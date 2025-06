plus de 20 raccourcis Zoom essentiels pour booster votre productivité

Pour être honnête, Zoom est une plateforme de visioconférence assez simple et fiable.

Mais savez-vous ce qui pourrait encore améliorer votre expérience ? Les raccourcis clavier Zoom.

Également appelés raccourcis clavier Zoom, ils permettent de gagner du temps et d'augmenter la productivité grâce à une combinaison rapide de touches qui exécutent des tâches spécifiques, vous évitant ainsi d'avoir à parcourir les menus pour planifier une réunion.

Nous avons exploré tous les raccourcis possibles pour vous proposer les meilleurs raccourcis Zoom qui existent.

Une fois que vous aurez commencé à les utiliser, vous vous demanderez comment vous avez pu survivre à ces réunions marathon sans eux.

Que sont les raccourcis Zoom ?

Les raccourcis Zoom sont des combinaisons de touches qui vous permettent de naviguer rapidement dans les fonctionnalités de Zoom sans avoir à utiliser votre souris. Ils sont conçus pour vous faire gagner du temps et rendre vos réunions Zoom plus efficaces, que vous activiez/désactiviez les vues, gériez les participants ou naviguiez dans les paramètres.

✍🏻 Note : pour utiliser ces raccourcis clavier et raccourcis Zoom, assurez-vous que votre application de bureau Zoom (Windows, macOS ou Linux) est mise à jour vers la dernière version. Les utilisateurs d'iPad peuvent également profiter des raccourcis en mettant à jour l'application mobile Zoom vers la version requise.

Voici quelques exemples que vous pouvez utiliser sous Windows, par exemple :

Ctrl+Alt+Maj : Accédez à la barre d'outils de contrôle des réunions Zoom lors du partage d'écran

PagePrécédente : passe à la page précédente dans la vue Galerie

PageDown : passe à la page suivante dans la vue Galerie

Alt : activez ou désactivez l'option « Toujours afficher les commandes de réunion »

Alt+F1 : passer à l'affichage du locuteur

📌 Exemple : voici comment ces raccourcis peuvent vous aider. Imaginez que vous dirigez une grande réunion d'équipe avec plus de 50 participants. Au lieu de rechercher manuellement les commandes pour changer de vue ou gérer le partage d'écran, l'utilisation de raccourcis tels que Ctrl + Alt + Maj + H sur Windows ou Ctrl + Option + Commande + H sur Mac vous permet de rester concentré sur la réunion plutôt que sur les commandes, ce qui vous fait gagner du temps et réduit les distractions.

Avantages de l'utilisation des raccourcis dans Zoom

Les raccourcis clavier Zoom sont un bon moyen d'améliorer votre navigation dans les réunions. En réduisant votre dépendance à la souris, vous pouvez travailler plus efficacement, rester concentré et même améliorer l'accessibilité pour une expérience plus fluide grâce à ces astuces Zoom.

🧠 Le saviez-vous ? : Une étude menée par le développeur Bruno Michels a révélé que le fait de passer de la souris aux raccourcis clavier pour les tâches courantes telles que copier-coller permet de gagner jusqu'à cinq secondes par action. Sur une année, cela représente environ 134 heures, soit 17 journées de travail complètes, de temps gagné.

Voici quelques avantages clés :

1. Gagnez du temps grâce à des actions plus rapides

Les raccourcis clavier vous permettent d'effectuer des tâches essentielles telles que couper/réactiver le son, allumer/éteindre votre caméra ou lever la main instantanément. Ces actions, qui nécessitent généralement plusieurs clics, sont achevées en quelques secondes, ce qui rend votre flux de travail plus rapide et plus fluide.

💡 Conseil de pro : la planification des réunions Zoom est encore plus facile si vous intégrez votre compte Zoom à des outils tels que Google Agenda ou ClickUp. Voici un guide pour planifier facilement une réunion Zoom.

2. Restez concentré pendant les réunions

En gardant les mains sur le clavier, vous pouvez rester pleinement concentré sur la réunion sans interruption. Vous n'avez pas besoin de chercher votre souris, ce qui pourrait vous distraire de la discussion ou de la tâche en cours.

3. Rendez Zoom plus accessible

Pour les utilisateurs ayant des besoins en matière d'accessibilité, les raccourcis clavier offrent un autre moyen d'interagir avec Zoom, garantissant ainsi que tout le monde peut participer pleinement aux réunions sans difficulté.

🍪 Bonus : Qu'il s'agisse de couper votre micro lorsque vous ne parlez pas ou de bien vous cadrer à l'image, les petits détails font toute la différence pour donner une impression soignée et professionnelle. Maîtrisez l'étiquette et les bonnes pratiques de Zoom grâce à ce guide.

4. Naviguez facilement dans Zoom grâce aux raccourcis

Les raccourcis Zoom sont conçus pour être faciles à mémoriser. Par exemple, appuyez sur « Alt + M » pour couper votre microphone (sous Windows) ; « Commande + Maj + A » pour couper votre microphone (sous Mac) et « Alt + V » pour activer/désactiver votre vidéo (sous Windows) ; « Commande + Maj + V » pour activer/désactiver votre vidéo (sous Mac). Vous pouvez ainsi intégrer facilement ces raccourcis à votre routine.

5. Affichez un look professionnel grâce aux commandes rapides

L'utilisation de raccourcis pour accéder rapidement aux commandes de réunion peut vous aider à paraître plus confiant et mieux préparé. Qu'il s'agisse de couper le bruit de fond ou de changer d'affichage, ces petites combinaisons de touches contribuent à une présentation soignée et fluide.

💡 Conseil de pro : évitez le stress lié au manque de temps lors de réunions Zoom cruciales en comprenant les options de forfait Zoom. Que vous optiez pour le forfait gratuit ou que vous passiez à un for fait payant pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires, voici un guide comparatif des forfaits gratuits et payants de Zoom.

Comment utiliser les raccourcis dans Zoom

Zoom vous permet d'afficher, d'utiliser et même de personnaliser facilement les raccourcis clavier en fonction de vos préférences. Que vous souhaitiez gagner du temps ou créer des raccourcis adaptés à votre flux de travail, voici comment tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité.

1. Afficher les raccourcis clavier Zoom par défaut

Ouvrez Zoom sur votre bureau : lancez l'application Zoom et connectez-vous

Paramètres d'accessibilité : cliquez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit et sélectionnez Paramètres dans le menu déroulant

Accéder aux raccourcis clavier : dans la fenêtre Paramètres Zoom, recherchez Raccourcis clavier sur le côté gauche. Cliquez dessus pour afficher la liste des raccourcis disponibles

Consultez la liste des raccourcis : parcourez les raccourcis préconfigurés et notez ceux que vous souhaitez utiliser

2. Personnalisation des raccourcis clavier Zoom

Zoom vous permet de personnaliser les raccourcis, vous offrant ainsi flexibilité et contrôle sur la façon dont vous naviguez dans l'application. Suivez ces étapes :

Accéder aux paramètres : ouvrez l'application Zoom, cliquez sur votre photo de profil, puis sélectionnez Paramètres

Accéder aux raccourcis clavier : Dans le menu Paramètres, cliquez sur Raccourcis clavier dans le panneau latéral

Choisissez une fonction à modifier : trouvez l'action que vous souhaitez personnaliser dans la liste. Par exemple, activer/désactiver votre microphone

Appuyez sur les touches souhaitées : cliquez sur le champ raccourci actuel, puis appuyez sur la combinaison de touches que vous souhaitez attribuer

Enregistrez vos modifications : Zoom met automatiquement à jour le raccourci dès que vous entrez la nouvelle combinaison de touches

💡 Astuce pro : Zoom propose deux types de raccourcis clavier : les raccourcis globaux et les raccourcis locaux. Les raccourcis globaux fonctionnent dans toutes les applications, ce qui signifie que vous pouvez les utiliser même lorsque la fenêtre contextuelle Zoom n'est pas active, ce qui est idéal pour le multitâche pendant une réunion. Par exemple, vous pouvez couper le son pour vous-même ou activer/désactiver la vidéo pendant que vous travaillez sur un autre programme. Les raccourcis clavier locaux, quant à eux, sont spécifiques à une application, comme les raccourcis Zoom qui ne fonctionnent que dans l'application Zoom ou les raccourcis Slack qui restent dans Slack.

3. Éviter les conflits dans les raccourcis Zoom

Zoom empêche les conflits de raccourcis, c'est-à-dire les situations où deux fonctions partagent la même combinaison de touches. En cas de conflit :

Des boîtes rouges apparaissent à côté des commandes de réunion et de discussion en conflit dans la liste des raccourcis

Un message d'erreur apparaît en bas de l'écran pour vous alerter

Pour résoudre un conflit, modifiez l'un des raccourcis concernés et attribuez-lui une combinaison de touches unique.

📮ClickUp Insight : 37 % des employés envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour assurer le suivi des éléments à traiter, mais 36 % ont encore recours à d'autres méthodes fragmentées. Sans système unifié pour consigner les décisions, les informations clés dont vous avez besoin peuvent se perdre dans les discussions, les e-mails, les documents ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches exploitables dans toutes vos tâches, discussions et documents, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Les 20 meilleurs raccourcis Zoom pour booster votre productivité

Vous trouverez ci-dessous un tableau complet des raccourcis clavier Zoom essentiels pour Windows et macOS.

Fonction Raccourci Windows Raccourci macOS Désactivez tous les microphones sauf celui de l'hôte Alt + M Commande ⌘ + Contrôle + M Activer le son pour tous les microphones Alt + M Commande ⌘ + Contrôle + U Désactiver le microphone de l'intervenant Alt + A Commande ⌘ + Maj ⇧ + A Appuyez pour parler lorsque le son est coupé Barre d'espace Barre d'espace Démarrer ou arrêter le partage d'écran (barre d'outils uniquement) Alt + Maj + S Commande ⌘ + Maj ⇧ + S Pause ou reprise de l'enregistrement Alt + P Commande ⌘ + Maj ⇧ + P Suspendre ou reprendre le partage d'écran (barre d'outils uniquement) Alt + T Commande ⌘ + Maj ⇧ + T Passer à l'intervenant actif lors d'une réunion Alt + F1 Commande ⌘ + Maj ⇧ + W Passer à l'affichage galerie Alt + F2 Commande ⌘ + Maj ⇧ + W Affichez les 25 vidéos précédentes dans la galerie Page précédente Contrôle + P Afficher les 25 prochaines vidéos en mode galerie Page suivante Contrôle + N Invite, instructions pour quitter ou mettre fin à une réunion Zoom Alt + Q Commande ⌘ + W Bénéficiez d'un contrôle à distance Alt + Maj + R Ctrl + Maj + R Arrêter le contrôle à distance Alt + Maj + G Ctrl + Maj + G Levez ou baissez la main Alt + Y Option + Y Afficher ou masquer le panneau des participants Alt + U Commande ⌘ + U Ouvrir la fenêtre d'invitation Alt + I Commande ⌘ + I Fermer la fenêtre actuelle Alt + F4 Commande ⌘ + W Commande de démarrage ou d'arrêt de la vidéo Alt + V Commande ⌘ + Maj ⇧ + V Démarrer ou arrêter l'enregistrement dans le cloud Alt + C Commande ⌘ + Maj ⇧ + C Démarrer ou arrêter l'enregistrement local Alt + R Commande ⌘ + Maj ⇧ + R Entrer ou sortir du mode plein écran Alt + F Commande ⌘ + Maj ⇧ + F Afficher ou masquer les commandes de réunion flottantes Ctrl + Alt + Maj + H Ctrl + Option + Commande + H Faites une capture d'écran Alt + Maj + T Commande ⌘ + T Passez directement à la discussion avec quelqu'un Ctrl + T Commande ⌘ + K Fermer la discussion en cours Ctrl + W N/A Retourner à la discussion précédente Ctrl + Haut N/A Recherche Ctrl + F N/A Passer à la discussion suivante Ctrl + Flèche vers le bas N/A Passez à l'affichage portrait ou paysage Alt + L N/A

Limites de l'utilisation de Zoom

Bien que Zoom soit une plateforme polyvalente et largement utilisée, elle peut s'avérer gênante dans certaines situations.

Failles de sécurité : Zoom a été critiqué pour des problèmes de sécurité, tels que des failles de cryptage et le « Zoom bombing », qui permet à des participants non autorisés de perturber les réunions. Par exemple, une société financière peut subir des perturbations lors d'une réunion stratégique confidentielle lorsque des participants non invités se joignent à la réunion

Durée limitée des réunions pour les utilisateurs gratuits : les comptes Zoom gratuits imposent une limite de 40 minutes pour les réunions de groupe avec trois participants ou plus. Cela signifie que si un enseignant donne un cours en ligne, il devra redémarrer la réunion plusieurs fois en raison des limites de temps, ce qui entraînera des interruptions

Dépendance à la connexion Internet : les performances de Zoom dépendent fortement d'une connexion Internet stable ; une connexion faible peut entraîner des ralentissements ou des interruptions

🧠 Le saviez-vous : plus de 45 % des cadres se sentent dépassés par le nombre excessif de réunions. Voici votre guide pour organiser des réunions productives et améliorer l'efficacité de votre équipe.

Problèmes de compatibilité et d'accessibilité : Zoom peut ne pas fonctionner correctement sur les appareils plus anciens ou dans les zones à faible bande passante. De plus, la plateforme ne dispose pas de fonctionnalités d'accessibilité complètes pour les personnes handicapées, ce qui rend difficile la participation efficace de certains utilisateurs

Fatigue virtuelle et épuisement professionnel : les réunions vidéo en continu peuvent entraîner : les réunions vidéo en continu peuvent entraîner une fatigue Zoom », qui a un impact sur la santé mentale et la productivité

💡 Conseil de pro : pour être efficace, une réunion commence par des objectifs et un agenda clairs. Voici comment organiser des réunions efficaces où vous pouvez organiser les sujets de discussion, attribuer des tâches et vous assurer que tout le monde repart avec un sentiment d'accomplissement.

Découvrez ClickUp : la meilleure alternative à Zoom

Notre façon de travailler a radicalement changé, tout comme les outils que nous utilisons pour rester productifs.

Une étude de la Harvard Business Review a révélé que les employés activent/désactivent les onglets environ 1 200 fois par jour, ce qui représente près de quatre heures de productivité perdue.

Voici pourquoi ClickUp est une excellente alternative à Zoom: il combine la communication en temps réel et la gestion des tâches.

Imaginez que vous essayez de gérer des évènements Google Agenda qui se chevauchent, des réunions Zoom et des rappels Apple Agenda : garder une trace de tout cela peut sembler insurmontable. La vue Calendrier de ClickUp résout ce problème en centralisant tous les calendriers en un seul endroit

Personnalisez l'affichage selon vos préférences : activez/désactivez les perspectives quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles

Glissez-déposez des tâches ou des réunions dans différents créneaux horaires, en ajustant instantanément les priorités

Affichez tous les évènements programmés, les tâches planifiées et les réunions, y compris celles provenant de Google Agenda, Zoom ou Apple Calendrier, pour rester organisé

📌 Exemple : si votre équipe a un lundi chargé avec des appels clients et des revues internes, vous pouvez utiliser ClickUp pour mettre en évidence les tâches hautement prioritaires tout en planifiant la préparation avant la réunion et le suivi après la réunion directement dans la vue Calendrier.

Il existe un autre défi majeur lié à la façon dont nous utilisons actuellement les applications de réunion: la plupart des réunions aboutissent à des conclusions clés ou à des éléments d'action, mais leur suivi peut s'avérer difficile.

ClickUp Meetings s'en charge. Suivez vos notes, organisez vos agendas et attribuez des tâches à accomplir pour garantir la responsabilité de chacun, le tout sur une seule plateforme. La documentation de vos réunions hebdomadaires débloque certaines des fonctionnalités les plus puissantes de ClickUp !

De plus, grâce à la fonctionnalité « Assigner des commentaires » de ClickUp, vous pouvez déléguer des tâches directement depuis les réunions ClickUp, afin que chacun sache exactement ce qu'il a à faire.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Docs pour documenter les agendas des réunions et prendre des notes collaboratives en temps réel afin de rendre les réunions virtuelles plus interactives. Tout le monde peut contribuer pendant la réunion et, avec ClickUp Brain, les discussions sont automatiquement résumées en tâches exploitables.

Voici maintenant la fonctionnalité ClickUp la plus utile pour les participants réguliers à des réunions : parfois, les notes écrites ne suffisent pas pour saisir toutes les nuances d'une réunion. La fonctionnalité Clips de ClickUp comble cette lacune en permettant aux utilisateurs d'enregistrer et de partager facilement le contenu des réunions

Transcrivez automatiquement vos réunions avec l'IA et ajoutez des horodatages grâce à ClickUp Clips

Tout comme Alaina Maracotta, responsable du marketing événementiel chez Vida Health, qui a déclaré : « C'est incroyable de voir tout le temps que nous avons gagné en réunions depuis que nous sommes passés à ClickUp. Ce qui nous prenait auparavant trois heures par semaine pour planifier et mettre à jour nos évènements ne nous prend désormais qu'un peu plus d'une heure. »

Comment enregistrer avec ClickUp Clips :

Ouvrez l'espace ClickUp et sélectionnez Clips dans le menu d'actions

Choisissez votre entrée audio (microphone par défaut, pas de microphone ou options supplémentaires)

Choisissez une option d'enregistrement : plein écran, fenêtre ou onglet actuel

Cliquez sur Démarrer l'enregistrement pour capturer votre fenêtre de partage d'écran, votre audio ou les deux

Enregistrez et partagez l'enregistrement directement depuis votre environnement de travail

📌 Exemple : si vous animez une session de formation, vous pouvez enregistrer l'intégralité de la session avec ClickUp Clips et partager des mises à jour vidéo concises avec les membres de l'équipe qui n'ont pas pu y assister. Les enregistrements sont automatiquement enregistrés et prêts à être partagés ou joints aux tâches pertinentes.

Besoin d'autres munitions ? Découvrez le preneur de notes IA de ClickUp pour les réunions ! Laissez l'IA assister aux réunions à votre place et vous communiquer les éléments à traiter et les points importants. En savoir plus. 👇🏼

Optimisez votre flux de travail avec les raccourcis clavier et les raccourcis de ClickUp

Les raccourcis clavier de ClickUp sont conçus pour simplifier votre flux de travail et minimiser les mouvements inutiles de vos mains. Voici comment vous pouvez commencer à utiliser les raccourcis ClickUp :

Activer les raccourcis : Par défaut, les raccourcis ClickUp sont désactivés. Pour les activer :

Accédez à votre avatar personnel dans le coin supérieur droit

Sélectionnez Paramètres, faites défiler jusqu'à Préférences, puis activez/désactivez Raccourcis clavier

Cliquez sur Enregistrer les modifications

Accéder à tous les raccourcis : Pour afficher la liste complète des raccourcis, cliquez sur votre avatar et sélectionnez Raccourcis clavier dans le menu déroulant. De là, vous pouvez explorer différentes catégories de raccourcis.

Voici un tableau détaillé de certains des raccourcis ClickUp les plus utiles, classés par fonction :

Fonction ClickUp Raccourci (Mac) Raccourci (Windows) Raccourcis globaux Fermer une tâche ou une fenêtre Esc Esc Ouvrir le centre de commande Cmd + K Ctrl + K Afficher/masquer la barre latérale Q Q Créer une tâche T T Ouvrir le bloc-notes P P Notifications Espaces Espaces Raccourcis texte Mentionner une personne @ @ Mentionner une tâche @@ @@ Insérer une flèche ➝ -> -> Créer un lien hypertexte Cmd + K Ctrl + K Raccourcis pour les tâches Attribuez-vous une tâche Survolez + M Survolez + M Ajouter/supprimer de la barre des tâches Maj + T Maj + T Passez à la tâche suivante Cmd + Maj + Flèche Ctrl + Maj + Flèche Créer des sous-tâches en masse Coller une liste dans une sous-tâche Coller une liste dans une sous-tâche Afficher les raccourcis Affichage Calendrier C C Vue Tableau B B Vue Liste L L Affichage du tableau de bord D D Vue Équipe X X Raccourcis vers les documents Mettre en surbrillance le bloc de texte sélectionné Cmd + Maj + H Ctrl + Maj + H Créer une liste à puces Cmd + Maj + 9 Ctrl + Maj + 9 Créer une checklist Cmd + Maj + 8 Ctrl + Maj + 8 Créer une liste numérotée Cmd + Maj + 7 Ctrl + Maj + 7 Aligner le texte au centre Cmd + Maj + E Ctrl + Maj + E Dupliquer un bloc de texte Cmd + D Ctrl + D

Réduisez la fatigue liée aux réunions grâce à l'efficacité de ClickUp

Nous aimons tous Zoom (du moins, la plupart d'entre nous). Mais c'est une plateforme de plus sur laquelle nous devons entrer et sortir sans cesse pour trouver des notes et des enregistrements de réunion.

Les utilisateurs de ClickUp commencent souvent leur aventure dans le but de gagner du temps, mais ils découvrent rapidement une mine de fonctionnalités permettant d'automatiser les tâches et de faciliter les flux de travail.

De la gestion centralisée du calendrier et la création de tâches en temps réel aux documents collaboratifs et aux clips pour l'enregistrement des réunions, ClickUp transforme la façon dont les équipes gèrent leur travail et leur communication.

Prêt à récupérer votre temps et à simplifier votre flux de travail ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et découvrez par vous-même son efficacité.