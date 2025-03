Comment améliorer l'adoption du CRM par les utilisateurs et stimuler l'engagement de l'équipe

L'acquisition de clients, c'est-à-dire le fait d'amener un nouveau client à acheter un produit, n'est qu'une étape dans le processus de vente. Une bonne équipe commerciale établit des relations avec les clients, les incitant non seulement à revenir pour acheter davantage, mais aussi à recommander l'entreprise à d'autres personnes à long terme.

Sur le marché du logiciel en tant que service (SaaS), ces « revenus récurrents » sont le fondement même du modèle d'entreprise. Plus vous travaillez sur la relation, plus le client est susceptible de rester avec vous longtemps et plus vous en récolterez les bénéfices. 🌎 Vérification des faits : le marché de la gestion de la relation client (CRM) devrait atteindre Dans cet article de blog, nous expliquons comment améliorer considérablement l'adoption du CRM par les utilisateurs en choisissant le bon outil, en le paramétrant correctement et en formant vos équipes à son utilisation. En bonus, nous vous proposons quelques modèles de CRM prêts à l'emploi et entièrement personnalisables qui sauront intriguer même les commerciaux les plus récalcitrants. pour attribuer du travail aux personnes. Identifiez les champions du CRM au sein de votre organisation et donnez-leur le rôle d'aider leurs équipes à traverser le changement. Étiquetez-les pour les commentaires et les discussions directes. Gérez votre implémentation CRM avec ClickUp Tasks ### Créer un forfait d'intégration et de formation CRM Une fois que vous avez implémenté un CRM, il est temps de former vos équipes à son utilisation efficace. Voici une approche simplifiée qui pourrait vous aider. Intégration : Donnez à chacun l'accès, les permissions et les fonctionnalités dont il a besoin pour son rôle afin de commencer le processus d'adoption.

procédures opératoires normalisées : créez des procédures opératoires normalisées pour l'utilisation du CRM. Définissez les termes, les abréviations, etc. Formation : organisez des sessions de formation en direct ou proposez des vidéos enregistrées sur l'utilisation du nouveau CRM. https://clickup.com/features/clips

Les Clips ClickUp /%href/ sont un excellent moyen de le faire avec autant de détails que nécessaire. *Systèmes : Proposez des cadres et des modèles pour que l'équipe puisse démarrer rapidement. Le modèle CRM de ClickUp /%href/ https://clickup.com/templates/crm-t-102457750

est un excellent point de départ. Ce modèle entièrement personnalisable est idéal pour les débutants qui souhaitent créer une base de données centralisée, rationaliser l'ensemble du pipeline de l'équipe commerciale et gérer leurs prospects. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-585.png Modèle CRM de ClickUp

https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750 Télécharger ce modèle /%cta/

### Fournir une formation pratique en utilisant des environnements de test

Comprendre quelque chose lors d'une conférence est une chose. Utiliser réellement l'outil enseigné en est une autre. Complétez donc votre formation par des sessions pratiques. La meilleure façon de le faire est dans un environnement de bac à sable. Pour aider les équipes à surmonter la peur de faire quelque chose de mal et de planter complètement le système, permettez-leur d'utiliser un bac à sable sans risque pour tester les flux de travail, s'entraîner à l'entrée de données et expérimenter les fonctionnalités avant de les utiliser en direct.

Personnaliser l'expérience CRM Tout le monde n'utilise pas le CRM de la même manière. Un responsable marketing peut être plus intéressé par la base de données et le contenu à télécharger. Un commercial peut vouloir voir tous les prochains rendez-vous dans un calendrier. Vous pouvez considérablement améliorer l'adoption du CRM en permettant aux utilisateurs de personnaliser leur logiciel. Un logiciel CRM personnalisable undefined

améliore la convivialité, ce qui donne à chacun une raison spécifique de revenir. ClickUp CRM est entièrement personnalisable. Vraiment. Utilisez le Ajoutez des champs personnalisés, tels que réduction attendue, décideur, influenceur de décision, type d'industrie, etc. pour suivre les informations dont vous avez besoin. Complétez cela avec des statuts personnalisés, tels que « reporté à l'année prochaine » ou « utilisant le concurrent X », au niveau de granularité que vous souhaitez. Paramétrez /href/ https://clickup.com/features/dashboards Tableaux de bord ClickUp /%href/ pour visualiser vos indicateurs. Contacts établis, affaires conclues, renouvellements à venir, délai moyen de conclusion des affaires, taux de conversion : quel que soit votre indicateur, ajoutez un widget et suivez-le en temps réel.

Définissez et suivez les informations importantes grâce aux tableaux de bord ClickUp ### Assistance aux utilisateurs dans le flux de travail L'un des principaux obstacles à l'adoption du CRM est la perturbation. Un nouveau logiciel perturbe les processus CRM existants undefined auxquels les équipes sont si habituées, ce qui crée un effort supplémentaire. La meilleure façon d'éliminer cet obstacle est de démontrer que le nouveau CRM réduit réellement l'effort et le temps. undefined , vous pouvez définir des rappels automatisés, des dépendances de tâches et des déclencheurs de flux de travail pour vous assurer que les employés restent au fait des tâches liées à la gestion de la relation client sans effort supplémentaire. Le marketing marque un prospect comme MQL ? Informer le service commercial Un prospect télécharge un livre électronique en bas de l'entonnoir ? Définir comme prospect chaud Un prospect se désabonne d'une liste ? Mettre à jour ses niveaux d'intérêt Démo achevée ? Mettre à jour le statut personnalisé Automatisez n'importe quel élément de votre flux de travail exactement comme vous le souhaitez avec ClickUp

Avez-vous des informations en dehors de ClickUp ? Pas de problème. ClickUp s'intègre à plus de 1 000 outils, tels que Google Drive, Outlook, Figma, Zoom, Zendesk, Twilio, SaveMyLeads, Jotform, et bien d'autres encore ! 📖 Lecture bonus : Découvrez d'autres exemples de logiciels CRM pour suivre les indicateurs d'adoption de votre CRM et prendre les mesures nécessaires. Vous pouvez également rendre vos objectifs quantifiables, par exemple : Veiller à ce que 90 % des équipes commerciales et du service client se connectent quotidiennement au CRM dans les trois prochains mois Améliorer le taux de conversion des prospects de 20 % à 30 % en optimisant les suivis CRM et la prospection automatisée dans les six mois 📖 Bonus Lire : undefined ### Maintenir la qualité des données CRM On dit que si les données sont de mauvaise qualité, le résultat sera mauvais. Il est également essentiel de savoir que si les données qui entrent dans votre CRM sont de mauvaise qualité, leur adoption et leur utilisation diminueront automatiquement. Lorsque les données ne sont pas fiables, personne ne veut les utiliser.

Évitez que des données erronées ne s'infiltrent dans votre système en activant les automatisations. Configurez des validations pour les champs tels que l'e-mail ou le numéro de téléphone portable afin de garantir qu'ils sont aussi précis que possible. Si vous avez besoin des mêmes données à plusieurs endroits, automatisez les entrées ultérieures. Si vous transférez des données à partir d'un autre outil, utilisez les automatisations et les intégrations pour vous assurer que toutes les informations sont transférées avec précision. Pour récupérer des données critiques à tout moment, utilisez undefined . /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-Universal-Search.gif Recherche ClickUp Connected /%img/ Trouvez tout ce dont vous avez besoin avec la Recherche ClickUp Connected

📖 Lecture bonus : Apprenez /href/ https://clickup.com/blog/how-to-build-a-crm-database// comment créer une base de données CRM /%href/. ### Offrir des incitations pour accroître l'engagement

Encourager l'adoption d'un CRM peut être plus efficace lorsque les employés se sentent récompensés pour une utilisation efficace du système. La ludification, les programmes de reconnaissance et les récompenses basées sur la performance stimulent l'engagement. Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour créer un classement des personnes qui utilisent le plus le CRM Créez des dossiers partagés d'objectifs que l'équipe peut atteindre ensemble * Identifiez les membres de l'équipe qui utilisent le CRM efficacement et récompensez-les ### Obtenir l'adhésion des cadres et le soutien des dirigeants

Malgré son utilité, la première impulsion pour l'adoption d'un CRM doit venir du sommet. Si le vice-président des ventes ne s'intéresse pas au CRM ou à son utilisation, l'équipe commerciale ne s'en souciera pas non plus. Il faut donc obtenir l'adhésion des dirigeants dès le départ. *Annonces : Encourager les responsables du marketing, des ventes et de la réussite des clients à publier des articles sur la mise en œuvre du nouveau CRM. *Diriger par l'exemple : Demandez aux vice-présidents et aux responsables de l'équipe de croissance d'utiliser personnellement le CRM en effectuant des mises à jour, en paramétrant des tableaux de bord, etc. *Utilisation : Apportez des rapports, des points de données, des captures d'écran, etc. du CRM aux revues ou aux réunions générales pour montrer qu'ils utilisent le nouvel outil ### Recueillir les commentaires des utilisateurs du CRM Enfin, parlez aux utilisateurs et recueillez leurs commentaires. Les commentaires des utilisateurs sont essentiels pour affiner /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-587.png Formulaires ClickUp /%img/ Commentaires qualitatifs et quantitatifs avec les formulaires ClickUp Pendant que vous faites tout ce qui précède, il y a une chose que vous devez garder à l'esprit : votre nouveau logiciel CRM représente toujours un grand changement pour vos équipes. est un moyen orienté vers l'action de visualiser le pipeline, de gérer les relations, de collaborer avec les parties prenantes et d'automatiser les flux de travail. De la capture de prospects à l'aide de formulaires au calcul de la taille des transactions en fonction de données personnalisées, ClickUp offre tout ce dont votre équipe de croissance a besoin de manière conviviale et personnalisable. Utilisez ClickUp comme votre CRM. /href/ http://www.clickup.com/signup/ Essayez ClickUp dès aujourd'hui gratuitement ! /%href/