les 10 meilleurs logiciels de réussite client en IA pour 2025

La réussite client ne se limite pas à répondre aux questions : il s'agit de construire des relations solides et de prévenir le désabonnement. Cependant, à mesure que les entreprises se développent, la gestion des besoins croissants des clients devient un défi. L'IA au service client et les évaluations de satisfaction, gérer les partenaires ou collaborer sans effort avec les équipes sur les tickets et les solutions.

Limites d'Intercom L'API de la plateforme est truffée de jargon technique, difficile à décoder et à comprendre L'interface graphique est difficile à naviguer #### Tarifs d'Intercom *Essential : 39 $ par place et par mois

Avancé : 99 $/place par mois *Expert : 139 $/place par mois #### Évaluations et avis sur Intercom *G2 : Évaluations non disponibles *Capterra : 4,5/5 (plus de 1 000 avis)

7. Zendesk (Idéal pour le service client) via undefined Zendesk se distingue dans le service client et l'assistance grâce à des fonctionnalités basées sur l'IA qui améliorent l'efficacité et l'expérience client sur plusieurs canaux. Il offre un hub central et consolide toutes les interactions avec les clients (e-mails, discussions, réseaux sociaux ou appels téléphoniques) en un fil unifié.

L'une de mes fonctionnalités préférées est que Zendesk offre une interface sans code. Cela signifie que les équipes peuvent se concentrer sur leur expertise dans le traitement des requêtes des clients sans avoir besoin de coder et utiliser les outils de Zendesk pour amplifier leurs capacités. #### Les meilleures fonctionnalités de Zendesk Fournir des réponses instantanées et précises avec le robot de réponse de Zendesk, réduisant ainsi les temps de réponse Analyser les interactions avec les clients et les performances de l'équipe d'assistance grâce à des informations approfondies

Création de flux de travail hautement personnalisables pour l'automatisation des tâches de routine #### Limites de Zendesk Les nombreuses fonctionnalités de la plateforme peuvent être intimidantes pour les petites équipes ayant des besoins d'assistance plus simples #### Tarifs de Zendesk Assistance Team : 25 $ *Suite Team : 69 $ *Suite Professional : 149 $ *Suite Enterprise : tarifs personnalisés #### Évaluations et avis sur Zendesk

G2 : 4,3/5 (plus de 5 500 avis) *Capterra : 4,4/5 (plus de 4 000 avis) ### 8. Userpilot (Idéal pour une expérience d'intégration personnalisée) via Userpilot J'ai toujours pensé qu'une expérience d'intégration réussie pouvait contribuer à la réussite d'un produit SaaS. Userpilot facilite ce processus en offrant des conseils contextuels adaptés à chaque utilisateur. Il permet à vos clients d'explorer et d'adopter votre produit en toute transparence.

Ce qui ressort le plus, c'est la façon dont Userpilot utilise l'IA pour créer des parcours d'intégration personnalisés et attrayants. Les analyses en temps réel mettent en évidence les points de friction, ce qui vous aide à améliorer l'expérience client. #### Les meilleures fonctionnalités de Userpilot Créez des info-bulles et des superpositions interactives pour guider les utilisateurs à travers les flux de travail Segmentez vos utilisateurs et offrez des expériences d'intégration ciblées * Suivez le comportement pour identifier les points faibles et affiner continuellement votre stratégie d'intégration #### Limites de Userpilot

Nécessite un temps important pour l'installation et la configuration initiales #### Tarification de Userpilot *Starter : 249 $/mois *Growth : 799 $/mois (facturé annuellement) *Enterprise : tarification personnalisée #### Évaluations et avis sur Userpilot *G2 : 4,6/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 50 avis) ### 9. HubSpot (Idéal pour améliorer les relations avec les clients) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-874.png HubSpot : l'IA au service de la réussite des clients : l'IA au service de la réussite des clients /%img/ via HubSpot Bien que davantage axé sur le service que sur la réussite client à proprement parler, HubSpot offre des fonctionnalités inestimables aux entreprises qui souhaitent améliorer leurs relations avec leurs clients et affiner leurs stratégies de gestion de la clientèle .

Ce que j'aime chez HubSpot, c'est sa polyvalence. Il s'adresse à tous, des startups aux entreprises, tout en offrant des outils gratuits pour ceux qui ont un budget serré. HubSpot Breeze IA, qui améliore l'efficacité, est une autre fonctionnalité remarquable. Ses capacités d'IA améliorent les flux de travail en analysant les requêtes des clients, en générant des rapports pertinents et en améliorant l'automatisation des tâches. #### Les meilleures fonctionnalités de HubSpot * Organiser les demandes des clients avec un système de tickets pour une gestion structurée des problèmes

Déployer des sondages pour analyser les commentaires et calculer les scores de satisfaction des clients S'intégrer à plus de 1 500 plateformes logicielles pour un environnement de travail cohérent Accéder aux fonctionnalités CRM de HubSpot et à une intégration transparente avec tous les autres hubs HubSpot #### Limitations de HubSpot Options limitées pour la personnalisation des signatures d'e-mails par rapport aux concurrents #### Tarifs HubSpot Free

Starter : 20 $/place par mois *Professionnel : 100 $/place par mois *Enterprise : 150 $/place par mois #### Évaluations et avis sur HubSpot *G2 : 4,4/5 (plus de 12 000 avis) *Capterra : 4,5/5 (plus de 4 000 avis)

10. GainSight (Idéal pour une utilisation plus approfondie du produit et la satisfaction du client) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-875.png Gainsight : l'IA au service de la réussite des clients : l'IA au service de la réussite des clients /%img/

via /href/ https://www.gainsight.com/ Gainsight /%href/ J'ai vu de nombreuses entreprises se tourner vers Gainsight comme outil de réussite client, et je peux comprendre pourquoi. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est sa capacité à gérer l'ensemble du cycle de vie du client en un seul endroit.

La fonctionnalité phare de Gainsight est le Customer Health Score. L'outil traite régulièrement les données des clients pour calculer leur niveau de satisfaction, ce qui vous aide à comprendre leur degré de satisfaction. Ces scores ne fournissent pas seulement des informations, ils aident à prévenir le taux de désabonnement en mettant en évidence les clients qui pourraient être à risque. #### Les meilleures fonctionnalités de Gainsight Déclencher une approche personnalisée en utilisant les données de plusieurs systèmes Surveiller le comportement des clients et ajuster les parcours en temps réel

Utiliser le suivi des sponsors pour surveiller les comptes clés et être informé de tout changement de statut #### Limites de Gainsight Nécessite l'intégration de plusieurs sources de données pour obtenir des informations précises sur les clients Son processus d'installation complexe peut ralentir la mise en œuvre initiale #### Tarification de Gainsight *CS Essentials : tarification personnalisée *CS Essentials Plus : tarification personnalisée *PX Essentials : tarification personnalisée #### Évaluations et avis sur Gainsight

G2 : 4,5/5 (plus de 1 500 avis) *Capterra : 4,4/5 (plus de 40 avis) ## Perfectionnez votre stratégie de réussite client avec ClickUp AI n'est plus une option pour favoriser la réussite client, c'est une nécessité. Les principales plateformes telles que Zendesk AI, Gainsight, HubSpot et Userpilot transforment complètement notre façon d'interagir avec les clients. L'IA offre des expériences plus rapides, plus intelligentes et plus personnalisées, ce qui stimule la fidélité et la croissance. Pour moi, la clé est un outil d'IA qui allie automatisation et intégration transparente. Qu'il s'agisse de compatibilité multiplateforme ou d'amélioration de la collaboration en équipe, la bonne solution peut changer la donne.

Si vous recherchez une plateforme qui offre tout cela et plus encore, je vous recommande d'explorer ClickUp. Elle combine des outils pour simplifier les flux de travail, améliorer le travail d'équipe et stimuler la productivité. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et rationalisez votre stratégie de réussite client !