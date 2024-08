8 innovations technologiques qui changent la vie et dont vous pouvez remercier les femmes

Lancez une puce électronique dans une foule aléatoire et vous tomberez certainement sur quelqu'un qui a entendu parler de types comme Thomas Edison, Bill Gates, Alexander Graham Bell ou Mark Zuckerberg.

Lancez dans la foule un ordinateur de bureau datant de 1994 et il serait miraculeux qu'il atteigne quelqu'un qui ait entendu parler de Grace Hopper, Marie Van Brittan Brown ou Radia Perlman - sans parler de ce qu'elles ont apporté au monde.

"Mais, Mandy, me direz-vous, vous comparez ces femmes à des hommes qui ont contribué à l'invention de l'ampoule électrique, de Microsoft, du premier téléphone et de Facebook. Peut-être que ces femmes ne sont pas aussi célèbres parce qu'elles n'ont tout simplement pas inventé quelque chose qui change autant la donne."

À cela, je réponds : Vous ne devez vraiment pas savoir à quel point le sexisme a influencé l'histoire du monde - en particulier le monde de l'innovation technologique. 😇

Mais il s'agit là d'un tout autre blog. Pour celui-ci, concentrons-nous sur les brillants cerveaux féminins à l'origine de certaines des technologies modernes les plus omniprésentes et découvrons comment la route cahoteuse a été pavée pour les femmes de la technologie d'aujourd'hui !

Bye, Bye, Boy's Club

L'histoire des femmes dans la technologie est jalonnée de hauts et de bas assez stupéfiants. Jetez un coup d'œil à cet échéancier notant la progression des femmes innovatrices depuis le 18e siècle :

🧮 1700s : La mathématicienne et astronome française Nicole-Reine Lepautre a prédit avec précision le retour de la comète de Halley en calculant le moment d'une éclipse solaire... à la main.

💡 1800s: Ada Lovelace devient la première programmeuse informatique.

📻 Début des années 1900 : La thèse de Grete Hermann The Question of Finitely Many Steps in Polynomial Ideal Theory a été clé dans l'établissement d'algorithmes qui ont jeté les bases du calcul formel moderne.

📺 Milieu des années 1900: 75 % des 10 000 membres de l'équipe des opérations de décryptage de la Seconde Guerre mondiale étaient des femmes. Nous avons également vu d'innombrables femmes innover dans les champs des STIM, de la programmation informatique, de l'ingénierie et des mathématiques.

Nous verrons à la fin de cet article comment les choses ont pris une tournure... inattendue pour la plupart des femmes dans le monde de la technologie depuis les années 1970 ; mais tout d'abord, présentons les reines de génie qui ont prospéré à l'époque de l'innovation féminine et qui nous inspirent encore aujourd'hui.

1 : Wi-Fi, Bluetooth et GPS modernes

Crédit photo : Forbes.com Je sais ce que vous pensez : Holy s#!%, elle ressemble à une fille glamour d'Hollywood, pas à un génie de la technologie!

Et bien, cette femme talentueuse était les deux à la fois ! Hedy Lamarr est plus connue pour son travail au cinéma, mais en coulisses, elle était une inventrice motivée par le patriotisme.

Alors que la Seconde Guerre mondiale commençait à atteindre un niveau de fièvre terrifiant, Free, une immigrante autrichienne, a passé presque tout son temps gratuit à réfléchir à la manière dont elle pourrait aider les troupes américaines avec quelque chose de bien plus important que de se trémousser sur la scène d'un spectacle de l'Office des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.

Passionnée de technologie depuis toujours, Hedy a appris que l'armée utilisait des torpilles radiocommandées qui pouvaient facilement être brouillées ou déviées de leur trajectoire. Elle imagine de créer un signal de saut de fréquence qui ne pourrait pas être brouillé, protégeant ainsi efficacement les armes contre les manipulations ennemies. Elle a présenté ses forfaits à son ami, le pianiste George Antheil, et ensemble, ils ont créé et breveté une première version de la communication par saut de fréquence à spectre étalé, alias la technologie de transmission sans fil.

Les techniques d'étalement du spectre sont incorporées dans les technologies Bluetooth et GPS et sont similaires aux méthodes utilisées dans les versions héritées du Wi-Fi.

2. Exploration de l'espace

Crédit photo : Le Guardian Si vous avez vu le film de 2016 les figures cachées vous savez que Taraji P. Henson a joué le rôle de Katherine Johnson, l'ordinateur humain de la vie réelle qui est devenu le mathématicien le plus fiable - homme ou femme - de la NASA.

En 1953, Katherine a commencé à travailler à la NACA West Area Computing unit. Comme l'organisation pratiquait à l'époque la ségrégation raciale, les collègues de Katherine étaient toutes de brillantes Afro-Américaines qui, comme elle, achevaient manuellement des calculs mathématiques intensifs pour les ingénieurs du programme.

Katherine excellait surtout dans le calcul des vols les trajectoires à la main ; en fait, elle utilisait des mathématiques complexes pour s'assurer que les astronautes se rendaient dans l'espace en toute sécurité et qu'ils en revenaient. Sa première grande réussite a été le premier vol humain dans l'espace en 1961. En 1962, lorsque la NACA est devenue la NASA et que les ordinateurs ont commencé à calculer les trajectoires, l'astronaute John Glenn a demandé à Johnson de vérifier personnellement que le nouvel ordinateur électronique avait bien été utilisé pour calculer les trajectoires avait forfait son vol correctement. Le travail de Katherine a également été essentiel pour sauver le projet presque désastreux du Apollo 13 mission.

En clair, sans Katherine Johnson, l'exploration de l'espace telle qu'elle existe aujourd'hui serait très probablement beaucoup moins avancée et beaucoup plus périlleuse. Les milliardaires lui sont à jamais redevables.

3. Programmation informatique

Crédit photo : Vassar Tout d'abord, il faut savoir que cette femme n'était pas seulement un génie de la technologie, c'était aussi un amiral de la marine. Grace Murray Hopper a fait une tonne métrique de des calculs inestimables pour les efforts de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, mais son plus grand effort professionnel est considéré comme l'invention de la programmation électronique des ordinateurs telle que nous la connaissons.

Imaginez un peu : vous êtes dans une grande salle de travail de Harvard, composée à 10 % d'espace et à 90 % d'ordinateurs. Vous avez devant vous le légendaire Marque I qui était un précurseur d'ordinateur de cinq tonnes pour lequel Grace a écrit le premier manuel de programmation.

Fait amusant n° 1 : Elle a inventé les termes "bug" et "débogage" lorsqu'elle a dû littéralement retirer des mites des entrailles de Mark.

L'amiral Hopper était également le programmeur en chef de UNIVAC le premier ordinateur numérique entièrement électronique. Cela l'a amenée à codévelopper le COBOL, un langage informatique (comme le Javascript ou le Python) que Bill Gates a mis en œuvre avec.. Microsoft en 1978.

Fait amusant n°2 : Elle a inventé la phrase "Il est plus facile de demander pardon que de demander la permission".

4. Systèmes modernes de sécurité à l'Accueil et CCTV

Crédit photo : Échéancier Si vous vous promenez dans n'importe quel quartier de banlieue de classe moyenne, vous verrez que presque toutes les maisons sont dotées d'une plaque de gazon devant leur façade, avertissant les réprouvés du quartier que leur maison est protégée par un système de sécurité.

Retournez dans le Queens, à New York, dans les années 1960. Une femme au foyer du nom de Marie Van Brittan Brown attend depuis des années que la police réponde à son appel - une occurrence frustrante et courante dans les quartiers à prédominance noire de sa région. Elle s'est dit qu'il devait y avoir un meilleur moyen de se sentir plus en sécurité à son Accueil et de contacter les auteurs sans avoir à tenir compte de leur partialité potentielle dans l'équation. C'est ainsi qu'est né le premier système de sécurité à domicile était né .

Marie a élaboré les forfaits d'un prototype de système vidéo et audio qui permettait de contacter la police ou les services d'urgence en appuyant simplement sur un bouton, sans qu'il soit nécessaire de téléphoner. Avec l'aide de son mari, Marie a obtenu le brevet pour ce système en 1969.

L'invention de Mme Van Brittan Brown était la première du genre pour les consommateurs et est devenue la seule base de la vidéosurveillance, des serrures de porte télécommandées, des déclencheurs d'alarme à bouton-poussoir, de la messagerie instantanée destinée aux fournisseurs de services de sécurité et à la police, ainsi que de la communication vocale bidirectionnelle.

5. Algorithmes informatiques

Crédit photo : Regarder Si vous aimez la poésie, vous avez peut-être entendu parler de Lord Byron. Il est en quelque sorte le mauvais garçon de la scène romantique britannique, mais même lui n'aurait pas pu imaginer que son seul enfant "légitime" finirait par laisser un héritage qui rivaliserait avec le sien.

Il s'agit d'Ada Lovelace, née en 1815. Ada a grandi en étant fascinée par les mathématiques, les machines et la transformation d'idées fantaisistes en inventions pratiques. Son père l'appelait même la " Princesse des parallélogrammes ." Voilà le vieil esprit de Byron.

Sautons à 1833, lors d'une fête. L'inventeur Charles Babbage présente ce que nous appelons aujourd'hui le premier ordinateur universel. Il explique comment l'ordinateur excelle dans les calculs, mais les participants à la fête ne comprennent pas du tout comment il fonctionne réellement. À l'exception d'Ada.

Pour faire court, Ada a travaillé avec Babbage pour "traduire" le fonctionnement de la machine, en la comparant au Métier à tisser Jacquard. Tout comme la machine à tisser la soie pouvait créer automatiquement des images à l'aide d'une chaîne de cartes perforées, le moteur de Babbage tissait des motifs algébriques. Elle a également expliqué comment il pouvait effectuer certains calculs qu'elle avait écrits, ce qui fait d'elle ce que beaucoup considèrent comme la première "machine à calculer" programmeuse informatique et inventeur de l'"algorithme"

6. Les télécommunications modernes

Crédit photo : MIT Shirley Ann Jackson a été la première femme afro-américaine à recevoir un doctorat aux États-Unis, mais ce n'est qu'un début.

Nous sommes en 1973 et elle vient d'obtenir son doctorat en physique nucléaire. Elle décrit s'intéresser aux "propriétés électroniques, optiques, magnétiques et de transport des nouveaux systèmes semi-conducteurs" Je n'ai rien à voir, mais je m'écarte du sujet.

Plus tard dans sa carrière, Mme Jackson a mené un certain nombre d'expériences de physique théorique réussies qui ont produit des des percées dans la recherche scientifique sur les ondes de densité de charge. Ces recherches, qu'elle a contribué à développer, ont directement conduit aux inventions du télécopieur, téléphone à touches, cellules à fibres optiques, cellules solaires et la technologie de l'identifiant de l'appelant et de l'appel en attente.

En tant qu'introverti qui ne décrocherait jamais le téléphone si l'identification de l'appelant n'existait pas, je ne serais rien sans Shirley Ann Jackson.

7. Le code pour les débutants

Crédit photo : Monde Prog Lorsque vous pensez à un programmeur informatique, vous n'imaginez probablement pas une petite nonne catholique. Sœur Mary Kenneth Keller avait en effet prononcé ses vœux de mariage avec Jésus en 1940, mais aucune disposition ne stipulait qu'elle ne pouvait pas devenir le programmeur de l'ordinateur première femme à obtenir un doctorat en sciences informatiques .

Sœur Keller a ensuite travaillé dans le centre d'informatique de Dartmouth, alors réservé aux hommes, afin d'assouvir sa passion pour la technologie. À l'université, elle a contribué à la création de La programmation BASIC , une technique de code qui met l'accent sur les symboles, ce qui est très utile pour les débutants.

Alors que Microsoft utilisait la programmation BASIC dans ses propres ordinateurs personnels depuis les années 70, la société a développé l'innovation de Sister Mary en 1991 en publiant Visual Basic un langage logiciel qui est encore utilisé aujourd'hui.

8. L'Internet

Crédit photo : L'Atlantique Oui, le monstrueux Internet.

D'accord, il est vrai que personne n'a inventé l'Internet l'Internet . Il s'agit plutôt d'un projet de groupe qui a duré des décennies et qui a été construit pièce par pièce - mais comme dans tout projet de groupe, certaines personnes finissent par apporter une contribution beaucoup plus importante que d'autres.

Voici Radia Perlman, un programmeur et ingénieur informatique américain qui a contribué au "projet de groupe" par le biais d'un protocole appelé "spanning tree protocol" (STP)

Je ne m'attends pas à ce que vous sachiez ce qu'est un STP. Après avoir fait des recherches sur ces femmes brillantes, je ne suis même plus sûr de savoir ce qu'est un arbre. Je vais laisser l'utilisateur de Reddit MenosDaBear l'expliquer succinctement :

_"Il y a plus d'une façon d'accéder à quelque chose sur le réseau. Le Spanning Tree choisit le meilleur chemin et bloque les autres afin que les choses ne tournent pas en rond. Ensuite, lorsque le meilleur chemin se brise, il ouvre l'un de ces autres chemins fondamentaux pour le fonctionnement des ponts de réseau, qui sont à la base de l'internet"

Le travail de Mona a naturellement eu un impact sur la société de l'information un impact considérable sur la façon dont les réseaux s'auto-organisent et déplacent les données. Elle a également amélioré l'Ethernet basé sur l'arbre d'enjambement en concevant TRILL (TRansparent Interconnection of Lots of Links), un système qui permet à Ethernet d'utiliser de manière optimale la bande passante, alias un meilleur WiFi.

Les femmes de la technologie sont à l'origine de nombreuses commodités modernes, mais ce n'est pas suffisant. Mais ce n'est pas suffisant.

Lorsque les femmes demandent à pouvoir prendre plus d'espace dans le monde de la tech, nous ne parlons pas de l'espace que représente le gouffre béant entre la représentation masculine et féminine, les salaires ou les Espaces.

Vers les années 1970, le paysage a commencé à changer lorsque le gouvernement et l'industrie ont réalisé tout le potentiel qu'il y avait à mettre toute la puissance dans les ordinateurs. Les femmes ont été progressivement éliminées, les hommes les remplaçant par de meilleurs titres de postes, de meilleurs salaires et un meilleur traitement.

Ce n'est pas que les femmes aient cessé d'être de brillantes technologues, c'est que les hommes au pouvoir ont commencé à revenir à leurs anciennes zones de confort. Au milieu de l'évolution des ordinateurs, qui sont passés du statut d'outils complémentaires à celui d'outils de base, les hommes ont commencé à revenir à leurs anciennes zones de confort les colonnes vertébrales de sociétés entières la plupart des chefs d'entreprise faisaient confiance (lire : embauchaient) à des personnes qui leur ressemblaient, parlaient et agissaient comme eux. C'est ainsi qu'est née la " échelon brisé" est le problème qui explique pourquoi les femmes d'aujourd'hui ont plus de mal à mettre le pied dans la porte qu'à gravir les échelons.

Il n'est pas étonnant que les années 1980 aient été l'époque où les femmes entraient au bureau avec des épaulettes géantes, des talons hauts et des cheveux coiffés pour ajouter quelques centimètres à leur taille - prendre l'espace est devenu un art.

Mais je reste optimiste et je pense que le monde de la technologie va changer pour les femmes. Chaque jour où je me connecte au travail, j'ai l'humilité de voir des femmes incroyables dans tous les départements, à tous les niveaux de ClickUp. L'inclusion intersectionnelle n'est pas seulement un " nice-to-have " dans les entreprises qui sont vraiment dédiées à l'innovation : c'est une validation sans fin.

Mais je reste optimiste et je pense que le monde de la technologie va changer pour les femmes. Chaque jour où je me connecte au travail, j'ai l'humilité de voir des femmes incroyables dans tous les départements, à tous les niveaux de ClickUp. L'inclusion intersectionnelle n'est pas seulement un " nice-to-have " dans les entreprises qui sont vraiment dédiées à l'innovation : c'est une validation sans fin.