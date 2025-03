Les 10 meilleurs logiciels de gestion des stocks de construction en 2025

Derrière chaque structure, des gratte-ciel imposants aux maisons confortables, se cache une histoire de planification méticuleuse et de gestion des ressources. Qu'il s'agisse de s'assurer que les matériaux arrivent à temps ou de respecter le budget, le moindre retard peut faire échouer un projet dans le secteur de la construction. Les enjeux sont importants, tout comme la complexité de la gestion, des niveaux de stock aux calendriers d'approvisionnement.

Aujourd'hui, les professionnels de la construction sont confrontés à des défis tels que la fluctuation des coûts des matériaux, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la nécessité croissante de suivre les ressources sur plusieurs sites. Le secteur exige une gestion méticuleuse et efficace, qui ne peut être réalisée qu'avec le bon logiciel de gestion des stocks. Voici donc un tour d'horizon des 10 meilleurs logiciels de gestion des stocks de construction pour aider à affiner les opérations, réduire le gaspillage et garder le cap sur les rêves.

📌 Exemple : Supposons que vous vous prépariez pour un coulage de béton massif demain à l'aube et que vous vous rendiez soudain compte que vous n'êtes pas sûr que tous les matériaux aient été commandés. Au lieu de vous démener avec les e-mails ou les journaux, vous demandez à ClickUp Brain d'analyser les récents bons de commande et de confirmer les niveaux de stock. En quelques instants, il génère un résumé indiquant ce qui est en stock, signale les éléments manquants et rédige même un appel d'offres pour votre fournisseur, ce qui vous fait gagner des heures et permet à votre équipe de respecter le calendrier.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp *Tableaux de bord personnalisés : analysez la disponibilité des stocks, suivez les ruptures de stock et surveillez les tendances en les affichant de manière personnalisée

Modèle de gestion des stocks : Centralisez toutes les données d'inventaire pour un suivi en temps réel des niveaux de stock, des commandes et des détails des fournisseurs à l'aide des modèles d'inventaire *Unlimited : 7 $/mois par utilisateur *Business : 12 $/mois par utilisateur *Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs *ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois #### Évaluations et avis sur ClickUp *G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis) La gestion des finances dans le secteur de la construction n'est pas une mince affaire : équilibrer les coûts des travaux, suivre les dépenses et rapprocher les factures ressemble souvent à un projet en soi. Xero intervient en tant que solution de comptabilité basée sur le cloud, conçue pour aider les entreprises de construction à relever ces défis. Ses intégrations avec des applications spécifiques à la construction, telles que WorkflowMax, permettent un suivi transparent des projets et une gestion fluide des coûts, tandis que son application mobile conviviale vous permet de gérer vos tâches, même sur le chantier. #### Les meilleures fonctionnalités de Xero

Accès illimité des utilisateurs à tous les forfaits Connexion à plus de 21 000 institutions financières pour faciliter l'importation des transactions bancaires Application mobile pour la gestion des dépenses en déplacement avec capture des reçus Intégration avec plus de 1 000 applications, dont WorkflowMax et Gusto Fonctionnalités de rapports financiers telles que les comptes de résultat et les créances anciennes #### Limitations de Xero

Le forfait d'entrée de gamme limite les factures (20) et les notes de frais (5) Ne prend en charge qu'une seule organisation par abonnement Les fonctionnalités avancées telles que le suivi des projets et les demandes de remboursement de frais nécessitent le forfait le plus cher Pas d'assistance téléphonique directe, uniquement une assistance en ligne #### Tarifs Xero Starter : 29 $/mois *Standard : 46 $/mois *Premium : 69 $/mois

Évaluations et avis sur Xero *G2 : 4,3/5 (plus de 710 avis) *Capterra : 4,4/5 (plus de 3 100 avis) À lire également : undefined

📮 Aperçu : Notre sondage a révélé que les travailleurs du savoir maintiennent Et si vous pouviez regrouper toutes ces discussions en un seul endroit ? Avec ClickUp /%href/ https://clickup.com/signup, c'est possible ! C'est l'application Tout-en-un pour le travail qui combine les projets, les connaissances et la discussion en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA qui vous aide, vous et votre équipe, à travailler plus rapidement et plus intelligemment. Gérer les stocks sur plusieurs canaux tout en maintenant la précision peut être difficile, en particulier dans le secteur de la construction, où le suivi des stocks et l'organisation de l'entrepôt sont cruciaux. Zoho Inventory simplifie ce processus en offrant une plateforme centralisée pour la gestion des commandes, le suivi des stocks et l'intégration transparente avec des outils tels que Shopify, Amazon et Zoho CRM. Qu'il s'agisse de suivre les pièces de rechange, de surveiller les stocks dans les entrepôts ou d'automatiser les factures conformes à la TPS, Zoho Inventory fournit les outils nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Inventory Suivre les stocks dans plusieurs entrepôts avec une visibilité centralisée Générer sans effort des factures conformes à la TPS et des bons de livraison S'intégrer de manière transparente aux plateformes de commerce électronique telles que Shopify et Etsy Utiliser la lecture de codes-barres pour rationaliser le suivi des éléments et réduire les erreurs Accéder à des rapports d'inventaire en temps réel pour améliorer la prise de décision #### Limitations de Zoho Inventory Les capacités hors ligne limitées peuvent entraver les opérations dans les zones où la connectivité Internet est faible

Le forfait d'entrée de gamme offre des fonctionnalités de base, ce qui limite l'évolutivité pour les entreprises en croissance Les fonctionnalités avancées telles que les éléments composites et la gestion multi-entrepôts ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs #### Tarifs de Zoho Inventory Édition gratuite Édition standard : 29 $/mois *Édition professionnelle : 79 $/mois * Édition premium : 129 $/mois #### Évaluations et avis sur Zoho Inventory

G2 : 4,3/5 (plus de 95 avis) *Capterra : 4,5/5 (plus de 400 avis) 💡 Conseil de pro : Un logiciel de CRM efficace undefined est essentiel pour éviter les retards, les dépassements de coûts et les problèmes de qualité. Voici un guide pour simplifier la gestion de projet avec les bons outils afin de maintenir l'alignement des parties prenantes et le bon déroulement des opérations. ### 8. Sage 50 Comptabilité (Idéal pour les petites et moyennes entreprises de construction) via undefined Le suivi de finances complexes, de la paie et de la gestion des stocks peut être une tâche écrasante pour les entreprises de construction. Sage 50 Comptabilité offre des fonctionnalités spécifiques à l'industrie, telles que le suivi avancé des stocks et le calcul des coûts des travaux, pour les professionnels de la construction qui doivent gérer efficacement les ressources et respecter les budgets. 💡 Conseil de pro : undefined vous facilitera la vie en transformant les modèles répétitifs en stratégies exploitables. Explorez ce guide pour obtenir des informations et des exemples afin de rationaliser votre processus de planification sans effort. #### Les meilleures fonctionnalités de Sage 50 Comptabilité Gestion des stocks avec suivi avancé, y compris le calcul du coût de revient FIFO/LIFO et le suivi sérialisé Gestion des budgets des projets avec des outils tels que le calcul avancé du coût de revient des travaux et les rapports par phase * Automatisation des rapprochements bancaires et de la gestion des factures pour réduire les efforts manuels

Pro Accounting : 61,92 $/mois *Premium Accounting : 103,92 $/mois par utilisateur *Quantum Accounting : 177,77 $/mois par utilisateur #### Évaluations et avis sur Sage 50 Accounting *G2 : 3,9/5 (plus de 140 avis)

: 61,92 $/mois *Premium Accounting : 103,92 $/mois par utilisateur *Quantum Accounting : 177,77 $/mois par utilisateur #### Évaluations et avis sur Sage 50 Accounting *G2 : 3,9/5 (plus de 140 avis) Capterra : 3,9/5 (plus de 400 avis) Que disent les utilisateurs de Sage 50 dans la vie réelle ? > Sage 50 cloud accounting est très utile pour nous, professionnels de la comptabilité ; il rend notre travail facile à utiliser, facile à mettre en œuvre, facile à intégrer avec le service client qui a Nombre de fonctionnalités et fréquence d'utilisation. Commentateur G2 💡 Conseil de pro : undefined Les entreprises de construction ont besoin d'outils pour gérer efficacement le coût des travaux, la rentabilité des projets et la gestion des sous-traitants. QuickBooks Online fait le travail à leur place. Il offre une solution de comptabilité conçue pour les professionnels de la construction, leur permettant de simplifier les opérations, d'automatiser la facturation et d'obtenir des informations financières plus détaillées. Son intégration avec des applications tierces telles que Buildertrend et Knowify améliore encore la gestion des projets et des coûts. #### Les meilleures fonctionnalités de QuickBooks Online * Automatise la facturation et le recouvrement des paiements pour améliorer les flux de trésorerie

Une intervention manuelle est souvent nécessaire pour l'intégration avec des services de paie non-Intuit. #### Tarifs QuickBooks Online *Simple Start : 17,50 $/mois *Essentials : 32,50 $/mois *Plus : 49,50 $/mois *Advanced : 117,50 $/mois #### Évaluations et avis sur QuickBooks Online

G2 : 4,0/5 (plus de 3 390 avis) *Capterra : 4,3/5 (plus de 7 830 avis) À lire également : undefined 10. AlignBooks (Idéal pour les petites entreprises et les micro, petites et moyennes entreprises) via undefined Que vous gériez les stocks d'une épicerie ou que vous traitiez les salaires d'une entreprise de services, AlignBooks propose un logiciel de comptabilité et de gestion intégrée (ERP) évolutif, basé sur le cloud, conçu pour les petites et moyennes entreprises (PME) à la recherche d'une solution personnalisable et économique.

Avec des modules couvrant les équipes commerciales, la facturation, les stocks, la paie et bien plus encore, il permet de simplifier les processus commerciaux complexes dans tous les secteurs, de la vente au détail à la fabrication. Ses versions hors ligne et en ligne garantissent également une flexibilité pour les entreprises ayant des besoins d'infrastructure variés. #### Les meilleures fonctionnalités d'AlignBooks Modules intégrés pour les équipes commerciales, la facturation, les stocks, les finances, les ressources humaines et bien plus encore Tableaux de bord et rapports personnalisables pour des informations financières * Facturation automatisée de la TPS et outils de conformité fiscale

Prise en charge de plusieurs entreprises avec options de déploiement hors ligne et en ligne Intégration transparente avec des outils tiers tels que Razorpay, Shopify et Google Maps #### Limitations d'AlignBooks L'interface utilisateur peut sembler obsolète pour les utilisateurs modernes Évolutivité limitée pour les grandes entreprises ayant des besoins complexes La réactivité et les délais de résolution du service client peuvent être incohérents #### Tarifs d'AlignBooks *Tarifs personnalisés #### Évaluations et avis sur AlignBooks

G2 : Pas assez d'avis *Capterra : Pas assez d'avis ## Autres outils utiles Vous cherchez d'autres outils pour vous aider ? En voici quelques-uns qui ne figurent pas dans le top 10, mais qui ont des fonctionnalités uniques qui peuvent vous être utiles : *Fieldwire : Connecte les équipes sur le terrain avec le personnel de bureau grâce à la gestion des tâches en temps réel, permettant des mises à jour transparentes, des majorations forfaitaires et le suivi des matériaux directement sur site

/href/ https://clickup.com/blog/inventory-planning// planification des stocks /%href/ en quelques étapes faciles. ## Aucun projet n'est trop grand Lorsque ClickUp sur site ClickUp a eu le privilège de travailler avec la célèbre entreprise de matériaux de construction CEMEX, en automatisant ses opérations et en lui faisant gagner de précieuses heures.

Avec ses tableaux de bord en temps réel, ses automatisations et ses affichages personnalisables, ClickUp élimine les goulots d'étranglement et permet à vos projets de construction de se dérouler sans heurts. Quelle que soit la complexité de vos opérations de construction, ClickUp est l'outil ultime pour organiser, automatiser et faire évoluer vos projets. /href/ https://clickup.com/signup Inscrivez-vous dès maintenant sur ClickUp /%href/ et regardez vos projets se construire d'eux-mêmes !