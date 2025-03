Les 15 meilleures applications de messagerie instantanée en 2025

Imaginez que vous envoyiez un message rapide, pour ensuite vous demander qui le lit réellement : votre ami, votre collègue... ou un pirate informatique aléatoire à l'autre bout du monde ?

Les violations de données font la une des journaux et les cybermenaces sont partout. Aujourd'hui, la messagerie instantanée ne consiste pas seulement à trouver la bonne plateforme pour discuter, mais aussi à garder vos messages instantanés verrouillés et vraiment les vôtres. Et vous n'êtes pas le seul à vous soucier de la sécurité, les entreprises sont également en état d'alerte. Presque se distingue par son approche « une application pour tout le travail », qui regroupe plusieurs fonctions de travail et de messagerie instantanée sous un même toit. #### Discuter avec ClickUp Le cœur des fonctionnalités de collaboration de ClickUp réside dans Cela va vraiment au-delà du simple échange de textes. Avec ClickUp Chat, vous pouvez lier des messages directement à des tâches, des projets ou des documents spécifiques, garantissant ainsi que chaque discussion sur la plateforme de messagerie instantanée est contextuellement connectée. 🧠 Fait amusant : En 2024, WhatsApp comptera plus de 100 millions d'utilisateurs 👀 Le saviez-vous ? Microsoft Teams propose [/%href/ lors des réunions, ce qui en fait un bon outil pour les équipes internationales. ### 7. Slack (Idéal pour une communication d'équipe personnalisable) via /href/ https://slack.com/intl/en-in/ Slack /%href/ Une application de messagerie instantanée populaire, undefined Avec Rocket.Chat, votre entreprise peut héberger ses serveurs pour s'assurer la propriété complète des données. Si vous appartenez à un secteur qui exige des exigences strictes en matière de conformité des données, cela vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. Si vous êtes une organisation à la recherche d'une plateforme de communication open source hautement flexible, Rocket.Chat peut vous aider à obtenir un contrôle complet sur votre messagerie.

L'un des principaux arguments de vente de Rocket.Chat est son extensibilité. En tant que plateforme open source, elle permet aux développeurs de personnaliser l'outil avec des intégrations et des plugins adaptés à leurs besoins. #### Fonctionnalités clés de Rocket.Chat Fonctionnalités d'appel intégrées pour une communication fluide Création de fonctionnalités et de flux de travail personnalisés directement dans la plateforme * Utilisation de la messagerie en temps réel avec des fonctionnalités telles que les fils de discussion, les réactions et les mentions pour organiser les discussions et les rendre plus attrayantes

Limites de Rocket.Chat L'installation et la maintenance peuvent être complexes pour les utilisateurs non techniques #### Tarifs de Rocket.Chat Starter : gratuit *Pro : 4,60 $/utilisateur par mois *Enterprise : tarifs personnalisés #### Évaluations et avis sur Rocket.Chat *G2 : 4,2/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 150 avis) 👀 Le saviez-vous ? Rocket.Chat n'est pas seulement open-source, c'est aussi une solution auto-hébergée, ce qui permet aux entreprises d'avoir un contrôle total sur leurs données. /%href/ Pour les entreprises opérant même partiellement depuis la Chine, il est essentiel de disposer de la bonne plateforme de messagerie, et rien ne domine l'espace comme En tant qu'application de messagerie la plus utilisée du pays, c'est une véritable centrale pour la communication mondiale et les connexions entre entreprises. Au-delà de la messagerie instantanée, WeChat propose des outils personnels et professionnels, notamment le partage de fichiers, les appels vocaux et les visioconférences, ainsi que de solides capacités mobiles. Sa fonctionnalité « Moments » permet aux utilisateurs de partager des mises à jour, un peu comme un fil d'actualité sur les réseaux sociaux, ce qui en fait une option unique pour favoriser la connexion et l'engagement des équipes. Elle est idéale pour combler le fossé entre la communication informelle et professionnelle dans une seule application Les équipes qui prospèrent grâce à l'engagement et à la connexion ont besoin de plus qu'un simple outil de messagerie de base : elles ont besoin d'une plateforme qui soit naturelle à utiliser. C'est là qu'intervient Workplace by Meta, qui apporte une touche de réseau social à la communication sur le lieu de travail.

Grâce à des fonctionnalités telles que la vidéo en direct et les groupes, Workplace crée une expérience de média social familière dans un cadre professionnel. Il est excellent pour diffuser des annonces à l'échelle de l'entreprise ou favoriser des discussions informelles. Workplace prend également en charge les intégrations avec des outils tels que Microsoft 365 et Google Workspace, permettant aux équipes de collaborer de manière transparente. Avertissement : Workplace by Meta cesse ses activités et passe en mode lecture seule jusqu'en 2026. Voici les meilleures alternatives à Facebook WorkplaceRyver avec la gestion des tâches et des flux de travail, ce qui en fait une option idéale pour les équipes qui souhaitent centraliser la communication et le suivi des projets. Ses tableaux de tâches et ses discussions d'équipe sont profondément intégrés, ce qui permet aux utilisateurs de créer et d'attribuer des tâches directement à partir des conversations. L'interface de Ryver ressemble à celle de Trello, avec des tableaux de style Kanban pour le suivi visuel des tâches. Ce qui rend Ryver unique, c'est l'accent mis sur l'automatisation. Il permet aux utilisateurs de mettre en place des flux de travail qui réduisent les efforts manuels.

Les meilleures fonctionnalités de Ryver Créer des canaux ouverts, privés ou d'invités pour que les discussions restent ciblées et pertinentes pour des sujets ou des équipes spécifiques Utiliser les forums pour organiser des discussions structurées, permettant aux équipes de partager des idées et de collaborer sans avoir à discuter sans cesse Tirer parti de la fonctionnalité de recherche avancée de Ryver pour localiser rapidement des messages, des tâches ou des fichiers dans votre environnement de travail Bénéficier d'un nombre illimité d'utilisateurs, même dans ses plans de communication de base

