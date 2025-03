ClickUp + Minerva : Faites de 2025 votre meilleure année

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/CleanShot-2021-12-29-at-13.52.57@2x-1.png

/$$$img/

#

Chau Mui chau Mui est une spécialiste du marketing de croissance chez Minerva, où elle s'est donné pour mission de faire d'Internet un endroit plus facile pour tout le monde

Ahh Nouvelle année, nouvelle moi! _Ahhh Nouvelle année, nouvelle moi!_Ahhhh Nouvelle année, nouvelle moi !

Chaque année, nous nous fixons des paramètres pour la nouvelle année, et chaque année, il semble qu'ils s'effondrent avant même que le mois de janvier ne soit terminé..

Prenez un moment et repensez à la dernière résolution que vous avez prise.

Essayiez-vous de commencer un nouveau programme de remise en forme, de lire plus de livres ou de lancer enfin cette nouvelle entreprise dont vous avez toujours parlé ?

Si vous êtes comme la plupart des gens, il y a de fortes chances que vous ayez eu un peu de mal à tenir votre résolution, et devinez quoi ? C'est tout à fait normal !

La plupart des gens ne savent pas comment tenir une résolution parce qu'ils n'ont pas mis en place le bon forfait. Bien sûr, tout le monde peut jouer au football, mais pour gagner, il faut un entraînement, une stratégie et une équipe adaptés. Il est difficile de tenir ses résolutions sans un forfait bien pensé et structuré.

C'est pourquoi nous nous associons à ClickUp et Business Efficiency Coach et ClickUp Consultant Yvonne Heimann pour créer l'ultime cours par e-mail sur la productivité afin de vous aider à devenir le plus productif possible !

**Qu'est-ce que Minerva ?

Minerva est un logiciel gratuit de Extension Google Chrome qui crée des guides pratiques interactifs ! Les utilisateurs peuvent apprendre à faire n'importe quoi en ligne en suivant simplement un point.

Que vous soyez un travailleur à distance, un étudiant ou simplement un nouvel utilisateur d'une plateforme, Minerva peut vous aider à apprendre facilement et à partager comment faire n'importe quoi en ligne - en deux fois moins de temps. Notre cours vous montrera tous les trucs et astuces pour créer l'environnement de travail parfait pour vous sur ClickUp. 😉

Minerva

La première étape pour atteindre votre objectif est d'identifier les étapes exactes que vous devez franchir pour y parvenir. Pour ce faire, vous devez faire une vérification de vos tâches.

Une vérification des tâches est simplement un journal organisé de ce que vous faites chaque jour.

Vous seriez surpris de voir à quoi vous consacrez votre temps. Une fois que vous aurez vu tout ce que vous faites, vous serez en mesure de réduire vos dépenses, de déléguer et de gérer efficacement votre temps afin de respecter votre résolution.

Votre résolution consiste-t-elle à lire un livre par semaine ? Dans ce cas, vous pourriez peut-être vous accorder 15 minutes supplémentaires juste après vous être brossé les dents et avant votre première réunion.

Sans audit des tâches, vous tenterez spontanément d'intégrer vos résolutions dans votre temps de travail nouvel objectif sans structure. Il est ainsi plus facile de passer à autre chose et, éventuellement, d'oublier. L'objectif est de transformer votre résolution en une habitude facile à digérer qui s'intègre naturellement dans votre routine quotidienne ou hebdomadaire.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/CleanShot-2021-12-29-at-14.17.43@2x-1400x540.png 2022 Objectif d'équilibre entre travail et vie privée /$$img/ Minerve

Débuter l'année avec un forfait, ça aide ClickUp est la plateforme idéale pour élaborer votre forfait, suivre votre progression et afficher une vue d'ensemble de tout ce sur quoi vous travaillez.

Que vous élaboriez une résolution pour votre vie personnelle ou professionnelle, notre cours vous montrera comment créer, déléguer et automatiser toutes les tâches nécessaires à la réalisation de votre objectif. Vous trouverez peut-être que vous passez beaucoup de temps sur des tâches que vous pourriez déléguer.

Vous vous apercevez peut-être que vous n'avez pas consacré suffisamment de temps à la réalisation de votre objectif. Il se peut que vous vous rendiez compte que... vous devez commencer à dormir davantage !

Quoi que vous découvriez, vous saurez comment forfaiter votre temps plus efficacement. 🙌

Avec votre résolution à l'esprit, vous pouvez maintenant commencer à la décomposer en quelque chose de petit pour l'intégrer dans votre emploi du temps.

Introduction de notre cours par e-mail sur la productivité en 2022

Notre mission est de rendre le travail aussi facile que possible, afin que vous puissiez passer plus de temps à faire les choses que vous aimez (comme regarder Squid Games sur Netflix) et nous espérons que vous pourrez faire plus de choses de ce genre en 2022.

Notre cours gratuit de 3 semaines par e-mail vous montrera exactement comment mettre en place des paramètres pour rationaliser votre travail en utilisant ClickUp et Minerva.

Vous apprendrez à :

Mettre en place un environnement de travail ClickUp personnalisé qui répond à vos besoins

Créer et concevoir des modèles pour raccourcir vos tâches

Déléguer et assigner des tâches à votre équipe

Des milliers d'entrepreneurs et de professionnels du monde entier ont utilisé les conseils d'Yvonne pour donner plus de sens à leurs objectifs, et maintenant nous allons faire la même chose pour vous. Avec 7 vidéos simples, des guides interactifs étape par étape et des modèles préconçus, vous allez mettre en place vos résolutions en un rien de temps.

Maintenant, qu'allez-vous accomplir en 2022 ? 😉

Inscrivez-vous gratuitement à notre cours à l'adresse suivante *clickup.minervaknows.com!*