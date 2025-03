Airtable gestion de projet examen 2025 (fonctionnalités, avantages, inconvénients, prix)

airtable est-il l'outil qu'il vous faut ?

Lorsqu'il est arrivé sur la scène en 2012, Airtable était l'enfant cool du bloc dans les cercles de gestion de projet.

à l'époque, Airtable était le " cool kid " dans les cercles de gestion de projet. À fait-il toujours autant de " high-five " qu'il y a dix ans ?

et surtout, une feuille de calcul peut-elle vraiment être une solution de gestion de projet ?

Cet examen d'Airtable vous aidera à répondre à ces questions pour décider s'il s'agit du meilleur logiciel de gestion de projet pour votre équipe.

Nous couvrirons ses fonctionnalités, ses avantages et ses inconvénients, ainsi que les forfaits d'Airtable, pour vous donner un examen complet de l'application.

Commençons par le début.

Qu'est-ce qu'Airtable ?

Airtable est un logiciel facile à utiliser logiciel de base de données et de tableur . Il vous permet d'ajouter des "enregistrements", ou cellules de données, à un tableau de données complet. Cet affichage de la grille sert d'environnement de travail par défaut d'Airtable.

Essentiellement, Airtable reprend les meilleures fonctionnalités d'une grille de données Feuille de calcul Excel ou Google Sheets et les présente dans une interface utilisateur simple !

Une feuille de calcul Airtable peut aider un utilisateur : Gérer les données d'inventaire quand on dispose désormais d'outils dédiés aux projets /%href/_

Je ne sais pas non plus !

Mais Airtable est fait pour ces personnes.

5. Les blocs Airtable peuvent intégrer des plugins tiers

Les plugins tiers qui assistent l'intégration d'Airtable sont appelés " blocs "

Airtable ne dispose pas des fonctionnalités essentielles que l'on attend d'une application de gestion de projet (ce que proposent la plupart des alternatives à Airtable).

Les blocs vous permettent de travailler avec des plugins comme Google Drive pour compenser les inconvénients de l'outil.

Voici quelques-unes de ses intégrations les plus populaires :

Slack : outil de messagerie instantanée et de communication

GitHub : plateforme de développement de logiciels

WordPress : système de gestion de contenu gratuit et open-source

Stripe : plateforme de traitement des paiements en ligne

Note : L'inconvénient ici est que les blocs ne sont pas inclus dans les plans de tarification de base Airtable . Vous ne pouvez pas débloquer les Intégrations Google d'Airtable sans débourser des sommes importantes

Les avantages d'Airtable

pourquoi devriez-vous utiliser Airtable ?

À la base, l'image de marque d'Airtable n'est qu'une belle feuille de calcul, mais elle fait preuve de quelques avantages :

1. Adaptable à toutes sortes d'entreprises

L'interface utilisateur d'Airtable met en forme un tableur abonné qui peut s'adapter à presque toutes les entreprises.

Les utilisateurs d'Airtable peuvent choisir les affichages d'Airtable qui leur conviennent le mieux et même personnaliser les valeurs des données en plusieurs formes, comme :

Devise

Dates

Texte long

Valeurs prédéfinies

Vous pouvez également intégrer des plugins d'applications tierces via Blocks dans votre base de données Airtable pour rationaliser vos flux de travail existants. Sinon, son intégration Zapier peut également être utilisée pour se connecter à plusieurs applications.

2. Partagez facilement des fichiers et des données Airtable

Pour compenser l'absence de de collaboration au sein de l'équipe grâce à ses fonctionnalités, l'outil permet aux utilisateurs d'Airtable de partager facilement des fichiers et des données. Cette fonctionnalité est même proposée dans le forfait Free Airtable.

Avec des applications de bureau et une application mobile sur les plateformes iOS et Android, vous pouvez accéder à vos fichiers de n'importe où. Et avec ses grandes limites de stockage de fichiers, vous pouvez télécharger des fichiers volumineux pour que votre équipe puisse les télécharger.

Lorsqu'il s'agit de partager les données de votre feuille de calcul, Airtable offre quelques options :

Partager des liens avec diverses permissions d'affichage

Intégrer votre base Airtable dans vos sites Web

Utiliser la clé API de votre base Airtable pour personnaliser votre application (tous les utilisateurs d'Airtable ont accès à leur clé API via la documentation de l'API d'Airtable)

Transférez vos données dans Google Sheets grâce à Airtable Importer , Zapier ou d'autres applications qui assistent une intégration Airtable

Ces options vous permettent de partager votre base de données ou vos résultats Airtable avec qui vous voulez en un rien de temps !

Les 6 inconvénients d'Airtable

Si Airtable est un logiciel pratique, ce n'est pas pour autant l'application de gestion parfaite.

En effet, il s'agit à la base d'une outil de gestion de base de données

pas un outil de projet !

C'est un peu comme boire du Coca Light.

C'est loin d'être un vrai produit, même s'il fait semblant de l'être.

Nous le savons tous.

Voici les 6 inconvénients d'Airtable:

(cliquez sur les liens pour accéder à un inconvénient spécifique)

Le manque d'organisation des commentaires rend la collaboration difficile Pas de vues consolidées de toutes les équipes Le paramétrage des tâches (et sous-tâches) est complexe Pas de fonctionnalités de rapports détaillés Pas de fonctionnalité de suivi native Modèle de tarification coûteux ### Airtable Con #1 : Pas de commentaires organisés

Les plateformes de gestion de projet modernes sont centrées sur la collaboration en temps réel et les commentaires.

Mais Airtable n'est pas conçu pour cela.

Contrairement à l'image de marque d'Airtable, l'outil réel est plutôt une base de données relationnelle qui aide à représenter les relations entre les données dans un tableau.

qu'est-ce qu'une base de données relationnelle ?

**Le fait même que vous ayez à poser cette question vous montre à quel point tout cela est compliqué, n'est-ce pas ?

Cela signifie qu'Airtable ne se concentre pas sur une collaboration ou une communication facile. Si vous souhaitez laisser un commentaire à votre équipe, vous devrez effectuer plusieurs recherches pour trouver le bon enregistrement.

Et nous savons tous à quel point il est amusant de chercher parmi des centaines de messages !_

La seule façon de s'en sortir est de lier Airtable à un autre projet gestion logiciel.

mais quel est l'intérêt de cela ?

Vous n'avez pas besoin d'une base de données relationnelle ou d'un autre terme super confus et sans intérêt.

What you need is comment sections.

Heureusement, c'est exactement ce que ClickUp vous offre.

ClickUp vous permet de laisser des commentaires dans chaque tâche, comme dans Slack !

Ayez toutes les discussions dont vous avez besoin, juste là !

Et ce n'est pas tout..

Bien sûr, vous pouvez laisser un commentaire demandant à quelqu'un de faire quelque chose, mais combien de fois les gens disent-ils cela ?

**_Et bien que s'arracher les cheveux soit une réaction tout à fait "légitime" à cela - ce n'est pas nécessairement productif

Mais ne vous inquiétez pas, ClickUp vous couvre.

Les commentaires assignés de ClickUp vous aident à créer des tâches actionnables à partir des commentaires pour faciliter les examens et les révisions. Vous pouvez les attribuer à n'importe quel membre de votre équipe (y compris vous-même).

Le membre de l'équipe est étiqueté et reçoit même une notification pour la tâche. Le commentaire apparaît également dans sa barre des tâches pour un accès facile, jusqu'à ce qu'il le résolve ou le réassigne à quelqu'un d'autre.

Avec les commentaires assignés, vous n'aurez plus jamais à vous inquiéter que vos commentaires restent sans réponse !

Airtable Conduite #2 : Manque d'affichages d'ensemble

Voici quelques questions courantes que les gestionnaires de projet posent souvent :

quel est le statut de cette tâche ? Comment progresse-t-elle ? Où sont mes beignets ?

(Je suis sérieux ! Qui ne veut pas d'un beignet ?!)

Lorsqu'un utilisateur utilise Airtable, il est pratiquement impossible de répondre à ces questions et de savoir ce qui se passe.

Pour la gestion des tâches, tout le monde doit mettre à jour ses tableaux manuellement et vous donner l'accès.

Et même dans ce cas, vous devrez passer d'un tableau à l'autre de chaque équipe pour trouver ce que vous voulez !

si ce n'est pas ennuyeux, qu'est-ce qui l'est ?

Vous perdrez tout ce temps à passer d'une table à l'autre alors que vous pourriez plutôt croquer dans un beignet doublement glacé et saupoudré.

Ce n'est pas un compromis raisonnable.

Ever.

La solution ClickUp : Statuts de tâches personnalisés

Les gestionnaires ont besoin de savoir à tout moment ce qui se passe dans un projet.

Ils n'ont pas le temps de parcourir les dossiers de tout le monde pour savoir ce qui se passe.

Pour vous donner un aperçu rapide de la progression, ClickUp vous permet d'ajouter des statuts de tâches personnalisés !

Il vous suffit de jeter un coup d'œil rapide à un statut pour savoir ce qui se passe, puis vous retournez à votre d̶o̶n̶u̶t̶ autre travail !

Ces statuts peuvent être personnalisés pour chaque équipe et chaque organisation.

Par exemple, une équipe de conception peut utiliser des statuts tels que "wireframing" et "concept", tandis que les équipes de développement de logiciels utiliseraient plutôt "review" ou "problèmes trouvés" En cours, tout le monde peut vérifier la progression d'un seul coup d'œil.

Avec une application de gestion de projet comme ClickUp, vous pouvez analyser rapidement et efficacement la progression au sein des équipes !

Airtable Con #3 : Les tâches (et sous-tâches) sont presque impossibles à utiliser

il arrive qu'une tâche nécessite plus de travail que prévu, n'est-ce pas ?

Mais la gestion des tâches dans Airtable est pratiquement impossible.

à faire, est-ce qu'Airtable a même des tâches ?

Réponse courte :

Réponse longue :

Il y a des lignes sans la possibilité d'ajouter des commentaires spécifiques.

Vous devrez fournir des efforts considérables pour utiliser ou organiser les tâches, ce qui va à l'encontre de l'objectif d'un logiciel de gestion de projet.

Et ne parlez même pas des sous-tâches !

Pour celles-ci, vous devrez créer et lier un autre tableau contenant les tâches dont vous avez besoin.

C'est très sérieux. C'est de l'encombrement, de la confusion et de la complexité !

La solution ClickUp : Tâches, sous-tâches et checklists ClickUp consiste à prendre des mesures immédiates.

Vous trouverez cela dans chaque tâche que vous créez.

besoin d'une mise à jour ? Fait

besoin d'assigner quelque chose à quelqu'un ? Fait

besoin d'annuler quelque chose ? Fait

vous voulez plus de sucre dans votre café ? Nous ne pouvons pas encore le faire, mais nous y travaillons !

les Tâches sont les la partie la plus importante de ClickUp .

C'est pourquoi vous pouvez déplacer des tâches d'une liste à l'autre ou les modifier à tout moment.

les Sous-tâches ajoutent une couche supplémentaire à votre structure, vous permettant de définir des des objectifs détaillés et des listes à faire à l'intérieur de votre tâches . Comme pour les tâches normales, vous pouvez ajouter des couches d'informations aux sous-tâches telles que assignés , dates d'échéance et priorités .

Grâce aux checklists de ClickUp, votre équipe peut s'atteler à l'achèvement d'une tâche.

Les checklists de ClickUp apportent une assistance :

Nesting: chaque checklist peut contenir plusieurs éléments secondaires pour vous aider à être aussi détaillé que vous le souhaitez **Fonctionnalité "glisser-déposer" : déplacez facilement des éléments pour réorganiser votre liste Assignation d'éléments : assignez des éléments de la liste à des membres spécifiques de l'équipe Templates : créez des modèles de checklist qui peuvent être instantanément ajoutés à vos projets

Avec autant de personnalisation sur chaque détail, on pourrait croire que vous êtes en charge du tournage d'un drame de période !

Airtable Con #4 : Absence de fonctionnalités de rapports détaillés

Airtable ne donne pas à l'utilisateur des rapports détaillés intégrés.

Les seuls rapports disponibles sont des graphiques et des rapports de base via les blocs d'Airtable, qui sont trop coûteux .

En Airtable, vous n'avez pratiquement aucun moyen d'analyser la progression de votre projet pour savoir si les choses se déroulent comme prévu !

La solution ClickUp : De puissantes fonctions de rapports ClickUp dispose de tonnes de fonctionnalités de rapports puissantes pour vous tenir au courant de la progression de votre projet.

Et quand nous disons des tonnes, nous le pensons vraiment

Il y a plus de diagrammes que le nombre de suites de la franchise Fast and Furious !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/06/image2.gif

/$$$img/

L'outil intégré Vue Gantt Chart (diagramme de Gantt) vous permet de garder le contrôle de vos projets en toute simplicité. Il vous suffit d'un coup d'œil rapide pour connaître l'état d'avancement de vos projets.

Et ce n'est pas tout.

Les diagrammes de ClickUp automatisent plusieurs processus en temps réel. Voici un aperçu de ce qu'ils peuvent automatiser :

Réajuster dépendances en fonction des changements de calendrier

Déterminer les pourcentages de progression du projet sur la base des tâches achevées par rapport au nombre total de tâches

Comparer la progression actuelle avec la progression prévue

Identifier les chemin critique pour connaître les tâches à faire pour respecter les délais

Et les diagrammes de Gantt ne sont que la partie émergée de l'iceberg en matière de fonctionnalités de rapports !

La puissance de ClickUp Tableaux de bord vous donnent un aperçu visuel des données de votre projet.

Il existe des tonnes de widgets de tableau de bord parmi lesquels vous pouvez choisir, comme :

Diagrammes de vitesse : achève l'évaluation du taux d'achèvement des tâches

Diagrammes à rebours : met en évidence la progression de l'équipe par rapport aux cibles pour vous aider à analyser le travail restant

Diagrammes d'épuisement (burnup) : met en évidence la quantité de travail que vous avez déjà fait par rapport à votre champ d'application

Diagrammes de flux cumulés : suit la progression de votre projet dans le temps

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/06/image16.png

/$$$img/

Airtable Con #5 : Manque de suivi du temps en natif

dans le forfait gratuit d'Airtable, vous ne pouvez pas.

Vous ne pouvez pas faire d'estimation de durée de projet ou suivre le temps sans encore une intégration d'Airtable ou un module complémentaire

Non seulement cela n'est pas pratique, mais les blocs d'Airtable sont uniquement disponibles dans ses forfaits premium comme les forfaits Airtable Pro et Enterprise.

Vous devrez débourser au moins 20$/mois par utilisateur pour une simple fonctionnalité de suivi du temps !

Ou peut-être utiliser votre montre et saisir des nombres dans une autre feuille de calcul ?

Après tout, c'est exactement ce dont vous avez besoin - une feuille de calcul de plus.

La solution ClickUp : Suivi du temps natif ClickUp dispose d'un suivi du temps natif avec son extension Google Chrome qui permet d'enregistrer le temps passé sur chaque tâche.

plus besoin de deviner la durée d'une tâche

Ou d'utiliser votre montre en créant une autre feuille de calcul 😉

Chaque tâche stocke également le temps dans des lots individuels afin que vous puissiez voir combien de temps chaque personne a passé sur la tâche.

ce qui est encore mieux, c'est que c'est 100% Free.

ClickUp s'intègre même à plusieurs outils de suivi du temps pour vous donner des informations détaillées, notamment :

Time Doctor

Pomodoro Time

TimeCamp

et bien d'autres encore !

Airtable Con #6 : Des forfaits coûteux

Bien qu'Airtable propose un forfait Free, ses fonctions sont trop limitées.

En tant qu'élément de base Les forfaits Airtable ne vous permettent pas d'utiliser les blocs, vous n'avez aucune fonctionnalité de suivi du temps ou de rapports

Pour les fonctionnalités essentielles comme les blocs ou les affichages personnels et verrouillés, votre coût Airtable augmentera jusqu'à au moins 20 $/mois par utilisateur avec les forfaits Airtable les plus chers !

dites adieu aux vacances que vous aviez forfaitées après la disparition de COVID-19 !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/06/image15.gif

/$$$img/

Voici un examen plus approfondi du modèle de coût d'Airtable :

Modèle de tarification d'Airtable

Airtable vous propose trois forfaits au choix :

A. Le forfait Free d'Airtable : gratuit

Bases illimitées et 1200 enregistrements Airtable par base. 2GB de stockage par base et tous les affichages sont inclus.

B. Forfait Airtable Plus : 10 $/mois par utilisateur

Comprend toutes les fonctionnalités "Free", plus 5000 enregistrements Airtable et 5GB par base.

C. Forfait Airtable Pro : 20 $/mois par utilisateur

Comprend toutes les fonctionnalités " Plus ", 50 000 enregistrements, 20 Go par base et supprime la marque Airtable de tous les formulaires Airtable que vous créez.

Le forfait Airtable pro vous offre également des blocs et... _plus d'options de couleurs ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/06/image17.gif

/$$$img/

La solution ClickUp

Payer 20 $ ou même 10 $ pour chaque utilisateur sur une base mensuelle peut rapidement faire grimper le coût total d'Airtable à plus de 200 $ par mois pour la plupart des équipes de projet.

je veux dire, pourquoi ?

pourquoi payer autant pour une plate-forme de base de données relationnelle _comme Airtable quand ClickUp offre beaucoup plus de fonctionnalités à des tarifs bien plus abordables?_

ClickUp vous propose trois options de tarification :

Free Plan : Tâches et utilisateurs illimités avec une assistance client 24/7

Tâches et utilisateurs illimités avec une assistance client 24/7 Unlimited ( $5 par utilisateur par mois) : offre les fonctionnalités "Free" + espace de stockage, affichages, tableaux de bord et intégrations illimités

( utilisateur par mois) : offre les fonctionnalités "Free" + espace de stockage, affichages, tableaux de bord et intégrations illimités Business ($9 par utilisateur par mois) : offre des fonctionnalités "Unlimited" + authentification unique Google + dossiers d'objectifs + invités supplémentaires + vues privées et plus encore

Contrairement aux forfaits Airtable, ClickUp offre des fonctions de suivi, des tâches illimitées et une assistance client 24/7 dans le FREE plan!

Et pour seulement $$$a par utilisateur, vous obtenez des tableaux de bord pour des rapports avancés ainsi que des intégrations pour rationaliser votre gestion de projet.

De cette façon, il vous reste plus qu'assez d'argent pour les vacances que vous avez forfaitées, pour un nouvel ordinateur portable ou pour un approvisionnement d'un mois en beignets !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/06/image22.gif

/$$$img/

Conclusion

L'application Airtable n'est pas un mauvais outil si vous voulez une base de données relationnelle et un tableur basés sur le cloud !

Mais son utilité s'arrête là.

N'oubliez pas que ce n'est pas un outil de gestion de projet !

pourquoi payer pour un outil inefficace alors que la meilleure application de gestion de projet au monde est gratuite ?

Non seulement ClickUp fait de meilleures versions de toutes les fonctionnalités couvertes dans cette revue d'Airtable, mais il a des tonnes de fonctionnalités supplémentaires à un prix abordable.

Que vous préfériez Kanban, Scrum, ou toute autre méthode de gestion de projet, ClickUp est le seul outil dont vous avez besoin !

pourquoi pas ? s'inscrire à ClickUp et faites-en l'essai dès aujourd'hui ?