Le meilleur logiciel de transfert de fichiers de 2025 pour transférer des données et des fichiers

À quand remonte la dernière fois où vous avez sorti un document de votre entreprise de votre étagère ? Vous ne vous en souvenez pas ? C'est parce qu'aujourd'hui, plus de 60 % des données d'une entreprise sont stockées sur des dispositifs cloud.

Si la révolution numérique a rendu l'organisation et le stockage des fichiers très pratiques, leur transfert reste un véritable casse-tête pour de nombreuses entreprises. La plupart des services de transfert de fichiers ne disposent pas de normes de sécurité solides ou sont peu performants. Ceux qui parviennent à répondre aux deux critères finissent par ne pas s'intégrer aux flux de travail. En d'autres termes, il y a toujours une impasse qui vous attend !

Mais plus maintenant ! Lisez ce blog où nous présentons 11 des meilleurs logiciels de transfert de fichiers que vous pouvez utiliser pour transférer des fichiers au travail. 🧑🏻‍💻

WeTransfer (Idéal pour les transferts de fichiers volumineux rapides et gratuits sans inscription) *FileZilla (Idéal pour les transferts de fichiers sécurisés via FTP et l'accès à distance aux serveurs) *Slack (Idéal pour le partage instantané de fichiers au sein des canaux de communication de l'équipe) *Send Anywhere (Idéal pour les transferts de fichiers rapides et cryptés d'un appareil à l'autre) *ShareFile (Idéal pour le partage de fichiers sécurisé au sein de l'entreprise avec contrôles de conformité)

Que rechercher dans un logiciel de transfert de fichiers ? Le choix d'un logiciel de transfert de fichiers peut sembler anodin, mais il ne l'est pas. Si vous vous retrouvez avec le mauvais outil, cela pourrait avoir de graves répercussions sur l'intégrité de vos données, undefined

##*ClickUp (Idéal pour la gestion de documents, la collaboration et les flux de travail) *Dropbox (Idéal pour le stockage de fichiers dans le cloud et la collaboration fluide en équipe) *Google Drive (Idéal pour le partage de fichiers intégré dans l'écosystème Google)

et la productivité globale. Évaluez donc les attributs suivants avant de choisir une solution de transfert de fichiers pour votre entreprise : *Sécurité : choisissez un outil qui donne la priorité à la sécurité des données. Le respect des normes FTP sécurisées telles que SFTP et FTPS garantit cela. Vérifiez également les fonctionnalités telles que le cryptage, le contrôle d'accès et la conformité au RGPD/HIPAA

Vitesse : Choisissez un outil qui prend en charge le transfert rapide de fichiers. Cela vous permettra de transférer des fichiers volumineux via le cloud beaucoup plus rapidement (à condition que vous disposiez d'une connexion Internet correcte) *Polyvalence : Recherchez un logiciel qui prend en charge le transfert de différents formats de fichiers tels que les images, les vidéos, les MP4, etc., pour une flexibilité maximale *Intégration : Optez pour un logiciel qui s'intègre à d'autres systèmes dans votre flux de travail. La compatibilité avec les outils de collaboration dans le cloud, les solutions de gestion de projet et les outils de communication est très importante *Collaboration : Assurez-vous que votre logiciel de transfert de fichiers est accessible à votre équipe

Des fonctionnalités telles que le versionnage des fichiers, l'accès partagé et les permissions des utilisateurs sont un plus

Heureusement, c'est là que ClickUp entre en jeu ! ClickUp est une solution intégrée qui vous permet de créer, d'organiser et de transférer des fichiers, le tout au même endroit. La première étape consiste à créer la hiérarchie des projets de ClickUp, qui permet d'organiser les projets de manière ordonnée dans des espaces, des listes et des dossiers

dans tous ses forfaits, ce qui permet aux utilisateurs de partager facilement des fichiers pertinents. Même vos invités peuvent contribuer en téléchargeant des pièces jointes. Pour les fichiers individuels, la taille maximale autorisée est de 1 Go ; cependant, pour les fichiers plus volumineux, ClickUp s'intègre aux options de stockage cloud

options de stockage cloud /%href/ . En outre, chaque tâche peut contenir jusqu'à 1 000 pièces jointes, ce qui facilite le partage d'informations complètes.

Utilisez ClickUp Docs pour créer, organiser et modifier des fichiers dans un emplacement centralisé Et ce n'est pas tout ! Avec ClickUp Docs, vous pouvez créer des documents polyvalents, notes ou listes en quelques clics. Grâce aux fonctionnalités de modification en cours et de collaboration, vous et vos coéquipiers pouvez apporter des modifications, suggérer des commentaires et intégrer de nouveaux éléments, de sorte qu'aucun document n'est obsolète ! Ainsi, chaque document que vous créez nativement sur ClickUp est accessible à vos coéquipiers. Mais qu'en est-il des parties prenantes externes ? Ne vous inquiétez pas !

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-212.png Logiciel de transfert de fichiers : activez le mode de partage public pour partager des documents /%img/ Activez le mode de partage public pour partager des documents avec vos coéquipiers et des parties prenantes externes

Grâce à la fonctionnalité de partage public de ClickUp, vous pouvez partager des documents en toute sécurité et rapidement avec des personnes extérieures à votre organisation. Activez le mode de partage public, copiez l'URL du fichier, envoyez-la au destinataire, et le tour est joué ! Grâce à la conception centralisée de l'outil, chaque document est automatiquement enregistré dans votre Hub Documents. Cependant, si vous ne trouvez toujours pas un fichier important, ClickUp dispose d'une fonctionnalité de recherche connectée pour vous faciliter la tâche.

Retrouvez même le document le plus éloigné où que vous soyez dans ClickUp grâce à la Recherche universelle Besoin de localiser une image ? Vous n'arrivez pas à trouver ce document important ? Avec la toute nouvelle Recherche connectée de ClickUp, vous pouvez tout retrouver, des objectifs aux tâches, en passant par les rappels, où que vous soyez dans ClickUp. Vous pouvez également demander à ClickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, de trouver des fichiers ou des informations pour vous !

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-16.gif Logiciel de transfert de fichiers : ClickUp Brain /%img/ Utilisez ClickUp Brain pour trouver facilement des fichiers ou des informations

, la facilité d'utilisation et l'accès hors ligne de Dropbox sont d'excellentes fonctionnalités : > Dropbox est facile à utiliser. Il est facile à utiliser pour tout le monde, y compris pour un débutant. Je l'utilise quotidiennement et j'apprécie le fait que même lorsque l'Internet se déconnecte pendant le téléchargement, lorsque la connexion Internet est rétablie, le téléchargement se poursuit. ➡️ Lire la suite : undefined ### 3. Google Drive (idéal pour le partage de fichiers intégré dans l'écosystème Google) via /href/ https://workspace.google.com/intl/en\_in/products/drive/ Google Drive /%href/ Google Drive est une autre option solide pour le partage de fichiers en ligne. Il est rapide, sécurisé et facile à utiliser. En outre, il existe plusieurs façons de partager des documents avec cet outil.

Si le destinataire est un utilisateur de Drive, il suffit de lui partager l'accès au fichier, il n'est pas nécessaire d'exporter quoi que ce soit. Les utilisateurs qui n'utilisent pas Drive peuvent leur envoyer le lien du fichier ou saisir l'adresse e-mail du destinataire pour partager le fichier. Toutes ces fonctionnalités sont disponibles pour les appareils Windows et macOS. En ce qui concerne la sécurité, Drive est basé sur une architecture zéro confiance et met en œuvre des contrôles d'accès stricts pour empêcher tout accès non autorisé. #### Les meilleures fonctionnalités de Google Drive

Stocke jusqu'à 15 Go de données gratuitement sur l'ensemble des services Google Synchronise les documents, les feuilles de calcul et les présentations directement dans le cloud Protège les fichiers grâce au chiffrement intégré et à l'authentification à deux facteurs #### Limitations de Google Drive Limite le stockage gratuit à 15 Go, ce qui inclut Gmail et Photos Difficultés de livraison de fichiers volumineux en raison des restrictions de taille de fichier #### *Tarification de Google Drive Gratuit : jusqu'à 15 Go *Business Starter : 7,20 $/mois par utilisateur *Business Standard : 14,40 $/mois par utilisateur

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-222.png Logiciel de transfert de fichiers : FileZilla : idéal pour les transferts de fichiers sécurisés par FTP et l'accès à distance aux serveurs /%img/ via undefined FileZilla est un logiciel gratuit de transfert de fichiers qui utilise le système FTP (File Transfer Protocol). Bien que l'outil ne soit pas très intuitif, il est utile si vous avez besoin de partager des fichiers complexes avec un serveur distant. Bien que le service soit gratuit, il est hautement sécurisé, offrant à la fois des cryptages TLS et SFTP. De plus, FileZilla Pro prend également en charge le protocole WebDAV. Bien qu'il n'existe pas d'application mobile, installez le logiciel sur votre ordinateur portable ou sur n'importe quel appareil de bureau (Windows, macOS ou Linux) et vous êtes prêt. #### Les meilleures fonctionnalités de FileZilla Assistance de plusieurs protocoles, dont FTP, SFTP, FTPS et WebDAV Envoi de fichiers volumineux en toute sécurité grâce à la fonction glisser-déposer Chiffrement des transferts de données avec assistance SSL/TLS Historique des connexions pour faciliter les reconnexions

Limitations de FileZilla Manque d'intégrations avancées de stockage cloud Nécessite des connaissances techniques pour l'installation et l'utilisation #### Tarification de FileZilla *Free Forever *FileZilla Pro : Offres groupées à partir de 13,5 $ par appareil #### Évaluations et avis sur FileZilla *G2 : 4,5/5 (plus de 740 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 130 avis) Voici ce qu'un utilisateur /%href/ https://www.capterra.com/p/231513/FileZilla/reviews/Capterra\_\_\_6298604/ qui utilise des solutions FTP a dit à propos du choix de FileZilla par rapport aux autres pour sa facilité d'utilisation et sa sécurité renforcée : > J'utilise Filezilla pour transférer des données via FTP, et je peux l'installer sur Windows (client et serveur), Linux ou Mac. Filezilla est facile à installer et à utiliser, souvent mis à jour pour une meilleure sécurité. ### 6. Slack (Idéal pour le partage instantané de fichiers au sein des canaux de communication de l'équipe)_

Slack n'est pas un logiciel de partage de fichiers à part entière ; c'est un outil de communication. Cependant, il coche la case si vous voulez quelque chose qui offre une solution unifiée pour les deux. Avec Slack, vous pouvez partager des fichiers de base comme des PDF, des documents, des images, des vidéos, des clips audio, etc., avec votre équipe interne. L'interface est également facile à utiliser et à naviguer, un peu comme n'importe quelle messagerie instantanée. La plateforme offre également des fonctionnalités améliorées *Pro : 8,75 $/mois par utilisateur *Business+ : 15 $/mois par utilisateur *Enterprise Grid : prix personnalisé #### Évaluations et avis sur Slack apprécie la façon dont Slack l'aide à rester connecté tout en gérant des fichiers importants : > J'adore la façon dont Slack m'aide à rester connecté avec mon équipe, même lorsque nous ne sommes pas au même endroit. C'est comme avoir une fontaine à eau virtuelle où nous pouvons discuter du travail et de la vie, partager des idées et célébrer les victoires. De plus, je peux facilement rechercher des discussions et des fichiers antérieurs, ce qui me sauve la vie lorsque j'ai besoin de revoir quelque chose.

📚 Lire aussi : /href/ https://clickup.com/blog/internal-knowledge-base// Comment optimiser votre base de connaissances interne pour la productivité des employés et la réussite de la gestion de projet /%href/ ### 7. Send Anywhere (Idéal pour les transferts de fichiers rapides et cryptés d'un appareil à l'autre) via /href/ https://send-anywhere.com/ Send Anywhere /%href/

Vous recherchez une solution de transfert de fichiers à haut débit ? Send Anywhere permet aux utilisateurs de transférer instantanément des fichiers jusqu'à 50 Go sans avoir besoin d'un compte. De plus, comme Rakuten Drive alimente la plateforme, vous bénéficiez de 3 To d'espace cloud pour stocker et organiser vos documents essentiels.

Cependant, la meilleure fonctionnalité de Send Anywhere est sa facilité d'utilisation. L'interface de l'outil est très simple, il n'y a donc pas de courbe d'apprentissage. Il dispose également d'un module complémentaire pour les e-mails, qui est tout aussi facile à utiliser et rend le partage de fichiers par e-mail beaucoup plus pratique. #### Les meilleures fonctionnalités de Send Anywhere

Protège les fichiers grâce à un cryptage 256 bits pour une sécurité optimale des envois Partage les fichiers via un code QR, un lien e-mail ou une clé pour un accès facile Utilise les transferts d'applications mobiles, ce qui est idéal pour le partage en déplacement Assistance à la compatibilité multiplateforme pour des transferts faciles entre les appareils #### *Limitations d'Send Anywhere Limite les transferts gratuits à 10 Go par transfert * Nécessite un accès Internet stable pour les transferts de fichiers volumineux



Tarifs d'Send Anywhere *Free Forever *Lite : 5,99 $/mois *Standard : 9,99 $/mois #### Évaluations et avis sur Send Anywhere *G2 : Pas assez d'avis *Capterra : Pas assez d'avis 💡 Conseil de pro : Si vous êtes un utilisateur du système Android, l'intégration d'un

[### 8. ShareFile (Idéal pour le partage de fichiers sécurisé au niveau de l'entreprise avec contrôles de conformité) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-214.png ShareFile : Idéal pour le partage de fichiers sécurisé au niveau de l'entreprise avec contrôles de conformité /%img/ via

Hightail est un outil connu pour ses fonctionnalités de gestion de projet. Cependant, c'est aussi un logiciel de partage de fichiers décent pour les équipes créatives qui manipulent des fichiers volumineux. Téléchargez vos documents et ils seront prêts à être partagés. Suivez les fichiers, activez les notifications et sécurisez-les pour minimiser les risques de perte ou d'accès non autorisé. Le meilleur ? Même si le destinataire n'a pas de compte, il peut accéder aux fichiers, les prévisualiser et collaborer en temps réel.

Tarifs Hightail *Lite gratuit *Pro : 12 $/mois *Teams : 24 $/mois par utilisateur *Business : 36 $/mois par utilisateur #### Évaluations et avis sur Hightail *G2 : 4,2/5 (plus de 680 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 280 avis) /href/ https://www.capterra.com/p/147183/Hightail/reviews/Capterra\_\_\_1627144/ Un utilisateur /%href/ apprécie Hightail pour sa facilité, sa rapidité et son efficacité :

Dans l'ensemble, je suis extrêmement satisfait de Hightail. J'adore pouvoir télécharger une série de vidéos au même endroit pour obtenir des commentaires sans avoir à me soucier de la taille des fichiers. C'est rapide et facile ! ### 10. MASV (Idéal pour les transferts de fichiers volumineux ultra-rapides adaptés aux professionnels des médias) Via /href/ https://massive.io/ MASV /%href/

MASV est conçu pour assurer un transfert de fichiers rapide et de haute qualité. Cet outil accélère le processus si vous avez tendance à travailler avec des fichiers volumineux. La plate-forme est conforme aux normes TPN et ISO, les normes de sécurité sont donc modérées. Contrairement à d'autres outils spécialisés dans le transfert de fichiers volumineux, MASV est relativement plus facile à utiliser, sans courbe d'apprentissage importante. De plus, vous pouvez accéder à l'outil sur n'importe quel appareil, Windows, macOS ou Linux.

Les meilleures fonctionnalités de MASV Transfert de fichiers d'une taille maximale de 15 To à haute vitesse Sécurisation des fichiers par cryptage lors du téléchargement et du transfert Suivi en temps réel des livraisons de fichiers Assistance pour les intégrations cloud avec des plateformes telles qu'AWS, Google Cloud et Azure #### Limitations de MASV Nécessite un compte payant pour bénéficier de fonctionnalités étendues et de transferts plus importants Les transferts peuvent être plus lents dans les régions où l'accès aux serveurs est limité

Tarification MASV *Free Forever *Abonnement annuel : À partir de 95 $/mois pour 5 Go *Crédits de transfert : À partir de 1 075 $ pour 5 To (paiement à l'utilisation) *Enterprise : Tarification personnalisée #### Évaluations et avis MASV *G2 : Pas assez d'avis *Capterra : Pas assez d'avis

➡️ En savoir plus : /href/ https://clickup.com/blog/secure-file-sharing-for-business// Meilleur logiciel de partage de fichiers sécurisé pour les entreprises /%href/ ### 11. SHAREit (Idéal pour les transferts de fichiers hors ligne entre appareils mobiles et de bureau) via /href/ https://shareit.en.softonic.com/ SHAREit /%href/

SHAREit, un autre logiciel gratuit de transfert de fichiers, est exclusivement idéal pour le partage de fichiers entre téléphones portables, tablettes et ordinateurs. Cet outil gratuit vous permet de partager des pages, des photos, des vidéos, de la musique et d'autres fichiers sans connexion Internet. Partagez des fichiers avec jusqu'à cinq appareils à la fois !

En outre, l'interface intuitive de la plateforme et ses fonctionnalités secondaires attrayantes méritent d'être mentionnées. Jouez à des jeux, diffusez des vidéos en continu, explorez les tendances musicales et communiquez même avec le destinataire par le biais de GIF, d'autocollants, d'émojis, etc. #### Les meilleures fonctionnalités de SHAREit Transférez différents types de fichiers multimédias, y compris des photos, des vidéos et des applications Bénéficiez de transferts à haut débit pour une livraison rapide des fichiers * Protégez les transferts grâce à un cryptage sécurisé pour la confidentialité

Permet le partage multiplateforme entre Android, iOS et PC #### Limites de SHAREit Nécessite que les deux appareils soient sur le même réseau Wi-Fi pour les transferts Inclut des publicités dans la version gratuite, ce qui peut être gênant #### *Prix de SHAREit Free Forever #### Évaluations et avis sur SHAREit G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis 🔍 Le saviez-vous ? SHAREit a été développé à l'origine par Lenovo en tant qu'outil interne avant de devenir l'une des applications de transfert de fichiers les plus populaires au monde. 📂 ✨ Mentions spéciales Zapya (Idéal pour les transferts de fichiers rapides et hors ligne entre plusieurs appareils)

Pas assez d'avis SHAREit a été développé à l'origine par Lenovo en tant qu'outil interne avant de devenir l'une des applications de transfert de fichiers les plus populaires au monde. 📂 Smash (Idéal pour envoyer des fichiers volumineux sans limite de taille et sans contrôle d'expiration) *OneDrive (Idéal pour le partage sécurisé de fichiers au sein de l'écosystème Microsoft) ## À faire plus que de simples transferts de fichiers : gérez les documents et les flux de travail avec ClickUp ! Les logiciels de transfert de fichiers constituent une solution efficace pour partager des fichiers au sein et en dehors d'une organisation. Ils optimisent la distribution des connaissances, garantissant que les équipes restent alignées et ont accès aux documents, ressources et mises à jour essentiels.

