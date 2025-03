Slack vs. Google Disc : 2025 Examen (fonctionnalités, prix)

Il n'y a même pas dix ans, la plupart des organisations utilisaient Google Meet (anciennement Hangouts) pour communiquer entre elles, que ce soit à l'autre bout du monde ou à l'autre bout du bureau. C'est alors qu'est apparu Slack, qui se targue aujourd'hui d'être le plus grand fournisseur de services de communication au monde 10 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Tout à coup, la question de Slack vs. Google Disc est devenue un énorme logiciel pour les entreprises du monde entier.

Et soyons réalistes, la montée en puissance de Slack n'a pas empêché Google de discuter. En fait, il existe plus de 6 millions d'entreprises payantes utilisant des Environnements de travail de Google .

Effacées, ces entreprises font partie des titans du monde de la communication et de la collaboration.

Mais lequel est meilleur que l'autre ? Qui se démarque ? Et quelles sont les véritables différences entre Slack et Google Disc ?

Découvrons-le ! 👀

Qu'est-ce que Slack ?

Slack est un hub collaboratif qui a fait son apparition en 2013. Il promet d'injecter de la simplicité et de la productivité dans la vie professionnelle.

Comment ?

La solution rassemble les personnes, les outils et les informations sous un même toit pour faire avancer l'entreprise. Lancez n'importe quel appareil sur Slack, et il vous servira sans discrimination. Vous pouvez y accéder à partir d'un ordinateur, d'un téléphone portable ou d'un navigateur. Vous avez le choix.

Slack est idéal pour communiquer avec votre équipe. Il vous permet d'envoyer un message direct, un message de groupe, de créer des canaux Slack et bien plus encore. De plus, vous pouvez intégrer Slack à des outils populaires comme HubSpot, Zoom, Google Drive, et oui, Slack s'intègre à ClickUp !

via Slack

Les fonctionnalités de Slack

Qu'est-ce qui fait la force de Slack ? Suivez-nous :

1. Canaux organisés

"Il n'y a rien de tel qu'un trop grand nombre de canaux

C'est Slack qui parle. 🧑‍💻 Les canaux de Slack sont l'endroit où toutes les discussions ont lieu. L'application vous permet de créer des canaux privés et publics en fonction de l'emplacement des bureaux, des projets, des sujets, etc. Plus important encore, les canaux de Slack permettent d'apporter de l'ordre et de la clarté au travail. Il vous suffit de créer ou de rejoindre un canal pour n'importe quel sujet afin de pouvoir vous concentrer sur les discussions et le travail qui comptent le plus pour vous.

Si vous avez besoin de fonctionnalités plus avancées, la version payante permet à chaque canal d'avoir son adresse e-mail unique. Dites adieu aux boîtes de réception encombrées. 👋

2. Appels audio et vidéo

Vous n'aimez pas taper un long message pour obtenir une réponse ? Ou peut-être préférez-vous résoudre un problème ou réfléchir à des idées de projet avec vos collègues en temps réel ?

Pas de problème !

Les appels audio et vidéo en tête-à-tête de Slack viendront à votre rescousse. Et si vous souhaitez que jusqu'à 15 personnes se joignent à vos réunions par appel et par vidéo, le forfait payant est la solution. Slack permet également l'intégration avec des outils de conférence tiers pour rendre la communication avec votre équipe aussi transparente que possible.

3. Slack Connect

Vous voulez une collaboration à 360 degrés ? Abandonnez les fils d'e-mail fatigués et cloisonnés dès maintenant. La fonction Connect de Slack permet aux discussions de se dérouler en un seul endroit.

Il permet également à votre équipe de travailler en toute sécurité et en collaboration avec des partenaires externes tels que des agences, des fournisseurs, des clients, etc. Le résultat est un temps de réponse plus rapide et une meilleure assistance de l'entreprise.

4. Automatisation

L'élaboration de processus de demande standard, le partage de mises à jour et d'autres tâches banales ne devraient pas accaparer votre énergie productive et créative. L'automatisation de Slack vous paramètre pour la réussite et permet à votre productivité de grimper en flèche.

Le créateur de flux de travail de Slack automatise votre travail quotidien et routinier afin que vous puissiez obtenir des réponses, des approbations et résoudre des problèmes plus rapidement. Il permet également l'intégration avec Zapier et d'autres solutions pour une automatisation maximale.

Tarifs de Slack

Les fonctionnalités ne manquent pas, mais, Slack est-il amical sur votre poche ? Jetons un coup d'œil à ses forfaits de tarification :

Free : Le forfait gratuit vous permet de voir jusqu'à 10 000 messages les plus récents et d'intégrer jusqu'à 10 applications tierces. Il assiste les appels audio et vidéo 1:1, offre des canaux illimités, autorise le partage de fichiers et fournit 5 Go de stockage de fichiers.

: Le forfait gratuit vous permet de voir jusqu'à 10 000 messages les plus récents et d'intégrer jusqu'à 10 applications tierces. Il assiste les appels audio et vidéo 1:1, offre des canaux illimités, autorise le partage de fichiers et fournit 5 Go de stockage de fichiers. Pro (6,67 $/mois/personne) : Avec la version Pro, vous bénéficiez d'une intégration illimitée d'applications, de 10 Go de stockage de fichiers par utilisateur, d'appels de groupe, du partage d'écran avec un maximum de 15 personnes, de la possibilité d'effectuer des recherches et de l'intelligence. L'authentification Google et l'accès invité font partie des autres fonctionnalités.

Business+ (12,50 $/mois/personne) : Le forfait Business Plus vous permet de disposer d'un historique de messages illimité et d'augmenter votre stockage jusqu'à 20 Go par membre de l'équipe. Il promet également une assistance 24/7 et un temps de disponibilité de 99,99%.

: Le forfait Business Plus vous permet de disposer d'un historique de messages illimité et d'augmenter votre stockage jusqu'à 20 Go par membre de l'équipe. Il promet également une assistance 24/7 et un temps de disponibilité de 99,99%. Enterprise (prix personnalisé) : Vous voulez passer à la vitesse supérieure ? Le forfait Enterprise est assorti d'une sécurité de niveau entreprise et assiste jusqu'à 500 000 personnes. Vous bénéficiez également de règles personnalisables, de contrôles centralisés et d'une assistance sur mesure.

Qu'est-ce que Google Disc ?

Le géant mondial de la recherche vous propose un outil de communication et de collaboration. Un peu d'histoire ici - Hangouts a commencé sa vie en 2011 dans le cadre de l'expérience Google Plus. Il a évolué en Hangouts Chat en 2017 avant de changer de nom pour devenir Google Chat.

Pourquoi ce changement de nom ? Google lui-même n'a pas réussi à nous répondre.

Mais ce que nous savons, c'est que Google Chat est une autre sécurité outil de communication conçu pour les équipes, il permet de communiquer facilement au sein de l'environnement de travail de Google. Les membres de votre équipe peuvent accéder à des espaces de discussion, partager des fichiers et se visioconférer dans Google Meet.

Il fait partie de l'environnement de travail Google Workspace, un espace achevé pour les entreprises. Cela signifie que vous devez disposer d'un forfait Google Workspace pour pouvoir discuter. Comme Slack, le Chat est accessible via des navigateurs, des applications pour ordinateur et des applications mobiles.

ClickUp s'intègre facilement à Slack pour que votre travail ne s'arrête pas.

4. Afficher le chat

Une autre fonctionnalité de ClickUp est l'affichage des discussions (Chat View) . Cela vous permet de partager rapidement des ressources liées et des mises à jour et de consolider la communication de l'équipe sous un même toit. Ajoutez un membre de l'équipe aux discussions à l'aide de @mentions et attribuez des commentaires pour que votre équipe continue à avancer sur les éléments complémentaires.

Découvrez l'assistance en ligne de ClickUp michelle Thames, experte en marketing social organise son entreprise.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/conversation-e1654796071530.png ClickUp Affiche de discussion /$$$img/

Partager rapidement des mises à jour, lier des ressources et consolider la communication au sein de l'équipe en un seul endroit grâce à l'affichage du chat

5. L'e-mail dans ClickUp

Envoyer et recevoir des e-mails dans ClickUp et créez des tâches à partir d'e-mails, créez des automatisations, joignez des e-mails à des tâches, et bien plus encore. Cela aide à d'améliorer la communication au sein de l'équipe grâce à des connexions plus rapides et à une communication actualisée entre les équipes.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/email-in-clickup-1.png Exemple d'e-mail dans ClickUp /$$img/

Exemple d'e-mail dans ClickUp

6. Documents Documents ClickUp facilitent la construction et la création de superbes Teams, wikis et autres documents importants directement dans le flux de travail de votre équipe. Connectez-les à des flux de travail pour exécuter des idées avec votre équipe ou des documents et des wikis pour partager des idées approfondies. Puis joignez-les aux flux de travail.

ClickUp Docs permet d'écrire, de modifier et de partager facilement des informations au sein des tâches et de l'ensemble de votre équipe

7. Dépendances des tâches

Créez la base de données parfaite grâce aux relations. Établissez des connexions entre les dépendances , des tâches et des documents pour accéder à tout ce dont vous avez besoin en un point central. Vous pouvez facilement connecter un nombre illimité de tâches afin d'accéder plus rapidement aux éléments de travail les plus urgents.

En outre, vous pouvez lier les clients à des affaires spécifiques ou même les clients à leurs commandes. Les possibilités offertes par les dépendances de tâches sont innombrables.

Comment ajouter une dépendance à une relation dans ClickUp.

8. Automatisation

Rationalisez les flux de travail et économisez votre énergie créative en automatisant les tâches de routine - finies les actions répétitives. Automatisations ClickUp sont parfaites pour les flux de travail simples et complexes qui se répètent régulièrement. Vous avez besoin qu'une tâche soit confiée à une équipe spécifique une fois que vous avez terminé votre travail ?

C'est une automatisation simple.

Vous souhaitez étiqueter une personne spécifique lorsqu'une échéance n'est pas respectée ? À faire changer la priorité d'une tâche lorsque son statut est modifié ? Vous pouvez tout faire (et même créer une automatisation personnalisée) dans ClickUp.

ClickUp vous permet de personnaliser une automatisation pour vous aider à gagner du temps sur les tâches répétitives, quel que soit le scénario

Prix de ClickUp

ClickUp propose un forfait gratuit et des forfaits payants abordables. Et la cerise sur le gâteau ? La version gratuite vous surprendra par ses fonctionnalités robustes, dignes d'un produit premium.

Forfait Free : Nous vous donnons plus qu'il n'en faut pour tester notre solution. Vous disposez de 100 Mo de stockage et pouvez ajouter un nombre illimité de membres pour faire un nombre illimité de tâches. Vous bénéficiez également de tableaux blancs, d'une assistance 24h/24 et 7j/7, et bien plus encore.

: Nous vous donnons plus qu'il n'en faut pour tester notre solution. Vous disposez de 100 Mo de stockage et pouvez ajouter un nombre illimité de membres pour faire un nombre illimité de tâches. Vous bénéficiez également de tableaux blancs, d'une assistance 24h/24 et 7j/7, et bien plus encore. Unlimited (5$/mois/personne) : Après avoir aimé le forfait Free, allez plus loin et prenez le forfait Unlimited. Vous bénéficiez d'un stockage illimité, d'intégrations et de champs personnalisés.

: Après avoir aimé le forfait Free, allez plus loin et prenez le forfait Unlimited. Vous bénéficiez d'un stockage illimité, d'intégrations et de champs personnalisés. Business (12$/mois/personne): Déployez vos ailes et passez au Business ! En plus des avantages du forfait Unlimited, vous bénéficiez de Google SSO, d'une exportation personnalisée, d'une automatisation avancée, et bien plus encore.

Déployez vos ailes et passez au Business ! En plus des avantages du forfait Unlimited, vous bénéficiez de Google SSO, d'une exportation personnalisée, d'une automatisation avancée, et bien plus encore. Business Plus (tarification personnalisée): Cette formule vous permet de bénéficier de tout ce qui est proposé dans Business, ainsi que du partage d'équipe, des permissions personnalisées, de la formation des administrateurs et d'une assistance prioritaire !

Et le gagnant est...

Nous sommes d'accord sur le fait que dans la question de Slack vs. Google Disc, chaque plateforme a certainement ses fonctionnalités de base qui aident ses utilisateurs. Les deux sont des outils incroyablement utiles pour communiquer avec les membres de l'équipe et rester en contact avec les tâches et les flux de travail.

Et si vous n'êtes toujours pas convaincu par l'un ou l'autre, jetez un coup d'œil à ce qui suit Les alternatives à Microsoft Teams pour d'autres options.

Mais nous allons vous dire que vous trouverez ClickUp dans ces deux listes parce qu'il fait non seulement appel à des fonctionnalités fiables pour une communication sans faille, mais qu'il fait aussi office de solution tout-en-un pour l'organisation de réunions outil de gestion de projet qui se connecte à plus de 1 000 autres outils de travail pour aider votre équipe à rationaliser tout votre travail en un seul endroit.

Ça me semble être le vrai gagnant 😉🥇