13 meilleurs outils logiciels d'annotation d'images en 2025

C'est un fait : la qualité de votre modèle d'IA dépend des données à partir desquelles il apprend. Cela vaut aussi bien pour les algorithmes de génération de texte que d'images. Ainsi, lorsque les annotations d'images sont incohérentes, mal libellées ou obsolètes, les développeurs d'IA et les data scientists qui gèrent des projets à grande échelle doivent faire face à des flux de travail inefficaces. Des heures sont perdues à corriger manuellement les libellés, les membres de l'équipe suivent des normes différentes et l'intégration des annotations dans les pipelines d'apprentissage automatique devient un obstacle frustrant.

Si les problèmes de collaboration et les obstacles à l'intégration des données vous freinent, vous n'êtes pas seul. Les bons outils ne se contentent pas de libeller les images, ils normalisent, automatisent et intègrent de manière transparente les annotations dans les flux de travail de l'IA. Dans cet article de blog, nous aborderons les meilleurs outils d'annotation d'images afin que votre équipe passe moins de temps à corriger les données et plus de temps à faire progresser l'IA.

Annoter des ressources visuelles avec les outils de révision de ClickUp

⚡ Automatisation basée sur l'IA : recherchez des fonctionnalités telles que l'étiquetage automatique, les suggestions d'annotation et l'augmentation des données pour accélérer les flux de travail et améliorer la robustesse du modèle 🔗 *Capacités d'intégration : assurez une compatibilité sans effort avec les systèmes existants, tels que le stockage cloud, les outils de gestion de projet et les frameworks de ML, afin de maintenir des flux de travail transparents ## Meilleur logiciel d'annotation d'images pour étiqueter parfaitement vos images

## ⏰ Résumé en 60 secondes Voici un aperçu des meilleurs outils d'annotation d'images disponibles aujourd'hui : 1. ClickUp 🧩 *Conception intuitive : Une interface épurée réduit la courbe d'apprentissage, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur la précision et l'efficacité 🚀 *Évolutivité : L'outil doit pouvoir gérer des tâches à volume élevé (annotation de milliers d'images/vidéos) sans compromettre la vitesse ou la qualité

Passons en revue les meilleurs logiciels d'annotation d'images, en commençant par celui que nous avons placé dans nos favoris : ClickUp. ### 1. ClickUp (Idéal pour la gestion des tâches, la collaboration et la gestion des commentaires) La gestion de grands ensembles de données est déjà un défi en soi, et la plupart des outils d'annotation d'images ne font qu'ajouter à la complexité en raison d'un manque de fonctionnalités de collaboration en temps réel. undefined permet une collaboration transparente en intégrant directement des fonctionnalités avancées d'annotation d'images dans les flux de travail de vos projets. #### Outil de révision ClickUp Vous pouvez facilement annoter des images, des PDF et des vidéos à l'aide de l'outil de révision de ClickUp. [ https://clickup.com/blog/feedback-management/](OutilderévisiondeClickUp/%href/.Ilvouspermetd'ajouterdescommentairesauximagesetdelesattribuerauxmembresdevotreéquipepouruneactionrapide.Finislesfilsd'e-mailsinterminablesoulescommentairesperdus,placeàdescommentairesclairsetcomplets[[Grâce à l'outil Magic Select, vous pouvez diviser votre image en plusieurs segments et délimiter des objets pour accélérer l'annotation. De plus, ses flux de travail d'annotation avancés vous aident à personnaliser les processus en fonction des besoins spécifiques de vos projets. Cela améliore l'efficacité et garantit des annotations de haute qualité pour les tâches complexes de vision par ordinateur. #### Les meilleures fonctionnalités de SuperAnnotate Extraire et traiter instantanément le texte des images à l'aide de la reconnaissance optique de caractères (OCR) Annoter des objets similaires sur plusieurs images en un seul clic]()](,accélérantlesprojets,stimulantlaproductivitéetaméliorantlaqualitédesdonnées.###3.SuperAnnotate(Idéalpourl'annotationd'imagescomplexesetdehauteprécision)/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image12.pngLogicield'annotationd'images:SuperAnnotate/%img/_via)****sayingaboutV7? ) CVAT est une puissante plateforme d'annotation open source destinée aux développeurs, qui maîtrisent les outils d'apprentissage automatique /%href/. Elle prend en charge divers types d'annotations, notamment les polygones, les polylignes, les cuboïdes 3D et les squelettes, ce qui la rend adaptable à un large éventail de projets. LabelMe est un outil open source d'annotation d'images par vision par ordinateur, spécialisé dans la segmentation d'images basée sur les polygones. Ses modèles d'IA vous aident à annoter des images avec des invites de texte ou de simples clics, ce qui permet de gagner beaucoup de temps et d'efforts. L'interface légère de LabelMe est facilement accessible, même pour les personnes ayant une expertise technique minimale, et peut donc être utilisée pour former des modèles d'IA ou améliorer Permet un traitement par lots efficace pour l'annotation de jeux de données volumineux. Limitations de LabelMe Il n'assiste pas l'annotation collaborative en temps réel pour les équipes. Il manque d'options d'annotation plus avancées comme l'étiquetage des points clés. Tarifs de LabelMe Free Forever *Starter : 19 $ (paiement unique) *Pro : 49 $ (paiement unique) Évaluations et commentaires de LabelMe VoTT (Visual Object Tracking Tool) est un outil d'annotation vidéo doté d'une interface intuitive et d'outils de libellé compatibles avec l'IA. Il assiste le suivi d'objets, la reconnaissance d'actions et la détection d'évènements, facilitant ainsi l'annotation d'images dans des séquences vidéo complexes. Les modèles de détection d'objets de VoTT simplifient également la préparation des jeux de données en créant des rectangles englobants, en dessinant des polygones et en créant des classes d'objets personnalisées. Vous pouvez l'intégrer à des frameworks d'apprentissage automatique pour assurer une formation et un déploiement efficaces des modèles.

Les meilleures fonctionnalités de VoTT Optimiser l'annotation des images pour le suivi des objets et l'analyse des actions dans les séquences Annoter à la fois les images et les vidéos avec une assistance multiformat Assurer la compatibilité d'exportation avec les principaux frameworks tels que TensorFlow et PyTorch S'intégrer de manière transparente aux outils Microsoft pour une meilleure compatibilité des flux de travail #### Limites de VoTT Il peut présenter des problèmes de performance avec de grands ensembles de données Les options de libellé personnalisé de VoTT ne sont pas très flexibles #### Prix de VoTT

Gratuit #### Évaluations et avis sur VoTT Pas assez d'avis *📮 ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoyez quotidiennement des messages à une à trois personnes pour obtenir le contexte dont elles ont besoin. Mais que se passerait-il si vous disposiez de toutes les informations documentées et facilement accessibles ? Avec l'IA Gestion des connaissances par l'IA à vos côtés, le changement de contexte devient une chose du passé. Il vous suffit de poser la question directement depuis votre environnement de travail, et ClickUp Brain extraira les informations de votre environnement de travail et/ou des applications tierces connectées ! LabelImg est un outil d'annotation d'images graphique open source conçu pour la création rapide et efficace de rectangles englobants dans les tâches de détection d'objets. Ses dépendances minimales permettent une installation transparente sur tous les systèmes d'exploitation, tandis que son interface conviviale garantit l'accessibilité aux débutants. En tant que projet open source activement maintenu, LabelImg évolue grâce aux améliorations apportées par la communauté, ce qui en fait un choix fiable pour les projets d'IA à petite échelle. #### Les meilleures fonctionnalités de LabelImg

Simplifier l'annotation grâce à une interface graphique intuitive Créer facilement des rectangles de sélection pour la détection d'objets Exporter les annotations au format XML PASCAL VOC Personnaliser et étendre les fonctionnalités grâce à sa disponibilité open-source #### Limitations de LabelImg Assistance uniquement pour les annotations de rectangles de sélection, ce qui limite son utilisation pour des tâches plus complexes Fournit une interface de base qui pourrait manquer de la profondeur nécessaire pour des projets plus détaillés #### Tarifs de LabelImg Gratuit

Évaluations et avis sur LabelImg Pas assez d'avis *💡Conseil de pro : Boostez votre flux de travail en personnalisant LabelImg avec des scripts Python pour automatiser les tâches répétitives et les intégrer à vos outils existants. ### 12. RectLabel (Idéal pour l'annotation avancée des formes et des points clés) via undefined

RectLabel est spécialisé dans l'annotation d'images de haute précision, offrant des outils tels que les polygones, les courbes de Bézier et les points clés pour traiter des données visuelles complexes. Conçu pour les équipes d'IA ayant besoin d'une précision de niveau expert, il transforme des images complexes en ensembles de données prêts à être utilisés pour l'apprentissage. RectLabel offre une précision de niche grâce à des fonctionnalités telles que l'automatisation Core ML, les exportations YOLO/COCO en un clic et les raccourcis clavier personnalisables, rendant l'annotation plus rapide et plus efficace. #### Les meilleures fonctionnalités de RectLabel

Annoter avec précision des objets courbes avec des courbes de Bézier cubiques pour une segmentation détaillée Créer des contours lisses et précis pour des formes complexes à l'aide de splines Marquer des points clés pour l'estimation de la pose, la reconnaissance faciale et la reconnaissance d'actions Convertir des vidéos en images et augmenter les images pour améliorer les ensembles de données d'apprentissage #### Limitations de RectLabel Offre des outils d'automatisation avancés limités pour le libellé assisté par IA * Peut connaître des ralentissements lors du traitement d'ensembles de données volumineux ou complexes #### Prix de RectLabel

Version gratuite RectLabel Pro : 19,99 $ #### Évaluations et avis sur RectLabel Pas assez d'avis ### 13. Dataloop (Idéal pour l'annotation assistée par IA dans les grands projets) via undefined Dataloop combine l'annotation d'images avec une plateforme ML achevée, rationalisant tout, du libellé des données au déploiement du modèle. Ses outils assistés par IA accélèrent l'annotation en se concentrant d'abord sur les images de grande valeur tout en assistant des fonctionnalités avancées telles que la détection et la segmentation d'objets. Cela le rend particulièrement puissant pour les équipes qui gèrent des ensembles de données d'images à grande échelle qui nécessitent à la fois efficacité et précision. #### Les meilleures fonctionnalités de Dataloop Suivre les modifications des ensembles de données avec le versionnage et revenir facilement aux versions précédentes

Intégration transparente avec les outils MLOps pour CI/CD et le déploiement de modèles Amélioration de la collaboration grâce aux rôles des utilisateurs, à l'attribution des tâches et au suivi de la progression Garantie de l'exactitude des données grâce à des outils de contrôle qualité complets #### Limites de Dataloop L'API peut être limitée pour les intégrations avancées d'annotations humaines Les notifications concernant les problèmes de pipeline peuvent être retardées, ce qui affecte l'efficacité du flux de travail #### Tarification de Dataloop * Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Dataloop *G2 : 4,4/5 (90 avis) *Capterra : Pas assez d'avis ## Rationaliser le retour visuel avec ClickUp Tous les outils d'annotation d'images gratuits ci-dessus permettent d'automatiser le libellé et prennent en charge divers formats et techniques pour la formation des ensembles de données d'IA. Cependant, la clé est de choisir un logiciel qui correspond à vos besoins spécifiques.

Par exemple, si la vitesse est votre priorité, V7 offre une annotation rapide, tandis que LabelMe est idéal pour le libellé précis d'objets à base de polygones. Cependant, l'annotation d'images est utile au-delà de la formation en IA, car elle peut également améliorer les flux de travail de développement de logiciels. C'est là que ClickUp se distingue comme le meilleur outil d'annotation de données.

Grâce à ses fonctionnalités de révision et d'annotation d'images, les équipes peuvent fournir un retour visuel clair sur les images et les vidéos, attribuer des tâches et suivre les modifications, le tout en un seul endroit. Cela réduit les allers-retours inutiles, ce qui rend le processus d'annotation d'images plus efficace.