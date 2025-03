plus de 20 raccourcis essentiels de Zoom pour booster votre productivité

Pour être honnête, Zoom est une plateforme de visioconférence assez simple et fiable. Mais vous savez ce qui pourrait la rendre encore meilleure ? Les raccourcis clavier de Zoom. Également appelés raccourcis clavier Zoom, ils permettent de gagner du temps et d'augmenter la productivité grâce à une combinaison rapide de clés qui exécutent des tâches spécifiques, évitant ainsi d'avoir à fouiller dans les menus pour même

: undefined a révélé que le passage de la souris aux raccourcis clavier pour des tâches courantes telles que copier et coller peut permettre de gagner jusqu'à cinq secondes par action. Sur une année, cela représente environ 134 heures, soit 17 jours de travail complets, de temps gagné. Voici quelques avantages des touches (de raccourci) : ###Gagnez du temps grâce à des actions plus rapides

Les raccourcis clavier vous permettent d'effectuer des tâches essentielles telles que activer/désactiver le son, allumer/éteindre votre caméra ou lever la main instantanément. Ces actions, qui nécessitent généralement plusieurs clics, sont achevées en quelques secondes, ce qui rend votre flux de travail plus rapide et plus fluide. 💡 Conseil de pro : Il est encore plus facile de programmer des réunions Zoom si vous intégrez votre compte Zoom à des outils tels que Google Agenda ou , vous pouvez déléguer des tâches directement depuis ClickUp Meetings, afin que chacun sache ce qu'il a à faire. 💡 Conseil de pro : utilisez , les discussions sont automatiquement résumées en tâches réalisables. Maintenant, pour la fonctionnalité ClickUp la plus avantageuse pour les participants réguliers aux réunions : Parfois, les notes écrites ne suffisent pas à saisir les nuances d'une réunion. /href/ http://clickup.com/features/clips La fonctionnalité Clips /%href/ de ClickUp comble cette lacune en permettant aux utilisateurs d'enregistrer et de partager le contenu des réunions sans effort.

Transcrivez automatiquement vos réunions avec l'IA et les horodatages avec ClickUp Clips

Tout comme Alaina Maracotta, responsable marketing événementiel chez Vida Health, qui a déclaré : « C'est incroyable de voir combien de temps nous avons gagné en réunions depuis que nous sommes passés à ClickUp. Ce qui nous prenait trois heures par semaine pour la planification et les mises à jour des évènements ne nous prend plus qu'un peu plus d'une heure. » Comment enregistrer avec ClickUp Clips : Ouvrez le undefined et sélectionnez Clips dans le menu d'action /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-842.png /%img/ Choisissez votre entrée audio (microphone par défaut, pas de microphone ou options supplémentaires) Choisissez une option d'enregistrement : plein écran, fenêtre ou onglet actuel Cliquez sur Démarrer l'enregistrement pour capturer votre fenêtre d'écran partagé, l'audio ou les deux * Enregistrez et partagez l'enregistrement directement depuis votre environnement de travail

📌 Exemple : si vous animez une session de formation, vous pouvez enregistrer l'intégralité de la session avec ClickUp Clips et partager de courtes mises à jour vidéo avec les membres de l'équipe qui n'ont pas pu y assister. Les enregistrements sont sauvegardés automatiquement et prêts à être partagés ou joints aux tâches pertinentes. Besoin de plus de munitions ? Découvrez le preneur de notes de réunion ClickUp AI ! Laissez l'IA assister aux réunions à votre place et vous transmettre les éléments d'action et les points forts de la réunion. En savoir plus.👇🏼 ### Optimisez votre flux de travail avec les raccourcis clavier et les raccourcis de ClickUp Les raccourcis clavier de ClickUp sont conçus pour simplifier votre flux de travail et minimiser les mouvements inutiles de la main. Voici comment vous pouvez commencer à utiliser les raccourcis de ClickUp : Activer les raccourcis : par défaut, les raccourcis de ClickUp sont désactivés. Pour les activer :

Allez sur votre avatar personnel dans le coin supérieur droit Sélectionnez Paramètres, faites défiler jusqu'à Préférences et activez Raccourcis clavier Cliquez sur Enregistrer les modifications Accéder à tous les raccourcis : Pour afficher la liste complète des raccourcis, cliquez sur votre avatar et sélectionnez Raccourcis clavier dans le menu déroulant. De là, vous pouvez explorer différentes catégories de raccourcis.

Voici un tableau détaillé de certains des raccourcis ClickUp les plus utiles, classés par fonction : | Fonction ClickUp | Raccourci (Mac) | Raccourci (Windows) | | ----------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | | Raccourcis globaux | | | | Fermer une tâche ou une fenêtre | Esc | Esc |

| Ouvrir le centre de commande | Cmd + K | Ctrl + K | | Afficher/masquer la barre latérale | Q | Q | | Créer une tâche | T | T | | Ouvrir le bloc-notes | P | P | | Notifications | Espace | Espace | | Raccourcis texte | | | | Mentionner une personne | @ | @ |

| Mentionner une tâche | @@ | @@ | | Insérer une flèche ➝ | -> | -> | | Créer un lien hypertexte | Cmd + K | Ctrl + K | | Raccourcis de tâche | | | | S'attribuer une tâche | Hover + M | Hover + M |

| Ajouter/supprimer de la barre des tâches | Maj + T | Maj + T | | Naviguer vers la tâche suivante | Cmd + Maj + Flèche | Ctrl + Maj + Flèche | | Créer des sous-tâches en masse | Coller la liste dans la sous-tâche | Coller la liste dans la sous-tâche | | Raccourcis d'affichage | | | | Affichage Calendrier | C | C |

| Vue Tableau | B | B | | Vue Liste | L | L | | Vue Tableau de bord | D | D | | Vue Équipe | X | X | | Raccourcis document | | | | Mettre en surbrillance le bloc de texte sélectionné | Cmd + Maj + H | Ctrl + Maj + H |

| Créer une liste à puces | Cmd + Maj + 9 | Ctrl + Maj + 9 | | Créer une checklist | Cmd + Maj + 8 | Ctrl + Maj + 8 | | Créer une liste numérotée | Cmd + Maj + 7 | Ctrl + Maj + 7 |

| Aligner le texte au centre | Cmd + Maj + E | Ctrl + Maj + E | | Dupliquer un bloc de texte | Cmd + D | Ctrl + D | ➡️ À lire également : undefined ## Zoom sur la fatigue des réunions avec ClickUp Efficacité Nous aimons tous Zoom (du moins, la plupart d'entre nous). Mais c'est une plateforme de plus dans laquelle nous entrons et sortons alors que nous nous démènent pour trouver des notes et des enregistrements de réunions. Les utilisateurs de ClickUp commencent souvent leur aventure en cherchant à gagner du temps, mais ils découvrent rapidement un trésor de fonctionnalités pour automatiser les tâches et faciliter les flux de travail.

De la gestion centralisée du calendrier à la création de tâches en temps réel, en passant par les documents et clips collaboratifs pour l'enregistrement des réunions, ClickUp transforme la façon dont les équipes gèrent le travail et la communication. Prêt à récupérer votre temps et à simplifier votre flux de travail ? /href/ http://clickup.com/signup Inscrivez-vous à ClickUp /%href/ dès aujourd'hui et découvrez par vous-même son efficacité.