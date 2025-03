10 modèles de suivi de commande indispensables pour simplifier la gestion des expéditions

Il n'est pas facile de garder le contrôle sur les commandes, surtout lorsque l'on traite avec plusieurs fournisseurs. Le suivi des expéditions entrantes, la livraison des commandes dans les délais, la gestion des niveaux de stocks et tout le reste rendent le processus complexe et propice aux erreurs.

Le résultat ? De graves conséquences pour votre entreprise, vos employés et vos clients. 😥

Alors, comment simplifier la gestion des commandes ? Avec un outil super utile : un modèle de suivi des commandes !

Les modèles de suivi de commande sont comme des tableaux de bord fiables qui vous donnent toutes les informations relatives à la commande dont vous avez besoin en un coup d'œil. Pour vous aider à trouver les meilleurs modèles de suivi de commande, nous avons dressé une liste des dix meilleurs. Restez avec nous jusqu'à la fin pour trouver le modèle qu'il vous faut !

Qu'est-ce qu'un modèle de suivi de commande ?

Un modèle de suivi de commande est un outil puissant qui permet de rester organisé lors de la gestion de commandes groupées. Il s'agit d'une checklist principale qui vous aide à suivre les détails clés tels que les numéros de commande, les descriptions de produits, les statuts d'expédition et les dates de livraison, le tout en un seul endroit.

Le modèle sert de hub central où vous pouvez suivre le statut des commandes en temps réel, afin de savoir ce qu'il advient de chaque commande.

Un modèle de suivi des commandes peut vous aider à:

Suivre les détails de la commande : Gérer les noms des produits, les quantités, les numéros de commande et les informations sur les clients en un seul endroit

: Gérer les noms des produits, les quantités, les numéros de commande et les informations sur les clients en un seul endroit Suivre le statut de l'expédition : Suivre l'état de l'expédition : Restez informé si une commande est en attente, expédiée ou livrée

: Suivre l'état de l'expédition : Restez informé si une commande est en attente, expédiée ou livrée Respectez les délais : Gardez le contrôle sur les dates de livraison estimées et les éventuels suivis

: Gardez le contrôle sur les dates de livraison estimées et les éventuels suivis Signaler les problèmes à temps : Repérer les retards ou les divergences dans les commandes avant qu'ils ne deviennent des problèmes plus importants

Tout étant organisé en un seul endroit, vous pouvez réduire les erreurs, améliorer la communication et garantir des livraisons dans les délais.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de suivi de commande ?

Un bon modèle de suivi des commandes est simple, clair et personnalisable en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise. Plus que toute autre chose, il doit répondre à vos besoins de manière à rendre votre entreprise plus efficace.

Au moment de finaliser vos modèles de suivi de commande, nous vous suggérons de prendre en compte les 5 facteurs suivants :

Clarté : Le modèle doit présenter les informations dans une disposition propre et facile à comprendre, avec des sections pour chaque détail comme les informations sur le client, le statut de la commande et les dates d'expédition

: Le modèle doit présenter les informations dans une disposition propre et facile à comprendre, avec des sections pour chaque détail comme les informations sur le client, le statut de la commande et les dates d'expédition **Personnalisation : choisissez un modèle qui peut être personnalisé en fonction de vos types de produits, de vos services ou de vos processus de traitement des commandes

Simplicité :les meilleurs modèles de suivi des commandes sont faciles à utiliser, ce qui permet aux équipes d'accéder rapidement aux informations relatives aux commandes et de les mettre à jour

:les meilleurs modèles de suivi des commandes sont faciles à utiliser, ce qui permet aux équipes d'accéder rapidement aux informations relatives aux commandes et de les mettre à jour Intégration : Un modèle de qualité fonctionne de manière transparente avec les autres outils que vous utilisez, tels quelogiciel de gestion des commandes et les systèmes de paiement

: Un modèle de qualité fonctionne de manière transparente avec les autres outils que vous utilisez, tels quelogiciel de gestion des commandes et les systèmes de paiement Aides visuelles: Ajouter une clarté visuelle à votre modèle grâce à un code couleur ou à des indicateurs de statut peut aider votre équipe à établir des priorités

10 modèles de suivi de commande pour rationaliser la gestion des commandes

1. Modèle de formulaire de commande de produits ClickUp

Télécharger ce modèle Une livraison efficace des produits est au cœur d'un service client exceptionnel, et tout commence par une gestion efficace des commandes. Les Modèle de formulaire de commande de produits ClickUp est conçu pour rationaliser le processus de gestion des commandes, offrant aux entreprises un outil facile à utiliser pour suivre et gérer les commandes du début à la fin.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour afficher le statut de chaque commande en temps réel, qu'elle soit en cours d'emballage, en transit ou livrée. De plus, vous pouvez utiliser ce modèle pour recueillir facilement les renseignements des clients au moyen d'un formulaire afin de faciliter la livraison des produits.

Il s'agit de l'un des meilleurs modèles de modèles de formulaires de commande pour les entreprises qui traitent des commandes en masse en fournissant un fournisseur, prestataire pour le suivi des commandes et des livraisons. En intégrant ce modèle de formulaire de commande dans votre flux de travail, vous pouvez :

Rationaliser les opérations en automatisant le suivi des commandes

Optimiser la logistique d'expédition pour des livraisons plus rapides et plus fiables

Améliorer l'expérience client en offrant une visibilité en temps réel sur le statut de leurs commandes

Idéal pour: Les entreprises qui gèrent des commandes en grande quantité

2. Modèle de commande et d'inventaire ClickUp

Télécharger ce modèle Vous avez du mal à gérer des stocks importants et des fournisseurs multiples ? Modèle de commande et d'inventaire de ClickUp est fait pour vous.

Il vous aide à normaliser le processus d'achat pour garder une trace des quantités commandées, des suivis et des livraisons. Vous pouvez également utiliser le modèle pour suivre le stock disponible en temps réel grâce à la vue Tableur. Vous pouvez ainsi passer des commandes en temps voulu et éviter les ruptures de la chaîne d'approvisionnement.

Un autre cas d'utilisation génial de ce modèle est la gestion des fournisseurs. Il vous aide à maintenir une liste de tous les fournisseurs, de leurs prix, de leurs échéanciers de livraison et de leurs conditions de paiement afin de rationaliser la communication.

En intégrant ce modèle de commande dans votre flux de travail, vous pouvez :

Mettre en place facilement un système de commande

Rationaliser le processus de commande du début à la fin

Contrôler les coûts d'achat

Idéal pour: Les organisations qui commandent des produits auprès de plusieurs fournisseurs

3. ClickUp Modèle de commande de cadeaux d'entreprise

Télécharger ce modèle Les éléments "Mon travail" sont parfaits pour la promotion de la marque et l'établissement de relations durables avec les employés et les clients. Vous pouvez distribuer des articles tels que des t-shirts, des bouteilles d'eau, des sacs fourre-tout ou des carnets de notes portant le logo de votre entreprise lors de conférences, de salons professionnels ou de réunions avec des clients.

Mais l'acquisition d'éléments Swag peut s'avérer fastidieuse. Trouver des fournisseurs, assurer la personnalisation, gérer les coûts et suivre les stocks : il y a beaucoup de choses à faire en coulisses. Cependant, l'équipe de Modèle de commande de cadeaux de l'entreprise ClickUp permet de commander des cadeaux sans effort.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour paramétrer un budget swag et créer un système de commande et de suivi des stocks de swag. Il vous aide à centraliser les informations telles que les détails des produits, les quantités, les échéanciers de livraison et les contacts avec les fournisseurs, réduisant ainsi le risque d'erreurs.

Ce modèle vous permet de:

Centraliser les commandes d'articles de maroquinerie

Éviter les ruptures de stock

Assurer le contrôle de la qualité et la cohérence de l'image de marque lors des évènements et des campagnes

Idéal pour: Les agences de marketing et de publicité, les startups, les organisations à but non lucratif et les associations caritatives

4. Modèle de gestion des stocks ClickUp

Télécharger ce modèle Le modèle Modèle de gestion des stocks ClickUp simplifie le suivi et la gestion des stocks. En centralisant toutes les données d'inventaire, vous pouvez contrôler les niveaux de stock en temps réel. Vous évitez ainsi les ruptures de stock et vous vous assurez de répondre aux demandes des clients sans retards ni interruptions de service.

Ce modèle est particulièrement utile pour les opérations de vente au détail et de commerce électronique. Il permet d'évaluer rapidement les besoins en stocks et de passer des commandes en temps voulu.

De plus, grâce à une visibilité claire de l'état actuel des stocks, le modèle :

Améliore la collaboration pour les commandes et la mise à jour des inventaires

Rationalise les processus d'approvisionnement

Optimise la chaîne d'approvisionnement en gérant les interactions avec les fournisseurs

Permet d'établir des relevés d'inventaire précis

En outre, le modèle réduit les coûts associés au surstockage et à la rupture de stock, ouvrant ainsi la voie à une croissance durable.

Idéal pour: Les magasins de détail, les entreprises de fabrication, les entreprises de commerce électronique et les entreprises d'hôtellerie

💡Pro Tip : Vous pouvez lier ce modèle avec logiciel de gestion des opérations pour améliorer la collaboration, réduire les erreurs et répondre efficacement aux demandes des clients.

5. Modèle de rapport d'inventaire ClickUp

Télécharger ce modèle Imaginez que vous prépariez une campagne de promotion. Mais vous apprenez au dernier moment que votre produit le plus vendu est en rupture de stock. Vous devez donc retarder la campagne jusqu'à ce que vous disposiez d'un stock suffisant.

La campagne Modèle de rapport d'inventaire ClickUp vous aide à éviter de telles instances. Il permet aux entreprises de suivre le statut de leurs stocks en temps réel et de prendre des décisions éclairées en matière de chaîne d'approvisionnement. Le modèle facilite également la mise en place d'un processus de commande efficace en anticipant la demande et en passant les commandes à l'avance.

Avec ce modèle, vous pouvez:

Maintenir des registres d'inventaire précis

Optimiser le processus de commande

Prendre des décisions éclairées en matière de chaîne d'approvisionnement

Idéal pour: Les magasins de détail, les distributeurs en gros, les entreprises pharmaceutiques et médicales

💡Pro Tip: Téléchargez et intégrez ce modèle à logiciel d'achat pour aligner votre connaissance des stocks sur les stratégies d'achat. Il vous aidera à négocier de meilleures conditions avec les fournisseurs et à rationaliser les flux de travail d'approvisionnement.

6. Modèle de journal de livraison ClickUp

Télécharger ce modèle Vous constatez des erreurs ou des retards fréquents dans les livraisons à vos clients ? Les Modèle de journal de livraison ClickUp peut vous aider ! Il centralise toutes les informations essentielles relatives à vos commandes, y compris les numéros de commande, les noms des clients, les détails de la commande, les horaires de livraison, les adresses d'expédition et les numéros de suivi, le tout dans un emplacement pratique.

Tout étant organisé à portée de main, vous pouvez facilement contrôler et gérer chaque livraison, en veillant à ce qu'elle soit exécutée dans les délais et en minimisant les erreurs

Grâce à ce modèle, vous pouvez:

Organiser les livraisons par date, heure et itinéraire

Suivre les échéanciers de livraison

Accéder rapidement aux informations importantes concernant les livraisons

Tenir les clients au courant du statut de leur commande

Idéal pour: Les épiceries, les sociétés d'organisation d'évènements et les grossistes

7. Modèle de suivi de commande par Jotform

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le formulaire de demande d'information Jotform Le modèle de suivi de commande JotForm est un outil précieux pour rationaliser la gestion des commandes dans différents secteurs. Que vous gériez une boutique en ligne, un restaurant ou une entreprise de services, ce modèle simplifie la gestion des commandes en centralisant le nom du client, son numéro de téléphone, l'adresse de livraison, l'e-mail, l'élément acheté et le statut de la commande.

Des sections supplémentaires sont également prévues pour les notes ou les demandes des clients afin d'assurer l'efficacité de la livraison et de l'approbation des commandes. De plus, vous pouvez partager ce modèle avec votre équipe pour que tout le monde soit sur la même page.

Idéal pour: Les magasins de commerce électronique et les magasins de vente au détail en ligne

Lire la suite : 10 Meilleures alternatives et concurrents de Jotform en 2024

8. Modèle de suivi de commande en ligne par Canva

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une agence de voyage Canva Le modèle de suivi des commandes en ligne de Canva est un modèle personnalisable qui aide les entreprises à gérer les commandes en ligne. Son interface conviviale vous permet de surveiller toutes les commandes - de la passation à la livraison - et de suivre des détails essentiels tels que les informations sur les clients, le statut du paiement et les mises à jour de l'expédition.

Le plus intéressant est que vous pouvez modifier ce modèle pour ajouter divers éléments de conception, tels que le logo d'une marque, des images d'arrière-plan, etc. À noter toutefois que ce modèle n'offre pas de mises à jour en temps réel et que vous devez faire une saisie manuelle des données.

Ideal for: Business offrant des services créatifs, tels que les agences de marketing et de publicité et les entreprises d'organisation d'évènements

9. Modèle d'inventaire de base par Template.net

il s'agit d'un modèle d'inventaire de base Template.net Le modèle d'inventaire de base de Template.net est l'un des plus utiles modèles d'inventaire pour les petites entreprises. Il offre une solution simple pour le suivi des niveaux de stock et l'organisation des données sur les produits.

Que vous dirigiez un petit magasin de détail ou un restaurant local, ce modèle vous aide à maintenir des registres d'inventaire précis et à optimiser les opérations de la chaîne d'approvisionnement.

En utilisant ce modèle, vous pouvez:

Contrôler les stocks disponibles

Prévenir les situations de surstockage

Obtenir des informations sur les mouvements de stock

Rationaliser les processus d'inventaire

En outre, vous pouvez intégrer le modèle à votre système de gestion des stocks outils de gestion des produits pour simplifier les tâches et gérer efficacement les ressources.

Idéal pour: Les petites entreprises aux ressources limitées, telles que les boutiques ou les restaurants locaux

Lire la suite: 11 meilleurs outils de gestion de produits

10. Modèle de commande de travail par FMX

il s'agit d'un modèle de suivi des commandes de FMX FMX Le modèle de commande de travail de FMX regroupe toutes vos commandes de travail en un seul endroit. Vous pouvez suivre les détails du client, les détails du problème, le statut de la demande, le travail requis et les coûts associés. Il permet un suivi et une gestion complète des commandes à chaque étape du processus.

En utilisant le modèle de commande de travail, vous pouvez:

Obtenir un aperçu clair du statut de chaque commande

Assurer une livraison rapide des services

Obtenir des informations précieuses sur les travaux antérieurs grâce aux journaux historiques

Prendre des décisions en connaissance de cause

Dans l'ensemble, ce modèle vous permet de gérer toutes les commandes sous un même toit afin de ne manquer aucun détail essentiel de la commande.

Idéal pour: Les entreprises de fabrication, les entreprises de services informatiques et les entreprises de gestion de flotte

Plus de retard de livraison avec les modèles de suivi de commande de ClickUp

Chacun de ces modèles offre des fonctionnalités uniques pour répondre à des aspects spécifiques du suivi des commandes et de la gestion des stocks. Lorsque vous choisissez un modèle, n'oubliez pas de prendre en compte des facteurs tels que la clarté, la personnalisation, la simplicité, les capacités d'intégration et les aides visuelles

En mettant en œuvre le modèle de suivi des commandes qui convient aux besoins de votre entreprise, vous pouvez améliorer la précision de l'exécution des commandes, renforcer la communication et la satisfaction des clients et optimiser la gestion des stocks. Prenez donc le temps d'évaluer ces modèles et de sélectionner celui qui correspond le mieux aux besoins de votre entreprise.

Cependant, si vous voulez être bien équipé pour gérer les complexités de la gestion des commandes, assurez-vous d'essayer les modèles de suivi des commandes de ClickUp. S'inscrire à ClickUp maintenant ! C'est gratuit ! 🏃‍➡️