans ou prendre des notes. » Tyler Guthrie, Home Care Pulsation Paramétrer des diapositives et des documents à partir de zéro peut sembler insurmontable, surtout pour les réunions de dernière minute. ClickUp simplifie le processus grâce à de nombreux modèles de mise à jour de projet undefined . /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-192.png Modèle de présentation ClickUp https://app.clickup.com/signup Obtenir un modèle gratuit

/%cta/ Le /href/ https://clickup.com/templates/presentation-t-200520751 Modèle de présentation ClickUp /%href/ est une solution conçue pour créer instantanément des diapositives prêtes à impressionner. Ce undefined comprend plus de 12 diapositives très détaillées, ce qui permet de démarrer facilement. #### Voici pourquoi vous allez adorer l'utiliser : Avec des espaces dédiés pour l'introduction, le corps et la conclusion, il couvre l'agenda, les objectifs, les visualisations clés et un résumé Comprend une légende pratique pour vous aider à catégoriser chaque diapositive. Cela permet au public de rester concentré et de définir l'orientation de votre présentation

Chaque diapositive est entièrement personnalisable, du contenu aux thèmes de couleur undefined 🔮 Bonus : Créer des listes, livrer des projets dans les délais et suivre les échéanciers peut être difficile. Explorez les undefined pour faciliter la planification de votre projet ! ## Boostez vos pratiques de contrôle de version avec ClickUp PowerPoint est idéal pour les diapositives rapides et les explications claires, en particulier avec des animations et au sein de l'écosystème Microsoft. Il permet de terminer le travail.

Cependant, contrairement à Microsoft Word, la création de contenu et le suivi des modifications en cours sur PowerPoint peuvent être un casse-tête lorsque toute l'équipe est impliquée. C'est là que ClickUp entre en scène.

En plus d'indiquer qui a modifié quoi et quand, il offre diverses visualisations, une gestion des tâches, des analyses basées sur l'IA et une automatisation avancée. Il dispose même d'une permission avancée pour maintenir la gestion des modifications en ordre et ne nécessite que quelques clics pour annuler même les modifications mineures. Vous souhaitez optimiser le contrôle de vos versions de pratique ? /href/ https://clickup.com/signup Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui sur ClickUp /%href/ !