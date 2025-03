Top 10 des logiciels de gestion des relations fournisseurs pour 2025

Les tampons de la chaîne d'approvisionnement échouent environ undefined , entraînant des pertes financières supérieures à 15 %. Alors, comment les leaders du secteur s'y prennent-ils ? Découvrez le logiciel de gestion de la relation fournisseur, un outil essentiel pour les partenariats stratégiques et des relations plus harmonieuses avec les fournisseurs. Gérer des fournisseurs mondiaux ? Assurer la conformité ? Le logiciel de gestion de la relation fournisseur (SRM) gère toutes ces activités cruciales grâce à des fonctionnalités spécialisées telles que l'intégration des fournisseurs, le suivi des performances, la gestion des risques et les portails fournisseurs.

Dans cet article, nous allons passer en revue les 10 meilleures solutions SRM, leurs fonctionnalités les plus remarquables et la manière dont elles redéfinissent la gestion moderne des fournisseurs. ## ⏰ Résumé en 60 secondes Voici un rapide tour d'horizon des meilleurs outils SRM et de leurs points forts : 1.

Outils de collaboration : Utilisez ClickUp Docs, discutez et effectuez des modifications en temps réel pour que tout le monde soit sur la même page *Suivi du temps : Surveillez le temps passé sur les tâches pour optimiser les ressources et gérer efficacement les performances des fournisseurs *Capacités d'intégration : Connectez-vous facilement à plus de 1 000 applications, y compris les systèmes ERP, Google Suite et Zendesk *Fonctionnalités de reporting : Générez des rapports de performance et de conformité pour évaluer les relations avec les fournisseurs

Limites de ClickUp La maîtrise des nombreuses fonctionnalités peut prendre du temps, en particulier pour les nouveaux utilisateurs #### Tarification de ClickUp Free Forever *Unlimited : 7 $/mois par utilisateur *Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : prix personnalisé *ClickUp Brain : à ajouter à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par utilisateur #### Évaluations et avis sur ClickUp *G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis) *Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis) #### Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

. Imaginez que vous rédigez une procédure opératoire normalisée d'intégration des fournisseurs et que vous marquez les étapes clés comme des tâches : ClickUp les transforme automatiquement en éléments exploitables sur votre tableau de projet. #### Les meilleures fonctionnalités de ClickUp *Tableaux de bord personnalisables : Visualisez toutes vos données fournisseurs et vos indicateurs de performance clés en un seul endroit *Gestion des tâches : Décomposez les projets en étapes exploitables avec des affectations et des délais clairs *Automatisation des flux de travail : Automatisez les processus répétitifs tels que les contrôles de conformité ou l'intégration des fournisseurs

clickUp est un outil de gestion de projet tout-en-un qui regroupe toutes les fonctionnalités nécessaires au développement de produits. Son service client, le meilleur de sa catégorie, permet de résoudre tous les problèmes dans les délais. undefined

2. SAP Ariba (Meilleur pour la gestion du cycle de vie des fournisseurs au niveau de l'entreprise) Via undefined

SAP Ariba est une plateforme SRM basée sur le cloud qui améliore la gestion des achats et des fournisseurs. Des fonctionnalités avancées telles que les enchères électroniques et l'approvisionnement guidé par l'IA contribuent à simplifier la sélection des fournisseurs de l'entreprise. De plus, les outils de stockage et de gestion des contrats garantissent un accès rapide aux accords et une meilleure conformité. #### Les meilleures fonctionnalités de SAP Ariba Améliorer la visibilité et la collaboration avec les fournisseurs Réduire les coûts d'approvisionnement grâce à un sourcing stratégique et à l'optimisation des processus * Améliorer la conformité grâce à des outils intégrés de gestion des risques

Accessibilité évolutive basée sur le cloud pour les entreprises de toutes tailles #### Limites de SAP Ariba Peut être trop complexe pour les grandes organisations ayant des besoins d'approvisionnement complexes, nécessitant une formation importante des utilisateurs Peut ne pas fournir une assistance complète pour les flux de travail hautement personnalisés sans configuration ou développement supplémentaire #### Tarification de SAP Ariba *Enterprise : tarification personnalisée #### Évaluations et avis sur SAP Ariba *G2 : 4,1/5 (plus de 590 avis)

Capterra : 3,6/5 (plus de 50 avis) #### Que disent les utilisateurs de SAP Ariba ? > SAP Ariba propose des solutions d'approvisionnement achevées, de l'approvisionnement et de la gestion des fournisseurs à la facturation et au paiement, ce qui permet de fluidifier les processus d'approvisionnement. Coupa facilite la création de profils détaillés des fournisseurs en stockant les indicateurs de performance, les coordonnées et les données de conformité en un seul endroit. Grâce à des outils de contrôle automatisé de la conformité, de notation des risques et de suivi des indicateurs clés de performance, Coupa garantit que les fournisseurs respectent les normes de performance tout en minimisant les risques. Coupa fournit également des fonctionnalités de gestion des contrats pour faciliter le stockage et le renouvellement, ainsi qu'une analyse des dépenses en temps réel pour établir des relations solides et stratégiques avec les fournisseurs ! 📊 #### Les meilleures fonctionnalités de Coupa

Utilise un portail dédié pour des mises à jour, des demandes de renseignements et un partage de documents transparents pour une communication en temps réel Obtient des informations en temps réel sur les habitudes de dépenses afin d'optimiser les coûts dans l'ensemble du réseau de fournisseurs Identifie et atténue les risques liés aux fournisseurs grâce à des contrôles de conformité automatisés et à une notation des risques #### Limites de Coupa Le large intervalle de fonctionnalités peut être intimidant pour les nouveaux utilisateurs, nécessitant une formation importante Certaines restrictions sur les requêtes API par seconde peuvent avoir un impact sur l'intégration des données en temps réel #### Tarification de Coupa

Enregistré : gratuit *Vérifié : 549 $/an par utilisateur *Assistance Premium : 499 $+/an par utilisateur *Avancé : 4 800 $/an par utilisateur #### Évaluations et avis sur Coupa *G2 : 4,2/5 (plus de 500 avis)

: gratuit *Vérifié : 549 $/an par utilisateur *Assistance Premium : 499 $+/an par utilisateur *Avancé : 4 800 $/an par utilisateur #### Évaluations et avis sur Coupa *G2 : 4,2/5 (plus de 500 avis) Capterra : 4,0/5 (plus de 100 avis) #### Que disent les utilisateurs de Coupa ? > J'aime beaucoup utiliser la section Analytics de Coupa. Il m'a fallu un certain temps pour m'y habituer, mais il y a une abondance de catégories, de filtres, etc. parmi lesquels choisir.. undefined Oracle SCM Cloud est un logiciel de gestion des relations avec les fournisseurs conçu pour améliorer les relations avec les fournisseurs et les processus d'approvisionnement. Il simplifie l'approvisionnement en ligne en aidant les entreprises à comparer les devis, à négocier les prix et à évaluer les fournisseurs en fonction de facteurs clés tels que le prix, la qualité et les délais de livraison. Oracle SCM Cloud assure également le suivi d'indicateurs clés de performance tels que la ponctualité des livraisons et le respect des coûts afin d'identifier les fournisseurs les plus performants et de combler les écarts de performance. À lire également : Automatisation des renouvellements de contrats et des contrôles de conformité tout en centralisant tous les accords Informations en temps réel sur les habitudes de dépenses pour découvrir des opportunités de réduction des coûts et affiner les stratégies d'approvisionnement Connexion facile avec d'autres modules Oracle Cloud, tels que la gestion financière et des stocks, pour afficher de manière unifiée la chaîne d'approvisionnement 💡 *Conseil de pro : Vous en avez assez de jongler avec les données des fournisseurs dans des feuilles de calcul ? Consultez notre guide sur les 10 meilleurs systèmes de gestion des fournisseurs /href/ Grâce à des analyses basées sur l'IA, GEP SMART révèle les opportunités de réduction des coûts et les habitudes de dépenses des entreprises, tout en offrant des outils permettant de détecter et d'atténuer les risques avant qu'ils ne perturbent les opérations. GEP SMART fournit également une plateforme de communication sécurisée et intégrée qui facilite l'optimisation des processus d'approvisionnement. undefined . Toutes les informations sur les fournisseurs sont stockées dans un système centralisé pour faciliter l'accès et la prise de décision sans passer par plusieurs onglets. #### Les meilleures fonctionnalités de GEP SMART Identifier et contrôler les fournisseurs grâce à un processus d'enregistrement simplifié Surveiller la conformité, la qualité et les délais de livraison des fournisseurs pour s'assurer qu'ils répondent à vos normes Simplifier la création, le suivi et l'application des contrats, le tout en un seul endroit Tirer parti des informations fournies par l'IA pour découvrir des opportunités de réduction des coûts et des modèles de dépenses

: 4,0/5 (plus de 100 avis) #### Que disent les utilisateurs de Coupa ? > J'aime beaucoup utiliser la section Analytics de Coupa. Il m'a fallu un certain temps pour m'y habituer, mais il y a une abondance de catégories, de filtres, etc. parmi lesquels choisir.. undefined Oracle SCM Cloud est un logiciel de gestion des relations avec les fournisseurs conçu pour améliorer les relations avec les fournisseurs et les processus d'approvisionnement. Il simplifie l'approvisionnement en ligne en aidant les entreprises à comparer les devis, à négocier les prix et à évaluer les fournisseurs en fonction de facteurs clés tels que le prix, la qualité et les délais de livraison. Oracle SCM Cloud assure également le suivi d'indicateurs clés de performance tels que la ponctualité des livraisons et le respect des coûts afin d'identifier les fournisseurs les plus performants et de combler les écarts de performance. Automatisation des renouvellements de contrats et des contrôles de conformité tout en centralisant tous les accords Informations en temps réel sur les habitudes de dépenses pour découvrir des opportunités de réduction des coûts et affiner les stratégies d'approvisionnement Connexion facile avec d'autres modules Oracle Cloud, tels que la gestion financière et des stocks, pour afficher de manière unifiée la chaîne d'approvisionnement 💡 *Conseil de pro : Vous en avez assez de jongler avec les données des fournisseurs dans des feuilles de calcul ? Consultez notre guide sur les 10 meilleurs systèmes de gestion des fournisseurs /href/ Grâce à des analyses basées sur l'IA, GEP SMART révèle les opportunités de réduction des coûts et les habitudes de dépenses des entreprises, tout en offrant des outils permettant de détecter et d'atténuer les risques avant qu'ils ne perturbent les opérations. GEP SMART fournit également une plateforme de communication sécurisée et intégrée qui facilite l'optimisation des processus d'approvisionnement. undefined . Toutes les informations sur les fournisseurs sont stockées dans un système centralisé pour faciliter l'accès et la prise de décision sans passer par plusieurs onglets. #### Les meilleures fonctionnalités de GEP SMART Identifier et contrôler les fournisseurs grâce à un processus d'enregistrement simplifié Surveiller la conformité, la qualité et les délais de livraison des fournisseurs pour s'assurer qu'ils répondent à vos normes Simplifier la création, le suivi et l'application des contrats, le tout en un seul endroit Tirer parti des informations fournies par l'IA pour découvrir des opportunités de réduction des coûts et des modèles de dépenses Faciliter la communication en temps réel avec les fournisseurs grâce à une plateforme sécurisée et intégrée Détecter et atténuer les risques potentiels avant qu'ils ne perturbent les opérations Conserver toutes les informations relatives aux fournisseurs dans un système centralisé pour faciliter l'accès et la prise de décision #### Limites de GEP SMART Peut nécessiter des efforts supplémentaires pour se connecter à des systèmes non GEP, en particulier dans des environnements informatiques complexes #### Tarification GEP SMART Enterprise : tarification personnalisée #### Évaluations et avis GEP SMART

G2 : 4,4/5 (plus de 20 avis) *Capterra : pas assez d'avis À lire également : Ivalua fournit un logiciel d'approvisionnement basé sur le cloud conçu pour gérer toutes les dépenses et tous les fournisseurs grâce à une plateforme source-to-pay unifiée et modulaire. Grâce à des fonctionnalités telles que l'analyse des dépenses, la collaboration en temps réel et des analyses avancées, Ivalua aide les organisations à optimiser leurs stratégies d'approvisionnement, à réduire leurs coûts et à renforcer leurs relations avec les fournisseurs pour une réussite à long terme.

💡 Conseil de pro : Tirez parti de la vue à 360 degrés des fournisseurs d'Ivalua pour accéder instantanément aux indicateurs de performance et aux documents de conformité, ce qui est idéal pour prendre des décisions éclairées sans avoir à parcourir plusieurs systèmes. #### Les meilleures fonctionnalités d'Ivalua * Offre une vue à 360 degrés des fournisseurs, y compris les indicateurs de performance, les profils de risque et les documents de conformité, le tout sur une plateforme centralisée

Simplifie l'intégration grâce à des flux de travail pour la collecte, la vérification et l'approbation des données Atténue les risques grâce à des scores automatisés, des questionnaires et des évaluations en temps réel Suit les indicateurs de performance clés des fournisseurs, tels que les délais de livraison et la qualité, grâce à des tableaux de bord et des fiches d'évaluation Améliore la communication grâce à des fonctionnalités de messagerie, de partage de documents et de gestion des tâches Connecte de manière transparente les fonctionnalités d'approvisionnement pour une sélection efficace des fournisseurs et des négociations de contrats #### Limites d'Ivalua

Peut parfois fonctionner lentement et rencontrer des erreurs aléatoires, ce qui rend le dépannage difficile #### Tarification Ivalua *Enterprise : tarification personnalisée #### Évaluations et avis sur Ivalua *G2 : 4,3/5 (plus de 40 avis) *Capterra : pas assez d'avis #### Que disent les utilisateurs d'Ivalua dans la vie réelle ?

Notre application Ivalua est un outil que j'utilise quotidiennement et qui est actuellement utilisé par la plupart des utilisateurs de l'entreprise pour leurs opérations quotidiennes. J'apprécie également le fait que nous puissions bénéficier d'une assistance directe de la part de l'équipe de maintenance afin de signaler tout bug. undefined À lire également : undefined Le logiciel SRM de Jaggaer simplifie la gestion des fournisseurs en centralisant les relations avec les fournisseurs et en tirant parti d'un réseau mondial de fournisseurs pour de meilleures décisions d'approvisionnement. Les flux de travail automatisés rationalisent l'intégration des fournisseurs et permettent de suivre les indicateurs clés, tels que la qualité, les délais de livraison et les coûts, afin de garantir la responsabilité. Jaggaer effectue également des évaluations automatisées des risques afin de traiter de manière proactive les perturbations potentielles et analyse les habitudes de dépenses pour découvrir des opportunités de réduction des coûts. #### Les meilleures fonctionnalités de Jaggaer

Simplifie l'intégration de nouveaux fournisseurs dans le système grâce à des flux de travail automatisés Suit les indicateurs clés tels que la qualité, les délais de livraison et les coûts pour responsabiliser les fournisseurs Facilite la communication et le partage de documents entre les acheteurs et les fournisseurs Identifie les opportunités de réduction des coûts en analysant les habitudes de dépenses des différentes catégories de fournisseurs Effectue des évaluations automatisées des risques liés aux fournisseurs afin d'atténuer de manière proactive les perturbations de la chaîne d'approvisionnement * Fournit des informations sur les performances des fournisseurs et les stratégies d'approvisionnement grâce à une visibilité des données en temps réel

Donne accès à un large intervalle de fournisseurs, améliorant ainsi les options d'approvisionnement. #### Limites de Jaggaer Les fonctionnalités avancées du système peuvent nécessiter une formation importante pour les nouveaux utilisateurs. Des données inexactes sur les fournisseurs peuvent avoir un impact sur la précision de l'analyse et la prise de décision. #### Tarification de Jaggaer *Enterprise : tarification personnalisée. #### Évaluations et avis sur Jaggaer *G2 : 4,4/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 20 avis) À lire également : Tradeshift est une plateforme de gestion des relations avec les fournisseurs qui simplifie et centralise les activités d'approvisionnement. Tradeshift intègre toutes les interactions avec les fournisseurs dans une seule interface, de l'intégration de nouveaux fournisseurs à la gestion du suivi des performances et au partage de documents. La plateforme offre également la messagerie en temps réel, la gestion des tâches et le traitement des paiements. De plus, sa place de marché B2B mondiale connecte les entreprises à de nouvelles opportunités de fournisseurs. #### Les meilleures fonctionnalités de Tradeshift

Gérer toutes les interactions avec les fournisseurs, y compris la communication, le suivi des performances et le partage de documents, à partir d'une interface unique Ajouter rapidement de nouveaux fournisseurs grâce à des flux de travail automatisés et à la validation des données Utiliser des tableaux de bord de performance pour surveiller les indicateurs clés de performance des fournisseurs et prendre des décisions éclairées La messagerie en temps réel, la gestion des tâches et le partage de documents simplifient la communication Traiter les paiements directement via la plateforme pour rationaliser les cycles d'approvisionnement et de paiement * Identifier et atténuer les risques potentiels grâce à des évaluations et un suivi continus #### Limites de Tradeshift

La gestion et la navigation dans les documents peuvent parfois s'avérer difficiles #### Tarifs Tradeshift *Enterprise : Tarifs personnalisés #### Évaluations et avis sur Tradeshift *G2 : 3,8/5 (plus de 200 avis) *Capterra : Pas assez d'avis 💡 Anecdote : Au cours des deux dernières années, /%href/ ont fait de la collaboration avec les fournisseurs une priorité absolue ; pas étonnant que les outils SRM soient à l'ordre du jour ! ### 9. Basware (le meilleur pour la visibilité des dépenses et la gestion globale des fournisseurs) /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfgwBpRn3DrItSgLbuTqKXWnmZvyrtyXeGmxmmbGPhYcQ7DZgIFeNp00gRix53VRM_OVSSzjIfEP4qA2lE2eE2-ywop4N7l39gLquhfwuqtMI3wbrLAfPCiQUn7tGJPGfs?key=Sq9U-gSOYUyETOiBECn9zWTi Basware : logiciel de gestion de la relation fournisseur /%img/ Via /href/ https://www.basware.com/en/ Basware /%href/ Basware offre une solution SRM complète qui excelle dans la gestion des contrats, le suivi des performances des fournisseurs et l'analyse des dépenses. Grâce à des fonctionnalités d'analyse avancées, des informations en temps réel et une intégration ERP facile, Basware aide à établir des relations plus solides avec les fournisseurs tout en optimisant les stratégies d'approvisionnement tout au long de la chaîne d'approvisionnement. #### Les meilleures fonctionnalités de Basware Obtenez des informations détaillées sur les habitudes de dépenses des fournisseurs grâce à des rapports et des analyses avancés Créez, suivez et gérez les contrats fournisseurs tout en garantissant le respect des conditions générales

Au cours des deux dernières années, /%href/ ont fait de la collaboration avec les fournisseurs une priorité absolue ; pas étonnant que les outils SRM soient à l'ordre du jour ! ### 9. Basware (le meilleur pour la visibilité des dépenses et la gestion globale des fournisseurs) /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfgwBpRn3DrItSgLbuTqKXWnmZvyrtyXeGmxmmbGPhYcQ7DZgIFeNp00gRix53VRM_OVSSzjIfEP4qA2lE2eE2-ywop4N7l39gLquhfwuqtMI3wbrLAfPCiQUn7tGJPGfs?key=Sq9U-gSOYUyETOiBECn9zWTi Basware : logiciel de gestion de la relation fournisseur /%img/ Via /href/ https://www.basware.com/en/ Basware /%href/ Basware offre une solution SRM complète qui excelle dans la gestion des contrats, le suivi des performances des fournisseurs et l'analyse des dépenses. Grâce à des fonctionnalités d'analyse avancées, des informations en temps réel et une intégration ERP facile, Basware aide à établir des relations plus solides avec les fournisseurs tout en optimisant les stratégies d'approvisionnement tout au long de la chaîne d'approvisionnement. #### Les meilleures fonctionnalités de Basware Obtenez des informations détaillées sur les habitudes de dépenses des fournisseurs grâce à des rapports et des analyses avancés Créez, suivez et gérez les contrats fournisseurs tout en garantissant le respect des conditions générales Surveiller les délais de livraison, les normes de qualité et les prix pour prendre de meilleures décisions en matière de sélection des fournisseurs Utiliser l'IA et l'apprentissage automatique pour prévoir les tendances futures des dépenses et identifier les possibilités de réduction des coûts Simplifier les demandes d'achat et les approbations grâce à une interface en ligne intuitive Gérer les transactions multidevises et se connecter avec des fournisseurs du monde entier pour un approvisionnement mondial sans faille *À lire également : * Capterra:3,9/5(plusde20avis)) ont du mal à atteindre leurs objectifs de durabilité en matière d'approvisionnement, car trouver des fournisseurs abonnés aux pratiques durables n'est pas aussi facile qu'il y paraît ! Voici un petit rappel des défis potentiels en matière d'approvisionnement undefined Anvyl aide à combler le fossé entre les équipes de la chaîne d'approvisionnement, les fournisseurs et les systèmes grâce à des outils tels que l'analyse prédictive et les tableaux de bord personnalisables. Il offre également une visibilité de bout en bout, des données centralisées sur les fournisseurs et un suivi automatisé des jalons pour les entreprises, ce qui en fait un outil idéal pour optimiser et gérer les relations avec les fournisseurs. #### Les meilleures fonctionnalités d'Anvyl * Consolide toutes les données de la chaîne d'approvisionnement provenant de divers systèmes en une seule source de vérité pour une meilleure prise de décision

Capterra:3,9/5(plusde20avis)) ont du mal à atteindre leurs objectifs de durabilité en matière d'approvisionnement, car trouver des fournisseurs abonnés aux pratiques durables n'est pas aussi facile qu'il y paraît ! Voici un petit rappel des défis potentiels en matière d'approvisionnement undefined Anvyl aide à combler le fossé entre les équipes de la chaîne d'approvisionnement, les fournisseurs et les systèmes grâce à des outils tels que l'analyse prédictive et les tableaux de bord personnalisables. Il offre également une visibilité de bout en bout, des données centralisées sur les fournisseurs et un suivi automatisé des jalons pour les entreprises, ce qui en fait un outil idéal pour optimiser et gérer les relations avec les fournisseurs. #### Les meilleures fonctionnalités d'Anvyl * Consolide toutes les données de la chaîne d'approvisionnement provenant de divers systèmes en une seule source de vérité pour une meilleure prise de décision Surveille les jalons clés de la production, tels que l'acceptation des commandes, le début de la production et les échéanciers de livraison Facilite l'interaction entre les équipes et les fournisseurs grâce à la messagerie, au partage de fichiers et aux mises à jour au sein de la plateforme Exploite les tableaux de bord pour évaluer les performances des fournisseurs et identifier les domaines à améliorer Utilise des informations basées sur les données pour prévoir les problèmes potentiels, optimiser les niveaux de stock et gérer les risques de manière proactive #### Limitations d'Anvyl Analyse avancée limitée pour une évaluation approfondie des performances des fournisseurs

Restrictions sur la gestion des tâches complexes de gestion des contrats #### Tarification Anvyl *Starter : 500 $/mois par utilisateur *Professionnel : 1 500 $/mois par utilisateur *Enterprise : Contactez Anvyl pour une tarification personnalisée #### Évaluations et avis Anvyl *G2 : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 20 avis) #### Que disent les utilisateurs d'Anvyl dans la vie réelle ? > Ce que je place dans les favoris d'Anvyl, c'est sa capacité à permettre à plusieurs parties de communiquer et de collaborer sur les commandes, de partager des détails, des documents importants, etc. undefined ### Autres outils utiles

Voici une liste spécialement conçue d'outils supplémentaires qui ne figurent pas dans notre liste des 13 meilleurs outils, mais qui apportent une assistance efficace à la gestion des relations avec les fournisseurs : *Graphite Connect : améliore l'intégration et la collaboration des fournisseurs en simplifiant les flux de travail, en renforçant la transparence et en consolidant les relations *Kodiak Hub : met l'accent sur la durabilité avec des outils d'analyse des risques, de suivi des performances et de pratiques d'approvisionnement qui s'alignent sur les objectifs écologiques

AdaptOne : offre des flux de travail personnalisables et des informations en temps réel sur la conformité et les performances des fournisseurs, répondant aux besoins spécifiques des entreprises ## La gestion intelligente des fournisseurs commence avec ClickUp Le service de livraison de la cible Shipt était confronté à des inefficacités dues à des outils dispersés et à des délais non respectés, ce qui rendait difficile l'extension des opérations. Cependant, avec ClickUp à la barre, l'équipe a centralisé tous ses processus, ce qui a permis d'accroître l'efficacité et la collaboration tout au long de sa chaîne d'approvisionnement.

avant ClickUp, le suivi de nos projets était dispersé sur différentes plateformes. ClickUp a centralisé nos processus, ce qui nous a permis de gagner un temps précieux et de réduire considérablement les erreurs de communication. /href/ https://clickup.com/customers/shipt-data-platform Kelly Smunk /%href/ , undefined Et c'est logique : ClickUp propose des tableaux de bord personnalisables pour centraliser les données des fournisseurs, une visibilité de bout en bout du cycle de vie et des outils tels que des modèles d'appel d'offres et des flux de travail automatisés pour des processus plus fluides. Sans oublier que les fonctionnalités de collaboration telles que la discussion, les documents et l'accès des invités garantissent une communication fluide dans l'ensemble de votre organisation et de votre réseau de fournisseurs. Prêt à passer à la vitesse supérieure en matière de SRM ?

/href/ https://clickup.com/signup Inscription à ClickUp aujourd'hui /%href/ !