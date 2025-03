30+ outils commerciaux simples pour les petites entreprises

À quoi faites-vous référence en tant que petite entreprise ?

Une entreprise familiale.

Le magasin du coin.

Une activité secondaire.

Quelle que soit votre opinion à ce sujet, les petites entreprises sont en réalité assez grandes. Selon les personnes interrogées, les petites entreprises peuvent compter jusqu'à 1 000 employés. C'est une grande entreprise.

Dans un rôle commercial au sein d'une petite entreprise, la concurrence peut être féroce. Vous affrontez vos concurrents (et parfois même vos collègues !) et vous voulez être Usain Bolt.

Comme vous le dirait votre professeur d'économie, le temps passé n'est pas synonyme de retour sur investissement. Nous devons non seulement travailler plus vite et plus dur, mais aussi plus intelligent.

vous cherchez un moyen facile de gérer vos clients et vos commandes en un seul endroit ? Obtenez le modèle CRM de ClickUp gratuitement ici ! Télécharger le modèle CRM

Il stocke également les activités et les interactions que vous avez avec chaque prospect ou client, comme le dernier e-mail ou la date de l'appel téléphonique. Il relie le contact à une entreprise ou à d'autres entreprises avec lesquelles cette personne a pu être connectée (les gens changent d'emploi, vous savez !). Les meilleurs CRM évaluent également vos contacts, en vous montrant les meilleures pistes, les statuts des affaires et bien plus encore, afin d'organiser votre entonnoir de ventes.

Si cela vous semble intimidant, ne vous inquiétez pas : vous n'avez pas à tout faire en même temps. Trop d'entreprises se tournent vers les grands noms comme Salesforce sans avoir besoin de le faire.

En fait, il est peut-être préférable de commencer par un simple CRM puis évoluez au fur et à mesure de votre croissance. Par exemple, ClickUp est une solution de gestion de la relation client outil de productivité qui peut également être être équipé d'un système de CRM avec notre champs personnalisés fonctionnalité.

Vous pouvez ajouter des informations sur le contact, dresser la liste des prochaines étapes pour le contact/prospect et inclure d'éventuelles pièces jointes. Vous pouvez également créer un modèle pour tout nouvel enregistrement de contact afin de toujours disposer des bonnes informations pour chaque nouvelle personne que vous ajoutez.

jetez un coup d'œil à cette impressionnante liste classée de*

il est possible de créer un modèle de fiche de contact afin d'avoir toujours les bonnes informations sur chaque nouvelle personne que vous ajoutez de l'entreprise et de l'environnement les meilleurs CRM* il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir le site web de l'entreprise pour y trouver des informations

!

*Outils de vente CRM recommandés:

ClickUp : Outil flexible que vous pouvez personnaliser selon vos besoins

IOVOX : Fonctionne comme un CRM pour vos appels téléphoniques. Très populaire auprès des l'immobilier les courtiers.

Fermé.io

Pipedrive

CRM moins ennuyeux

Nutshell : CRM d'automatisation populaire auprès des équipes commerciales pour le marketing par e-mail en B2B.

2) Gestion de projet

Comment communiquer facilement avec le reste de votre équipe sur la progression des affaires ou sur l'impact des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux produits ou des nouvelles gammes de services sur les clients actuels ? La plupart des entreprises déversent ces mises à jour dans un Powerpoint, l'envoient par e-mail à tout le monde, puis l'oublient rapidement trois jours plus tard.

Des mois plus tard, le vice-président des ventes prend un retard considérable en fouillant dans sa boîte réception à la recherche de ces détails sur les fonctionnalités. Comment éviter cela ? Réponse : avec une gestion de projet qui est simple à utiliser, mais suffisamment puissant pour que l'ensemble de votre organisation y adhère. ClickUp possède les fonctionnalités suivantes dont vous avez besoin pour les détails des tâches, les commentaires, les pièces jointes, les intégrations et plus encore.

Votre équipe commerciale peut laisser des commentaires, ainsi qu'afficher.. les projets et les tâches en temps réel. Ou... cela pourrait être horrible. Il peut être utile d'avoir une ligne de démarcation entre les ventes/le développement commercial et la productivité, avec des chaînes de commande claires.

ClickUp gère cela aussi, avec des espaces individuels et des équipes qui ne sont accessibles qu'à certains membres.

Outils commerciaux recommandés pour la gestion de projet:

ClickUp : Interface simple avec de nombreuses fonctionnalités gratuites

Xtensio : Plateforme de collaboration où les équipes peuvent créer un contenu d'entreprise époustouflant en un rien de temps

Asana

Trello

Monday

Bonus: Les outils de suivi du temps pour les petites entreprises !

3) Signature de documents

Dans n'importe quel entreprise avec des contrats ou des accords vous serez amené à envoyer et à recevoir de nombreux documents. Et ne me dites pas que vous scannez et faxez encore. Cela doit changer, surtout parce que vous n'avez pas envie d'expliquer le travail du télécopieur à votre nouveau stagiaire. Cela ne vaut pas la peine d'y consacrer du temps.

Une fois que vous avez conclu une affaire, vous ne voulez pas avoir à vous occuper de cela en plus. Vous avez besoin d'une solution rapide, automatisation pour que les papiers soient en main et l'argent à la banque.

Signature de documents recommandée:

4) Gestion des documents et des connaissances

Pour faciliter l'accès aux contrats, aux brochures, aux guides et aux mises à jour de produits, vous aurez besoin d'un système de gestion des documents qui aidera votre équipe à trouver les documents dont elle a besoin. La plupart des meilleurs outils incluent des pièces jointes avec un historique des versions et des notes pour vous aider à enregistrer les modifications ou les mises à jour qui ont été effectuées.

En utilisant cette bonne combinaison de outils de marketing pour le commerce de détail peuvent faire passer votre stratégie d'entreprise à la vitesse supérieure. Ils vous aideront à mieux aligner vos activités de vente et de marketing équipes de marketing afin d'atteindre des objectifs de revenus plus élevés et de suivre facilement les performances et les statistiques.

Il est également pratique de les intégrer à votre outil de gestion de projet, afin d'accélérer le processus de mise à jour. Si vous utilisez Dropbox ou Google Drive , les deux s'intègrent avec ClickUp.

Gestion recommandée des documents et des connaissances

Notion : Créer des tableaux, faire des mises à jour, centraliser votre documentation

Créer des tableaux, faire des mises à jour, centraliser votre documentation Dropbox

Google Drive

Evernote

Slite

Airtable

5) Planificateur de réunions

Planifier la prochaine démo ou réunion est tout aussi important que d'établir le contact. Car à quoi bon si vous ne trouvez jamais le temps de discuter ? Envoyer des e-mails dans tous les sens est tout simplement stupide alors qu'il existe des tas d'outils formidables qui offrent.. calendrier les invitations et les détails des réunions.

L'ajout d'un planificateur de réunions à vos outils commerciaux vous simplifiera la vie et vous permettra d'obtenir quelques démonstrations supplémentaires. Une fois la réunion programmée, utilisez la fonction ClickUp Réunions pour prendre des notes et définir des éléments d'action.

Outils recommandés pour la planification de réunions

Calendly : Interface simple pour démarrer ( intègre avec ClickUp !)

Clara

6) Automatisation et gestion des e-mails

Pour les équipes commerciales, il ne suffit pas de maîtriser l'e-mail, il faut en maximiser l'impact. De nombreux programmes d'e-mail vous aideront à personnaliser vos messages d'accueil et vous informeront lorsque les e-mails sont ouverts. Vous pouvez également programmer l'envoi d'e-mails à une certaine heure afin d'atteindre vos prospects selon leur emploi du temps, et non le vôtre.

De nombreux outils disposent également d'une boîte de réception collective qui vous permet de commenter un e-mail avec d'autres membres de l'équipe avant d'y répondre. Beaucoup de ces programmes peuvent également simplifier la réponse et le suivi des e-mails.

**Recommandé Outils de gestion des e-mails pour les équipes commerciales :

ClickUp : Envoyer/recevoir des e-mails, programmer des tâches, mettre en place des automatisations, joindre des e-mails à des tâches, et plus encore.

Front : Rationaliser la communication entre tous les membres de l'équipe avec des e-mails, des messages sur les produits et plus encore

Boîte de réception droite : Mettez votre e-mail en pilote automatique avec le séquençage des e-mails, les modèles d'e-mails et le suivi des e-mails.

EmailAnalytics : Suivi du temps de réponse moyen aux e-mails, des e-mails envoyés, des e-mails reçus, et plus encore.

HubSpot

Mailshake

Hiver

Outreach.io

Pabbly

7) Génération de leads et sensibilisation

Autrefois, la marque d'un vendeur efficace était d'appeler un prospect sans relation préexistante et de conclure l'affaire. Le démarchage téléphonique était une perte de temps, sauf pour quelques rares personnes. Mais la prospection à froid a été remplacée par autre chose : l'appel chaleureux . Le marketing de contenu, le marketing des médias sociaux et plus encore ont dégelé les prospects potentiels avant même que vous ne décrochiez le téléphone (avec un peu de chance.)

Utilisez ces outils pour vous aider à créer une meilleure connexion, notamment en trouvant des e-mails et en établissant cette connexion instantanée. Mais comment faire pour savoir par où commencer ? Acheter cette liste à partir d'une énorme base de données ? Probablement pas. Vous avez besoin d'outils tels que Sales Navigator et LeadFuze pour vous aider à créer des listes personnalisées qui sont plus susceptibles de correspondre à votre cibles commerciales et objectifs de travail .

Outils recommandés pour la génération de prospects et la sensibilisation

8) Vidéo conférence

J'ai un ami dans l'équipe commerciale qui parcourt le pays en avion, s'arrêtant en cours de route pour voir divers clients. Il est à Philadelphie une semaine, à Raleigh la suivante, puis à Seattle. C'est une bonne chose si votre entreprise a les moyens de le faire.

Nous ne travaillons pas tous pour des entreprises qui déboursent des milliers de dollars chaque semaine pour qu'une équipe commerciale se rende en zigzag chez chaque prospect. Mais le prochain grand outil de votre arsenal est une plateforme de vidéo conférence de qualité pour établir cette connexion personnelle. Elle doit être fiable et digne de confiance et, surtout, ne pas être ennuyeuse.

Et oubliez les connexions multiples, qui aime cela ? Quelques outils fonctionnent le mieux pour les particuliers réunions tandis que d'autres conviennent mieux aux conférences de groupe.

Appear.in : N'importe qui peut aller sur le site, trouver sa personne et se connecter. Ou envoyer des invitations. Réunions très faciles par navigateur, sans téléchargement supplémentaire ni code épingle.

Zoom

RingCentral

Skype

Conclusion : Accélérez vos ventes

Votre objectif : une plus grande capacité de connexion, car le vendeur typique ne consacre que 1,5 million d'euros par an à la vente 36% de son temps avec les équipes commerciales. Ce n'est pas une bonne chose. Bien que la vente puisse parfois ressembler à un combat au corps à corps, les outils de vente productifs sont censés travailler pour vous et vos commerciaux. Et s'il existait une IA pour vous aider dans la l'avenir du travail ?

Ils font en sorte que les petites étapes quotidiennes, mais nécessaires, de l'équipe commerciale se déroulent avec moins de friction, de sorte que votre équipe se concentre sur des retours de plus grande valeur.

Lorsque vous serez prêt à gagner une journée par semaine et à commencer à obtenir des retours plus importants, inscrivez-vous à la formation de ClickUp Forfait Free Forever de ClickUp !

Note : Voir ces autres excellents articles sur l'équipe commerciale et la collaboration: