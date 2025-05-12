11 Meilleurs outils d'IA pour la définition d'objectifs à atteindre en 2025

Se fixer un objectif est un début passionnant pour un voyage enrichissant. Que vous souhaitiez vous épanouir sur le plan personnel (comme courir un marathon) ou franchir des jalons professionnels (comme doubler votre chiffre d'affaires grâce à des campagnes marketing ciblées), tout commence par un objectif. Se fixer les bons objectifs est la clé pour rester sur la bonne voie. Cependant, il n'est pas toujours possible de fixer ces objectifs de manière réaliste et pratique.

C'est là que les outils de définition d'objectifs basés sur l'IA peuvent vous aider. Ils vont au-delà de la définition d'objectifs clairs et réalisables : ils vous aident à les suivre, à partager des idées et à vous motiver lorsque vous en avez le plus besoin. Sur cette note, nous sommes là pour partager plus de 10 outils d'IA incroyables pour la définition d'objectifs. 🎯 ## ⏰ Résumé en 60 secondes

Voici une liste des 11 meilleurs outils d'IA pour fixer des objectifs : *Habitica (Idéal pour transformer la réalisation d'objectifs personnels en jeu) *Toodledo (Idéal pour une gestion personnalisée des objectifs et des tâches) **Perdoo(IdéalpoursimplifierlagestiondesOKR)*Hive(Idéalpourintégrerlesobjectifsdanslesfluxdetravaildesprojets)*Betterworks(Idéalpourresponsabiliserl'ensembledel'organisation)*Leapsome(Idéalpourcombinerladéfinitiond'objectifsavecdesinformationssurlesperformances)*Goalscape(Idéalpourvisualiserlesobjectifsetleshiérarchiesdestâches)) est un outil polyvalent de gestion de projet qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer les processus de définition et de suivi des objectifs. Définir Outre la définition des objectifs, les capacités d'IA d'Asana s'étendent à des fonctionnalités telles que Smart Status, qui fournit des mises à jour intelligentes sur l'avancement des projets, et Smart Summaries, qui offre des aperçus concis des informations clés. Ces outils, soutenus par une communication en temps réel, aident les équipes à se fixer des objectifs ambitieux et à travailler à la réalisation d'objectifs communs. #### Les meilleures fonctionnalités d'Asana * Rationaliser le suivi des objectifs grâce à des outils de surveillance en temps réel tels que des barres de progression dynamiques et des tableaux de bord visuels pour afficher les objectifs atteints est un assistant de réunion et un preneur de notes basé sur l'IA qui fait le lien entre des réunions productives et la définition et le suivi d'objectifs réalisables. Il vous aide à créer, gérer et atteindre vos objectifs en fournissant des suggestions intelligentes et en automatisant les tâches de routine. Teams l'utilise pour fixer des objectifs clairs, définir des résultats clés et suivre la progression dans le temps, garantissant ainsi l'alignement et la responsabilisation dans toute l'organisation.

En plus de la définition des objectifs, Fellow offre une assistance aux réunions basée sur l'IA, comprenant la création automatisée de l'agenda, la transcription en temps réel et des résumés intelligents. En centralisant les objectifs et en les intégrant dans le flux de travail des réunions, Fellow garantit que la définition des objectifs fasse partie intégrante des opérations quotidiennes de l'équipe. #### Les meilleures fonctionnalités de Fellow

Obtenez un modèle structuré pour aider les équipes à définir des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps (SMART) Définissez des objectifs et des résultats clés (OKR) au niveau individuel ou collectif Suivez en temps réel les validations et les décisions prises lors des discussions Renforcez la responsabilisation des membres de l'équipe grâce à des éléments d'action et des rappels collaboratifs #### *Limites de Fellow Manque de fonctionnalités avancées de gestion de projet pour les objectifs plus complexes

Options de personnalisation limitées pour les objectifs non liés aux réunions #### Tarifs de Fellow Free Solo : 29 $/mois par utilisateur *Team : 11 $/mois par utilisateur *Business : 23 $/mois par utilisateur *Enterprise : 25 $/mois par utilisateur #### Évaluations et avis sur Fellow

G2 : 4,7/5 (plus de 2 200 avis) *Capterra : 4,9/5 (plus de 30 avis) #### Que disent les utilisateurs de Fellow ? > Cela aide tout le monde à mieux se préparer et à arriver à la réunion avec un agenda et des objectifs clairs. Cela a été extrêmement utile pour rendre chaque réunion productive. Revue G2 /%href/ ### 4. Lattice (Idéal pour aligner les objectifs sur le développement des employés) via undefined /href/ https://lattice.com Lattice /%href/ permet aux individus, aux équipes et aux objectifs organisationnels d'être sur la même page. Il se concentre sur des stratégies structurées ### 6. Hive (Idéal pour intégrer des objectifs dans les flux de travail des projets) via /href/ https://hive.com/features/goals/ Hive /%href/ undefined offre des fonctionnalités complètes de gestion de projet avec des capacités avancées d'IA, aidant les équipes à atteindre /href/ https://clickup.com/blog/project-objectives// les objectifs du projet /%href/ plus rapidement. Son assistant alimenté par l'IA, HiveMind, rationalise la planification des projets en générant des tâches basées sur les données saisies par l'utilisateur et en suggérant les prochaines étapes à partir des e-mails. Ainsi, vous pouvez définir des objectifs et mesurer les progrès de manière efficace.

La fonction Objectifs de Hive permet également aux équipes de définir, suivre et visualiser les objectifs au sein d'un tableau de bord centralisé, garantissant ainsi l'alignement et la transparence dans toute l'organisation. #### Meilleures fonctionnalités de Hive Utilisez les analyses IA de Hive pour obtenir des informations sur les performances de l'équipe Suivez les progrès à l'aide de diagrammes de Gantt, de tableaux Kanban et de vues Calendrier * Rationalisez la communication grâce à la messagerie et aux notifications intégrées à l'application

Surveillez le temps passé sur les tâches et les projets grâce aux capacités intégrées de suivi du temps. #### Limites de Hive Une courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs non techniques Des ralentissements occasionnels des performances lors de la gestion de projets de grande envergure. #### *Tarification de Hive Free Starter : 7 $/mois par utilisateur *Teams : 18 $/mois par utilisateur *Enterprise : tarification personnalisée



Évaluations et avis sur Hive *G2 : 4,6/5 (plus de 570 avis) *Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis) 🧠 Fait amusant : undefined accordent de la valeur à la transparence des objectifs et des opérations de leur organisation. ### 7. Betterworks (Idéal pour favoriser la responsabilisation à l'échelle de l'organisation) via /href/ https://www.betterworks.com/okrs/ Betterworks /%href/ Comme Perdoo,

8. Leapsome (Idéal pour combiner la définition d'objectifs avec des informations sur les performances) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/ss13-1-1400x755.png Leapsome /%img/ via _ undefined Qu'est-ce que vous obtenez lorsque vous combinez la définition d'objectifs et la gestion des performances ? Une plateforme complète d'habilitation des personnes comme undefined . Sa fonctionnalité de définition d'objectifs basée sur l'IA accélère la création d'objectifs d'entreprise et de développement. Cette fonctionnalité garantit que les objectifs sont clairs, mesurables et alignés sur les priorités de l'organisation, ce qui favorise l'amélioration continue, l'alignement et la responsabilisation des équipes.

Au-delà de la définition des objectifs, les capacités d'IA de Leapsome s'étendent aux évaluations de performance et aux retours d'information. Les évaluations de la plateforme, alimentées par l'IA, aident à transformer les notes en commentaires impartiaux et exploitables, garantissant que toutes les contributions sont significatives et constructives. #### Les meilleures fonctionnalités de Leapsome Assistance aux managers grâce à des informations, des résumés, des bonnes pratiques et des recommandations avec l'IA Copilot bêta Rationalisation de l'intégration grâce à des modèles intégrés pour le suivi des OKR

Analyse des réponses aux sondages des employés pour en extraire les thèmes clés et fournir des recommandations exploitables Résume tous les commentaires, y compris les évaluations des responsables, les auto-évaluations et les évaluations par les pairs #### *Limitations de Leapsome Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin de temps pour s'adapter pleinement aux fonctionnalités complètes de la plateforme, ce qui rend la formation et l'assistance nécessaires Options de personnalisation limitées, ce qui peut affecter l'adaptabilité de la plateforme aux besoins spécifiques de l'organisation #### *Tarification de Leapsome

Tarification personnalisée #### Évaluations et avis sur Leapsome G2 : 4,8/5 (plus de 1 800 avis) *Capterra : 4,6/5 (plus de 70 avis) 🔎 Le saviez-vous ? Malgré la disponibilité de logiciels spécialisés dans les OKR, undefined utilisent encore des feuilles de calcul pour la gestion des OKR. ### 9. Goalscape (Idéal pour visualiser les objectifs et les hiérarchies)



/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/ss14-1.png Goalscape /%img/ via /href/ https://goalscape.com/ Goalscape /%href/ undefined utilise un design radial qui permet aux utilisateurs de visualiser leurs Passez du mode sombre au mode clair et définissez les thèmes de couleurs de votre choix. Gérez efficacement les échéanciers et les calendriers grâce à une vue Gantt. Partagez les plans d'objectifs avec les équipes pour une action collaborative. Utilisez les étiquettes Maintenant et Suivant pour filtrer vos objectifs par date, progression, responsabilité et étiquette afin de générer des listes d'objectifs. #### Limitations de Goalscape Manque de fonctionnalités de gestion de projet pour les grandes équipes. Intégrations limitées avec les applications tierces par rapport à certains concurrents _ undefined est une application gratuite de développement d'habitudes et de productivité qui transforme vos tâches et vos objectifs en jeu de rôle (RPG) engageant pour un meilleur développement personnel. Habitica motive les utilisateurs à développer des habitudes positives et à augmenter leur productivité en transformant leurs activités quotidiennes en quêtes. En achevant des tâches, vous gagnez des récompenses et des points d'expérience dans le jeu, qui vous aident à faire progresser votre avatar et à débloquer de nouvelles fonctionnalités. Cette approche ludique et ces stratégies sur mesure rendent la définition d'objectifs agréable et encouragent une progression constante. #### Les meilleures fonctionnalités d'Habitica Personnalisez votre avatar dans le jeu pour refléter votre style et vos préférences, ce qui renforce l'engagement et la motivation Suivez vos progrès à l'aide d'un tableau de bord attrayant et interactif Formez des groupes avec des amis pour accomplir des quêtes ensemble, ce qui renforce le sentiment d'appartenance à une communauté et la responsabilité Accédez à vos tâches et à vos progrès de manière transparente sur différents appareils #### Limites d'Habitica

Plus adapté à la réalisation d'objectifs personnels, peut ne pas convenir aux paramètres professionnels Analyses et rapports limités pour un suivi détaillé de la progression #### *Habitica prix Free Abonnement : 5 $ par mois #### Habitica évaluations et commentaires G2 : Pas assez de commentaires *Capterra : Pas assez de commentaires 🧠 Fait amusant : estiment que la ludification les rend plus productifs. Une expérience de travail ludifiée augmente la productivité de 50 %, l'engagement de 48 % et la rentabilité de 700 % ! ### 11. Toodledo (Idéal pour la gestion personnalisée des objectifs et des tâches) via /href/ https://www.toodledo.com/products.php Toodledo /%href/ undefined est un outil de productivité polyvalent conçu pour aider les utilisateurs à créer des objectifs détaillés et flexibles qui correspondent aux exigences des projets. Des fonctionnalités telles que le tri par priorité et le suivi de la progression permettent aux utilisateurs de rester concentrés et organisés. Bien qu'il n'intègre pas actuellement d'intelligence artificielle, Toodledo offre une plateforme solide qui permet aux utilisateurs de créer des tâches, de définir des priorités et d'établir des délais, ce qui permet une gestion efficace des objectifs.



De plus, la fonctionnalité de suivi des objectifs de Toodledo permet aux individus et aux équipes de définir et de suivre les progrès accomplis vers leurs objectifs, favorisant ainsi la responsabilisation et la concentration. #### Les meilleures fonctionnalités de Toodledo Surveiller les habitudes quotidiennes à l'aide de diagrammes de progression visuels pour encourager la cohérence et l'amélioration personnelle Organiser les flux de travail à l'aide de dossiers, d'étiquettes et de filtres * Créer une liste personnalisée de tâches hautement prioritaires, en veillant à ce que les éléments critiques reçoivent une attention immédiate

Définir des tâches récurrentes et des rappels pour cultiver la cohérence #### Limites de Toodledo L'interface peut sembler obsolète, surtout par rapport à d'autres outils Manque d'informations ou de recommandations avancées basées sur l'IA #### *Tarification de Toodledo Free Standard : 4,99 $ par mois *Plus : 7,99 $ par mois *Business : Contacter pour les tarifs



Évaluations et avis sur Toodledo *G2 : 4,5/5 (plus de 70 avis) *Capterra : 4,6/5 (plus de 70 avis) #### Que disent les utilisateurs de Toodledo ?

Plus que de simples tâches, il inclut des fonctionnalités GTD pour le suivi des checklists, le suivi des habitudes, la définition et le suivi des objectifs, il est facile à utiliser sur plusieurs appareils et s'intègre à mon calendrier. Et les quelques fois où j'ai eu besoin d'assistance, ils ont été réactifs. C'est mon gestionnaire de tâches quotidien et le seul auquel je suis resté fidèle au fil des ans - et j'en ai essayé BEAUCOUP. undefined ## Des objectifs SMART plus intelligents avec ClickUp

La définition d'objectifs efficaces est la première étape vers le succès. L'IA peut rendre cette étape plus facile et plus efficace. De la simplification de la création d'objectifs à l'adaptation des stratégies en fonction de la progression, les outils d'IA ont beaucoup à offrir à votre stratégie de réussite. Bien que nous ayons discuté de plusieurs outils d'IA pour la définition d'objectifs, ClickUp se distingue vraiment en offrant plus que les fonctionnalités de base. La combinaison de ClickUp Brain et de ClickUp Goals facilite la création d'une feuille de route qui mène à des résultats fructueux. Que vous poursuiviez des objectifs personnels ou que vous gériez des projets complexes au travail, ClickUp est suffisamment polyvalent pour vous aider à faire les deux, sur une seule plateforme. /href/ https://clickup.com/signup Inscrivez-vous à ClickUp /%href/ dès aujourd'hui et transformez vos rêves en réalité, un jalon à la fois. 🏆