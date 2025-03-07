Cas d'utilisation vs. histoire d'utilisateur : différences clés et quand utiliser chacun

Avez-vous déjà été pris dans des débats sans fin sur les exigences d'un projet ? Les développeurs demandent des spécifications détaillées, les concepteurs d'expérience utilisateur se concentrent sur l'expérience utilisateur et les parties prenantes veulent juste des résultats. Le décalage commence souvent par la manière dont les exigences sont formulées. Les cas d'utilisation et les récits d'utilisateurs définissent tous deux ce qu'un produit doit faire, mais ils servent des objectifs différents. Si vous les mélangez, vous risquez la confusion, un glissement de la portée et un produit qui manque sa cible. En fait, , le puissant assistant IA de ClickUp, pour mapper les parcours clients et identifier les interactions clés.

Cartographiez l'ensemble du parcours client pour n'importe quel produit avec ClickUp Brain

#### Récits d'utilisateurs : commencez par le point de vue de l'utilisateur

Les récits d'utilisateurs aident les équipes Agile à se concentrer sur les besoins des utilisateurs plutôt que sur la conception du système. Ils permettent de rester concentré sur l'utilisateur final, en répondant au « quoi » et au « pourquoi » en termes simples. Utilisez la mise en forme simple « En tant qu'utilisateur, je veux [objectif], pour que [raison] » pour garantir la clarté.

🌻 Exemple d'application de commerce électronique : « En tant que client, je souhaite recevoir des mises à jour en temps réel du suivi de ma commande, afin de savoir exactement quand mon colis arrivera »

#### Cas d'utilisation : cartographier les interactions du système

Nous pouvons maintenant nous appuyer sur des cas d'utilisation pour cartographier les interactions, définir les dépendances, les exceptions et les flux de travail de l'application de commerce électronique. Alors que les user stories définissent ce que l'utilisateur veut, les cas d'utilisation détaillent comment le système répond à différentes entrées.

🌻 Exemple de cas d'utilisation pour le suivi des commandes :

L'utilisateur passe une commande
Le système génère un numéro de suivi
Le transporteur met à jour l'emplacement du colis à chaque point de contrôle
L'utilisateur reçoit des notifications par e-mail/SMS

Simplifier les cas d'utilisation et les récits d'utilisateurs avec ClickUp Il est essentiel d'équilibrer les cas d'utilisation et les récits d'utilisateurs pour créer des produits qui connaissent le succès. Les cas d'utilisation définissent le comportement du système, tandis que les récits d'utilisateurs capturent les besoins des utilisateurs. ClickUp simplifie ce processus en fournissant des modèles structurés, des flux de travail automatisés et des outils de collaboration en temps réel pour maintenir l'alignement des équipes.

Avec ses champs personnalisés pour le suivi des priorités, ses tableaux de bord pour des informations en temps réel et son automatisation pour rationaliser les flux de travail, ClickUp garantit clarté, efficacité et exécution transparente des processus de l'entreprise. Simplifiez votre flux de travail et augmentez la productivité de votre équipe. /href/ https://clickup.com/signup Inscrivez-vous à ClickUp /%href/ dès aujourd'hui pour gérer les cas d'utilisation, les récits d'utilisateurs et bien plus encore, le tout en un seul endroit !