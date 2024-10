Comment créer un tableau de bord dans Jira pour améliorer la visibilité du projet ?

Chaque membre de l'équipe fait part de ses mises à jour lors d'une réunion de synthèse quotidienne. Mais sans système de suivi de la progression, il est difficile d'avoir une vue d'ensemble : les membres de l'équipe ne sont pas synchronisés et vous n'avez pas de vue claire de l'état d'avancement du projet.

C'est là qu'intervient un tableau de bord centralisé. Toutes les tâches de l'équipe étant regroupées en un seul endroit, vous pouvez facilement suivre la progression, identifier les obstacles et comprendre comment le projet avance.

Le tableau de bord de Jira vous aide à visualiser le statut des tâches et à suivre la progression du projet en cours. Dans cet article, nous vous guiderons dans la configuration d'un tableau de bord Jira afin que vous puissiez maintenir vos projets sur la bonne voie et obtenir de meilleures informations.

Que vous supervisiez une petite équipe ou que vous gériez une initiative de grande envergure, un tableau de bord Jira bien organisé peut vous aider à rester informé et proactif. Voici la procédure étape par étape décrivant comment créer un tableau de bord dans Jira.

Étape 1 : Paramétrage de la page du tableau de bord

Cliquez sur l'icône Jira > Tableaux de bord pour ouvrir la page du tableau de bord. Ensuite, cliquez sur le bouton --- et sélectionnez Créer un tableau de bord.

Étape 2 : Ajouter des gadgets utiles au tableau de bord Jira

Maintenant que votre tableau de bord est paramétré, améliorez sa fonction en ajoutant des gadgets de tableau de bord Jira essentiels.

visualisez vos indicateurs clés et les données de votre projet grâce aux tableaux de bord ClickUp personnalisables_

Intégration transparente avec d'autres outils

Votre tableau de bord n'est qu'une pièce du puzzle. ClickUp offre plus de 1 000 intégrations avec des outils populaires, ce qui vous permet d'extraire des données pertinentes de différentes plateformes.

Si vous utilisez Jira, ClickUp vous couvre ! Intégration Jira de ClickUp vous permet de synchroniser les problèmes et les tâches entre les deux plateformes. Vous pouvez facilement suivre la progression de votre développement dans Jira tout en gérant votre projet global et les tâches de votre équipe dans ClickUp. L'intégration rationalise votre flux de travail, de sorte qu'il n'y a pas besoin de dupliquer les efforts ou de perdre le suivi des mises à jour

Les intégrations de ClickUp vous permettent d'agréger des données provenant de diverses sources, réduisant ainsi l'entrée manuelle de données et préservant l'efficacité de votre flux de travail. Qu'il s'agisse de tirer des rapports de votre outil de vente, de suivre les tickets d'assistance client depuis Zendesk ou de synchroniser les tâches depuis Jira, l'approche centralisée de ClickUp améliore la productivité et minimise les erreurs.

Visualiser les données avec des widgets personnalisés

Une fois que vous avez tout paramétré, il est temps de visualiser vos données. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la fonctionnalité Tableaux de bord de ClickUp vous permet de choisir parmi plus de 50 widgets différents pour afficher vos objectifs, vos tâches et vos indicateurs de performance clés.

**Vous pouvez utiliser des widgets tels que des diagrammes à barres, des diagrammes circulaires, des graphiques linéaires, etc. pour visualiser vos indicateurs clés de performance. Cela permet à tous les membres de votre équipe de comprendre rapidement le statut des projets et des tâches

Options de personnalisation: Vous pouvez adapter chaque widget pour afficher les données les plus pertinentes pour votre équipe. Par exemple, vous pouvez afficher le nombre de tâches achevées par rapport aux tâches en attente, ou suivre le statut de différents projets au sein de différentes équipes

Vous pouvez adapter chaque widget pour afficher les données les plus pertinentes pour votre équipe. Par exemple, vous pouvez afficher le nombre de tâches achevées par rapport aux tâches en attente, ou suivre le statut de différents projets au sein de différentes équipes Intégrer des outils externes: Mieux encore, vous n'êtes pas limité aux sources de données au sein de ClickUp. Vous pouvez ajouter des applications tierces à vos tableaux de bord à l'aide d'un simple lien ou en intégrant un code. Cette flexibilité vous permet d'enrichir vos tableaux de bord avec des informations provenant de différentes sources

Obtenez des réponses instantanées

Vous avez besoin d'un aperçu rapide de votre tableau de bord ? ClickUp Brain rend les choses incroyablement faciles. Vous pouvez poser n'importe quelle question, et la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp Brain recherchera instantanément toutes les données dans chaque tableau de bord de votre environnement de travail et vous apportera les réponses dont vous avez besoin. Cette fonctionnalité de recherche réduit le besoin de pings aléatoires et de distractions, aidant votre équipe à rester concentrée et productive.

obtenez des informations sur vos projets en quelques secondes grâce à ClickUp Brain

Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour :

Assistance à la rédaction : Améliorez vos écrits grâce au correcteur orthographique intégré, aux suggestions de réponses rapides et au contenu généré par l'IA qui s'aligne sur le ton et le style que vous souhaitez

Améliorez vos écrits grâce au correcteur orthographique intégré, aux suggestions de réponses rapides et au contenu généré par l'IA qui s'aligne sur le ton et le style que vous souhaitez Documentation alimentée par l'IA: Créez des transcriptions de réunions et générez des documents essentiels rapidement, en rationalisant votre processus de documentation et en gardant tout organisé

Créez des transcriptions de réunions et générez des documents essentiels rapidement, en rationalisant votre processus de documentation et en gardant tout organisé Automatisation: Générez des résumés de projet, des éléments d'action et des sous-tâches automatiquement, en réduisant le travail manuel et en assurant un suivi efficace de la progression du projet

automatiser les tâches et modifier les statuts pour un flux de travail fluide avec ClickUp_..

Faites passer les projets au niveau supérieur avec les tableaux de bord ClickUp

Si vos tableaux de bord Jira ne répondent pas entièrement à vos besoins, envisagez de passer à ClickUp. Il offre de puissantes fonctionnalités de tableau de bord et comprend des modèles prêts à l'emploi, des intégrations transparentes et des fonctionnalités d'automatisation qui améliorent la productivité.

Avec ClickUp, vous pouvez sans effort définir et suivre des objectifs, visualiser des données grâce à des widgets personnalisables et accéder rapidement aux informations. Passer à ClickUp pourrait être la solution pour rationaliser vos flux de travail et s'assurer que votre équipe dispose de tous les outils nécessaires à sa réussite. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !