Comment ajouter quelqu'un à une discussion Slack

Vous êtes en pleine discussion sur Slack avec votre équipe, en train d'élaborer la stratégie du prochain grand projet, quand soudain, vous réalisez qu'Alex doit être mis au courant.

Mais attendez, faut-il créer un nouveau groupe de discussion ? Faut-il les ajouter à la conversation Slack existante ou les convoquer avec des pouvoirs secrets d'administrateur ? Le processus est simple, qu'il s'agisse d'ajouter quelqu'un à un espace de travail Slack, de l'intégrer à une discussion en cours ou de lui parler en tête-à-tête. Et si vous avez besoin de leur donner accès à des discussions passées, il vous suffit de savoir comment les ajouter.

Dans ce guide, nous vous proposons des instructions étape par étape pour vous assurer que les bonnes personnes discutent au bon moment, afin que personne ne manque une miette de l'action. C'est parti !

Gérez efficacement la surcharge de messages et les grandes équipes dans Slack, en ajoutant les bonnes personnes et en supprimant les personnes non pertinentes du canal. Utilisez ClickUp pour une collaboration meilleure et plus contextuelle. Explorez des fonctionnalités telles que est votre outil de communication par excellence avec votre équipe, et pas seulement pour les discussions. Vous pouvez y travailler depuis l'intérieur, des e-mails et des tâches jusqu'aux calendriers et aux tableaux blancs. Contrairement aux applications de messagerie autonomes, ClickUp Chat s'intègre directement à vos tâches, ce qui vous permet de transformer instantanément les nouvelles conversations en actions.

Vous pouvez attribuer des tâches, définir des dates d'échéance et lier des messages à des projets sans avoir à quitter la discussion. Tout étant regroupé au même endroit, la collaboration de l'équipe reste organisée, efficace et ciblée.

Rationalisez la communication au sein de votre équipe et passez de la discussion à l'action avec ClickUp Chat ### Enregistrez des vidéos d'écran à la volée avec ClickUp Clips Vous avez besoin d'expliquer rapidement un processus ou /href/ https://clickup.com/blog/asynchronous-communication-tools// travaillez de manière asynchrone /%href/ sur un projet ? sont envoyés et reçus chaque jour dans le monde. Chercher des informations pertinentes sans un espace centralisé pour son travail n'est pas un jeu d'enfant !

Dans notre entreprise, toute la collaboration et la coordination se font sur ClickUp. Voici quelques exemples d'utilisation de ClickUp : planification et coordination de la production, développement mécanique, électrique et logiciel ; planification des sprints ; discussions techniques approfondies sur le code logiciel, des milliers de discussions : directement sur le sujet ! Flurin Arner, ingénieur logiciel en robotique, Ronovatec AG ### Suivez et attribuez facilement les tâches avec ClickUp Assigner des commentaires Avec

/href/ https://clickup.com/features/assign-comments La fonctionnalité Assign Comments /%href/ de ClickUp permet de donner facilement un feedback clair et exploitable. Vous avez besoin d'un coéquipier pour réviser un document ? Il vous suffit de laisser un commentaire et de le lui attribuer.

Vous pouvez également mentionner des collègues pour vous assurer qu'ils voient les détails clés, afin que tout le monde soit sur la même page. Une fois le retour d'information mis en œuvre, il suffit de marquer le commentaire comme résolu - aucun suivi n'est nécessaire ! /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-187.png Discuter sur ClickUp /%img/

Discutez, attribuez et clôturez des tâches depuis ClickUp Chat en utilisant Assign Comments ### Collaborez et réfléchissez sur les Tableaux blancs ClickUp Pour les équipes qui s'appuient sur le brainstorming et la planification visuelle, /href/ https://clickup.com/features/whiteboards Tableaux blancs ClickUp /%href/ fournissent un canevas interactif où vous pouvez mapper des idées et des flux de travail en temps réel.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-188-1400x935.png Tableaux blancs ClickUp : comment ajouter quelqu'un à une discussion Slack /%img/ Réfléchissez et transformez les plans en actions avec les tableaux blancs ClickUp Utilisez des cartes mentales pour décomposer des projets complexes en structures claires et visuelles. Forfait marketing sans effort grâce à une interface simple de type glisser-déposer. Et lorsque l'inspiration frappe, convertissez les idées de brainstorming en tâches réalisables en un seul clic ! #### ClickUp Modèle de stratégie de communication interne Vous cherchez à améliorer la communication interne ? Le undefined vous aide à créer des flux de travail clairs et à assurer une collaboration fluide entre les équipes, sans plus de conjectures ni de désalignement ! /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-189.png Modèle de stratégie de communication interne ClickUp

Ce modèle entièrement personnalisable vous aide à définir des objectifs, à rationaliser la messagerie et à suivre la progression, le tout en un seul endroit. Qu'il s'agisse de favoriser la transparence entre la direction et les équipes ou d'améliorer la communication au sein d'un service, ce modèle fournit les outils nécessaires pour que chacun reste aligné et engagé.

### Comment passer de Slack à ClickUp ? Passer de Slack à ClickUp est plus facile que vous ne le pensez, et vous n'avez pas à abandonner complètement Slack ! L'intégration garantit une collaboration fluide pour les équipes qui utilisent Slack, tout en vous permettant de créer et de gérer des tâches ClickUp directement depuis Slack. ####

Pour effectuer la transition, commencez par importer vos canaux Slack dans ClickUp et organisez les discussions dans des Espaces pertinents. Utilisez ClickUp pour discuter afin de centraliser la communication, en connectant les discussions aux tâches et aux projets. Attribuez des commentaires, définissez des dates d'échéance et suivez la progression, le tout au même endroit. Centralisez les discussions Slack, connectez les discussions aux tâches et suivez la progression avec ClickUp

Imaginez que votre équipe produit transfère la planification des sprints des messages éparpillés de Slack au tableau Agile de ClickUp : soudain, les tâches deviennent plus claires et les flux de travail plus fluides. Ou imaginez que votre équipe marketing organise ses campagnes dans les listes de tâches de ClickUp, où les affectations et les délais sont mis en évidence. Plus besoin de fouiller dans des messages interminables pour trouver ce qui compte ! En rassemblant tout sur une seule plateforme, votre équipe gagne en visibilité, en efficacité et en collaboration, sans le chaos.

Saviez-vous que vous pouvez augmenter votre productivité de 30 % en utilisant ClickUp et Slack ensemble ? Voici comment faire : Avec l'intégration Slack de ClickUp , les équipes peuvent connecter les deux plateformes, transformant les messages Slack en tâches, commentaires ou rappels en quelques clics.

Créer de nouvelles tâches : Dans n'importe quel canal, il suffit de taper /click up new pour créer rapidement une nouvelle tâche directement depuis votre flux Slack Transformer instantanément les messages Slack en tâches

Dérouler les tâches : lorsque des liens vers des tâches sont publiés dans Slack, ils sont instantanément enrichis de détails, de contexte et de la possibilité d'effectuer des actions avec la tâche

Obtenez le contexte et les actions en un coup d'œil *Gérer les tâches : Les actions du menu déroulant vous permettent de gérer les dates d'échéance, les priorités, les statuts et plus encore directement depuis vos canaux Slack

Mettez à jour les tâches sur-le-champ grâce aux actions du menu déroulant *Transformez les messages en tâches et commentaires : Créez des tâches et des commentaires à partir des messages ! Cliquez sur l'option « plus d'actions » de n'importe quel message Slack pour les ajouter à ClickUp Capturez instantanément des idées et transformez-les en actions *Recevez des notifications : ClickUp peut envoyer instantanément des notifications sur les tâches aux canaux Slack de votre choix. Cela inclut les tâches créées, les commentaires ajoutés et même les changements de statut Restez informé : recevez des mises à jour instantanées des tâches dans vos canaux Slack 📖 À lire également : Modèles gratuits de forfait de communication de projet : Excel, Word et ClickUp

Évitez la surcharge d'applications : ClickUp fait tout Le passage de Slack à ClickUp ne consiste pas seulement à changer d'outils, mais à travailler plus intelligemment. Au lieu de jongler avec plusieurs applications pour la communication, la gestion des tâches et la planification de projets, ClickUp rassemble tout en un seul endroit. Fini les changements d'applications interminables ou les discussions éparses : c'est la meilleure undefined . Avec ClickUp, votre équipe bénéficie d'une meilleure organisation, de flux de travail rationalisés et d'une visibilité claire des projets, le tout sans perdre la facilité de /href/ https://clickup.com/blog/real-time-collaboration//

collaboration et communication en temps réel. Si vous êtes prêt pour une façon plus connectée et plus efficace de travailler, http://clickup.com/signup essayez ClickUp dès aujourd'hui !