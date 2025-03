5 raisons de consolider vos outils Business et de faire des économies avec ClickUp

Faites-vous l'impression que le nombre d'outils dans votre pile technologique ne cesse de croître, mais que le travail réel est de plus en plus difficile à achever ?

C'est plus fréquent que vous ne le pensez rapport sur les tendances SaaS 2020 de Blissfully a constaté que les entreprises utilisent en moyenne 288 outils d'entreprise différents dans l'ensemble de l'organisation.

Actuellement, l'entreprise moyenne paie pour 7,6 outils d'entreprise supplémentaires offrant les mêmes fonctions. Avec autant d'abonnements SaaS et d'outils de communication dispersés dans l'ensemble de l'organisation, il y a un gaspillage important et inutile d'argent.

En fait, le nombre d'outils d'entreprise en ligne dupliqués monte en flèche de 80 % d'une année sur l'autre. 🤯

Il est plus que probable que votre petite entreprise ou votre l'organisation de votre entreprise pourrait tirer un avantage financier de la consolidation de sa pile technologique. Mais vous ne voulez pas vous débarrasser de certaines choses simplement pour économiser de l'argent. Au contraire, vous avez besoin d'outils Business qui permettent d'économiser de l'argent et d'améliorer les flux de travail, afin que votre équipe accomplisse plus de choses en moins de temps ! ⚡️ Nous n'hésiterons pas à le dire : il existe de sérieuses raisons pour lesquelles votre entreprise peut économiser grâce à ClickUp.

Il ne s'agit pas seulement de réduire le nombre d'outils d'entreprise. Avec ClickUp, vous donnez à vos équipes l'espace nécessaire pour collaborer, assigner des tâches et faire avancer les projets grâce à une plateforme facilement personnalisable et adaptée à chacun.

Et pour la plupart d'entre nous, rien n'a autant d'impact sur les résultats financiers que la productivité !

Pourquoi moins d'outils Business, c'est plus qu'une économie d'argent

Entreprise de sécurité STANLEY Sécurité en tant qu'organisation virtuelle, STANLEY avait besoin d'adopter une approche ascendante pour améliorer les processus et la collaboration en tout lieu.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Stanley-Security-Internal-Survey-for-ClickUp.png Sondage interne de Stanley Security pour ClickUp /$$img/

STANLEY Security a sondé ses employés internes pour comprendre l'impact de ClickUp

"En tant qu'équipe d'innovation technologique, nous devons rester organisés et flexibles pour nous adapter à l'évolution des exigences du projet", a déclaré Connor Nash, Global Experience Analytics Manager chez STANLEY Security.

"Nous utilisons une variété de techniques de gestion de projet pour atteindre nos objectifs, et ClickUp a joué un rôle central à cet égard", a ajouté Nash. "Nous sommes en mesure de personnaliser et d'automatiser ClickUp en fonction de chaque initiative spécifique, et il nous a permis de rationaliser et de simplifier nos flux de travail, ce qui a augmenté la capacité de notre équipe de manière exponentielle."

Les résultats du passage à un environnement de travail centralisé pour la productivité ont été impressionnants :

plus de 8 heures économisées chaque semaine sur les réunions et les mises à jour de l'équipe

diminution de 50 % du temps consacré à l'élaboration et au partage des rapports

80 % d'amélioration du travail d'équipe

Comment les entreprises peuvent-elles économiser grâce à ClickUp ?

Découvrez les cinq raisons pour lesquelles ClickUp est le hub collaboratif le plus rentable pour rassembler le travail de toutes les équipes en un seul endroit.

1. Les équipes travaillent mieux ensemble sous un même toit

Sauter d'un outil d'entreprise en ligne à l'autre est fatigant.

Lorsque les informations sont bloquées dans vos différents outils d'entreprise, les employés s'épuisent à chercher ce dont ils ont besoin pour faire leur travail. La recherche montre que 45% des employés croient context switching les rend moins productifs.

C'est pourquoi il est impératif de faire travailler toute votre équipe sous un même toit, spécialement conçu pour aider les équipes à collaborer du début à la fin. Un espace unique permet aux équipes de se réapproprier plus facilement leur journée et aux leads de voir une réelle croissance de l'entreprise. 🌱

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4.gif Automatisation personnalisée dans ClickUp /$$img/

Utilisez des recettes d'automatisation préconstruites ou personnalisez-les en fonction des besoins de votre entreprise, afin que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui compte le plus

C'est pourquoi tant de petites entreprises et de grandes sociétés considèrent ClickUp comme une véritable solution permettant de réaliser des économies. Les propriétaires d'entreprises découvrent rapidement comment ClickUp réduit le nombre d'outils qui se chevauchent grâce à nos nombreuses fonctionnalités.

Ne nous croyez pas sur parole : Nick Foster, directeur de la gestion des produits chez Presse Lulu l'éditeur de livres à compte d'auteur, a expliqué comment son équipe a immédiatement constaté une augmentation de 12 % de l'efficacité du travail lorsqu'elle a utilisé ClickUp comme source de vérité.

Et dans la foulée, l'éditeur a remplacé deux de ses outils de gestion de projet avec un seul !

Lorsque nous utilisions Jira, nos développeurs mettaient à jour le code de la plateforme qui n'était pas du tout associé à Jira. Ils devaient alors passer du temps à retourner dans Jira pour effectuer manuellement un changement de statut. Nous passions trop de temps à essayer de déterminer le statut des fonctionnalités au lieu de nous concentrer sur leur livraison.

Nick Foster, directeur de la gestion des produits chez Lulu Press

Lulu Press a centralisé son équipe avec un hub d'espace de travail unique et a considérablement accéléré les sorties de produits en éliminant les tâches en double sur plusieurs plateformes comme Jira.

Avec La puissante intégration GitHub de ClickUp et la fonctionnalité robuste d'Automatisation, l'équipe de développement web de Lulu a réduit le travail manuel répétitif et a économisé plus de 8 heures par semaine avec une seule application. 🧑‍💻

Apprenez-en plus sur la façon dont ClickUp peut réduire le nombre d'applications en double dans votre organisation avec

les fonctionnalités améliorées de ClickUp à un prix beaucoup plus bas

2. Libérer le partage des connaissances au sein d'un environnement de travail central

Avez-vous déjà fait l'expérience du chaos pur et simple que représente la recherche d'un document ou d'un élément d'information alors que personne n'est disponible pour vous aider ?

Ce n'est pas une partie de plaisir.

Et le pire, c'est que la gestion des fichiers peut prendre beaucoup de temps dans les différents outils de l'entreprise. L'étude de marché mentionnée précédemment montre que les employés passent en moyenne 59 minutes par jour à rechercher des informations cachées dans les outils de l'entreprise.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-for-adding-Docs-and-visual-cues-for-team-collaboration.gif Tableaux blancs ClickUp pour ajouter des documents et des repères visuels pour la collaboration d'équipe /$$img/

Personnalisez facilement vos Tableaux blancs en y ajoutant des documents, des tâches, etc

Sans un hub de partage des connaissances étendu et consultable, votre équipe perd du temps et de l'argent à chercher ce dont elle a besoin pour faire son travail. ClickUp est l'outil d'entreprise idéal pour aider les équipes à libérer les connaissances grâce à sa fonction de recherche granulaire ! 🔍

De plus, dans la vue Liste, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de filtre et de recherche pour afficher, trouver ou organiser les tâches en un clin d'œil. Vous pouvez utiliser les fonctions de filtrage et de recherche pour visualiser, trouver ou organiser les tâches en un clin d'œil Barre oblique pour obtenir la puissance de la recherche universelle à faible latence dans ClickUp.

Grâce aux commandes, vous pouvez créer des tâches et naviguer dans votre environnement de travail à l'aide de raccourcis clavier. Votre équipe peut ainsi accéder encore plus rapidement aux informations dont elle a besoin.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/ClickUp-Commands-exmaple.png Exemple de commandes ClickUp /$$img/

Créez des commandes pour personnaliser davantage et libérer les connaissances

Les fonctionnalités avancées telles que la recherche et le filtrage permettent aux organisations d'améliorer la qualité de leurs données la gestion et le partage des fichiers pour que tout reste dans un seul espace. Que vous stockiez des copies de marketing pour les médias sociaux ou que vous construisiez un calendrier pour la sensibilisation au marketing par e-mail, ClickUp est l'un des meilleurs outils d'entreprise en ligne pour créer et partager des actifs.

En fait, l'organisation des actifs est essentielle si vous voulez que vos processus d'entreprise restent flexibles et que vos employés soient absorbés par leur travail. C'est pourquoi les propriétaires de petites entreprises doivent offrir à leurs équipes un lieu centralisé pour travailler et trouver rapidement ce dont elles ont besoin. ClickUp Documents organise les informations dans un seul espace pour un meilleur partage des fichiers, de sorte que les équipes offrent un accès plus facile aux documents dans l'ensemble de l'entreprise. Les utilisateurs peuvent connecter Docs aux flux de travail et ne plus s'inquiéter de devoir quitter un outil Business pour un autre ou de perdre des informations dans des comptes Google Drive aléatoires.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/clickup-docs.gif clickUp docs fonctionnalité /$$$img/

Affichez facilement une vue Tableur pour donner plus de contexte à vos documents ClickUp

3. Obtenez une vue d'ensemble grâce à des fonctionnalités étendues et utiles

Les équipes ne sont tout simplement pas aussi efficaces lorsqu'elles utilisent des dizaines d'outils d'entreprise similaires au lieu d'un seul. La bonne nouvelle, c'est que les propriétaires de petites entreprises comme les grandes sont en train de comprendre les problèmes liés à la décentralisation des outils commerciaux et des outils de marketing au sein des équipes.

En fait, la guide du marché 2021 pour lesGestion du SaaS prévoit que la moitié des organisations centraliseront de manière significative leurs applications SaaS d'ici 2026. En plus de la désorganisation et des listes d'outils professionnels coûteux en double, les risques de sécurité de l'entreprise sont une autre boîte de Pandore avec l'augmentation des outils professionnels-et le partage de mots de passe qui s'ensuit. 🌎

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/image6.gif ClickUp affiche /$$img/

Visualisez les tâches, les projets et les flux de travail de la manière qui vous convient le mieux grâce aux plus de 15 affichages personnalisables de ClickUp

Le problème de la plupart des plateformes de productivité est qu'elles ne font que quelques choses très bien. Maintenant, comparez cela à la suite massive de fonctionnalités de ClickUp qui aide les entreprises à avoir une vue d'ensemble d'un projet.

Il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler de ClickUp et que vous l'ayez déjà comparé à un logiciel de gestion de projet standard logiciels de gestion de projet . Mais ce que beaucoup ne réalisent pas avant d'avoir utilisé ClickUp quotidiennement, c'est que cette plateforme de productivité et cet outil d'entreprise en ligne font bien plus encore.

Pour permettre aux propriétaires de petites entreprises, aux grandes sociétés et aux chefs d'équipe de mieux connaître ses capacités, nous allons nous pencher sur trois des fonctionnalités avancées de ClickUp les moins connues, qui permettent aux équipes d'obtenir une vision achevée de leur travail :

Fonctionnalité 1 : Tableaux blancs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image6-2.gif Convertir les formes en tâches dans les Tableaux blancs ClickUp /$$$img/

Convertissez des formes en tâches sur votre Tableau blanc ClickUp pour mettre instantanément vos idées en action

Bien qu'il existe d'autres produits similaires disponibles auprès de sociétés populaires telles que Miro et Mural, Tableaux blancs ClickUp est le seul outil de tableau blanc virtuel capable de prendre les idées de vos équipes et de les transformer en actions coordonnées. 🎯

Que les propriétaires de petites entreprises aient besoin de faire un brainstorming, d'élaborer des stratégies ou de mettre en place des flux de travail agiles, les tableaux blancs ClickUp peuvent tout faire ! Contrairement à d'autres outils d'entreprise de tableau blanc, ClickUp peut déplacer une idée dans un projet spécifique plus rapidement avec intégré gestion des tâches directement à partir de vos Tableaux blancs.

C'est un jeu d'enfant d'ajouter du contexte à vos flux de travail avec des tâches intégrées et une mise en forme riche. Et tout le monde dans votre organisation peut y accéder et collaborer en temps réel comme si vous étiez tous dans la même pièce !

Fonctionnalité 2 : Annotation et épreuvage

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image13-1-1400x726.gif Fonctionnalités d'annotation de ClickUp /$$$img/

Attribuez des commentaires sur les fichiers pour une collaboration plus rapide avec la fonctionnalité d'annotation de ClickUp

Les équipes de marketing des médias sociaux, de conception graphique, de marketing de contenu, les propriétaires de sites Web et les équipes de marketing produit examinent quotidiennement divers documents, fichiers et actifs. Nombre de ces équipes utilisent des outils marketing tels que Prodigy, Filestage et Annotate. Mais la fonctionnalité d'annotation de ClickUp va encore plus loin. ✍️

Grâce aux fonctionnalités d'annotation et de Révision, les collaborateurs du projet et les parties prenantes ne manquent plus d'approbations importantes dans leurs boîtes de réception et ne créent plus de goulots d'étranglement. Voici ce que vous pouvez faire pour accélérer les retours d'information et les révisions dans ClickUp :

Télécharger des types de fichiers populaires tels que PNG, GIF, JPEG, WEBP et MP4 en tant que pièces jointes aux tâches

Prévisualiser tous les commentaires de Révision non résolus dans la section À faire d'une tâche

Ouvrir un commentaire à partir de la barre de lecture pour vérifier plus rapidement le contenu d'une vidéo

Utilisez les commentaires pour parler des mises à jour directement sur les fichiers

Fonctionnalité 3 : Tableaux de bord

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image12.gif Trouvez instantanément les données dont vous avez besoin grâce aux widgets des tableaux de bord ClickUp /$$img/

Organisez les données dont vous avez besoin avec des widgets personnalisés dans les tableaux de bord ClickUp

Il ne s'agit pas d'un tableau de bord ordinaire. En fait, le tableau de bord de ClickUp aide une équipe proche de chez nous, la Les Padres de San Diego les Padres de San Diego, plus efficaces !

Ken Kawachi, vice-président des opérations de baseball pour les Padres, a expliqué comment ClickUp a aidé son équipe à suivre et à gérer la progression des projets, les dépenses budgétées par rapport aux dépenses réelles, les coûts et la facturation, le tout d'un seul coup d'œil dans des rapports personnalisés.

L'équipe de la MLB avait besoin d'un outil Business unique et centralisé pour gérer et suivre la progression de son projet de rénovation des suites du Petco Park. Ils se sont tournés vers ClickUp pour interpréter visuellement la vue d'ensemble de ces coûts, des budgets alloués, de la croissance de l'entreprise et des dépenses de rénovation en temps réel grâce à des formules de variance dans leur tableau de bord ClickUp. 📊

Les opérations consistent à trouver des moyens de maintenir l'organisation. Cela implique de tirer parti d'une technologie comme ClickUp pour rendre le travail plus efficace et la collaboration plus facile. ClickUp est très clair et concis, mais il permet à l'utilisateur final de personnaliser la plateforme autant qu'il le souhaite en fonction de ses préférences. Cela m'a énormément aidé dans mon travail quotidien.

Ken Kawachi, vice-président des opérations de baseball @ San Diego Padres

4. Rationaliser les flux de travail grâce à une personnalisation avancée

Les perturbations sont le fléau de la productivité. C'est pourquoi les équipes ont besoin d'outils Business pratiques et faciles à utiliser pour se concentrer sur le travail le plus engageant afin que les gens puissent rationaliser les flux de travail.

Le meilleur moyen d'y parvenir est de fournir à votre équipe un outil Business puissant qui peut être adapté à ses préférences. Évitez les innombrables sessions d'intégration et les changements incessants d'outils provoqués par des chefs d'équipe qui se sont succédé !

ClickUp a été conçu pour être personnalisé afin que les différents départements ne soient pas enfermés dans des flux de travail conçus pour d'autres équipes.

Qu'il s'agisse de l'informatique qui suit les tickets, des spécialistes du marketing qui gèrent le contenu ou des ingénieurs qui mettent en œuvre des flux de travail agiles, la personnalisation devient cruciale lorsque les employés sont dispersés dans un grand nombre d'outils payants et gratuits (en particulier avec les équipes à distance). 🌐

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Whiteobard-Campaign ClickUp-1.gif Personnaliser le modèle de Tableau blanc de la portée du projet avec des tâches, des documents, etc /$$img/

Personnalisez facilement votre Portée du projet Modèle de Tableau blanc en ajoutant des documents, des tâches, etc

L'équipe du département Alumni and Donor Services (ADS) de l'université d'Amsterdam avait besoin d'aide pour mettre en place des flux de travail plus collaboratifs Université de Wake Forest . Morey Graham, directeur des projets ADS, a expliqué que le département avait du mal à améliorer la productivité parce que les équipes ne voulaient pas s'écarter de leurs propres efforts de collaboration.

Plusieurs départements de Wake Forest ont donc eu recours à des outils d'entreprise en ligne tels que Asana , Jira , Trello , Notion , Workfront et Google Drive pour rationaliser les flux de travail. Les équipes se déplaçaient constamment entre les outils des petites entreprises pour trouver des documents dans Google Docs, stocker des fichiers entre les comptes, attribuer du travail, fournir des mises à jour de tâches et ajouter des données.

C'est alors qu'elles ont décidé d'essayer ClickUp à la place. 📈

L'équipe a immédiatement constaté une amélioration de l'alignement interdépartemental entre les projets de l'équipe, car ClickUp est devenu la seule véritable source d'information. La personnalisation du tableau de bord a permis aux équipes d'obtenir exactement ce dont elles avaient besoin d'un outil d'entreprise en ligne, de sorte que tout le monde a travaillé à partir d'un hub unique - quelque chose qui leur manquait avec les diverses autres solutions.

Nous pouvons désormais collaborer au sein d'un seul système et avoir une visibilité sur les données essentielles. Cela permet à nos différentes équipes de rendre compte de la progression, d'identifier les problèmes de charge de travail et de capacité, et de planifier de manière plus précise.

Morey Graham, Directeur des projets ADS à l'Université de Wake Forest

5. Gagnez du temps avec l'une des options les plus abordables

Les équipes veulent gagner du temps sur le travail qui compte le plus, avec le contexte nécessaire pour le faire, le tout sans les distractions qui freinent la productivité. Les propriétaires d'entreprises veulent aussi le faire sans se ruiner. Il existe de nombreux outils Business gratuits, mais qu'en est-il du coût réel de ClickUp ?

À quoi se fait-il par rapport aux outils d'entreprise en ligne que vous utilisez déjà ou que vous envisagez d'utiliser ? Vous avez des options, mais peu d'entre elles sont aussi puissantes et abordables que ClickUp. C'est facilement l'un des meilleurs outils gratuits de l'industrie. ✨

Consultez notre répartition du coût par utilisateur par rapport aux principaux outils d'entreprise en ligne pour la productivité :

ClickUp Jira Monday Trello Asana Monday Trello Asana **Asana 10 Utilisateurs 50$/mois600$/an 70$/mois840$/an 100$/mois1 200$/an 100$/mois1 200$/an 110$/mois1 320$/an 100$/mois1 320$/an 50 utilisateurs 250 $/mois3 000 $/an 320 $/mois4 200 $/an 500 $/mois6 000 $/an 500 $/mois6 000 $/an 550 $/mois6 600 $/an 100+ utilisateurs 250 $/mois3 000 $/an 120 $/mois4 200 $/an 500 $/mois6 000 $/an 500 $/mois6 000 $/an 550 $/mois6 600 $/an 100+ utilisateurs 500$/mois6.000$/an 700$/mois8.400$/an 1.000$/mois12.000$/an 1.000$/mois12.000$/an 1.000$/mois13.200$/an 1.000$/mois13.200$/an

ClickUp reste l'outil d'entreprise de productivité le plus cher du marché, mais cela ne signifie pas qu'il soit le moins performant. Les utilisateurs bénéficient de davantage de fonctionnalités et de possibilités de personnalisation par rapport à la plupart des principaux outils d'entreprise en ligne du secteur.

RevPartners, une plateforme de création de moteurs de revops, se trouvait dans une situation similaire à celle de l'université Wake Forest : elle avait trop d'outils d'entreprise en ligne dans toute l'entreprise qui faisaient la même chose.

Dane Teams, Traffic Partner chez RevPartners, a expliqué comment, après avoir adopté ClickUp, l'équipe a consolidé ses applications de productivité de trois à un seul outil Business, ce qui a eu pour résultat une réduction des coûts de 50 % pour l'organisation.

Avec ClickUp, nous pouvons accéder à toutes les fonctions dont nous avons besoin en un seul endroit, ce qui est énorme pour nous. Nous sommes très attachés à l'adoption, et sans une plateforme vraiment facile à utiliser, il serait impossible de favoriser l'adoption par toutes les équipes et tous les clients.

Dane Dusthimer, Traffic Partner @ RevPartners

Les meilleurs outils pour les entreprises en ligne devraient vous faire gagner du temps et de l'argent

Le moment est-il venu de donner à votre équipe les moyens d'utiliser de meilleurs outils en ligne, tout en réduisant vos dépenses d'application ? Nous l'espérons, car nous aimerions que vous preniez la place de conducteur de.. Le forfait Free Forever de ClickUp pour créer un compte gratuit et voir pourquoi ClickUp est l'un des meilleurs outils gratuits disponibles.

ClickUp aide les propriétaires de petites entreprises et les grandes organisations à conserver tous leurs outils d'affaires en ligne essentiels en un seul endroit. Des documents aux tâches en passant par la communication d'entreprise, vous faites gagner à votre équipe une journée par semaine.

Découvrez pourquoi tout ce remue-ménage et commencez à économiser de l'argent grâce à l'outil de gestion de l'entreprise ClickUp les mieux évalués outil d'entreprise en ligne pour la collaboration et la productivité !