les 10 meilleurs logiciels de gestion de salle de sport pour 2025

Vous avez donc transformé votre passion pour le fitness en entreprise en devenant propriétaire d'une salle de sport, félicitations ! Vous êtes votre propre patron, vous réalisez votre rêve tout en aidant les autres à être en bonne santé. Mais ce n'est pas toujours une promenade de santé. Jongler entre les sessions d'entraînement, les tâches d'administrateur et le monde en constante évolution du fitness peut être intimidant. Avec une croissance du marché mondial des clubs de santé et de fitness projetée à un taux annuel de 7,5 % sont membres d'une salle de sport ! Touchez-vous le bon public ? ## Que rechercher dans un logiciel de gestion de salle de sport ? Choisir le bon logiciel de gestion de salle de sport peut faire ou défaire votre entreprise. Mais avec autant d'options sur le marché, comment trouver celle qui convient parfaitement à votre salle de sport ? Voici quelques fonctionnalités clés que votre logiciel de gestion des membres pour aider les membres à suivre leurs objectifs personnels et leur progression. ### 2. Zen Planner (Idéal pour une gestion fluide des adhésions) via

3. Wodify (Idéal pour la gestion des licences) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-158.png Wodify /%img/ via undefined

Conçu pour les salles de sport CrossFit, Ce n'est pas tout : vous pouvez également concevoir et ajuster facilement des routines d'entraînement, achevées avec un contenu vidéo intégré sur le logiciel. #### Les meilleures fonctionnalités de Wodify Gérer les transactions de manière transparente grâce au traitement intégré des paiements Utiliser les classements pour encourager la compétition et suivre le classement des membres Stocker et gérer les renonciations et les contrats numériques directement sur la plateforme Tirer parti de fonctionnalités robustes pour créer et distribuer des entraînements quotidiens, y compris des WOD #### Les limites de Wodify * Outils marketing limités 💡Conseil de pro : Donner la priorité au bien-être de vos employés n'est pas un luxe. C'est essentiel à la réussite de votre entreprise. Vous pouvez utiliser [/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-159.png Mindbody /%img/ via /href/ https://www.mindbodyonline.com/business/fitness/gym-software Mind /%href/ Doté d'une suite complète d'outils de gestion, undefined est conçu pour les gymnases et les studios de fitness de toutes sortes. Ce qui le distingue, c'est sa fonction de contrôle d'accès automatisé, qui permet aux propriétaires de gymnases d'accorder ou de révoquer l'accès en toute transparence en fonction du statut d'abonnement d'un membre. Cela améliore non seulement la sécurité, mais réduit également les efforts manuels, garantissant ainsi une gestion des accès à la fois efficace et sans tracas. #### Les meilleures fonctionnalités de Gymflow

Rappels automatisés par e-mail pour les renouvellements d'abonnement Assistance pour divers systèmes de paiement Fonctionnalités complètes de rapports et de suivi des présences Interface visuellement attrayante et conviviale Programmation par glisser-déposer facile à personnaliser #### Limitations de Gymflow Options de personnalisation limitées Les fonctionnalités complexes peuvent nécessiter une certaine courbe d'apprentissage #### Tarifs de Gymflow

Forfait Small Business (pour les entreprises dont le chiffre d'affaires mensuel est inférieur à 20 000 $) : 159 $/mois *Forfait Standard ( pour les entreprises dont le chiffre d'affaires mensuel est supérieur à 20 000 $) : 229 $/mois #### Évaluations et avis sur Gymflow *G2 : 4,7/5 (plus de 30 avis)

Choisir le bon logiciel de gestion de salle de sport peut vous faciliter la tâche. Et ClickUp peut tout faire ! Qu'est-ce qui le distingue ? Il ne sert pas seulement à gérer les adhésions et les cours. ClickUp vous permet d'organiser tout ce qui concerne votre salle de sport, des plans d'entraînement individuels et des horaires de cours aux détails des membres et aux objectifs généraux de l'entreprise. De plus, son interface conviviale et ses puissantes fonctionnalités rendent tout plus facile et plus efficace.

