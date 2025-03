11 meilleurs logiciels d'enregistrement de réunions pour 2025

Nous sommes tous passés par là : assis à une réunion, nous acquiesçons, mais nous nous demandons secrètement si quelque chose de productif se passe. Les idées fusent, les décisions sont prises, et la plupart du temps, nous repartons avec plus de questions que de réponses. C'est là que le logiciel d'enregistrement de réunion vient à la rescousse ! Ces outils astucieux capturent chaque mot, pour que vous ne manquiez plus jamais un détail important. Fini les notes griffonnées frénétiquement ou le stress sur ce qui a été dit.

Qu'il s'agisse d'une session de brainstorming ou d'une mise à jour critique, le bon logiciel d'enregistrement de réunion vous permet de rester concentré pendant qu'il s'occupe de la documentation. Prêt à rendre vos réunions plus productives et moins « Attendez, pouvez-vous répéter une fois de plus ? » Voici le top 11 des logiciels d'enregistrement de réunion qui vous permettront de rester sur la bonne voie et sans stress. ## ⏰ Résumé de 60 secondes

✅ ClickUp : Meilleure application en ligne de réunion et de collaboration basée sur l'IA ✅ *Microsoft Teams : Meilleure plateforme intégrée d'enregistrement de réunions ✅ *Fireflies.ai : Meilleure plateforme de transcription de réunions et d'automatisation des éléments d'action ✅ *Otter.ai : Meilleure plateforme de capture de notes de réunion en temps réel ✅ *Zoom : Meilleure plateforme d'enregistrement de réunions vidéo et audio HD

: Meilleure plateforme d'enregistrement de réunions au sein de l'écosystème Google ✅ *Krisp : Meilleure plateforme d'enregistrement de réunions avec suppression du bruit et clarté de la voix ✅ *Riverside.fm : Meilleure plateforme d'enregistrement de réunions et d'entretiens à distance de qualité studio ✅ *Skype : Meilleure plateforme d'enregistrement de réunions pour les petites équipes ✅ Webex : Meilleure plateforme d'enregistrement de réunions sécurisée et de haute qualité ✅ *GoTo Meeting : Meilleure plateforme d'enregistrement de réunions professionnelles avec des fonctionnalités de partage undefined Qu'est-ce qu'un enregistreur de réunions ?

Un enregistreur de réunion enregistre le contenu audio et visuel afin que vous puissiez le revoir plus tard. Cela inclut les deux types de réunions : les réunions virtuelles et les réunions en direct. En outre, ces outils peuvent générer des transcriptions, traduire les discussions dans la langue de votre choix et s'intégrer à d'autres logiciels dans votre flux de travail.

Pour utiliser un logiciel d'enregistrement de réunion, il suffit de lancer l'outil avant de rejoindre une réunion (en personne ou virtuelle). À partir de ce moment, le logiciel note chaque seconde de la réunion, comme n'importe quel outil d'enregistrement vidéo. 📽️ ## Pourquoi avez-vous besoin d'un enregistreur de réunion ? Si vous hésitez à vous procurer un enregistreur de réunion pour votre organisation, jetez un coup d'œil à ses avantages :

Capture les détails clés : Enregistre les aspects clés de la réunion afin que vous puissiez la rejouer si vous n'y avez pas assisté ou chaque fois que nécessaire. Génère des résumés : Génère des transcriptions écrites qui résument la conversation et vous aident à créer undefined Améliore la concentration : Automatise l'ensemble du processus de prise de notes, permettant aux participants de se concentrer sur la discussion 🔍 Le saviez-vous ? Rien qu'aux États-Unis, environ undefined réunions ont lieu chaque jour. Cela représente plus d'un milliard de réunions par an ! 🤯 Que rechercher dans un enregistreur de réunion ? Un bon enregistreur de réunion doit faire les deux : documenter la réunion et la transcrire. Mais en dehors de cela, voici quelques autres fonctionnalités que vous devriez rechercher :

Facilité d'utilisation : Choisissez un enregistreur de réunion facile à utiliser et doté d'une interface claire. Pour commencer, la disposition doit vous permettre de rejoindre, de démarrer et d'arrêter l'enregistrement sans difficulté. Qualité d'enregistrement : Choisissez un outil capable d'enregistrer des réunions de haute qualité. Assurez-vous que le contenu audio et vidéo est de qualité supérieure

Choisissez un enregistreur de réunion facile à utiliser et doté d'une interface claire. Pour commencer, la disposition doit vous permettre de rejoindre, de démarrer et d'arrêter l'enregistrement sans difficulté. Choisissez un outil capable d'enregistrer des réunions de haute qualité. Assurez-vous que le contenu audio et vidéo est de qualité supérieure Précision de la transcription : choisissez un outil avec un preneur de notes intégré et vérifiez sa précision. Cela garantit que les notes de réunion générées par l'outil sont exemptes d'erreurs. *Fonctionnalités de modification en cours : choisissez un outil qui vous permet de couper et d'annoter les enregistrements. Par exemple, vous devriez pouvoir mettre en évidence les moments clés, supprimer les parties de remplissage, etc. *Capacité de stockage : Recherchez un outil qui enregistre les réunions en ligne pour un accès facile. Des points supplémentaires si l'outil offre également de multiples options de partage. *Intégrations tierces : Choisissez un outil qui prend en charge l'intégration avec des plateformes tierces telles que Dropbox, Slack, Google Agenda, etc., afin de garantir une interruption minimale du flux de travail

➡️ En savoir plus : [### 1. ClickUp (Meilleure application de réunion et de collaboration en ligne basée sur l'IA) L'application tout-en-un pour le travail, /href/ https://clickup.com/ ClickUp, /%href/, se distingue comme une plateforme complète de réunion et de collaboration. Dotée de fonctionnalités basées sur l'IA, elle est parfaite pour enregistrer et partager des réunions en ligne, sans tracas, pour des résultats optimaux. Microsoft Teams n'est pas un logiciel d'enregistrement de réunion traditionnel ; c'est un outil de discussion de groupe qui aide les équipes à distance à collaborer plus efficacement. Ses principales fonctionnalités comprennent la présentation PPT en temps réel, la discussion sur tableau blanc et la génération de légendes. Cependant, MS Teams offre également des capacités d'enregistrement de réunion de base. Pour commencer, il vous permet d'enregistrer des réunions virtuelles avec des notes générées par IA. Ces enregistrements capturent l'audio, la vidéo et les activités de partage d'écran afin qu'aucune décision ou moment clé ne soit manqué. estime que l'un des meilleurs aspects de MS Teams est sa facilité d'utilisation et sa convivialité :

J'aime Microsoft Teams parce qu'il est facile à utiliser et convivial. C'est un bon logiciel pour parler et discuter avec beaucoup de personnes sur une seule plateforme, surtout si vous faites partie d'une équipe ou d'un projet. ➡️ En savoir plus : [Avec Fireflies.ai, enregistrez des réunions Zoom ou Google Meet, obtenez des transcriptions, enregistrez du contenu et consignez des notes dans votre CRM. Il extrait même automatiquement les éléments d'action, ce qui vous évite les tâches manuelles ! De plus, vous pouvez télécharger et partager des enregistrements. #### Les meilleures fonctionnalités de Fireflies.ai Automatisez la transcription grâce à l'IA pour obtenir des notes de réunion précises Consultez les résumés de réunion via un tableau de bord facile à utiliser * Identifiez les moments clés des réunions grâce à la puissance de l'IA]() et des résumés. De plus, Otter est entièrement automatisé. Il rejoint automatiquement chaque réunion en ligne et enregistre les discussions jusqu'à ce que vous arrêtiez manuellement l'enregistrement. En outre, il annote les moments clés, attribue des éléments d'action et les partage avec ses coéquipiers pour accélérer votre flux de travail. #### Les meilleures fonctionnalités d'Otter.ai Transcription des réunions en temps réel avec identification de l'orateur Synchronisation entre les appareils pour accéder au contenu des réunions de n'importe où Rechercher le contenu des réunions à l'aide d'horodatages et de mots-clés mis en évidence Améliorer la clarté audio pour améliorer la précision de la transcription dans les environnements bruyants #### *Limitations d'Otter.ai Ne fournit pas de fonctionnalités avancées de modification en cours Le forfait Free offre un nombre limité de minutes de transcription #### *Tarification d'Otter.ai Basic : Free Forever *Pro : 16,99 $/mois par utilisateur *Business : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée #### Évaluations et avis sur Otter.ai G2 : 4,4/5 (plus de 280 avis) *Capterra : 4,4/5 (plus de 80 avis) ➡️ En savoir plus : Zoom propose une suite complète de solutions de travail basées sur l'IA. Malgré cela, il est surtout connu pour son outil de réunion en ligne. Il vous permet de générer des agendas de réunion, des résumés de réunion en temps réel, etc. La plateforme affirme que les utilisateurs peuvent également créer des transcriptions pour les réunions en personne.

L'une de ses fonctionnalités phares est son compagnon IA qui génère des résumés de réunion, les étapes suivantes, les requêtes, etc. #### Zoom meilleures fonctionnalités Enregistrez des réunions vidéo et audio HD avec le stockage cloud Organisez des réunions virtuelles avec des fonctionnalités interactives telles que les sondages et la discussion Annotez et utilisez des tableaux blancs pendant les réunions pour collaborer #### *Zoom limitations Précision de transcription limitée pour les langues autres que l'anglais Fonctionnalités avancées telles que l'enregistrement et le stockage bloqués derrière des forfaits payants

Tarification de Zoom ##### Particuliers et entreprises *Basic : Free *Pro : 13,33 $/mois par utilisateur *Business : 18,32 $/mois par utilisateur ##### Enterprise *Enterprise : tarification personnalisée #### Évaluations et avis sur Zoom

G2 : 4,5/5 (plus de 55 990 avis) *Capterra : 4,6/5 (plus de 14 110 avis)

Krisp est une solution tout-en-un pour tous vos besoins en matière de réunions. Sa fonction de suppression du bruit par IA élimine les bruits de fond de l'audio, ce qui permet de conserver un son clair, tandis que la localisation des accents par IA est utile lorsque vous discutez avec des clients étrangers. De plus, il génère des transcriptions, des notes et des résumés, comme n'importe quel enregistreur classique, mais de manière bien plus avancée. #### Les meilleures fonctionnalités de Krisp Des pistes vocales distinctes pour chaque intervenant lors des réunions de groupe Optimisez la qualité de la voix grâce à des ajustements en temps réel pour une communication plus fluide. Améliorez la clarté en filtrant les bruits de fond dans les environnements bruyants. #### *Limitations de Krisp Le forfait Free offre des fonctionnalités limitées d'annulation du bruit. La qualité audio peut être réduite dans les environnements extrêmement bruyants malgré l'annulation du bruit. #### *Tarifs de Krisp Free Pro : 16 $/mois *Business : 30 $/mois



Évaluations et avis sur Krisp *G2 : 4,7/5 (plus de 550 avis) *Capterra : 4,8/5 ➡️ En savoir plus : undefined

8. Riverside.fm (Meilleure plateforme d'enregistrement de réunions et d'entretiens à distance de qualité studio) via

Webex, bien que connu pour sa riche suite de fonctionnalités d'enregistrement de réunions, son automatisation et sa haute qualité sont les meilleurs atouts. Il enregistre toutes les réunions en qualité HD professionnelle. De plus, Webex utilise une puissante IA pour l'assistance en temps réel de la transcription, du sous-titrage, de la suppression du bruit, de l'optimisation de la voix, et plus encore pendant vos discussions. #### Les meilleures fonctionnalités de Webex * Héberger des salles de réunion virtuelles avec des paramètres personnalisables

Permet de discuter et de partager des fichiers en temps réel pendant les réunions Assure un cryptage de bout en bout pour des enregistrements de réunion sécurisés S'intègre de manière transparente aux outils Cisco pour la gestion de l'entreprise #### Limites de Webex La transcription peut être inexacte en cas d'accents prononcés L'interface peut être déroutante pour les nouveaux utilisateurs #### *Tarifs de Webex Webex Free

Webex Meet : 14,50 $/mois par utilisateur *Webex Suite : 25 $/mois par utilisateur *Webex Enterprise : prix personnalisé #### Évaluations et avis sur Webex G2 : 4,3/5 (plus de 19 940 avis) *Capterra : 4,4/5 (plus de 7 400 avis)

11. GoTo Meeting (Meilleure plateforme d'enregistrement de réunions professionnelles avec fonctionnalités de partage) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss11-9-1400x895.png GoTo Meeting /%img/ via undefined GoTo Meeting est un logiciel de conférence et de réunion collaboratif. Vous pouvez l'utiliser pour organiser des réunions en ligne sécurisées avec votre équipe dans différents pays.

Quant à ses fonctions d'enregistrement des réunions, elles sont assez basiques. GoTo Meetings vous permet de capturer les réunions avec des transcriptions précises générées par IA. De plus, vous pouvez enregistrer le contenu enregistré dans le cloud et le partager via différents canaux tels que l'e-mail, Slack, etc. #### Les meilleures fonctionnalités de GoTo Meeting Organisez des réunions avec des modèles et des paramètres personnalisables Gérez les enregistrements avec des outils d'accès et d'organisation faciles * Partagez des fichiers et des écrans en temps réel pendant les réunions pour une meilleure collaboration

Intégration avec les outils CRM pour simplifier les flux de travail post-réunion #### Limitations de GoTo Meeting Capacité de stockage limitée pour les enregistrements Manque de capacités d'extraction de notes basées sur l'IA #### *Tarification de GoTo Meeting Professionnel : 14 $/mois par organisateur *Business : 19 $/mois par organisateur *Enterprise : Tarification personnalisée #### Évaluations et avis sur GoTo Meeting

G2 : 4,2/5 (plus de 13 350 avis) *Capterra : 4,4/5 (plus de 11 640 avis) A undefined apprécie GoTo Meeting pour sa qualité d'enregistrement, ses protocoles de confidentialité stricts et sa facilité d'installation : > La vidéo et l'audio sont tous deux d'apparence et de sonorité assez décentes. L'accent mis par la plateforme sur la confidentialité des utilisateurs est une fonctionnalité particulièrement attrayante. La réussite de toute solution au problème d'un utilisateur dépend de la rapidité avec laquelle elle peut être mise en œuvre. Toutes les réunions sont sûres et saines. ### ✨ Mentions spéciales

ScreenApp : Transforme l'enregistrement d'écran et la transcription des réunions *Evernote : Stocke et organise les transcriptions détaillées et les points d'action *Zoho Meeting : Organise et enregistre les réunions grâce à des outils de collaboration intégrés ## Mettez la main sur le meilleur assistant de réunion basé sur l'IA : utilisez ClickUp ! Ces 11 outils constituent une base solide pour une collaboration efficace, de la transcription et la prise de notes à l'extraction d'éléments d'action basée sur l'IA.

Les logiciels d'enregistrement de réunions améliorent la collaboration au sein des équipes et stimulent la productivité en garantissant qu'aucun détail clé ou élément d'action n'est manqué. Bien que cela puisse sembler facultatif, c'est essentiel pour une communication fluide. undefined vole la vedette avec sa plateforme tout-en-un. Elle combine de manière transparente l'enregistrement des réunions, la gestion des tâches, le suivi des projets et la communication d'équipe dans un environnement de travail efficace, optimisé par l'IA. Dépêchez-vous — /href/ https://clickup.com/signup Inscrivez-vous sur ClickUp /%href/ dès aujourd'hui !